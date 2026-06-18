Por Diego López |

Pocos días después de anunciar su salida de Movistar Plus, donde ocupaba el cargo de director del área de cine original y cine español, Guillermo Farré ya tiene nuevo destino. El ejecutivo será el nuevo responsable de Producción Local Original para España de HBO Max.

Una noticia que no sorprende si tenemos en cuenta que Farré era del equipo formado por Domingo Corral en la plataforma de Telefónica y que, tras su salida, Corral y HBO Max firmaron un acuerdo de colaboración y "first look" para sus próximos proyectos.

Según desvela HBO en una nota, Farré reportará directamente a Deniz Sasmaz Oflaz, VP Local Originals Spain, Italy and Turkey de HBO Max. No es un desconocido de la empresa, puesto que antes de fichar por Movistar Plus ya trabajó en Warner Bros. Discovery, en aquella ocasión como responsable de contenidos y estrategia de las marcas de cine y series en España, Francia y África. Bajo su supervisión, vieron la luz ficciones como 'Maricón perdido', 'No me gusta conducir' o 'Vota Juan'.

"España es una fuente de extraordinario talento creativo, y estoy deseando trabajar con los creadores más innovadores de la industria paraque cuenten con autenticidad local y con el potencial de conectar con audiencias globales", asegura Farré en una nota, donde se insiste que HBO Max seguirá apostando en españa por "ficción premium",

'Ravalear', la única serie original que HBO ha estrenado este año

"Guillermo aporta una combinación poco común de instinto creativo y disciplina estratégica, con una capacidad demostrada para impulsar historias locales sobresalientes. Su nombramiento marca la siguiente etapa para nuestro equipo de originales españoles, mientras construimos sobre una base sólida y seguimos evolucionando nuestro catálogo con una visión clara y enfocada. Estamos afinando la forma en que desarrollamos y producimos contenido local, apoyando voces distintivas y garantizando que cada proyecto tenga la ambición y la calidad necesarias para resonar tanto a nivel local como global", ha asegurado Sarah Aubrey, responsable de International Local Originals.

Equilibrio entre cantidad y calidad, la asignatura pendiente de HBO Max en España

Desde su llegada a España, HBO Max ha querido imprimir a sus producciones propias el sello de calidad original de la matriz. Sin embargo, y aunque lo ha logrado con algunas, lo cierto es que el volumen de lanzamientos está muy por debajo de sus principales rivales, Netflix y Prime Video.

Por ejemplo, la plataforma solo ha lanzado este año una producción propia en formato serie, 'Ravalear', y no se espera nada nuevo en ese formato en las próximas semanas. Actualmente, HBO Max está rodando la segunda temporada de 'Furia', y además preparado otra serie con Corral sobre la desaparición de El Nani.