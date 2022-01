'Sálvame' mostraba, en exclusiva, el tráiler de 'Montealto, regreso a la casa'. Las imágenes mostraban a Rocío Carrasco revelando el contenido de algunos de los famosos contenedores con las pertenencias que había en la casa de Rocío Jurado. Entre ellas, Carrasco encontró recuerdos de sus hermanos y de José Ortega Cano, por lo que quiso enviarles sus cajas.

José Ortega Cano y Rocío Carrasco

Sin embargo, el programa de La Fábrica de la Tele anunciaba que el torero las había rechazado. En directo desde el domicilio de Ortega, Omar Suárez reproducía las palabras: "No queremos recoger esas cajas". Tal y como contó el reportero, el hermano del diestro, Aniceto, había sido el encargado de salir a recoger el paquete que había mandado Carrasco.

"Al ver que lo remitía Rocío Carrasco se lo ha ido a contar a Ortega Cano. Entonces, ha salido y ha reiterado que no quería recoger esas cajas", informaba Suárez. Ante la negativa, la hija de Rocío Jurado "ha llamado, personalmente, por teléfono a Aniceto", añadía el reportero. No obstante, el diestro se mantenía firme tras la llamada de la protagonista. "Si querían hacerlas llegar, lo que tenía que hacer Rocío Carrasco era llamar a su abogado y que se pusiera en contacto con el abogado de Ortega Cano para hacerle llegar sus pertenencias", afirmaba Suárez, en directo.

Gloria Camila da la cara

Posteriormente, Gloria Camila explicó en 'Ya son las ocho' por qué su padre no había querido recibir las cajas. Al parecer, el repartidor no habría accedido a descargar los paquetes dentro del domicilio, para evitar las miradas de la prensa, por lo que Ortega Cano decidió consultar a su abogado. "Le dice que no lo reciba y que esto se tiene que hacer por la comunicación de los abogados para llegar a un acuerdo del día que puedan hacerlo, para que luego no haya problemas", explicó la joven.