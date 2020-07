Vicente Hernández, Míster España 2017, habría matado a puñaladas a su padre en un brote psicótico

Vicente Hernández, proclamado Míster España 2017, esta viviendo una pesadilla. Junto a su padre, viajó a Madrid desde su pueblo de Murcia para presentarse a un casting como actor, cuando sufrió un brote psicótico. Quiso autolesionarse y su padre intentó evitarlo, algo que ocasionaría que el modelo le apuñalase en reiteradas ocasiones, con un corte muy profundo en el cuello que acabaría con su vida.

Vicente Hernández, al ser proclamado Míster España 2017

Según algunas fuentes que recoge Lecturas, Vicente Hernández decía que el diablo se había introducido en el cuerpo de su padre y por eso comenzó a apuñalarlo el 20 de junio, aunque no ha sido ahora ahora cuando ha salido a la luz la información. La Policía llegó instantes después al piso en el que estaban alojados, deteniendo al joven que se encuentra en prisión provisional sin fianza.

"Un accidente por amor"

Pilar, la hermana melliza de Vicente Hernández, ha intervenido en 'Ya es mediodía' para hablar de la situación de su hermano y comunicar que "en lugar de velar a mi padre tras su muerte, mi madre y yo hemos estado pendientes de mi hermano que es aún más guapo por dentro que por fuera. En esta sociedad la enfermedad mental está infravalorada, dices bipolaridad o esquizofrenia y es un loco, no se le da la importancia que realmente tiene".

Durante su intervención en el espacio presentado por Sonsoles Ónega, Pilar también ha contado: "Mi hermano amaba a mi padre y mi padre amaba a mi hermano, pero sí que es verdad que mi hermano estas últimas semanas estaba de bajón y le costaba mucho tomarse el medicamento, mis padres iban detrás de él pidiéndole por favor que se lo tomara". Además, resalta que "cuando mi hermano se despierte y vea lo que ha pasado se va a morir de dolor de que su padre ya no está", porque ella define todo esto como "un accidente por amor, una desgracia familiar".

Por lo que cuenta su hermana, Vicente llevaba tiempo pasándolo mal. "Estaba súper deprimido, llorando sin parar, durmiendo con mi padre pidiéndole que le abrazara como si fuera un niño pequeño", comenta, para asegurar a continuación que "aquí no hay historia de morbo, solo hay una historia de amor, mi padre era un héroe y la capa se la ha llevado al cielo". "Mi hermano se quería quitar la vida porque no se soportaba a sí mismo, lo ha intentado varias veces, mi padre quiso evitar lo que él no habría soportado en la vida", concluye Pilar pidiendo respeto hacia la familia en estos momentos.