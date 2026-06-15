Muere Anne Schedeen, la madre de ALF, a los 77 años

Por Diego López |

La actriz Anne Schedeen, conocida mundialmente por interpretar a Kate Tanner, la madre de ALF en la popular sitcom de los ochenta 'ALF', ha muerto a los 77 años de edad. Las causas de la muerte no han sido desveladas.

"Compartimos con un profundo dolor que Annie ha fallecido en paz", comienza el comunicado que anuncia su muerte. "Deja un extraordinario legado de energía creativa, humor brillante e ingenioso, alegría por su familia, adoración por los perritos, un odio ardiente hacia Trump, pasión por comprar tesoros de segunda mano y amor por una buena historia. Estamos devastados sin ella. La queríamos muchísimo, muchísimo, como también la querían todos los que la conocieron".

Anne Schedeen, Kate Tanner en la serie 'ALF'

ALF se queda huérfano

"Era una fuerza de la naturaleza. Y resulta inimaginable pensar en la vida sin ella", prosigue la nota. "Pero, como ella decía: 'Siempre estoy con ustedes'. Y tenía razón. Los recuerdos, las obras de arte, las carcajadas, las joyas hechas a mano, los óleos, las esculturas, los disfraces y toda esa alegría de vivir siguen presentes.".

La muerte de Schedeen se suma a la de Max Wright en 2019, que interpretaba al patriarca de la familia de la serie, dejando al bueno de ALF sin padres en el planeta Tierra. También falleció en 2024 Benji Gregory, que daba vida al pequeño Brian Tanner en la serie. Gregory murió a los 46 años de un golpe de calor mientras estaba dormido dentro de su vehículo.

Solo Andrea Elson, la hija mayor, sobrevive de todo el reparto de 'ALF'

Así, del reparto principal de la serie, solo queda con vida Andrea Elson, que era Lynn Tanner, la hermana mayor de la familia. Ahora con 57 años de edad, se retiró de la interpretación en 1998, y trabaja regentando su propio estudio de yoga.

Anne Schedeen, la matriarca de "una familia disfuncional"

Luanne Ruth Schedeen nació el 8 de enero de 1949 en una granja a las afueras de Portland, en Oregón. Muestra un especial interés por la actuación desde bien pequeña, y estudia teatro en Hawaii antes de matricularse en la Universidad de Portland. Posteriormente, se marcha a Nueva York para buscar suerte en su futuro profesional.

Tras intentarlo mucho, consigue un representante importante que le ofrece sus primeros trabajos, casi todos papeles secundarios en series. Estuvo a punto de aceptar otro papel antes de dar el sí a ALF, pero lo rechaza en el último momento.

Es en 1986 cuando su fama se dispara al interpretar a Kate Tanner en 'ALF'. Un éxito instantáneo que, sin embargo, era un infierno laboral tal y como se ha conocido posteriormente. Llegó a declarar que la serie era "una pesadilla técnica" debido a lo complicado que era rodar con ALF (en algunas escenas una marioneta, en otras un traje vestido por un humano) así como las "personalidades difíciles" de algunos miembros del reparto.