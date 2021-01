¿Qué fue del reparto de 'El barco'?

El lunes 17 de enero de 2011, Antena 3 estrenó una nueva ficción como parte de su parrilla: 'El barco'. La producción se presentaba por entonces como heredera de 'El internado: Laguna negra' y, de hecho, contó con miembros de su reparto como protagonistas, como fueron los casos de Blanca Suárez o Irene Montalà. Desde entonces, la ficción sumó un total de tres temporadas y 43 episodios, hasta que concluyó su emisión el 21 de febrero de 2013.

La aventura del barco escuela Estrella Polar logró comenzar su andadura frente a 4.769.000 espectadores, acumulando un 23,4% de share, siendo el más visto de su historia. Una cifra muy distinta a la que obtuvo en su último episodio, con el que logró un 15,8% con un total de 2.613.000 espectadores, lo que no impidió que la producción se despidiera con una buena media de un 17% de share. Su éxito en España llegó incluso a traspasar fronteras, hasta el punto de que la serie fue adaptada en Estados Unidos bajo el título de 'The Last Ship'. Por eso, con motivo del décimo aniversario de su lanzamiento, en FormulaTV repasamos qué fue del reparto de la ficción tras esa destacada "aventura" en su trayectoria profesional.

1 Mario Casas

Mario Casas como Ulises en 'El barco' y en 'Instinto' (2019)

Encargado de dar vida a Ulises Garmendia en 'El barco', Mario Casas llegó a la serie convertido en un popular actor gracias a su trabajo en series como 'SMS' (2006-2007) o 'Los hombres de Paco' (2007-2010), además de películas como "Mentiras y gordas" (2009), "Fuga de cerebros" (2009) y, especialmente, "Tres metros sobre el cielo" (2010). Tras su paso como protagonista por 'El barco', el gallego ha continuado sumando importantes títulos a su carrera profesional en la gran pantalla, al adquirir papeles protagonistas en películas como "Las brujas de Zugarramurdi" (2013), "Palmeras en la nieve" (2015), "El fotógrafo de Mauthausen" (2018), "Hogar", película de Netflix de 2020 en la que encabeza el reparto junto a Javier Gutiérrez, o "El practicante", también de la plataforma de streaming.

Ya en 2019, después de pasar un año antes por la segunda temporada de 'Paquita Salas', Casas regresó a la pequeña pantalla para protagonizar la serie de Movistar+ 'Instinto', en la que incluso tuvo ocasión de trabajar con su hermano menor, Óscar Casas. A ellas, el gallego sumará dos ficciones más, aparentemente previstas para lanzarse en este 2021: 'El Inocente', serie de Netflix basada en la novela homónima de Harlan Coben, que Casas protagoniza en el papel de Mateo; y 'Los hombres de Paco', ficción que lo dio a conocer y que prepara su décima temporada once años después de su final, en la que el actor volverá a ponerse en la piel del agente Aitor Carrasco, tal y como confirmó el propio actor a principios de septiembre de 2020.

2 Blanca Suárez

Blanca Suárez fue Ainhoa en 'El barco' y está al frente del reparto de 'Jaguar' (2021)

Blanca Suárez, quien dio vida a Ainhoa Montero en 'El barco', ya se había dado a conocer previamente gracias a su papel como Julia en 'El internado', serie en la que trabajó a lo largo de tres años, entre 2007 y 2010. De hecho, esta ficción se convirtió en su debut como actriz ante las cámaras, un éxito que se ha visto reflejado desde entonces en su trayectoria profesional donde, además de participar en películas como "La piel que habito" (2011), por la que fue nominada a un Goya en 2011, o "El verano que vivimos" (2020), ha contado con múltiples trabajos ligados a la pequeña pantalla. De esa forma, tras su paso por 'El barco', Suárez formó parte de producciones como 'Cuéntame un cuento' (2014), la miniserie 'La Bella y la Bestia' (2014) o la primera temporada de 'Los nuestros' (2015).

Dos años después de que concluyera 'El barco', la madrileña también formó parte de la serie histórica de Televisión Española 'Carlos, Rey Emperador', en la que dio vida a Isabel de Portugal. Ya en septiembre de ese mismo año, se convirtió en protagonista de la miniserie de Telecinco 'Lo que escondían sus ojos', que se estrenó en 2016, un año antes de que Suárez se incorporase como parte del reparto principal de 'Las chicas del cable'. Desde entonces, la intérprete ha trabajado en la serie de Netflix hasta su quinta y última temporada, lanzada en 2020, tras lo cual la plataforma ha decidido seguir apostando por Blanca de cara a una de sus próximas producciones españolas: 'Jaguar', serie ambientada en los años sesenta en la que Suárez interpreta a una superviviente del campo de exterminio de Mauthausen que trata de cazar ejecutivos nazis refugiados en España tras la segunda guerra mundial. Una ficción en la que la actriz tiene ocasión de trabajar con actores como Iván Marcos, Francesc Garrido, Óscar Casas y Adrián Lastra.

3 Juanjo Artero

Juanjo Artero interpretó a Ricardo en 'El barco' y trabaja en 'Servir y proteger' (2017)

La trayectoria de Juanjo Artero como actor ya estaba más que consolidada cuando pasó a dar vida al capitán Ricardo Montero en 'El barco': con tan solo catorce años, se dio a conocer gracias a su papel como Javi en 'Verano azul' (1981), y desde entonces había participado en múltiples producciones televisivas, hasta que volvió a destacar sobre todo con su interpretación de Charlie Márquez en 'El comisario', ficción en la que trabajó durante diez años, entre 1999 y 2009.

También actor de múltiples obras de teatro, Artero ha desarrollado su carrera centrada principalmente en la pequeña pantalla, a la que continuó ligado tras su paso por 'El barco' entre 2011 y 2013. Ese mismo año, se le pudo ver en la web serie 'Libres' y, ya en 2014, se incorporó a 'Amar es para siempre', donde trabajó a lo largo de un año, en casi doscientos episodios, como Víctor Reyes. Tras formar parte brevemente de series como 'El Príncipe', Artero se sumó al reparto de la producción de Televisión Española 'Servir y proteger', en 2017, en la que ha permanecido desde entonces hasta la fecha, dando vida al comisario Bremón.

4 Irene Montalà

Irene Montalà como Julia en 'El barco' y como Alicia en 'La verdad' (2018)

Irene Montalà debutó en la televisión en 'Poble Nou' en 1994 y, durante esos diecisiete años hasta que se incorporó a 'El barco' para interpretar a Julia, formó parte de múltiples producciones, sobre todo aquellas destinadas a la televisión, aunque también ha contado con papeles en teatro. Entre ellas, Montalà trabajó en múltiples ficciones de TV3, tanto series como TV movies, hasta que en 2004 formó parte de 'Cuéntame cómo pasó', donde interpretó a Mila, una fotógrafa que fue novia de Toni Alcántara (Pablo Rivero).

A dicha serie le siguieron otros papeles en producciones como 'R.I.S.' (2007) y 'Herederos' (2008-2009), hasta que en 2009 se incorporó al reparto de 'El internado' en el papel de Rebeca. Después de su paso por 'El barco', Montalà adquirió papeles en producciones cinematográficas como "Alpha" (2013) o "Perdona si te llamo amor" (2014), antes de que la catalana regresara a la televisión con series como 'Hermanos' (2014), 'Carlos, rey emperador' (2016), 'Presunto culpable' (2018) o 'La verdad' (2018). Uno de sus últimos trabajos ante las cámaras se dio en 2019, cuando Montalà estuvo al frente del reparto de la webserie 'Sí, quedo', tras la cual ha trabajado en el corto "Una noche en El Cósmico".

5 Iván Massagué

Iván Massagué como Burbuja en 'El barco' y como protagonista de "El hoyo" (2019)

La carrera profesional de Iván Massagué antes de dar vida a Burbuja en 'El barco' se remonta al año 2000 cuando, tras contar con un breve papel en 'Estudio 1', Massagué formó parte del reparto de la serie 'El grupo'. En su carrera se recogen títulos tanto cinematográficos como televisivos, con producciones como 'Siete vidas' (2005), 'La familia Mata' (2007) o 'La isla de los nominados' (2010). Tras su participación en 'El barco', Massagué protagonizó 'Gym Tony' entre 2014 y 2016, y ha trabajado como parte del elenco principal de 'Benvinguts a la família' (2018-2019), además de trabajar en varias películas.

Entre sus largometrajes, destaca especialmente la producción de Netflix "El Hoyo", nominada a los Goya y ganadora de múltiples galardones tanto dentro como fuera de España. A ellas, Massagué sumará un nueva ficción, en este caso de Televisión Española, cuyo estreno podría producirse en algún momento del 2021: 'Parot'. Un drama policíaco que hace referencia a la Doctrina Parot, cuya anulación en 2013 provocó la excarcelación de casi un centenar de presos y que, en la ficción, comienzan a ser asesinados de la misma forma que mataron a sus víctimas.

6 Patricia Arbués

Patricia Arbués fue Valeria en 'El barco' y actuó en 'La catedral del mar' (2018)

Patricia Arbúes fue la encargada de dar vida a la pequeña Valeria en 'El barco', con tan solo siete años de edad. La producción fue, de hecho, su debut en una ficción televisiva, después de haber participado en una de las muchas recreaciones que se emiten en 'Cuarto milenio', además de trabajar como modelo infantil en catálogos de moda o participar en distintos anuncios de televisión. Después de formar parte del reparto principal de 'El barco', Arbués participó en dos cortos en 2013 y 2016, llamados "Amateur" y "La invitación". Además, la madrileña ha contado con pequeños papeles en dos ficciones nacionales: 'El secreto de Puente Viejo' y 'La catedral del mar', en las que intervino en un episodio en cada una.

A pesar de su corta edad cuando trabajó en 'El barco', Arbués recordó su paso por la serie en 2018, a través de su cuenta de Instagram, en la que colgó algunas fotos con compañeros del reparto. "Hoy hacen 7 años desde que empezó 'El barco'. Os dejo estas fotos (que todos habéis visto) de hace mucho tiempo", escribió la actriz, junto a las imágenes. Además, a mediados de abril de 2020, Patricia compartió un par de tuits en su cuenta, en los que hablaba de la conocida serie en la que trabajó en su niñez. "No es por nada, pero es la primera vez que estoy viendo 'El barco' con conocimiento", confesaba Arbués, quien poco después reconoció que "solo recuerdo una décima parte de todo lo que grabé" durante su paso por la producción.

7 Marina Salas

Marina Salas como Vilma en una imagen promocional de 'El barco' y en 'Hache' (2019)

Siete años antes de incorporarse al reparto principal de 'El barco' como Vilma, Marina Salas debutó en televisión en 'El cor de la ciutat', tras la cual llegaron papeles en otras ficciones como 'Desaparecida' (2007), 'Hay alguien ahí' (2009) u 'Hospital Central' (2011). Una vez concluyó su paso por la producción de Antena 3, Salas formó parte del reparto de 'Los nuestros', donde coincidió con Blanca Suárez al igual que cuando trabajó en 'Carlos, rey emperador' (2015), en el papel de Leonor de Austria.

A lo largo de los años posteriores, Salas ha tenido ocasión de trabajar en múltiples producciones, tanto para la pequeña como para la gran pantalla. Entre ellas, la barcelonesa formó parte de la película de Netflix "Ibiza" en 2018, un año después de formar parte del elenco de 'La zona', donde dio vida a Esther. Ya en los últimos años, Marina ha tenido ocasión de trabajar en la serie 'Hache', producción española de la conocida plataforma que se estrenó en 2019 e incorporará su segunda temporada el 5 de febrero de 2021. Además, Salas ha formado parte de dos cortos estrenados en 2020, "Pentimento" y "Luz", a los que la actriz sumará "El cover", largometraje de Secun de la Rosa que ella misma protagoniza.

8 Luis Callejo

Luis Callejo como De la Cuadra en 'El barco' y en 'La peste' (2019)

Al igual que algunos de sus compañeros de 'El barco', Luis Callejo comenzó su trayectoria profesional como actor mucho antes de incorporarse a la serie de Antena 3: en 1998, participó por primera vez en televisión como parte del elenco de 'Hermanas' y 'A las once en casa', a las que siguieron otros muchos papeles tanto en la pequeña pantalla como en el mundo del cine. De ese modo, Callejo participó en series tan conocidas como 'El comisario' (2003) 'VIVA' (2005) o 'Los hombres de Paco' (2005) con papeles esporádicos, mientras que contó con interpretaciones más extensas en series como 'En buena compañía' (2006), 'Pareja en prácticas' (2007), 'Cazadores de hombres' (2008) o 'Supercharly' (2010), entre distintos largometrajes.

Después de concluir 'El barco', Callejo continuó trabajando como actor tanto en cine como en televisión. En esta última, el actor ha tenido ocasión de interpretar papeles en títulos como 'Hermanos' (2014), 'Las aventuras del capitán Alatriste' (2015), 'Vis a vis' (2018) o 'El Continental' (2018), mientras que en el séptimo arte ha itervenido en largometrajes como "Palmeras en la nieve", "Cien años de perdón", "Kiki, el amor se hace" o "Mientras dure la guerra". Ya en los últimos años, el segoviano ha formado parte de producciones como 'La peste' en 2019 o 'Libertad', serie también de Movistar+ cuyo estreno estaba previsto para 2020, algo que tuvo que posponerse a causa del coronavirus. Una lista a la que el actor prevé sumar cuatro más: la película de Netflix "Bajocero", "Érase una vez... Euskadi", "Donde caben dos" y "Mala madre".

9 Neus Sanz

Neus Sanz como Salomé en 'El barco' y en 'Amar es para siempre' (2018)

Los inicios de Neus Sanz en televisión se remontan a 1991, cuando debutó en 'Els Grau'. A partir de entonces, quien fuera la amable y firme Salomé en 'El barco', ha trabajado en múltiples producciones, tanto en la televisión catalana como en la nacional, hasta que se sumó a la serie de Atresmedia entre 20011 y 2013. Entre ellas, podemos encontrar ficciones como 'Teresina, S.A.' (1992), 'Me lo dijo Pérez' (1999), '4 arreplegats' (2005).

Un año después, Sanz se incorporó a 'B&b, de boca en boca', para después formar parte del elenco de 'Águila Roja' hasta 2016. En 2018, Neus se puso en la piel de Romi en 'Amar es para siempre', donde estuvo presente a lo largo de casi un año, mientras que en 2019 contó con un breve cameo en 'Veneno'. Con el regreso de 'Los hombres de Paco' que prepara Atresmedia, la actriz es una de las que volverá a ponerse en la piel de su personaje, Rita, y se la pudo ver en el emotivo encuentro que se grabó con motivo del comienzo de esta nueva etapa de la mítica serie policíaca, donde volverá a coincidir con Mario Casas.

10 Juan Pablo Shuk

Juan Pablo Shuk como Gamboa en 'El barco' y en 'Gigantes' (2018)

El actor colombiano Juan Pablo Shuk comenzó su carrera televisiva en 1995, con la telenovela 'María Bonita'. Su incorporación a 'El barco' como Luis Gamboa llegaba tras multitud de papeles tanto en la pequeña como en la gran pantalla, entre las que destacan 'Pasión de Gavilanes' (2003), producción que lo lanzó a la fama a nivel internacional gracias a su papel antagonista como Fernando Escandón.

Al concluir 'El barco', Shuk ha continuado ligado al mundo de la interpretación, sumando a su trayectoria profesional títulos como 'Narcos' (2016), 'Fariña' (2018), 'Mi familia perfecta' (2018) o 'Gigantes' (2018). Ya en 2019, el colombiano se incorporó a la producción argentina 'El general Naranjo' a la cual seguirá 'Vade Retro', serie colombiana pendiente de estreno que ha fichado actores como Santiago Segura o Eduardo Noriega.

11 Bernabé Fernández

Bernabé Fernández como Andrés Palomares en 'El barco' y en 'Las chicas del cable' (2019)

El encargado de dar vida a Andrés Palomares en 'El barco', Bernabé Fernández, comenzó su andadura como actor en 1997, cuando trabajó en 'Querido maestro', para un año después incorporarse a 'Médico de familia'. Antes de que formara parte de la serie de Antena 3, Fernández tuvo ocasión de ejercer como actor en múltiples producciones televisivas como 'Al salir de clase' (2000), 'Cosas de la vida' (2008), 'Aída' (2010) o 'El internado' (2010).

Fernández ha continuado actuando ante las cámaras tras finalizar 'El barco', sumando a su carrera producciones en las que trabajaron también algunos de sus antiguos compañeros, como 'Amar es para siempre' (2013), 'Águila roja' (2016) o 'Servir y proteger' (2017). En 2018, Bernabé se sumó al reparto de 'Centro médico', para un año después intervenir en un episodio de la undécima temporada de 'La que se avecina'. Además, un año después, actuó en varios episodios de la cuarta temporada de 'Las chicas del cable', en la que coincidió con Blanca Suárez. En cuanto a su carrera en los últimos años, Fernández ha formado parte del corto "El método", además de intervenir en 'Señoras del Hampa' en 2019 y en la ficción italiana 'Gli orologi del diavolo', de 2020.

12 David Seijo

David Seijo fue Ramiro en 'El barco' y ha formado parte de 'Néboa' (2020)

David Seijo debutó ante las cámaras ocho años antes de interpretar a Ramiro en 'El barco': fue concretamente en la película "León y olvido", tras la cual, en 2008, llegó su primer trabajo televisivo al adquirir un papel en 'Eva y kolegas'. Tras su paso por 'El barco', Seijo ha seguido ligado al mundo interpretativo, teniendo ocasión de trabajar en series como 'Cuéntame cómo pasó' (2016), 'Vidago Palace' (2017) o 'Vivir sin permiso' (2018'). Su último trabajo hasta la fecha se dio en 'Néboa', serie de Televisión Española que se estrenó en 2020, en la que Seijo dio vida al personaje de Cascudo.

13 Javier Hernández

Javier Hernández como Piti en 'El barco' y en 'Amar es para siempre' (2014)

Javier Hernández, Piti en 'El barco', comenzó su carrera como actor en 2006, año en el que participó en el corto "Tight", para después intervenir en varios episodios de 'Física o química' como Marcos. Tras ella, Hernández sumó otras conocidas producciones con papeles esporádicos, como 'El pacto', 'La princesa de Éboli' u 'Hospital central'. Una vez concluyó 'El barco', al igual que sus compañeros de reparto, el barcelonés ha continuado su carrera profesional como actor en distintas obras de teatro y algunos cortometrajes, además de que trabajó en "Asesinos inocentes" y en series como 'Amar es para siempre' o 'El padre de Caín'.

14 Giselle Calderón

Giselle Calderón como Estela en 'El barco' y en una de sus fotografías de Instagram

Giselle Calderón interpretó a Estela en 'El barco' y comenzó su carrera tres años antes, en la serie 'Becarios'. Un papel esporádico al que Calderón sumó cuatro más en las producciones 'Lalola' (2008), 'Mi gemela es hija única' (2008), 'El club del chiste' (2010) o 'Aída' (2010), además de que trabajó en "Águila Roja: la película". Después de concluir su aventura en 'El barco', sin embargo, Giselle solo trabajó en la ficción ecuatoriana 'Tierra de serpientes', para alejarse desde entonces de las cámaras y centrarse en su faceta como imagen de marcas o campañas publicitarias, al igual que ha ejercido de bailarina, incluso en videoclips.

En 2012, en plena emisión de 'El barco', la Casa América le otorgó el reconocimiento de ser una de las latinas más influyentes en España y, un año más tarde, la revista FHM, en su edición española, la incluyó entre "las 100 mujeres más sexys del mundo", al mismo tiempo que participaba en 'Splash! Famosos al agua'. A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 73.500 seguidores, promociona productos para el cuidado del pelo y la piel y, además, ha compartido alguna que otra instantánea de su vida familiar, al igual que ha dedicado alguna publicación a su paso por 'El barco'. "Qué tiempos aquellos. ¡Os echo mucho de menos!", compartió Calderón en febrero de 2020, junto a una imagen con parte del reparto de la serie de Antena 3 en una de sus reuniones.