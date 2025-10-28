'Querer', 'Celeste' y 'Pubertat', entre los Premios Ondas 2025

Por Alejandro Rodera |

Un año más, la emisora Ràdio Barcelona (Cadena SER) ha reconocido los grandes méritos en la industria audiovisual. Tras la edición de 2024, en la cual se premió a contenidos como 'La revuelta', 'La Mesías' o 'Esto no es Suecia', los Premios Ondas han resurgido para sacar a relucir su nueva lista de ganadores, que engloba a profesionales de la radio, la televisión, la música y la publicidad en radio.

El fallo del jurado ha sido desvelado por Iñaki Gabilondo en la tarde del martes 28 de octubre. En lo que respecta a las categorías televisivas, los galardonados como mejores comunicadores han sido dos rostros muy reconocidos en la pequeña pantalla. Por un lado, el presentador de 'El intermedio', El Gran Wyoming, ha recidido ese premio por "su buen hacer, compromiso y valentía para dar continuidad a uno de los formatos más longevos de la televisión". A su vez, Alejandra Herranz, de 'Telediario 1', ha visto destacada su "honestidad, empatía y frescura ante las cámaras".

'Pubertat' se reparte el Ondas a la mejor serie de drama con 'Querer'

El galardón al mejor programa de entretenimiento ha ido a parar a 'Página Dos', el formato cultural de La 2 del cual se ha subrayado su labor de "acercar a la audiencia los libros y los procesos de creación de los autores de una forma singular y con un lenguaje audiovisual innovador". Dentro del marco de las cadenas televisivas, también se ha premiado a RTVE por el especial informativo de la muerte y funeral del papa Francisco y del consiguiente cónclave "por realizar una amplia y diversa narración televisiva de unos hechos históricos del máximo interés".

Lista de premiados en el apartado televisivo

Mejor programa de entretenimiento : 'Página Dos', de RTVE

: 'Página Dos', de RTVE Mejor programa de actualidad o cobertura especial : Especial informativo de la muerte y funeral del papa Francisco y cónclave, de RTVE

: Especial informativo de la muerte y funeral del papa Francisco y cónclave, de RTVE Mejor comunicadora : Alejandra Herranz

: Alejandra Herranz Mejor comunicador : El Gran Wyoming

: El Gran Wyoming Mejor serie de comedia : 'Celeste', de Movistar Plus+

: 'Celeste', de Movistar Plus+ Mejor serie de drama : 'Querer', de Movistar Plus+, y 'Pubertat', de HBO Max y 3Cat (ex aequo)

: 'Querer', de Movistar Plus+, y 'Pubertat', de HBO Max y 3Cat (ex aequo) Mejor actor : Secun de la Rosa, por 'Superestar' (Netflix)

: Secun de la Rosa, por 'Superestar' (Netflix) Mejor actriz : Nathalie Poza, Carmen Machi, Candela Peña, Claudia Salas, Pilar Castro, Ana Torrent y Cecilia Roth, por 'Furia' (HBO Max)

: Nathalie Poza, Carmen Machi, Candela Peña, Claudia Salas, Pilar Castro, Ana Torrent y Cecilia Roth, por 'Furia' (HBO Max) Mejor contenido de proximidad : 'El campo es nuestro', de Aragón TV

: 'El campo es nuestro', de Aragón TV Mejor documental : 'El minuto heroico: Yo también dejé el Opus Dei', de HBO Max

: 'El minuto heroico: Yo también dejé el Opus Dei', de HBO Max Premio Internacional de Televisión: 'The Last Ride (The Human Factor), de RAI (Italia)'

'Celeste' sigue los pasos de 'Esto no es Suecia' como mejor serie de comedia

Los premios de ficción