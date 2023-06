La segunda temporada de 'El abogado del Lincoln' se divide y ya tiene fechas de estreno

Por Alejandro Rodera |

'El abogado del Lincoln' calienta motores de nuevo. Más de un año después del lanzamiento de su primera entrega, que vio la luz el 13 de mayo de 2022, el drama legal producido por David E. Kelley ('Big Little Lies', 'Love and Death') ha fijado su fecha de regreso en el calendario de estrenos de Netflix. Sin embargo, en esta ocasión el evento recorrerá dos fechas en vez de una, siguiendo los pasos de otros títulos como 'The Witcher', 'You' o 'Manifest', que han fragmentado sus últimas entregas para dosificar su impacto.

Manuel Garcia-Rulfo y Neve Campbell en 'El abogado del Lincoln'

Aun así, ambas citas tendrán lugar en un periodo de tiempo muy cercano.de la segunda temporada de 'El abogado del Lincoln', mientras que. Al igual que su predecesora, esta entrega constará en conjunto de diez episodios, a lo largo de los cualesescrita por Michael Connelly.

En esta fracturada temporada, Manuel Garcia-Rulfo vuelve a encarnar a Haller, un carismático abogado que ha asentado su particular bufete en su llamativo coche. Desde ese espacio tan atípico, intenta lidiar con los casos más mediáticos de Los Ángeles, pero también con otros que no tienen tanta prensa, pero que sí esconden historias valiosas. Además, por si esta forma de gestionar sus casos no fuera lo suficientemente peculiar, Mickey se rodea de sus dos exesposas, Maggie y Lorna, con quienes sigue colaborando tras sus respectivos divorcios.

En la cima

El principal aval de 'El abogado del Lincoln' para regresar con una segunda temporada, que fue confirmada tan solo un mes después del debut de la primera, fue precisamente el buen rendimiento de su entrega inicial. Durante su primer fin de semana, la ficción rozó el primer puesto en el ranking global de Netflix con 45,09 millones de horas vistas, y en su primera semana completa sí logró alcanzar ese hito con 108,09 millones de horas. Después llegó el huracán de la cuarta temporada de 'Stranger Things' y opacó su presencia, pero eso no quita que se mantuviera en el top 10 hasta mediados de junio.