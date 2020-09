Las series de animación más destacadas de la temporada 2020/2021

Con las cadenas y plataformas de streaming iniciando ya su temporada televisiva 2020-2021, son muchas las producciones que se están estrenando en las últimas semanas y que han marcado su estreno para los próximo meses, tanto producciones aún sin testar ante el público, como otras que regresan con nuevos episodios. Una mecánica habitual que se aplica a todos los campos y géneros, incluido el ámbito de la animación, que no ha estado exento de verse perjudicado por la irrupción del coronavirus en el mundo.

A pesar de la mala situación a causa de la pandemia, los profesionales de la animación han podido, en muchos sentidos, adaptarse mejor a las circunstancias que otro tipo de producciones, sobre todo cuando el desarrollo de sus series no requiere de rodajes con multitud de personal. Este hecho, junto a la expansión del mundo de la animación y buena acogida que están recibiendo en los últimos años este tipo de series, han conseguido que muchas ficciones de este ámbito hayan seguido adelante con su desarrollo, en algunos casos afectadas por pequeños retrasos ante la necesidad de adaptarse a la nueva situación. Ante el arranque de la nueva temporada televisiva, en FormulaTV recogemos algunas de las principales series de este tipo que se estrenarán o regresarán durante las próximas semanas a la pequeña pantalla.

1 Adult Swim

'Primal', 'Rick y Morty' y 'Tuca y Bertie'

Una de las apuestas de animación de Adult Swim para esta temporada, entre los distintos estilos que recoge la cadena, es 'Tigtone', la serie parodia sobre los clichés de la fantasía medieval, que estrenó su segunda temporada en la noche del 14 de septiembre. Tras ella, por el momento, llegará el estreno de la segunda temporada de 'Primal', serie sobre la relación entre un cavernícola y una dinosaurio en medio de un entorno hostil, cuyo debut será el próximo 4 de octubre. En el mes de abril, además, la cadena prometió a través de su cuenta de Twitter que las segundas temporadas tanto de 'Gemusetto Machu Pichu' (cuya primera emporada está disponibles en la cuenta oficial de Youtube de Adult Swim) como de 'Lazor Wulf' comenzarían a emitirse durante el otoño de 2020, aunque hasta el momento no se ha determinado fecha alguna.

A estas cuatro ficciones, se unirán también 'Tuca y Bertie', serie que rescató Adult Swim después de que Netflix decidiera cancelarla y cuya segunda temporada se estrenaría en algún momento de 2021; y la veterana 'Rick y Morty', que concluyó su cuarta temporada a finales de mayo, tras un parón de casi seis meses tras la emisión de sus cinco primeros episodios. Una producción cuyos encargados, a pesar de tener acostumbrados a sus fans a las largas esperas entre temporadas, prometieron que los parones entre temporadas no volverían a ser tan extensos. Por ese motivo, es más que probable que la quinta temporada no tarde mucho en llegar, especialmente cuando en julio ya se publicó un pequeño adelanto.

- 'Gemusetto Machu Picchu' (Temporada 2, otoño 2020)

- 'Lazor Wulf' (Temporada 2, otoño 2020)

- 'Primal' (Temporada 1 - segunda parte, 4 de octubre)

- 'Rick y Morty' (Temporada 5, sin fecha)

- Tigtone' (Temporada 2, 14 de septiembre)

- 'Tuca y Bertie' (Temporada 2, 2021)

2 Amazon prime

'Fairfax' y 'Undone'

Amazon Prime es una de las plataformas que apuestan por incluir en su catálogo series de animación propias, aunque por el momento no ha anunciado una fecha de estreno para ninguna de ellas. Entre sus próximas incorporaciones, la plataforma cuenta con la segunda temporada de 'Undone', la que fuera su primera producción animada original. Creación de Raphael Bob-Waksberg y Kate Purdy, esta producción se renovó poco después de su lanzamiento, gracias a su buena acogida por parte de crítica y público. A ella se unirían otras dos series de animación originales, completamente nuevas y para adultos, y que por el momento carecen de fecha de lanzamiento: 'Fairfax' e 'Invincible'.

La primera de ellas será una ficción animada, en tono de comedia, que sigue la historia de cuatro mejores amigos, adolescentes, quienes se dejan llevar por la influencia de Fairfax Avenue, epicentro de la cultura hypebeast de Los Ángeles. Su producción estaría a cargo de Amazon, en colaboración con Titmouse, estudio a cargo de 'Big Mouth', y su éxito, a pesar que su estreno se prevé para 2021, ha propiciado que reciba luz verde para el desarrollo de una segunda temporada. Por su parte, 'Invincible' está basada en un cómic de Robert Kirkman, creador de 'The Walking Dead' y es un homenaje en modo de sátira a las historias de superhéroes, lo que podría encajar perfectamente con el éxito arrollador de la serie original de Amazon, 'The Boys'. Se trata de una historia, mezcla drama y costumbrismo, sobre el desarrollo de los poderes de un adolescente, hijo del ser más poderoso de la Tierra, encargado de supervisar su progreso.

- 'Fairfax' (2021)

- 'Invincible' (Sin fecha)

- 'Undone' (Temporada 2, sin fecha)

3 Apple TV+

'Central Park'

Apple TV+ también es una de las plataformas que se subió al carro de la animación, con su primera producción original de este género, que ya sumará su segunda temporada el próximo año: 'Central Park'. La producción debutó en el servicio de streaming a finales de año de este mismo año y es una ficción nacida de la mano de los creadores de la popular 'Bob's Burgers' que, en tono de comedia musical, se ambienta en el Central Park de Nueva York. Sus protagonistas son los Tillerman, una familia de cuidadores del parque, que debe luchar contra la ambición de una mujer millonaria, cuyo objetivo es construir edificios en la icónica arboleda. Todo ello, al mismo tiempo que han de lidiar con sus propios problemas.

- 'Central Park' (Temporada 2, 2021)

4 Comedy Central

'South Park'

A finales de año, 'South Park' concluyó la emisión de su vigésimo tercera temporada en Comedy Central. La ficción sumaría ahora su vigésimo cuarta temporada, este año o el próximo, dado que hasta el momento no hay informaciones con respecto a su posible fecha de regreso a la cadena. No obstante, la cadena confirmó en septiembre de 2019 que la serie tenía asegurada su continuidad hasta 2022, tras haber sido renovada hasta la vigésimo sexta temporada. Dicha noticia que convertiría a 'South Park' en la segunda serie de animación más longeva de la historia, tan solo por detrás de 'Los Simpson', al tener asegurados la emisión de, al menos, 327 episodios. "'South Park' es la mejor comedia de la historia de la televisión, sin rival en su fuerza satírica y relevancia cultural y no muestra signos de bajar su nivel", explicó por entonces Kent Alterman, presidente de Comedy Central, antes de asegurar que "haremos tantas temporadas" como sus creadores, Trey Parker y Matt Stone, "quieran".

- 'South Park' (Temporada 24, sin fecha)

5 Disney

'What If...?', 'Star Wars: The Bad Batch' y 'The Owl House'

Más allá de sus series originales con actores de carne y hueso, Disney también cuenta con series de animación, entre las cuales destacan cuatro entre su lista de próximos estrenos, tres de ellas destinadas a debutar en la plataforma de streaming Disney+: 'The Owl House', 'Monsters at Work', 'Star Wars: The Bad Batch' y 'Marvel's What If...?'. La primera de ellas se estrenó en Disney Channel a principios de este año, ganando cada vez más seguidores gracias a la historia de Luz, una adolescente humana que acaba como aprendiz de la bruja rebelde Eda. Una producción que recibió un mayor aplauso al presentar una protagonista abiertamente bisexual, orientación que comparte con su creadora, Dana Terrace.

En el caso de las tres ficciones restantes, todas ellas surgen de algún universo cinematográfico del gigante audiovisual y están destinadas a incluirse en su plataforma a lo largo de 2021. La primera de ellas, 'Monsters at Work', nace como un spin-off de la famosa película infantil "Monstruos S.A.". Ambientada seis meses después de que tuvieran lugar los acontecimientos de dicho largometraje, la producción se centrará en la historia de Tylor Tuskmon, un mecánico de la empresa de Mike y Sulley, que sueña con trabajar junto a ellos,

'Star Wars: The Bad Batch' es la quinta serie del universo creado por George Lucas destinada a emitirse en Disney+, grupo formado por producciones como 'The Mandalorian' o el spin-off centrado en Obi Wan Kenobi, aún en fase preproducción. Será la encargada de seguir explorando el imaginario de 'Star Wars: The Clone Wars', al contar la historia de un equipo de clones de élite que poseen habilidades excepcionales. Cerrando la lista, se encuentra 'What If...?', serie incluida en el "paquete" de producciones ambientadas en el universo Marvel como 'The Falcon and The Winter Soldier', 'WandaVision', 'Loki' o 'Hawkeye', nacidas a raíz del éxito de la saga cinematográfica sobre los Vengadores. Una producción basada en los cómics del mismo nombre, que pondrá a dichos personajes en universos muy diferentes al original y que ya está preparando su segunda temporada, con diez episodios, misma cifra que tendrá la primera.

- 'Monsters at Work' (2021, Disney+)

- 'Star Wars: The Bad Batch' (2021, Disney+)

- 'The Owl House' (Temporada 2, sin fecha)

- 'What If...?' (2021, Disney+)

6 Fox - FX

'Padre de familia', 'Los Simpson' y 'American Dad'

Un año más, como viene siendo habitual, la cadena estadounidense Fox volverá a recuperar varias de sus series más veteranas y destacadas en esta temporada 2020/2021, cuya producción apenas se ha visto afectada por la irrupción del Covid-19. Entre ellas, está 'Bob's Burgers', cuya undécima temporada se estrenará en la cadena el 27 de septiembre. Ese mismo día, como parte del bloque de programación "Animation Domination", también se lanzarán la décimo novena temporada de 'Padre de familia' y la trigésimo segunda de 'Los Simpson', la ficción animada más longeva de la historia de la televisión. A ellas se sumará la décimo octava temporada de 'American Dad!', por ahora sin fecha establecida de estreno, cuyos episodios previos se emitieron a partir de mediados de abril.

- 'American Dad' (Temporada 18, sin fecha)

- 'Bob's burgers' (Temporada 11, 27 de septiembre)

- 'Padre de familia' (Temporada 19, 27 de septiembre)

- 'Los Simpson' (Temporada 32, 27 de septiembre)

7 FXX

'Archer'

Otra de las ficciones de animación veteranas de la televisión que regresa esta temporada es 'Archer', serie cuya undécima temporada comenzará a emitirse en FXX el 16 de septiembre, después de que la crisis por el Covid-19 retrasara su estreno, en un principio programado para el mes de mayo. Así, la serie incorporará ocho nuevos episodios, acumulando hasta 118 capítulos desde que comenzó su emisión en septiembre de 2009. Una nueva etapa para la serie y para su protagonista, Sterling Archer, quien volverá al mundo del espionaje tras pasar tres años en coma, período de tiempo en el que han cambiado muchas cosas a su alrededor.

- 'Archer' (Temporada 11, 16 de septiembre)

8 HBO España

'Hora de Aventura: Tierras lejanas'

Tras concluir 'Hora de aventuras' después de cosechar trece años de éxito en Cartoon Network con sus diez temporadas y tres miniseries, la cadena estadounidense inició hace unos meses el desarrollo de una serie de especiales junto a HBO Max, encargados de exploran aquellos rincones desconocidos del universo de la exitosa serie protagonizada por Finn, Jake y compañía. A raíz de esa colaboración, el 11 de septiembre llegó a HBO España el primer especial de la exitosa serie de animación, con BMO como protagonista.

Titulado con el nombre de la pequeña consola, ese especial cuenta la experiencia de BMO mientras trata de demostrar su valor a la hora de enfrentarse a una emergencia espacial mortal. Un primer aperitivo al que seguirán cuatro especiales más, titulados "Obsidian", que recoge el viaje de Marceline y la princesa Chicle a través del Reino de Cristal para evitar una catástrofe; "Wizard City", que explora los inicios del Mayordomo Menta como estudiante de la escuela Wizard; y "Together Again", que traerá una vez más una nueva aventura del dúo formado por Finn y Jake. Tres nuevas historias cuyas fechas de estreno se desconocen a día de hoy.

- 'Hora de Aventura: Tierras lejanas' (Temporada 1, 11 de septiembre)

9 Hulu

'Solar Opposites'

Como parte de su catálogo original, Hulu cuenta con la serie de animación 'Solar Opposites', que regresará con una segunda temporada en 2021, después de que debutara en la plataforma en mayo de este mismo año. Su lanzamiento, de hecho, se convirtió en el mejor estreno de comedia en la historia de la plataforma y según datos de la misma, más del 40% de los usuarios que comenzaron a verla acabaron viendo sus ocho episodios en apenas dos días.

Su éxito, de hecho, ya podía intuirse antes incluso de su estreno, dado que sus creadores son Justin Roiland y Dan Harmon, responsables de la aclamada 'Rick y Morty'. Una nueva producción del dúo, cuya historia está protagonizada por cuatro extraterrestes que, tras sobrevivir a la explosión de su planeta natal, se instalan en un barrio residencial de Estados Unidos. En dicho entorno, van surgiendo las diferencias entre sus personajes principales, dado que mientras dos de ellos consideran la Tierra como un lugar horrible para vivir, los otros dos adoran disfrutar de las diversiones y vicios que ofrece, como la televisión o la comida basura.

- 'Solar Opposites' (Temporada 2, sin fecha)

10 Netflix

Jurassic World: Campamento Cretácico', 'Dragon's Dogma' y 'The Dragon Prince'

Hace apenas unos días, el co-CEO de Netflix, Reed Hastings, confesó en una entrevista a Hollywood Reporter, que la compañía quería "vencer a Disney en animación familiar". Un ambicioso objetivo por el que no sorprende que la plataforma de streaming sume múltiples series de animación a su catálogo, entre ellas algunas originales. Entre sus lanzamientos más próximos está 'Memorias de Idhún', la serie española basada en las novelas homónimas de Laura Gallego que se estrenó el 10 de septiembre; 'Dragon's Dogma', ficción basada en el videojuego homónimo de Capcom cuya primera temporada debutará el 17 de septiembre; y 'Jurassic World: Camp Cretaceous', serie producida por el propio Steven Spielberg, junto a Dreamworks, que se lanzará en Netflix el 18 de septiembre.

Entre otras de las novedades que Netflix prevé incorporar a su catálogo, sin fecha determinada por el momento, se encuentran 'Human Resources', 'Masters of the Universe: Revelation', 'Splinter Cell' y 'The Cuphead Show!'. La primera de ellas es un spin-off de 'Big Mouth', serie que también estrenará su cuarta temporada en la plataforma esta temporada, y se centra en el mundo de los monstruos de la pubertad que intervienen en su ficción predecesora. En cuanto a la segunda, se trata de una secuela de la serie de animación de los 80, 'He-Man and the Masters of the Universe', que llegaría a la plataforma en 2021; año en el que también se lanzaría 'Splinter Cell', producción basada en el videojuego homónimo de Tom Clancy que fichó al escritor de "John Wick", Derek Kolstad, para su desarrollo. La cuarta serie, por su parte, cuenta las aventuras de Cuphead y su hermano Mugman, personajes del videojuego del mismo nombre creado por Studio MDHR, en las Islas Inwell.

Entre las ficciones más veteranas de Netflix, que por el momento carecen de fecha concreta de lanzamiento, se encuentra el debut de las segundas temporadas de la ficción británica canadiense 'Hilda'; de la antología 'Love, Death & Robots' y de 'Beastars', manga japonés de Fuji TV cuyos nuevos episodios se incorporarían a la plataforma en abril de 2021, tras su emisión en la televisión nipona. Además, 'Castlevania' y 'The Dragon Prince', ambas originales de Netflix, sumarán sus cuartas temporadas próximamente. En el caso de la ficción basada en el videojuego de Konami, se espera que su lanzamiento sea en 2021, después de que la tercera temporada se estrenara en marzo de este mismo año; mientras que la serie creada por Aaron Ehasz y Justin Richmond tiene ya confirmada su renovación hasta su séptima temporada.

- 'Beastars' (Temporada 2, 2021)

- 'Big Mouth' (Temporada 4, sin fecha)

- 'Castlevania' (Temporada 4, 2021)

- 'Dragon's Dogma' (Temporada 1, 17 de septiembre)

- 'Hilda' (Temporada 2, sin fecha)

- 'Human Resources' (Temporada 1, sin fecha)

- 'Jurassic World: Campamento Cretácico' (Temporada 1, 18 de septiembre)

- 'Love, Death & Robots' (Temporada 2, sin fecha)

- 'Masters of the Universe: Revelation' (Temporada 1, sin fecha)

- 'Memorias de Idhún' (Temporada 1, 10 de septiembre)

- 'Splinter Cell' (Temporada 1, 2021)

- 'The Cuphead Show!' (Temporada 1, sin fecha)

- 'The Dragon Prince' (Temporada 4, sin fecha)

11 Otras series de animación

'My Hero Academia', 'Arcane' y 'Ataque a los titanes'

Más allá de las cadenas y plataformas habituales, también hay otras series que han llamado la atención de muchos espectadores, ya sea por haber ido ganando popularidad con anteriores temporadas o, como en el caso de 'Arcane', por formar parte de un universo con una enorme comunidad de seguidores: el videojuego "League of Legends". Esta ficción es una de las que ha visto retrasada su fecha de estreno hasta 2021, a causa de la crisis del coronavirus. En ella, se muestran los orígenes de algunos de los campeones más conocidos del videojuego, como Jinx o vi, con la utópica Piltover o el inframundo de Zaun como entornos. Por ahora, la serie carece de plataforma de lanzamiento, aunque la intención de Riot Games es emitirla a través de un medio gratuito como Youtube.

Además, hay varios animes que, especialmente en la última temporada televisiva, han sido muy comentados en redes sociales y han arrasado con sus cifras de venta. Esos son los casos de 'Kimetsu no Yaiba' o, en inglés, 'Demon Slayer', cuya popularidad más allá de Japón impulsó el lanzamiento de una primera película que se estrenará este otoño, antes de que se emita la segunda temporada, lo más probable en 2021, retrasada a causa de la crisis del coronavirus. Una historia que sigue el camino de Tanjiro, un joven cazador de demonios que trata de encontrar una cura para su hermana Nezuko, convertida a la fuerza en uno de esos despiadados seres.

'Shingeki ni Kyojin' o 'Ataque a los titanes', la historia del joven Eren Jaeger y el ejército humano en su lucha contra titanes devora hombres, cuenta con sus tres primeras temporadas en plataformas como Netflix, mientras que Amazon incluye dos de ellas en su catálogo. Un éxito comercial tanto en Japón como en el resto del mundo, que ha recibido múltiples premios incluso en su formato manga, y cuyo anime concluirá con su cuarta temporada, aún pendiente de que se establezca una fecha concreta de emisión.

'Boku No Hero Academia' o 'My Hero Academia', también es otro de los animes que más popularidad internacional ha ido adquiriendo en los últimos años. Una producción que cuenta el camino de Deku y sus compañeros para convertirse en héroes en un mundo en el que la mayoría de la población posee alguna clase de poder. Con el debut de su quinta temporada previsto para 2021, la serie estrenó su segunda película en múltiples cines de toda España este mismo mes de septiembre, con el título de "My Hero Academia: Two Heroes", mientras las ventas de la serie continúan rompiendo récords en todo el mundo.

- 'Arcane' (Sin plataforma ni fecha)

- 'Kimetsu no Yaiba' (Temporada 2, 2021)

- 'My Hero Academia' (Temporada 5, 2021)

- 'Shingeki no Kyojin (Ataque a los titanes)' (Temporada 4 - final, sin fecha)