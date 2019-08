Las series internacionales que llegarán en la temporada 2019-20: De 'The Politician' a 'Watchmen'

Las cadenas y plataformas como HBO, FOX, NBC o ABC se preparan para presentar sus nuevas producciones, series internacionales que aterrizan en sus respectivas parrillas televisivas o catálogos para satisfacer todo tipo de gustos. Si eres un seriéfilo empedernido seguramente estés esperando con ansia para ver qué ficciones llegan dispuestas a ganarse un hueco en tu lista de series favoritas, aunque con la gran oferta que hay en la actualidad, no todas las producciones logran llegar para quedarse.

HBO

Laen las nuevas series que podremos ver en los siguientes meses, ficciones en las que podremos disfrutar con historias que abarcan desde tramas aptas para toda la familia hasta otras dirigidas a un público más selecto. Desde FormulaTV queremos

Tras el final definitivo de 'Juego de Tronos' y el reciente éxito de series como 'Euphoria' o 'Years and Years', HBO busca seguir esa misma estela para mantener la atención de sus suscriptores. Para ello apuesta por ofrecer nuevas producciones que destacan por ser propuestas ambiciosas con las que quieren volver a estar a la altura.

1 'Watchmen'

Escena de 'Watchmen'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Adaptación de la aclamada y mítica novela gráfica del mismo nombre creada por Alan Moore y Dave Gibbons en 1986, la versión para la pequeña pantalla de 'Watchmen' nos mostrará una adaptación más actual, focalizando la trama en las consecuencias que tiene para la sociedad la existencia de superhéroes y su continua vigilancia. Creada por Damon Lindelof, cuenta con un elenco formado por actores y actrices como Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Adelaide Clemens, Jean Smart, Louis Gossett Jr. o Andrew Howard, entre otros.

2 'La Materia oscura'

Dafne Keen en 'La materia oscura'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basada en la trilogía literaria homónima creada por Philip Pullman, 'La materia oscura' cuenta las aventuras de Lyra (Dafne Keen), que a lo largo de sus viajes tratará de desenmarañar el secreto de una misteriosa materia, conocida como Polvo, y de resolver una preocupante trama de secuestros infantiles que llevarán a la protagonista a embarcarse en un viaje interplanetario. Contará con una segunda temporada formada también por ocho episodios.

3 'Mrs. Fletcher'

Kathryn Hahn en 'Mrs. Fletcher'

Fecha de estreno: 27 de octubre.

Sinopsis: Basada en el libro homónimo de Tom Perrotta y protagonizada por Kathryn Hahn y Jackson White, 'Mrs. Fletcher' se presenta como una comedia sobre sexo que narra la historia de Eve Fletcher, una madre divorciada que se enfrenta a la ausencia de su hijo tras su marcha a la universidad. Lejos de entristecerse por la soledad que impera en su hogar, aprovecha la para redescubrir el sexo, lanzándose de nuevo a la aventura de encontrar el amor y con ganas de ver las posibilidades que le ofrece el mundo.

4 'Run'

Domhnall Gleeson, protagonista de 'Run'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: La creadora de series como 'Killing Eve' y 'Fleabag', Phoebe Waller-Bridge se encuentra detrás de 'Run', una serie protagonizada por Domhnall Gleeson que se centrará en torno a unos examantes que hace quince años hicieron un pacto que consistía en que si alguna vez alguno de los dos necesitaba la ayuda del otro o estaba en una situación vital de la que quiera escapar, tan sólo tenían que enviar un mensaje de texto con la palabra "run" (corre) y escaparían juntos.

5 'I Know This Much Is True'

Mark Ruffalo en 'Foxcatcher'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basado en el best seller homónimo de Wally Lamb y protagonizado por Mark Ruffalo, 'I Know This Much Is True' es un drama formado por seis episodios en el que el actor interpreta a dos hermanos gemelos, Dominick y Thomas Birdsey, que se ven envueltos en un ambicioso relato de traición, sacrificio y perdón. Completan el reparto rostros como Rossie O'Donnel, Kathryn Hahn, Melissa Leo, Juliette Lewis, Imogen Poots y Archie Panjabi. Derek Cianfrance se encarga de la producción, guion y dirección de la serie.

6 'The Undoing'

Hugh Grant y Nicole Kidman, protagonistas de 'The Undoing'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Con un total de seis episodios, 'The Undoing' se trata de un thriller psicológico basado en la obra de Jean Hanff Korelitz. La historia gira en torno a Grace Sachs (Nicole Kidman), una terapeuta de éxito casada con un devoto hombre (Hugh Grant) con el que tiene un niño pequeño que asiste a un importante colegio de la ciudad de Nueva York. Pero no todo es de color de rosa. Sachs, poco antes de la publicación de su libro, tendrá que hacer frente a una serie de acontecimientos que cambiarán su vida y la de su hijo por completo: la desaparición de su marido, una fortuita muerte y varias extrañas revelaciones.

7 'Catalina la Grande'

Helen Mirren en 'Catalina la Grande'

Fecha de estreno: 21 de octubre.

Sinopsis: Helen Mirren encabeza el reparto de 'Catalina la Grande', siendo la responsable de dar vida a una de las figuras femeninas más poderosas de la historia, la emperatriz Catalina II. Compuesta por cuatro episodios, la ficción mostrará la vida de una mujer que conquistó tierras y difundió su interés por la cultura y la filosofía de su país. En concreto, la miniserie se centrará especialmente en el final de su reinado, una etapa en la que destacó su relación con uno de sus amantes, Grigori Potmekin, papel que encarnará el actor Jason Clarke.

8 'Avenue 5'

Hugh Laurie, protagonista de 'Avenue 5'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Ambientada cuarenta años en el futuro en una nave espacial recreativa que lleva consigo a un grupo de turistas deseosos de disfrutar de las maravillas que ofrece el sistema solar, 'Avenue 5' es una comedia protagonizada por Hugh Laurie, quien encarnará a Ryan Clark, el capitán del crucero turístico galáctico. El reparto lo completan actores y actrices como Josh Gad, Zach Woods, Suzy Nakamura, Rebecca Front, Leonora Crichlow, Himesh Patel y Nikki Amuka-Bird.

9 'The Outsider'

Protagonistas de 'The Outsider'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basada en la novela de Stephen King, 'The Outsider' es un thriller que está centrado en la investigación del asesinato de un niño, unos hechos que van cobrando tintes sobrenaturales a medida que los dos agentes al frente van destapando unas imprevistas intrigas. El actor Ben Mendelsohn es el encargado de dar vida al detective encargado del caso, que deberá averiguar quién es el asesino del pequeño. Cynthia Erivo, Jason Bateman, Bill Camp y Mare Winningham son algunos de los rostros que completan el reparto.

10 'The New Pope'

Jude Law y John Malkovich en 'The New Pope'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: El aclamado cineasta Paolo Sorrentino vuelve a situarse detrás de la cámara para dirigir 'The New Pope', secuela de 'The Young Pope, la aplaudida sátira al catolicismo. En esta ocasión, el actor John Malkovich será el encargado de interpretar al nuevo Papa, aunque Jude Law seguirá presente en la serie y tendrá un papel importante. Asimismo, la ficción contará con la participación de algunos de los intérpretes de la serie original, como es el caso de Javier Cámara, Silvio Orlando, Cécile de France, Ludivine Sagnier y Maurizio Lombardi, que retoman sus papeles. Además, Sharon Stone y Marilyn Manson aparecerán como estrellas invitadas.

11 'The Plot Against America'

Winona Ryder y John Turturrp, protagonistas de 'The Plot Against America'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basada en la novela homónima de Philip Roth, 'The Plot Against America' es una miniserie distópica que relata las consecuencias del triunfo del aviador Charles Lindbergh, que consiguió derrotar a Roosevelt en las elecciones presidenciales del año 1940, llevando a los Estados Unidos al fascismo. El punto de vista de una familia judía articula el relato principal, mostrándonos cómo fue la situación política en esa etapa. Los intérpretes Zoe Kazan, Winona Ryder, Morgan Spector, Azhy Robertson y Anthony Boyle son los responsables de dar vida a la familia protagonista.

Netflix

La plataforma de vídeo bajo demanda continúa con el objetivo de ampliar su catálogo con producciones propias que satisfagan todo tipo de gustos. El drama es el principal protagonista de muchas de sus nuevas series, destacando la colaboración con Ryan Murphy, uno de los creadores más aclamados de la actualidad.

12 'El espía'

Sacha Baron Cohen en 'El espía'

Fecha de estreno: 6 de septiembre.

Sinopsis: Sacha Baron Cohen cambia de registro al que nos tiene acostumbrados para protagonizar 'El espía, un drama inspirado en la vida de Eli Cohen, uno de los espías más importantes de la historia de Israel. La ficción, escrita y dirigida por Gideon Raff, seguirá los pasos de este importante exagente del Mossad que se infiltra en el núcleo del gobierno sirio en los años 60. Noah Emmerich, Alexander Siddig y Marc Maurille forman parte del elenco.

13 'Creedme'

Toni Collette en 'Creedme'

Fecha de estreno: 13 de septiembre.

Sinopsis: Basada en el artículo ganador del Premio Pulitzer "An Unbelievable Story of Rape" escrito por T. Christian Miller y Ken Armstrong, 'Creedme' relata la historia de Marie (Kaitlyn Dever), una adolescente acusada de una falsa denuncia de violación que se tuvo que enfrentar a la falta de apoyo por parte de la policía y de su familia de acogida. Toni Collette y Merritt Wever dan vida a las dos detectives ocupadas del caso, una investigación que se llevó a cabo para intentar llegar hasta la verdad del asunto.

14 'The Politician'

Ben Platt en 'The Politician'

Fecha de estreno: 27 de septiembre.

Sinopsis: Producida por Ryan Murphy, 'The Politician' es una comedia oscura que se centra en Payton Hobart (Ben Platt), un estudiante con grandes recursos económicos que vive en la ciudad de Santa Bárbara en California. El joven desde muy pequeño sueña con ser presidente de los Estados Unidos, pero antes debe pasar por muchas pruebas que no serán nada fáciles para aprender a manera el panorama político. Para llegar hasta lo más alto tendrá que comenzar por ganar las elecciones del Consejo Estudiantil de su instituto.

15 'Raising Dion'

Escena de 'Raising Dion'

Fecha de estreno: 4 de octubre.

Sinopsis: Basada en el cómic del mismo nombre escrito por Dennis Liu, 'Raising Dion' gira en torno a la vida de Nicole Reese (Alisa Wainwright), una madre soltera de origen afroamericana que, tras la muerte de su marido, descubre que su hijo Dion (Ja'Siah Young) tiene poderes y habilidades mágicas que le convierten en un niño diferente. Compuesta por diez episodios, veremos cómo afronta este cambio drástico e intenta que el pequeño controle sus capacidades sobrenaturales.

16 'The Witcher'

Henry Cavill en 'The Witcher'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Con Henry Cavill como protagonista, 'The Witcher' narra la vida del brujo Geralt de Rivia, un cazador de monstruos solitario, que lucha por encontrar su lugar en un mundo plagado de bestias. Desde muy joven, Geralt posee habilidades sobrenaturales, que le han llevado a ganarse el apodo de Carnicero de Blaviken. La historia se enmarca en un vasto universo de magia en el que la confianza es un lujo poco habitual, aunque el brujo protagonista haya entablado una especial relación con su pupila Ciri (Freya Allan) y la hechicera Yennefer (Anya Chalotra), interés amoroso de Geralt.

17 'Selena: La serie'

Christian Serratos será Selena Quintanilla en 'Selena: La serie'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: La historia de la cantante, compositora, modelo, actriz y diseñadora de moda Selena Quintanilla protagonizará 'Selena: La serie'. La ficción recogerá la vida de esta joven artista mexicoamericana que logró conquistar el panorama musical obteniendo varios galardones como el Premio Grammy en la categoría de mejor álbum de música. Su prometedora carrera se truncó cuando en el año 1995 fue asesinada por la presidenta de su club de fans, un trágico desenlace que contará con una adaptación a la pequeña pantalla y que estará protagonizado por Christian Serratos.

18 'Firefly Lane'

Katherine Heigl y Sarah Chalke

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basado en la novela homónima escrita por Kristin Hannah y publicada en el año 2008, 'Firefly Lane' es un drama compuesto por diez episodios que gira en torno a la historia de Kate (Sarah Chalke) y Tully (Katherine Heigl), dos mujeres que se conocen desde que son pequeñas y crecen juntas convirtiéndose en inseparables la una de la otra, compartiendo éxitos, fracasos, decepciones y alegrías. Su amistad se ve interrumpida por una traición que provocará que ambas se separen y tomen caminos diferentes.

19 'Ginny & Georgia'

Brianne Howey y Antonia Gentry

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Las actrices Brianne Howey y Antonia Gentry dan vida a Georgia y Ginny, madre e hija que protagonizan 'Ginny & Georgia'. La ficción se centra en la vida de esta joven adolescente que, en ocasiones, siente que es mucho más madura que su treintañera madre. Un cambio de aires después de trasladarse de ciudad provoca que la joven Ginny tenga que hacer frente a nuevas aventuras, sobre todo tras incorporarse a una prestigiosa escuela donde conocerá el amor y nuevas amistades. El reparto se completa con reparto los intérpretes Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter y Raymond Ablack.

20 'Tiny Pretty Things'

Lauren Holly, protagonista de 'Tiny Pretty Things'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basado en el libro de Sona Charaipotra y Dhonielle Clayton, 'Tiny Pretty Things' narra el ascenso y la caída de los jóvenes alumnos de la Archer School of Ballet. La academia cuenta con bailarines de todo tipo de origen y procedencia que comparten su talento y pasión por la danza, su lealtad a la comunicad y su dedicación. Monique (Lauren Holly), una ex-bailarina que ahora es directora de la academia, ejerce un poder único sobre la escuela y usa sus habilidades oscuras no sólo para defender la institución, sino también para sacar lo mejor de sus estudiantes, independientemente de sus medios.

The CW

El contenido dirigido a un público adolescente-juvenil sigue siendo la baza fundamental de 'The CW', que incorporará a su parrilla pocas novedades, donde destaca el spin-off de 'Riverdale'. No obstante, mantendrá algunas de sus ya consolidades series como 'Arrow', 'The Flash', 'Supergirl' o 'Legends of Tomorrow', entre otras, que contarán con nuevos episodios.

21 'Nancy Drew'

Kennedy McMann en 'Nancy Drew'

Fecha de estreno: 9 de octubre.

Sinopsis: Protagonizada por Kennedy McMann, 'Nancy Drew' se basa en el personaje ideado por Edward Stratemeyer, protagonista de varias series de misterio para niños y adolescentes y se situará en el verano después de la graduación de la escuela secundaria de Nancy. La joven creía que dejaría su ciudad natal para ir a la universidad, pero sus planes descarrilan debido a una reciente tragedia familiar. Además, casi sin darse cuenta, se verá envuelta en la investigación de unos asesinatos fantasmales y, a lo largo del camino, destapará secretos oscuros de muchos habitantes del pueblo.

22 'Batwoman'

Ruby Rose como Batwoman

Fecha de estreno: 6 de octubre.

Sinopsis: La actriz Ruby Rose se meterá en la piel de Kate Kane en 'Batwoman, la adaptación para la pequeña pantalla de la conocida superheroína del universo DC. Kate, una mujer que se caracteriza por su enorme pasión por la justicia social y por la facilidad de expresar siempre lo que piensa sin importarle nada, se transforma en Batwoman e inicia su propia e implacable lucha, que no se detiene incluso aunque le lleve a chocar frontalmente con su propio padre.

23 'Katy Keene'

Protagonistas de 'Katy Keene'

Fecha de estreno: Enero de 2020.

Sinopsis: Protagonizado por Lucy Hale, 'Katy Keene', spin-off de 'Riverdale', se basa en el personaje homónimo de Archie Comics y sigue la aspirante a diseñadora de moda Katy Keene junto a un grupo de amigos, entre los que se encuentra Josie McCoy (Ashleigh Murray), que acaba de llegar a la ciudad para cumplir su sueño de triunfar en el mundo de la mística. Su mundo está poblado por artistas hambrientos de almas gemelas, entre ellos la misteriosa socialité Pepper Smith (Julia Chan) y el actor Jorge López, y su alter ego drag queen, Ginger (Jonny Beauchamp).

CBS

La cadena estadounidense CBS es una de las que más contenido nuevo ofrecerá a sus espectadores, incorporando hasta ocho nuevas producciones. Además, mantendrá la emisión de series que ya cuentan con un recorrido y un público fiel, como es el caso de 'El joven Sheldon', 'Navy. Investigación criminal', 'NCIS: Los Ángeles', 'Mom', 'Blue Bloods', 'MacGyver' o 'S.W.A.T.: Los hombres de Harrelson'.

24 'F.B.I.: Most Wanted'

Protagonistas de 'F.B.I.: Most Wanted'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Dick Wolf es el creador de 'FBI: Most Wanted', spin-off de 'FBI'. Esta nueva versión cuenta con un elenco formado por Julian McMahon, Alana De La Garza, Keisha Castle-Hughes, Kellan Lutz, Roxy Sternberg y Nathaniel Arcand, y gira en torno a las peripecias de los integrantes del escuadrón de la Unidad Especial de Fugitivos, una brigada dedicada a capturar a los criminales más buscados del país, consistiendo gran parte de su labor en el rastreo de estos peligrosos delincuentes.

25 'Evil'

Aasif Mandvi, Mike Colter y Katja Herbers en 'Evil'

Fecha de estreno: 26 de septiembre.

Sinopsis: Las tramas procedimentales y legales se mezclan con lo paranormal en 'Evil,' un drama que cuenta con un reparto formado por los intérpretes Katja Herbers, Mike Colter, Aasif Mandvi, Michael Emerson, Brooklyn Shuck, Skylar Gray, Maddy Crocco y Dalya Knapp. En concreto, relata la historia de una psicóloga forense que une fuerzas con un carpintero y un cura en ciernes para desentrañar los misterios que oculta la Iglesia. Por lo tanto, habrá un choque constante entre las creencias religiosas y su otro reverso, plagado de supuestos milagros, posesiones y demás acontecimientos aparentemente inexplicables.

26 'Tommy'

Protagonistas de 'Tommy'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Edie Falco, Michael Chernus, Adelaide Clemens, David Fierro, Russell G. Jones, Olivia Lucy Phillip y Joseph Lyle Taylor protagonizan 'Tommy', ficción que relata el ascenso al puesto de Jefe de Policía de Los Ángeles de Tommy, una reputada agente. Este logro supone todo un desafío, pues se trata de un mundo dominado por los hombres, sin embargo, Tommy no se amedrentará y mantendrá su inquebrantable personalidad, siempre con el honor y la justicia al frente. Además, su nueva posición de autoridad le otorga una visión privilegiada de las problemáticas sociales y políticas de su ciudad.

27 'All Rise'

Simone Missick en 'All Rise'

Fecha de estreno: 23 de septiembre.

Sinopsis: Simone Missick, Wilson Bethel, Jessica Camacho, Marg Helgenberger, J. Alex Brinson, Lindsay Mendez y Ruthie Ann Miles forman el reparto de 'All Rise', ficción que explora el día a día de jueces, fiscales y demás componentes del engranaje de la justicia estadounidense. Todos ellos dedican sus esfuerzos a hacer que las leyes se cumplan, aunque son conscientes de los múltiples fallos legislativos que asolan a su país, por lo que tendrán que ingeniárselas para que los habitantes de la ciudad californiana no se vean perjudicados por un sistema que muchas veces se vuelve en su contra.

28 'Bob Hearts Abishola'

Protagonistas de 'Bob Hearts Abishola'

Fecha de estreno: 23 de septiembre.

Sinopsis: Un paro cardíaco es el detonante que hace que Bob (Billy Gardell) se replante su vida en 'Bob Hearts Abishola', una ficción que nos cuenta la historia de este hombre que, tras sobrevivir al traumático revés, se enamora perdidamente de Abishola (Folake Olowofoyeku), la enfermera que le ha estado cuidando durante su recuperación. Así que se pone como objetivo que esta inmigrante nigeriana, que le ha ganado el corazón en varios sentidos, le dé una oportunidad para demostrarle el amor que siente por ella.

29 'The Unicorn'

Protagonistas de 'The Unicorn'

Fecha de estreno: 26 de septiembre.

Sinopsis: Comedia y tragedia se unen en 'The Unicorn', ficción que relata la historia de un viudo que trata de superar la etapa más complicada de su vida con la ayuda de su grupo de amigos, que le impulsarán a volver a lanzarse en el mercado de las citas, pero cuando decide darle una nueva oportunidad al amor se da cuenta de que es un partidazo. Walton Goggins, Rob Corddry, Michaela Watkins, Omar Benson Miller, Maya Lynne Robinson, Ruby Jay y Makenzie Moss componen el elenco de esta serie que busca profundizar en los conflictos que surgen en una persona que busca retomar su rumbo en la vida tras una fatal experiencia.

30 'Broke'

Protagonistas de 'Broke'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Jaime Camil, Pauley Perrette, Natasha Leggero, Izzy Diaz y Antonio Corbo se encuentran al frente de 'Broke, una sitcom creada por Alex Herschlag que se adentra en los conflictos de clase en Estados Unidos, contraponiendo la vida opulenta de unos pocos con el trabajo duro de quienes no tienen otra opción más que salir adelante. En concreto, cuenta la historia de Elizabeth y Javier, un matrimonio cuya cómoda y lujosa vida termina cuando el padre de Javier les corta el acceso a su patrimonio financiero, llevándoles a la bancarrota y a la necesidad de pedir ayuda a la hermana de ella.

31 'Carol´s Second Act'

Protagonistas de 'Carol´s Second Act'

Fecha de estreno: 26 de septiembre.

Sinopsis: Patricia Heaton encabeza el reparto de 'Carol's Second Act', una ficción en la que interpreta a Carol Chambers, una profesora retirada que después de dedicar buena parte de su vida adulta a la educación de sus hijos y de tantos otros niños, decide darle una oportunidad a su verdadera vocación: la medicina. No obstante, no será nada fácil alcanzar la meta de convertirse en doctora, pero toda la experiencia que ha acumulado con el paso de los años será muy útil a la hora de afrontar esta competitiva carrera.

NBC

Cuatro comedias y cuatro dramas serán las nuevas apuestas que emitirá la cadena NBC. También continuará con la emisión de nuevas temporadas de series como 'Brooklyn Nine-Nine', 'The Good Place', 'Chicago Fire', 'Chicago Med', 'Chicago P.D.', 'The Blacklist', 'Ley y orden: Unidad de víctimas especiales', 'Superstore' o 'This Is Us', entre otras.

32 'Bluff City Law'

Escena de 'Bluff City Law'

Fecha de estreno: 23 de septiembre.

Sinopsis: Con Jimmy Smits, Caitlin McGee, Barry Sloane, Scott Shepherd, MaameYaa Boafo, Stony Blyden, Michael Luwoye y Jayne Atkinson en el elenco, 'Bluff City Law' es un drama legal que narra la vida de Sydney, una abogada que, tras la muerte de su madre, se reencuentra con su padre, lo que desemboca en una problemática oferta de trabajo. Sydney debe decidir si se reincorpora al prestigioso bufete de abogados de su padre. Sin embargo, la diferencia entre las personalidades entre ambos genera una tensión constante, que tendrán que amansar para alcanzar sus verdaderos objetivos.

33 'Council of Dads'

Protagonistas de 'Council of Dads'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basada en las memorias reales de Bruce Feiler, tituladas "The Council of Dads: My Daughters, My Illness and the Men Who Could Be Me", 'Council of Dads' relata la historia de Scott, diagnosticado con una enfermedad que puede acabar con su vida. Ante ese futuro incierto, decide reunir a su círculo más cercano para que ocupen su vacío en caso de que fallezca y que a su familia no le falte de nada. El reparto está formado por Sarah Wayne Callies, Clive Standen, Tom Everett Scott, J. August Richards, Blue Chapman, Emjay Anthony, Michele Weaver, Thalia Tran, Steven Silver y Michael O'Neill.

34 'Lincoln'

Russell Hornsby, protagonista de 'Lincoln'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basada en "El Coleccionista de Huesos", novela de Jeffery Deaver, y protagonizada por Russell Hornsby, 'Lincoln' cuenta la historia de Lincoln Rhyme uno de los detectives más destacados de Nueva York que se ve obligado a abandonar las calles cuando cruza su camino con un asesino en serie. La aparición de una joven y dinámica agente, Amelia Sachs, cuyo talento está a la altura del de Rhyme, reaviva el caso y tiene la clave para capturar a este criminal, bautizado como el Coleccionista de Huesos. De esta manera, Lincoln regresa a su medio natural, con la esperanza y la convicción de atrapar a su némesis junto a su brillante compañera.

35 'Zoey's Extraordinary Playlist'

Jane Levy en 'Zoey's Extraordinary Playlist

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Jane Levy protagoniza 'Zoey's Extraordinary Playlist', ficción que retrata la vida de Zoey Clarke, una joven programadora informática que busca su sitio tal y como lo hacen miles de personas en San Francisco. Sin embargo, un accidente fortuito provoca que comience a escuchar música de la nada. De hecho, incluso es capaz de percibir números musicales completos a su alrededor con algunas personas, aunque el resto de la gente no parece verlo. Pronto descubre que, gracias a estas canciones, es capaz de interpretar los deseos y las aspiraciones de las personas que le rodean. Completan el elenco: Skylar Astin, Peter Gallagher, John Clarence Stewart, Carmen Cusack, Alex Newell y Mary Steenburgen.

36 'Sunnyside'

Protagonistas de 'Sunnyside'

Fecha de estreno: 26 de septiembre.

Sinopsis: Protagonizada por Kal Penn , 'Sunnyside' es una comedia en la que se relata la historia de cómo, a base de mucho esfuerzo y dedicación, Garrett Modi logró ser concejal de Nueva York a pesar de su ascendencia extranjera. Sin embargo, se ve expulsado de la política institucional y, en una hora de necesidad, busca su verdadera vocación de ayudar al ciudadano en las calles del barrio portuario de Sunnyside, un auténtico símbolo de multiculturalidad de la ciudad en la que convivan recién llegados de múltiples nacionalidades.

37 'The Kenan Show'

Protagonistas de 'The Kenan Show'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Calificada como comedia familiar, 'The Kenan Show' está dirigida y producida por Chris Rock y cuenta con cómico Kenan Thompson como protagonista en la piel de un padre que hace todo lo posible por ser el mejor para sus hijas, todo ello mientras compagina la vida familiar con la laboral. Al mismo tiempo, tendrá que aguantar las apariciones constantes de su suegro, que no siempre son la influencia más apropiada para las pequeñas. Completan el reparto: Punam Patel, Dani Lockett, Dannah Lockett y Andy Garcia.

38 'Indebted'

Protagonistas de 'Indebted'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Adam Pally, Abby Elliott, Steven Weber y Fran Drescher protagonizan 'Indebted', una sitcom que narra la vida de Dave y Rebecca, un matrimonio que se encuentra recuperándose tras haber atravesado la primera etapa como padres, pero la llegada sin previo aviso de Linda y Stew, los padres de él, rompe por completo sus planes de un futuro tranquilo y apacible. Aunque a su hijo no le hace ninguna gracia, la solidaridad y los lazos familiares se imponen, por lo que deja que la pareja se establezca en su casa por un tiempo que acaba por revelarse como indefinido.

39 'Perfect Harmony'

Bradley Whitford en 'Perfect Harmony'

Fecha de estreno: 26 de septiembre.

Sinopsis: En 'Perfect Harmony', el actor Bradley Whitford se mete en la piel de Arthur Cochran, un antiguo profesor de música en una prestigiosa universidad estadounidense. Aunque se encuentra amargado y desapasionado tras su retiro, lo cierto es que no busca embarcarse en ninguna nueva empresa relacionada con la música y prefiere mantenerse al margen de todo ello. Sin embargo, su camino se cruza por error con el del coro de una iglesia rural que se viene abajo, a los que echará una mano para revitalizar su calidad musical. Completan el reparto: Anna Camp, Tymberlee Hill, Rizwan Manji, Will Greenberg, Spencer Allport y Geno Segers.

ABC

Con seis nuevas incorporaciones, tres de las cuales no se lanzarán hasta 2020, ABC prefiere seguir apostando por las series que mejores resultados le han dado durante varias temporadas, como es el caso de 'The Good Doctor', 'Anatomía de Grey', 'Estación 19', 'Agents of SHIELD', 'Black-ish', 'Modern Family', 'How to Get Away With Murder' o 'The Rokie'.

40 'Emergence'

Allison Tolman en 'Emergence'

Fecha de estreno: 24 de septiembre.

Sinopsis: Allison Tolman protagoniza 'Emergence', una producción llena de misterios e intrigas que rozan lo paranormal. En concreto, relata la historia de Jo, una agente de policía afianzada en su puesto, hasta que un día lo pone todo en peligro al acoger a una niña que encuentra cerca del epicentro de un misterioso accidente. La pequeña Piper no tiene recuerdo de lo sucedido, no sabe qué le llevó a ese punto ni a perder la memoria. Por lo tanto, Jo procederá a investigar el enigma que rodea a Piper, y esas pesquisas la conducirán a una conspiración de una magnitud desproporcionada.

41 'For Life'

Escena de 'For Life'

Fecha de estreno: 20 de febrero de 2020.

Sinopsis: Con un elenco formado por Nicholas Pinnock, Indira Varma, Joy Bryant, Glenn Fleshler, Dorian Missick, Tyla Harris, Mary Stuart Masterson y Boris McGiver, 'For Life' explora las injusticias que rodean al sistema legislativo estadounidense a través de la historia de Aaron, un hombre encarcelado injustamente que decide estudiar Derecho para revocar la sentencia de cadena perpetua que amenaza con privarle de libertad de por vida. Tras sacarse la carrera, comienza a ejercer desde dentro del centro penitenciario, litigando en los casos de algunos de sus compañeros, al mismo tiempo que trata de recuperar la libertad para poder reunirse con su familia.

42 'Stumptown'

Cobie Smulders en 'Stumptown'

Fecha de estreno: 25 de septiembre.

Sinopsis: Basada en la novela gráfica homónima desarrollada por Greg Rucka y Matthew Southworth, 'Stumptown' mezcla comedia, acción y el género policíaco en un relato que nos muestra la vida de Dex Parios (Cobie Smulders), una irreverente agente con altos conocimientos militares. Perseguida por las deudas y por sus fallidas aventuras amorosas, Parios es una dedicada detective privada, precedida por su reputación, pero también por su poco ortodoxa metodología y actitud. Completan el reparto: Tantoo Cardinal, Cole Sibus, Adrian Martinez, Camryn Manheim y Michael Ealy.

43 'The Baker and the Beauty'

Víctor Rasuk y Nathalie Kelley en 'The Baker and the Beauty'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basada en el formato israelí de mismo nombre y protagonizada por Victor Rasuk, Nathalie Kelley y Carlos Gómez, 'The Baker and the Beauty' es una comedia romántica que sigue la vida de Daniel García, un repostero de origen cubano que toma las riendas del negocio familiar, ubicado en Miami. Su familia, de tradiciones rígidas, le tiene maniatado a la hora de hacer su vida por su cuenta, pero una noche de fiesta le cambia la vida. La culpable de este viraje vital es Noa Hamilton, una rutilante estrella internacional, conocida por ser un icono de la moda.

44 'United We Fall'

Protagonistas de 'United We Fall'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Will Sasso, Christina Vidal, Jane Curtin y Ella Grace Helton se encuentran al frente de 'United We Fall, ficción que recoge las vivencias de Bill y Jo, una pareja que asumió hace tiempo que la familia que integran con sus hijas Sandy y Emily es disfuncional. Pero seguramente este calificativo no emerja necesariamente de ellos, sino de sus prejuiciosos familiares. Por el lado de Bill, es su madre la que le mantiene en presión constante, mientras que Jo siempre está bajo la supervisión de su extensa y católica familia latina.

45 'Mixed-ish'

Protagonistas de 'Mixed-ish'

Fecha de estreno: 24 de septiembre.

Sinopsis: Spin-off de 'Black-ish', 'Mixed-ish' relata las experiencias del pasado de Rainbow Johnson, mostrando cómo fue su infancia y cómo creció en los años 80. Nacida en el seno de una comuna hippie, Rainbow vive la mudanza de su familia a los suburbios, donde sus padres pretenden proporcionar mayor estabilidad a sus descendientes. En ese nuevo entorno, tanto los padres como las niñas tienen que asumir la corriente de cambios en la que se han zambullido; al mismo tiempo que las pequeñas buscan su lugar en el mundo en el colegio, donde su naturaleza mestiza es percibida como algo insólito.

FOX

Con diez nuevas producciones, FOX se proclama la cadena que más confía en seguir generando contenido original con el que atraer a la audiencia, apostando sobre todo por series de animación. Asimismo, contará con nuevas temporadas de 'The Orville', 'The Resident', '9-1-1', 'Empire' o 'Padre de familia', entre otras.

46 'Deputy'

Protagonista de 'Deputy'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Stephen Dorff, Yara Martínez, Brian Van Holt, Siena Goines, Bex Taylor-Klaus, Shane Paul McGhie y Mark Moses forman parte del reparto de 'Deputy', ficción centrada en Bill Hollister, un hombre que, tras la inesperada muerte del Sheriff del Departamento del Condado de Los Ángeles, se ve obligado a sustituirle por culpa de una regla arcaica establecida en la época del Salvaje Oeste. Obligado a ejercer un trabajo que nunca quiso, Bill se pondrá al frente de un variado equipo, con el que irá aprendiendo a ejercer correctamente su labor al frente del departamento.

47 'Prodigal Son'

Tom Payne en 'Prodigal Son'

Fecha de estreno: 23 de septiembre.

Sinopsis: Tom Payne encabeza el elenco de 'Prodigal Son', un drama que relata la historia de Malcolm Bright, un hombre que posee un don para saber cómo funcionan las mentes de los homicidas gracias a los asesinatos que cometió su propio padre durante su infancia. Sin embargo, Bright empleará sus conocimientos para ayudar a la policía de Nueva York a resolver crímenes, mientras trata de manejar a una madre manipuladora, una hermana molesta y un progenitor homicida que ansía reunirse con su hijo. Al mismo tiempo, Bright tendrá que lidiar con sus propias neurosis.

48 'Next'

Protagonistas de 'Next'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: John Slattery, Fernanda Andrade, Jason Butler Harner, Michael Mosley, Eve Harlow, Aaron Moten, Gerardo Celasco, Elizabeth Cappuccino, Evan Whitten, Olenka Wos Kimball y Dann Fink protagonizan 'NeXt', una ficción cuya trama comienza cuando una de las creaciones de Paul LeBlanc, una potente inteligencia artificial llamada neXt, amenaza a la humanidad. Desesperado por detener lo que podría causar un desastre global, LeBlanc une fuerzas con Shea Salazar, líder de un talentoso y variado grupo de agentes especiales, con el fin de acabar con la inteligencia artificial que empleará sus conocimientos de los seres humanos para reclutar aliados que frenen a su creador a cualquier precio.

49 '9-1-1: Lone Star'

Rob Lowe, protagonista de '9-1-1: Lone Star'

Fecha de estreno: 19 enero de 2020.

Sinopsis: El universo de '9-1-1' se expande con la llegada de '9-1-1: Lone Star', nueva ficción protagonizada por Rob Lowe y ambientada en Austin (Texas). Este drama cuenta la historia de un policía de Nueva York que es trasladado de ciudad junto a su hijo, un cambio con el que deberá afrontar nuevas situaciones y lidiar con los problemas de la vida familiar, al mismo tiempo que se enfrenta a distintos retos de salvamento en su trabajo.

50 'Almost Family'

Protagonistas de 'Almost Family'

Fecha de estreno: 2 de octubre.

Sinopsis: Emily Osment, Megalyn Echikunwoke, Brittany Snow y Timothy Hutton forman parte del reparto de 'Almost Family', una ficción que sigue a Julia Bechley, hija única de un doctor especialista en métodos de fertilidad cuya vida da un cambio radical cuando su padre le desvela que utilizó su propio esperma para concebir cientos de niños. Así es como descubre que dos de sus hermanas son, por un lado, su mejor amiga, Edie Palmer y, por otro lado, una exatleta olímpica, Roxy Doyle. Encontrar al resto de sus hermanos y estrechar vínculos se convierte en su prioridad.

51 'Filthy Rich'

Kim Cattrall en 'Filthy Rich'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Kim Cattrall protagoniza 'Filthy Rich', un drama centrado en la vida de Margaret, quien toma el control de la compañía de su familia tras la muerte de su marido en un accidente aéreo. Sin embargo, el testamento de su marido incluye a tres hijos ilegítimos hasta entonces desconocidos, de los que Margaret y sus dos hijos tratarán de deshacerse por cualquier medio, no solo para conservar todo el patrimonio familiar, sino también para evitar que el escándalo manche la reputación de su familia en una comunidad profundamente cristiana. Completan el reparto: Melia Kreiling, Aubrey Dollar, Corey Cott, Benjamin Levy Aguilar, Mark L. Young, Olivia Macklin, Steve Harris y Gerald McRaney.

52 'Bless the Harts'

Escena de 'Bless the Harts'

Fecha de estreno: 29 de septiembre.

Sinopsis: Los Harts son los protagonistas de 'Bless the Harts', una nueva comedia de animación que mostrará las vivencias de esta familia sureña encabezada por Jenny, camarera y madre soltera, que vive en continua bancarrota y que luchar por llegar a final de mes para sacar adelante a su familia, todo ello mientras no pierde la esperanza de alcanzar algún día el preciado sueño americano. Además, comparte su día a día con su madre, Betty, una mujer obsesionada con la lotería; y con Wayne, su cariñoso, soñador y optimista novio.

53 'Duncanville'

Amy Poehler pondrá voz al protagonista de 'Duncanville'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Calificada como una comedia de animación, 'Duncanville' relata la historia de una familia en la que el punto de atención se centra en Duncan, un joven de quince años con una rica imaginación, que le ayuda a evadirse de una vida precaria en la que la edad adulta lo acecha mientras tienen que cuidar de sus dos hermanas pequeñas. Además, tiene que convivir con su madre, una oficial de parking que sueña con convertirse en detective y que vive obsesionada con el hecho de evitar que su hijo tome malas decisiones. Mientras que su padre, un fontanero enganchado a Facebook, trata de esforzarse por ser mejor padre de lo que el suyo fue para él.

54 'The Great North'

Jenny Slate y Nick Offerman ponen voz a los protagonistas de 'The Great North'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Loren Bouchar ('Bob's Burgers') es el encargado de desarrollar 'The Great North', una nueva comedia de animación que mostrará las aventuras y desventuras de la familia Tobin. Residentes en Alaska, esta peculiar familia está formada por un padre soltero que trata de esforzarse por mantener a sus hijos, especialmente cuando los sueños de su única hija comienzan a empujarla lejos del barco de pesca familia, hacia el "glamuroso" mundo del centro comercial de la localidad.

55 'Outmatched'

Jason Biggs y Maggie Lawson en 'Outmatched'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Jason Biggs y Maggie Lawson encabezan el reparto de 'Outmatched, una sitcom familiar en la que conoceremos a Cay y Mike, una pareja de obreros que tienen que enfrentarse al reto de criar a cuatro hijos, tres de los cuales han sido diagnosticados como auténticos genios, dado su elevado cociente intelectual. Todo un desafío para una pareja que apenas terminó la educación secundaria, especialmente cuando solo consiguen entender a uno de sus retoños, mientras el resto de sus hijos no parecen nada dispuestos a ponerles fácil su labor como padres.

Amazon

56 'Undone'

Escena de 'Undone'

Fecha de estreno: 13 de septiembre.

Sinopsis: Creada por Raphael Bob-Waksberg , 'Undone' es una ficción animada que narra la historia de Alma una joven que reside en San Antonio y que, después de sufrir un grave accidente de coche, empieza a experimentar cambios en su relación con el tiempo, que le permiten moldearlo en cierta medida. De esta manera, tratará de resolver el misterio más importante de su vida: la muerte de su padre.

Apple TV+

El universo de las plataformas de vídeo bajo demanda continúa ampliándose con la llegada de nuevas ofertas como las que pondrá sobre la mesa Apple. La compañía fundada por Steve Jobs se une a la moda del streaming con Apple TV+, donde podremos encontrar un catálogo con producciones originales.

57 'Amazing Stories'

Steven Spielberg en la presentación de Apple TV+

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basada en 'Cuentos asombrosos', la serie de televisión estadounidense que dirigió Steven Spielberg entre 1985 y 1987, 'Amazing Stories' se presenta como una antología que gira en torno a la exploración de las maravillas del mundo desde el punto de vista de cineastas y escritores contemporáneos como el propio Spielberg, Edward Kitsis, Adam Horowitz, Darryl Frank o Justin Falvey. El terror, la ciencia ficción y la fantasía serán los géneros que predominen en los episodios de esta nueva producción.

58 'The Morning Show'

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon en 'The Morning Show'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Dirigida por Mimi Leder, producida por Kerry Ehrin y protagonizada por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell, 'The Morning Show' es una ficción que se centrará en las vidas de los presentadores de televisión matutinos que ayudan a despertar a América cada mañana. Las dos actrices interpretarán a las protagonistas a través de las cuales se vivirá la trama, dos mujeres ambiciosas del mundo de la televisión, mientras que Carell será un presentador que pelea por ser relevante en el panorama cambiante de los medios de comunicación.

59 'See'

Jason Momoa, protagonista de 'See'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Creada por Steven Knight, dirigida por Francis Lawrence y protagonizado por Jason Momoa y Alfre Woodard, 'See' es un drama compuesto por diez episodios que narra una historia ambientada en un planeta Tierra siglos después de haber vivido un virus mortal que acabó con la mayoría de la población y dejó a los supervivientes ciegos. La ficción tratará la ceguera como un hecho que provoca que el ser humano cambie su forma de ser y de vivir, un suceso que se enmarca en tramas que contarán con héroes, villanos y aventuras emocionantes.

60 'Truth Be Told'

Olivia Spencer, protagonista de 'Truth Be Told'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basado en la novela homónima de Kathleen Barber y protagonizado por Octavia Spencer, 'Truth Be Told' es un drama que contará con un total de 10 capítulos que gira en torno a un homicidio no resuelto. Este viejo caso suscita el interés de Poppy Parnell, una periodista de investigación que intenta descubrir la verdad que se esconde detrás de tanto misterio, compartiendo sus averiguaciones a través de diferentes podcasts que harán que la opinión pública influya en su búsqueda. El reparto lo completan los intérpretes Lizzy Caplan, Aaron Paul, Ron Cephas Jones y Michael Beach

61 'Little Voice'

J.J. Abrams y Sara Bareilles

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: El aclamado cineasta J.J. Abrams es el responsable de 'Little Voice', una serie de diez episodios que ha desarrollado junto a la cantante Sara Bareilles. Esta ficción será una mezcla de drama y comedia, y mostrará la vida de varios jóvenes de Nueva York que luchan por hacerse un hueco en el mundo de la música en los años 20. En concreto, la trama principal se centrará en el viaje de una mujer que va descubriendo poco a poco su voz.

62 'My Glory Was I Had Such Friends'

'My Glory Was I Had Such Friends'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basada en el libro de Amy Silverstein, producida por J.J. Abrams y con Jennifer Garner desempeñando el papel protagonista, 'My Glory Was I Had Such Friends' se presenta como un drama que gira en torno a una experiencia real de la escritora y en un grupo de mujeres que la apoyaron cuando iba a ser sometida a un trasplante de corazón, por lo que mostrará una historia totalmente emotiva donde la superación y la amistad jugarán un rol importante.

63 'Little America'

Kumail Nanjiani en la presentación de Apple TV+

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Kumail Nanjiani y Emily V. Gordon explorarán los temas relacionados con la inmigración en la nueva ficción titulada 'Little America'. Formada por ocho episodios, se trata de una antología que mostrará la vida de varios inmigrantes en diferentes puntos de Norteamérica, experiencias reales recogidas en Epic Magazine. Además, cada capítulo estará dirigido por un inmigrante o por alguien de padres extranjeros, aportando así una visión real del tema tratado.

64 'Defending Jacob'

Chris Evans, protagonista de 'Defending Jacob'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: El actor Chris Evans ha sido el elegido para protagonizar 'Defending Jacob', un drama creado por Mark Bomback y dirigido por Morten Tyldum. Formado por ocho episodios que seguirá la historia de Andy Barber, un padre que descubre que su hijo de 14 años es sospechoso de haber asesinado a su compañero de clase. Jaeden Lieberher y Michelle Dockery interpretarán los papeles del hijo y la mujer del personaje encarnado por Evans.

65 'Dickinson'

Hailee Steinfeld, protagonista de 'Dickinson'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: La intérprete Hailee Steinfeld se meterá en la piel de Emily Dickinson en la ficción 'Defending Jacob, escrita por Alena Smith. Catalogada como comedia, esta serie mostrará los comienzos de la carrera de la poeta norteamericana y tratará temas como las restricciones sociales del siglo XIX, la desigualdad de género y la familia. Completan el reparto principal Jane Krakowski y Matt Lauria.

66 'Bastards'

Richard Gere, protagonista de 'Bastards'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Creada por Howard Gordon y Warren Leight y protagonizada por Richard Gere, 'Bastards' es un drama formado por ocho episodios que se centra en la vida de dos amigos veteranos de Vietnam cuyas vidas cambian drásticamente cuando se enteran de que la mujer a la que ambos amaban hace décadas ha muerto en un accidente de tráfico. Los errores y los secretos del pasado saldrán a la luz y provocarán consecuencias trágicas en la vida de los dos protagonistas.

67 'Foundation'

'Foundation' estará basada en las novelas de 'Isaac Asimov'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Escrita y producida por David S. Goyer y Josh Friedman, 'Foundation' es una de las ficciones más esperadas de la plataforma. Basada en el mundo creado por el novelista Isaac Asimov, se presenta como una serie de ciencia ficción ambientada en un mundo donde los humanos viven en diferentes planetas de la galaxia y todo está controlado por el Imperio Galáctico. Los exiliados descubren que la única forma existe de salvar el Imperio es desafiando a sus líderes.

68 'Pachinko'

Soo Hugh, creadora de 'Pachinko'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basada en el libro de Min Jin Lee, 'Pachinko' es un drama de ocho episodios cuya trama se centrará en un amor prohibido que terminará desembocando en una historia que viajará por el mundo y tratará temas relacionados con la guerra, la paz, el amor y la pérdida, entre otros. La ficción contará hasta con tres idiomas: coreano, japonés e inglés, un suceso provocado por las diferentes localizaciones en las que se desarrolla su historia.

Bonus Disney+

'The Mandalorian'

Aunque en España todavía tendremos que esperar hasta el año 2020 para disfrutar del contenido de Disney+, la plataforma de vídeo bajo demanda estará disponible en Estados Unidos a partir del próximo 12 de noviembre. La compañía se presenta con un catálogo en el que podremos encontrar tanto clásicas películas y series Disney como contenido nuevo y original creado en exclusiva para la plataforma. De este modo, el universo Disney se amplía con la llegada de ficciones como 'High School Musical: The Musical: The Series', que recupera la esencia de la exitosa saga de películas protagonizada por Zac Efron y Vanessa Hudgens. También contará con 'The Mandalorian', la primera serie de acción real del universo "Star Wars" que estará protagonizada por Pedro Pascal.

Asimismo, Disney+ ampliará el mundo Marvel con el estreno de diferentes series que adaptarán conocidos cómics. 'She Hulk', 'Ms Marvel' y 'Moon Knight' nos permitirán disfrutar con tres personajes que hasta ahora no habían tenido representación en la pequeña pantalla. 'Loki', 'WandaVision', 'What if...?', 'Hawkeye' o 'The Falcon and The Winter Soldier' son otras de las propuestas que estarán disponibles en la plataforma. Igualmente, contará con varios spin-off como 'Monsters at Work', 'Forky Asks A Question' o la secuela de 'Lizzie McGuire' que nos traerá de vuelta a Hillary Duff con uno de sus personajes más emblemáticos. También volveremos a disfrutar con el regreso de los Muppets gracias a 'Muppets Now'.