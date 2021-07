Las series que no has visto durante el curso y puedes aprovechar en verano

Cada nuevo curso televisivo llega repleto de estrenos de las nuevas temporadas de nuestras series favoritas, pero también nos ofrece la oportunidad de descubrir nuevas ficciones que llegan con la intención de hacerse un hueco en la pequeña pantalla. Sin embargo, son tantas las series que se producen cada año que a veces cuesta estar al tanto. Entre otros impedimentos, la falta de tiempo por los quehaceres diarios y los compromisos estudiantiles, laborales y familiares nos dificulta la posibilidad de ver toda la programación de las diferentes cadenas y plataformas de vídeo bajo demanda cuando se producen los estrenos de las series.

Sin embargo, con la llegada del verano muchas personas tienen la oportunidad de disfrutar de día de vacaciones, por lo que aumenta el tiempo para dedicarlo al ocio y al visionado de todos esos capítulos pendientes. Si no sabes por dónde empezar, para facilitarte la tarea de elección, desde FormulaTV queremos recordar algunas series que se han estrenado durante el curso para que, si no las has podido ver todavía, aproveches las vacaciones estivales para ponerte al día antes que comience la próxima temporada televisiva.

1 'It's a Sin'

Protagonistas de 'It's a Sin'

A principios de 2021 HBO España incluía en su catálogo la serie británica 'It's a Sin'. Creada por Russell T. Davies ('Years & Years', 'Queer as Folk') y protagonizada por Olly Alexander, Omari Douglas, Callum Scott Howells, Lydia West y Nathaniel Curtis, entre otros, la ficción está ambientada en los años ochenta y narra las vivencias de un grupo de jóvenes que trabajan y luchan por hacer realidad sus respectivos sueños. Sin embargo, sus planes y anhelos cambian cuando sufren las consecuencias del SIDA, que arrebató la vida a miles de personas durante esa década y comienzos de la siguiente, especialmente entre la comunidad LGTBI+. En una unión perfecta de drama, nostalgia y toques de humor, esta serie retrata la propia vida con sus luces y sus sombras mediante una historia que conmueve, remueve y conciencia.

2 'Mare of Easttown'

Julianne Nicholson y Kate Winslet en 'Mare of Easttown'

Protagonizada por Kate Winslet, 'Mare of Easttown' es una miniserie policíaca original de HBO creada y escrita por Brad Ingelsby y que fue estrenada en abril de 2021. Desde el lanzamiento de su primer episodio no ha pasado desapercibida por los críticos, destacando la gran labor que realiza su actriz principal. En concreto, Winslet se mete en la piel de la detective Mare Sheehan, que trabaja de incógnito en un recóndito pueblo de Pensilvania, donde se encarga de investigar un asesinato que ha tenido lugar en la zona. Poco a poco comienza a descubrir oscuros secretos mientras su vida personal se desmorona al mismo tiempo, ofreciendo a la serie numerosos e interesantes giros. Julianne Nicholson, Evan Peters, Jean Smart, David Denman, Angourie Rice, Guy Pearce, Cailee Spaeny y Patrick Murney, entre otros, completan el elenco principal.

3 'Maricón perdido'

Gabriel Sánchez en 'Maricón perdido'

La vida de Roberto Enríquez, más conocido como Bob Pop, se convierte en ficción para el disfrute de todos gracias a 'Maricón perdido', una serie original de TNT creada y desarrollada por el propio multifacético artista. Estrenada el 18 de junio y con un total de seis episodios, es una de las ficciones más tardías de la temporada, pero no por ello debemos dejarla pasar de vista. Protagonizada por el propio Enríquez en su versión más madura y por Carlos González y Gabriel Sánchez en sus etapas de adolescencia y juventud, esta producción española narra la historia de Bob Pop desde un punto de vista ficticio, pero centrándose en su experiencia personal desde que era un joven de pueblo que trataba de buscar su identidad. Así pues, sus vivencias hasta convertirse en una persona reconocida se dan a conocer en esta serie que muestra desde la compleja relación con su madre hasta sus primeros romances y sus pasos por la capital.

4 'Bruja Escarlata y Visión'

Elizabeth Olsen y Paul Bettany en 'Bruja Escarlata y Visión'

La primera serie de Marvel Studios desarrollada para Disney+ que llegaba a la plataforma fue 'Bruja Escarlata y Visión', estrenada en enero de 2021. Con Elizabeth Olsen y Paul Bettany recuperando sus papeles que ya han interpretado en la gran pantalla, la serie se centra en los acontecimientos que tuvieron lugar después de "Vengadores: Endgame", mostrándonos la vida cotidiana y en pareja de estos dos personajes. El humor, las referencias a otras series, la intriga y la nostalgia son solo algunos de los elementos que destacan de esta producción tan bien planteada y ejecutada. De este modo, con esta serie se abría la veda de este tipo de ficciones que irán añadiéndose al catálogo de la compañía con el paso del tiempo y en el que ya encontramos series como 'Loki' y 'Falcon y el Soldado de Invierno'.

5 'Invincible'

Protagonistas de 'Invincible'

Basada en los cómics de Robert Kirkman, 'Invincible' se estrenó en Amazon Prime Video en marzo de 2021 como una de las mayore apuestas de animación de la plataforma de vídeo bajo demanda. La serie sigue las vivencias de Mark Grayson, un adolescente de 17 años de lo más normal excepto por el hecho de que su padre, Nolan Grayson, es Omni-Man, el superhéroe más poderoso del planeta y que forma parte del grupo The Guardians of the Globe. Sin embargo, su vida da un giro radical cuando empieza a desarrollar sus propios poderes y decir crear el Teen Team, una alianza con otros jóvenes con habilidades especiales. La primera temporada consta de ocho episodios de aproximadamente una hora de duración y conserva de manera bastante fiel el espíritu del cómic en el que se inspira, mostrando esa agresividad tan característica.

6 'Big Sky'

Katheryn Winnic en 'Big Sky'

La detective privada Cassie Dewell (Kylie Bunbury) y la exagente de policía Jenny Hoyt (Katheryn Winnick) son las protagonistas de 'Big Sky', una producción que en España podemos ver en la sección Star de Disney+ desde el mes de febrero. En concreto, la ficción sigue el trabajo de ambas mujeres, que emprenden la búsqueda de dos hermanas que han sido raptadas por un camionero en una región remota de Montana. Las investigadoras se implican a fondo con el caso, luchando a contrarreloj con todos los obstáculos que aparecen en su camino para encontrar con vida a las chicas, descubriendo que el caso al que se enfrentan es mucho más complejo de lo que parece. Aunque no se libra de algún que otro tópico, el episodio piloto sienta las bases de esta serie que destaca por los continuos giros que te mantienen pegado a la pantalla.

7 'El inocente'

Mario Casas en 'El inocente'

Protagonizada por Mario Casas, 'El inocente' es el resultado de la adaptación televisiva de la novela homónima escrita por Harlan Coben. Estrenada en Netflix a finales del mes de abril, esta miniserie está compuesta por ocho episodios en los que se muestra la vida de Mateo, un preso que tras salir de la cárcel se encuentra con un mundo totalmente diferente al que conocía, repleto de nuevas experiencias que no tiene más remedio que afrontar. Pero encontrar un hueco y ubicarse después de pasar un tiempo entre rejas no es una tarea sencilla, aunque Mateo cuenta con el apoyo de Olivia, su mujer y madre del bebé que espera. Pero una llamada inesperada vuelve a cambiar el rumbo de las cosas, consiguiendo que el protagonista se vea inmerso en un mundo en el que imperan los chantajes y los crímenes. Todos estos elementos dan lugar a las tramas de unos episodios que avanzan a un ritmo desenfrenado y apto para un atracón en forma de maratón.

8 'The Nevers'

Laura Donnelly y Ann Skelly en 'The Nevers'

Tras las polémicas surgidas alrededor de Joss Whedon, en el mes de abril finalmente llegaba 'The Nevers' a HBO España, una serie de ciencia ficción ambientada en la época victoriana. En concreto, la serie sigue a Amalia True, una viuda que parece esconder algo, y a Penance Adair, una inventora de lo más sobresaliente. Las dos forman parte de "Tocados", un grupo de mujeres que descubren que poseen habilidades poco usuales. Juntas forman equipo para acabar con las diferentes fuerzas del mal que se crucen por su camino. El plural elenco está encabezado por Laura Donnelly y Ann Skelly, a las que acompañan otros rostros como Olivia Williams, James Norton, Tom Riley, Rochelle Neil, Eleanor Tomlinson, Amy Manson, Pip Torrens, Denis O'Hare o Zackary Momoh, entre muchos otros.

9 'Marvel: M.O.D.O.K'

George Tarleton, protagonista de 'M.O.D.O.K'

La animación mediante la técnica del stop motion cobra protagonismo en 'Marvel: M.O.D.O.K.', una ficción que en España podemos encontrar en el apartado Star de Disney+ desde el mes de mayo. La serie sigue a uno de los villanos más conocidos del universo Marvel, un megalómano ser cuya máxima ambición siempre ha sido conquistar el mundo. Sin embargo, siempre ha fallado en su propósito y nunca ha visto cumplido su deseo por mucho que ha invertido tiempo y esfuerzo. Este continuo fracaso hace que pierda el control de la organización A.I.M. y, además, provoca que se distancie de su familia hasta el punto de separarse de ella para siempre. El humor y el ritmo frenético son las principales características de esta peculiar y entretenida ficción.

10 'Reyes de la noche'

Javier Gutiérrez en 'Reyes de la noche'

Javier Gutiérrez y Miki Esparbé encarnan a Paco Maldonado y Jota Montes, los protagonistas de 'Reyes de la noche', una ficción original de Movistar+ que está al alcance de los espectadores desde el mes de mayo. En clave de humor sigue las andanzas de dos periodistas deportivos que se encuentran inmersos en una continua lucha para ver quién consigue mayor índice de audiencia en una época en la que la radio se encontraba en su momento de mayor esplendor. Ambientada a finales de los años ochenta, cuando España estaba inmersa en un momento de cambio tras la sombra de la dictadura, ambos periodistas trabajan para ofrecer la mejor información deportiva con la intención de demostrar quién es mejor ante el micrófono, todo ello teniendo en cuenta el pasado que les une y que incrementa esa rivalidad que dan lugar a unas tramas divertidas y que funcionan de forma ágil y adecuada para un visionado ligero.

11 'Sombra y hueso'

Jessie Mei Li en 'Sombra y hueso'

Ambientada en un mundo dividido y destrozado por la guerra, 'Sombra y hueso' sigue la historia de Alina Starkov, una joven huérfana que trabaja como soldado para un ejército de élite y que descubre un poder insólito del que nunca había sido consciente y que le puede ayudar a liberar a su país. Sin embargo, la aparición de unas fuerzas siniestras complica su misión y provoca que le cueste diferenciar entre quiénes son los aliados y quiénes son los enemigos. El resultado es una producción que apuesta por la ambientación y por la creación de un mundo en el que tienen espacio la fantasía, la emoción un nutrido grupo de personajes. La actriz Jessie Mei Li es la responsable de defender el papel protagonista de esta serie que se encuentra disponible en Netflix desde el mes de abril.