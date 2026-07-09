Telecinco no arriesga frente al España - Bélgica: emitirá reposiciones de '¡De viernes!'

Por Fidel Conejero |

La noche del viernes estará marcada por el partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre España y Bélgica, una cita que condicionará por completo la programación de las principales cadenas. Mientras Antena 3 ha decidido mantener la semifinal en directo de 'Tu cara me suena', Telecinco optará por una estrategia mucho más conservadora.

La cadena de Mediaset no ofrecerá una entrega inédita de '¡De viernes!' en el prime time y emitirá en su lugar '¡De viernes! Lo mejor', un recopilatorio con algunos de los momentos más destacados del magacín presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. Según la programación oficial, el especial ocupará la franja comprendida entre las 22:00 y las 02:00 horas.

Rocío Flores en su visita a '¡De Viernes!'

Una noche marcada por el España - Bélgica del Mundial

La decisión llega ante el enorme tirón que se espera para el, que arrancará a lasen La 1. Salvo que haya prórroga o tanda de penaltis, el partido finalizará en torno a las, tras lo cual RTVE enlazará con el análisis postpartido dey, posteriormente, con, que retrasará su horario habitual.

Con este movimiento, Telecinco decide no arriesgar en una noche en la que el fútbol promete concentrar la práctica totalidad del consumo televisivo. En lugar de programar una nueva entrega en directo de '¡De viernes!', la cadena apostará por un recopilatorio con sus mejores momentos para minimizar el impacto que tendrá el Mundial en las audiencias.

La decisión llega además en un momento especialmente delicado para Telecinco, que en lo que va de julio promedia un 8,0% de cuota de pantalla. A la prolongada crisis de audiencias que atraviesa la cadena se ha sumado el impacto del Mundial 2026, que ha acentuado todavía más sus dificultades. Sin ir más lejos, el pasado lunes registró un mínimo histórico diario con un 5,9% de cuota de pantalla durante la jornada del Portugal - España.

La estrategia contrasta con la de Antena 3, que sí mantendrá una de sus grandes apuestas de la temporada. 'Tu cara me suena' emitirá su segunda semifinal en directo, una gala clave para decidir a los últimos finalistas de la edición, pese a coincidir parcialmente con el partido y con la cobertura posterior de La 1.