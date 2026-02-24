Los 'therian' invaden la televisión: Así han sido sus apariciones en algunos magacines

Por Redacción | |

Los jóvenes que se identifican espiritual o psicológicamente con animales no humanos, más conocidos como 'therians', han sido objeto de debate y de entrevistas en la pequeña pantalla desde que se hicieron virales en redes sociales. Hace ya más de una semana que el tema se ha tratado en decenas de magacines e informativos de televisión, intentando arrojar algo de luz a esta corriente.

Toñi Moreno fue una de las primeras presentadoras que habló en directo con un therian en Canal Sur, más concretamente en el programa 'Hoy en día'. Allí, la periodista charló con el joven que se siente perro e intentó aclarar algunas dudas generales. "Nosotros tratamos con respeto a todo el mundo, pero entenderás que es curioso. Yo soy de Cádiz, me disfrazo de lo que sea, pero eso de sentirse...", empezaba Moreno, para después preguntarle si llevaba esa máscara en su día a día.

"La máscara la uso solo para ocultar mi identidad y para subir cosas a Internet. Lo de caminar a cuatro patas es por contenido o en la intimidad", aclaraba Navi, tal y como se hacía llamar el therian. "¿Y tu madre qué te dice? ¿Te ha dado por perrido?", bromeaba Toñi Moreno, para después llamar al respeto. "Que cada uno haga con su vida lo que quiera mientras no le haga daño a nadie", terminaba la entrevista.

En la televisión autonómica de las Islas Baleares, el programa '5 dies' habló con otro therian que terminó su intervención con un insulto al presidente del Gobierno de España:y provocando que se cortase su conexión de forma inmediata.

Ana Terradillos en 'La mirada crítica' también conectó con una therian que, en este caso, se sentía gata. "Desde pequeña sentí que había algo diferente en mí. Siempre he convivido con gatos y sentí como si fueran de mi familia. La máscara es un accesorio, me lo pongo para los vídeos", aclaraba la joven, ante la estupefacción de la presentadora.

Sonsoles Ónega no pasó por alto este asunto en 'Y ahora, Sonsoles', dando espacio tanto en plató como en conexiones por videollamadas a varios therians. De forma presencial, Ónega charló con una que se sentía una perra, acompañada de su novio. En su charla, la presentadora de televisión sacó en claro que ella sentía una enorme falta de cariño, mientras que su novio, también vestido como un leopardo, no parecía apoyar demasiado la identidad de perro de su novia.

¿Therians reales o ficticios?

Ahora que es un tema de ferviente actualidad, tal y como bien dijo Toñi Moreno en su conversación con Navi, a los medios de comunicación no les está resultando sencillo encontrar a therians reales para entrevistarles. Tanto es así que incluso los informativos de Antena 3 han emitido imágenes de un tiktoker español llamado Kappah que había colgado vídeos vestido de therian en tono humorístico.

"Acabo de salir en la tele, en las noticias, vestido de therian. Chicos, ha habido un malentendido aquí, mi vídeo era broma, ¿os importaría quitarme de las noticias? El vídeo es una broma, no soy un therian, sois periodistas, ¿podéis contrastar la información que ponéis en las noticias? Pero es que tampoco es difícil entender que es broma", expresaba Kappah en sus redes sociales.