TVE arrebata a Atresmedia a Gonzalo Miró, que presentará las nuevas tardes de La 1

Por Diego López | |

Fichaje sorpresa a pocos días del arranque de la temporada televisiva. TVE ha anunciado la contratación del comentarista político, el nuevo magacín político que La 1 estrenará en sus tardes a partir del mes de septiembre. Compartirá labores con Marta Flich

Así, la cadena pública apuesta por dos rostros de la competencia para sus nuevas tardes: Flich, que procede de 'Todo es Mentira' en Mediaset España y Miró, habitual de 'Espejo público' y otros programas de Atresmedia. Aunque todavía no hay horarios definidos, la idea es que 'Directo al grano' tome el relevo a 'Malas Lenguas', el programa de Jesús Cintora que se creó para La 2 pero que ha acabado rellenando los huecos que han dejado en La 1 programas cancelados como 'La familia de la tele' o el concurso 'La pirámide'.

Gonzalo Miró debutó en TV en Cuatro

Así, con 'Malas Lenguas' regresando a La 2, 'Directo al grano' tomará su testigo con una temática muy similar en La 1. El nuevo espacio estará también producido por La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media, aunque complementará la mesa de debate con reportajes y un equipo de reporteros que conectarán en directo con el programa desde diversos puntos de España.

Gonzalo Miró, uno de los colaboradores más virales de Atresmedia

Licenciado en Ciencias Políticas, la carrera política de Gonzalo Miró ha estado siempre vinculada a la televisión. No en vano, su madre, la directora de cine Pilar Miró, fue directora general de RTVE entre 1986 y 1989. Su debut fue en Cuatro, cuando compartió 'Las mañanas de Cuatro' junto a Concha García Campoy.

Tras tres años en el magacín, Miró decidió dar un giro a su carrera y pasó a colaborar como comentarista deportivo en múltiples espacios de diversas cadenas, desde 'Punto pelota' a 'El chiringuito de jugones', pasando por 'Estudio estadio' o 'Punto pelota'. Mantiene esta labor durante prácticamente una década, antes de regresar de nuevo a la política.

Gonzalo Miró en 'MasterChef Celebrity'

En esta última etapa ha sido colaborador de 'Espejo público' en Antena 3 o 'Más vale tarde' en laSexta, siendo uno de los rostros más virales de los programas de Atresmedia. Sus reflexiones o enfrentamientos con políticos y otros colaboradores suelen dar el salto a las redes sociales y acostumbran a ser uno de los fragmentos más compartidos de los programas en los que participa.

Además de su faceta como colaborador, Miró, que es ahijado del expresidente del gobierno Felipe González, ha participado en los realities 'MasterChef Celebrity' y 'Pekín Express'.

Este mismo jueves estaba en laSexta

Televisión Española ha anunciado el fichaje de Gonzalo Miró a última hora de la tarde del jueves, unos minutos después de que este participara en el programa de laSexta 'Más vale tarde'. En la nota publicada, afirma que afronta "con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano. Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a losespectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos".