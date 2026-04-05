Por Diego López | |

Las series adolescentes siempre han tenido un problema con la edad de los actores que interpretan a sus personajes. Ya sea por la dificultad de encontrar intérpretes menores de edad o, porque cuando los encuentran, estos crecen demasiado rápido para unas series que tienen que mantenerse en el contexto del instituto.

En 'Compañeros', ya se criticaba que Quimi acabara el "insti" con los 25 años que tenía Antonio Hortelano por entonces. Pero la serie de Netflix 'Besos, Kitty', que sigue la franquicia de las películas "A todos los chicos", lleva estas diferencias de edad a punto nunca antes visto en televisión.

Creada por Jenny Han (la misma autora del fenómeno 'El verano que me enamoré' de Prime Video), la serie se desarrolla con la intención de explorar el éxito de "A todos los chicos". Así, utilizan el personaje de Kitty Song-Covey, la hermana pequeña de la protagonista de las películas, para mandarla a un instituto privado de Corea del Sur a preparar su acceso universitario con la intención de vivir en la ciudad donde se crió su difunta madre.

Interpretada por la actriz Anna Cathcart , su personaje es de los pocos que mantienen algo de coherencia con la edad de los actores. Sin embargo, el hecho de que la serie lleve ya tres temporadas, pasando 3 años en la vida real pero apenas uno en la ficción, hace que. Así, cuando Cathcart tiene 20 años, el personaje de Kitty está entre los 16 y los 17. En esta tercera temporada, Kitty está entre los 17 y los 18 años, mientas que Anna Cathcart ya tiene 22.

En su primera temporada, su interés amoroso está interpretado por Choi Min-yeong, otro joven actor que en la actualidad cuenta 23 años. A partir de aquí, las edades se disparan.

Gia Kim y Anna Cathcart de 'Besos, Kitty'

Gia Kim, en el 'insti' con 33 años

El récord es, sin duda, para la actriz Gia Kim, que interpreta a Yuri Han, hija de la directora del centro y primera némesis de Kitty con la que acaba acercando posturas. Mientras en esta tercera temporada su personaje tiene 17 años, Kim ya tiene en la vida real 33 años, prácticamente el doble que el personaje que interpreta en la serie.

Una diferencia de edad que puede explicarse, en parte, por la dificultad de encontrar actores adolescentes que dominen el inglés y el coreano al mismo tiempo.

Sang Heon Lee de 'Besos, Kitty'

Sang Heon Lee, su hermano, tiene 29 años

El actor Sang Heon Lee da vida a Min-ho Moon en la ficción de Netflix, siendo el interés amoroso de Kitty desde finales de la segunda temporada. Su debut en la interpretación se produce precisamente en esta serie, animado por su hermana Gia Kim. En la ficción, el personaje de Sang Heon tiene 17 años, mientras él tiene 29 en la vida real.

Estos dos hermanos, nacidos en Corea del Sur, se educaron en un colegio inglés en Hong Kong, donde trabaja su padre, de ahí que ambos dominen el idioma. Sang Heon estudió además interpretación en la Universidad de Northampton, en Inglaterra.

Joshua Hyunho Lee y Anthony Keyvan de 'Besos, Kitty'

Anthony Keyvan tiene 25 años y Joshua Hyunho Lee, 27

A Anthony Keyvan llevamos tiempo viéndole en series adolescentes, desde 'Con amor, Victor' a 'Generation'. En 'Besos, Kitty' se mantiene interpretando a un joven de 17 años cuando arranca la tercera temporada. De padres iraní y madre filipina, pero nacido en Estados Unidos, los 1,83 de altura y 25 años del actor hacen poco creíble su rol adolescente. Más aún cuando Keyvan lleva en esto de la interpretación desde los nueve años y le hemos visto crecer en múltiples papeles.

Su pareja en la serie está interpretada por Joshua Hyunho Lee, que en la vida real tiene 27 años, 10 más que en la ficción. Este joven estadounidense, de padres coreanos, se había licenciado en económicas e informática, y trabajaba en una empresa de capital riesgo en Nueva York. Su pasión por la interpretación y la danza le hizo dejar una carrera bien pagada por las tablas, debutando en el musical de Brodaway "KPOP". Tras fichar por 'Besos, Kitty', ha podido viajar a Corea del Sur y visitar a familiares que llevaba años sin ver.

Peter Thurnwald de 'Besos, Kitty'

Peter Thurnwald, el profesor menor que sus alumnos

Pero sin duda la mayor sorpresa del casting de la serie está en Peter Thurnwald, que interpreta al profesor Alex Finnerty Lee, el docente más visible en la educación de nuestros "adolescentes". Pues bien, este actor australiano solo tiene 27 años en la vida real. Es decir, es más joven que la mayoría de sus "alumnos" en la serie: Gia Kim o Sang Heon Lee, y tiene la misma edad que Joshua Hyunho Lee.