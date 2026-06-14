Tyra Banks demanda a Netflix por manipular una entrevista suya para su documental

Por Diego López |

La exmodelo y presentadora Tyra Banks ha demandado a la plataforma de streaming Netflix por "difamación" tras la publicación del documental 'Reality Check' ('La cruda realidad' en España) sobre el popular reality que Banks presentó, 'America's Next Top Model', que en España se adaptó bajo el nombre de 'Supermodelo'.

En la demanda, Banks especifica que aceptó la propuesta de Netflix para una entrevista de tres horas y media sobre el legado del reality, pero que sólo se utilizaron 16 minutos de sus comentarios y que fueron "sacados de contexto" en el documental para apoyar lo que la denuncia considera una "falsa narrativa".

La denuncia, prosigue, hace entender que "Banks permitió que una concursante fuese sexualmente agredida en su programa y se aprovechó del trauma para conseguir audiencia". Precisamente, el texto se centra sobre todo en este caso de acoso sexual y cómo se deja a Banks: en el documental se ve cómo se le pregunta "¿Te acuerdas de la historia de Shandi?" (la persona que fue agredida) y Banks responde "um" y la imagen se funde a negro.

Según los abogados de la presentadora, en el vídeo sin editar se ve como. "Los demandados editaron la serie de Netflix para hacer creer que la Sra. Banks sabía que estaba siendo preguntada por un caso de acoso sexual pero que estaba intentando evadir el asunto".

Miss J en el documental de Netflix 'Reality Check'

"La Señora Banks respeta a la Srta. Sullivan y el coraje que requiere para ella y otras hablar públicamente de esto", prosigue la denuncia, que también lamenta "que alguien de Netflix le hubiese mostrado las declaraciones de la Srta. Sullivan, pero eligieron no hacerlo de manera deliberada".

El escrito también hace referencia a una polémica con la jurado del reality Miss J. Alexander, que tras sufrir un ictus asegura que Banks no la visitó en el hospital. "Si la Sra. Banks hubiese sido informada de esto habría podido explicar que llevaba viviendo dos años y medio en Australia. Y hubiera mostrado con cuánto ímpetu intentó contactar personalmente con Miss J. Y enseñado los mensajes de texto de la familia y de Miss J. que, meses más tarde llamó para disculparse por no responder antes a las llamadas y mensajes de la Sra. Banks antes por estar enfocada en mejorar su salud personal".

Alega grandes pérdidas y busca un juicio con jurado popular

En el texto de la demanda, Banks no reclama a Netflix una cantidad particular, sino que pide un jurado popular para determinar la cuantía que le debe ser abonada en compensación. Eso sí, asegura que desde que se publicó el documental las reviews online de su negocio de helados SMIZE & DREAM se han hundido, y que a causa del programa ha sufrido "pérdida de oportunidades de negocio, pérdida de ingresos y otras pérdidas que mostrará durante el juicio".

Netflix, por su parte, aún no ha realizado ninguna declaración sobre esta denuncia.