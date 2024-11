Por Sergio Navarro |

Los hornos ya se han encendido y ahora faltan los famosos que meterán sus postres dentro. La segunda edición de 'Bake Off: Famosos al horno' en La 1 ya está en marcha y empiezan a sonar los primeros nombres de concursantes. Igualmente, el casting ya debe de estar formado al completo, puesto que el inicio de las grabaciones es inminente y todo apunta a que la emisión no llegará hasta comienzos de 2025.

Maestro Joao

Víctor Sandoval

El primer nombre es el Maestro Joao , que colabora habitualmente en programas de televisión y que no se casa con ningún grupo, pues participa tanto en Atresmedia, como Mediaset y RTVE. De hecho,y también formará parte próximamente del nuevo espacio 'Pasa sin llamar' junto a Inés Hernand Alba Carrillo . Así lo ha anunciado Yotele.

El mismo medio citado ha dado también el nombre del segundo concursante: Víctor Sandoval. El colaborador de 'Ni que fuéramos Shhh' que probó suerte este año con un tema para el Benidorm Fest, aunque su tema no fue seleccionado finalmente. Aun así, aunque no podrá demostrar su talento como cantante en este festival, podrá mostrar su talento con los postres en 'Bake off'.

María Adánez, cocinando

La querida intérprete María Adánez demostrará su lado más personal al formar parte también de este talent. Después de verla como Lucía en 'Aquí no hay quien viva' o Rebeca en 'La que se avecina' entre muchos otros éxitos, ahora tendrá que ponerse a prueba entre masas, cremas pasteleras y utensilios de repostería, según informa Algo Pasa TV.

Carmen Morales

Carmen Morales también se suma al casting de esta segunda edición del talent de La 1, según anuncia el mismo medio. Hija de Rocío Dúrcal y actriz en éxitos como 'Al salir de clase' o 'Amar en tiempos revueltos', la hemos podido ver recientemente como invitada en 'Tu cara me suena' imitando a Gloria Estefan. Esta será su primera vez como concursante oficial en un talent.

Nagore Robles

Desde que concursó en 'Gran Hermano 11', Nagore Robles se ha convertido en un rostro habitual de televisión. Ha hecho sus pinitos como presentadora y ha colaborado en una infinidad de formatos, casi todos ellos en Mediaset, como 'GH', 'El programa de Ana Rosa', 'Mujeres y hombres y viceversa', 'Supervivientes'. 'Hable con ellas' o 'El debate de las tentaciones' entre muchos otros. Ahora salta a TVE donde ya estuvo como invitada de 'Lazos de sangre' en una ocasión.

Otros nombres que suenan para sumarse a 'Bake off' son el del torero Finito de Córdoba y el de la presentadora Isabel Gemio.