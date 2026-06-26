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CAMBIO DE PRESENTADORES

Aida Bao y Álex Barreiro presentarán 'La Hora de La 1' durante el verano

Los dos periodistas tomarán el relevo de Lluís Guilera al frente del magacín matinal de RTVE a partir del próximo lunes 29 de junio.

Aida Bao y Álex Barreiro presentarán 'La Hora de La 1' durante el verano
©RTVE
Por Fidel ConejeroPublicado: Viernes 26 Junio 2026 20:08 (hace 1 hora)

RTVE ya ha anunciado quiénes estarán al frente de 'La hora de La 1' durante los meses de verano. La Corporación ha comunicado que Aida Bao y Álex Barreiro serán los encargados de presentar el magacín matinal desde el próximo lunes 29 de junio, sustituyendo a Lluís Guilera, que ha conducido el espacio durante las últimas semanas tras la marcha temporal de Silvia Intxaurrondo.

La periodista gallega Aida Bao, colaboradora habitual del programa, compartirá la presentación con Álex Barreiro, rostro del Telediario Matinal y sustituto frecuente de Intxaurrondo durante la presente temporada. Ambos estarán al frente del espacio de lunes a viernes desde las 07:50 horas, tanto en La 1 como en el Canal 24 Horas.

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El relevo llega después de que Silvia Intxaurrondo presentara por última vez el programa el pasado 12 de junio. Al comienzo de la semana siguiente fue el propio Álex Barreiro quien asumió temporalmente la conducción del formato, mientras que desde el día siguiente, el martes 16 de junio, hasta este viernes 26 de junio, ha sido Lluís Guilera el encargado de ponerse al frente del espacio matinal, manteniendo los buenos resultados de audiencia cosechados durante toda la temporada.

Aunque RTVE no ha concretado la fecha exacta de regreso de Silvia Intxaurrondo, la periodista ya confirmó hace unos días en sus redes sociales que volverá a ponerse al frente del programa con el inicio de la nueva temporada televisiva, una vez finalice el periodo estival.

Aida Bao cuenta con una amplia trayectoria tanto en radio como en televisión tras su paso por medios como Cadena SER, EL PAÍS y RTVE. Además de colaborar habitualmente en 'La hora de La 1', el pasado verano ya presentó 'Malas lenguas' durante las vacaciones de Jesús Cintora y actualmente dirige los informativos del fin de semana de la Cadena SER.

Por su parte, Álex Barreiro compagina habitualmente la presentación del Telediario Matinal con distintas sustituciones al frente de 'La Hora de La 1', una labor que volverá a desempeñar durante todo el verano junto a Aida Bao hasta el regreso de Silvia Intxaurrondo en septiembre.

'La hora de La 1': Mejor temporada desde su estreno

El cambio de presentadores llega después de que 'La Hora de La 1' haya cerrado su mejor temporada desde su estreno. El magacín finaliza el curso 2025-2026 como el espacio matinal más competitivo de su historia, alcanzando una media del 18,8% de cuota de pantalla y 365.000 espectadores en La 1.

En su emisión simultánea con el Canal 24 Horas, el formato también registra cifras récord, alcanzando un 21,2% de share y más de 412.000 espectadores de media, mejorando en cinco puntos los resultados obtenidos durante la temporada anterior.

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