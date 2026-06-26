Aida Bao y Álex Barreiro presentarán 'La Hora de La 1' durante el verano

Por Fidel Conejero |

RTVE ya ha anunciado quiénes estarán al frente de 'La hora de La 1' durante los meses de verano. La Corporación ha comunicado que Aida Bao y Álex Barreiro serán los encargados de presentar el magacín matinal desde el próximo lunes 29 de junio, sustituyendo a Lluís Guilera, que ha conducido el espacio durante las últimas semanas tras la marcha temporal de Silvia Intxaurrondo.

La periodista gallega Aida Bao, colaboradora habitual del programa, compartirá la presentación con Álex Barreiro, rostro del Telediario Matinal y sustituto frecuente de Intxaurrondo durante la presente temporada. Ambos estarán al frente del espacio de lunes a viernes desde las 07:50 horas, tanto en La 1 como en el Canal 24 Horas.

El relevo llega después de que Silvia Intxaurrondo presentara por última vez el programa el pasado 12 de junio. Al comienzo de la semana siguiente fue el propio Álex Barreiro quien asumió temporalmente la conducción del formato, mientras que desde el día siguiente, el martes 16 de junio, hasta este viernes 26 de junio, ha sido Lluís Guilera el encargado de ponerse al frente del espacio matinal, manteniendo los buenos resultados de audiencia cosechados durante toda la temporada.

Aunquela fecha exacta dede, la periodista ya confirmó hace unos días en sus redes sociales que volverá a ponerse alcon el inicio de la, una vez finalice el periodo estival.

Gracias de corazón por todos los mensajes y por el interés de estos días.

Estoy, simplemente, de vacaciones: descansando, cuidando mis plantitas y avanzando en mi nueva novela.

Ha sido una temporada muy especial: hemos sido LÍDERES absolutos de audiencia TODOS LOS DÍAS, y eso... pic.twitter.com/wrsl82CE7j — Silvia Intxaurrondo (@SIntxaurrondo) June 23, 2026

Aida Bao cuenta con una amplia trayectoria tanto en radio como en televisión tras su paso por medios como Cadena SER, EL PAÍS y RTVE. Además de colaborar habitualmente en 'La hora de La 1', el pasado verano ya presentó 'Malas lenguas' durante las vacaciones de Jesús Cintora y actualmente dirige los informativos del fin de semana de la Cadena SER.

Por su parte, Álex Barreiro compagina habitualmente la presentación del Telediario Matinal con distintas sustituciones al frente de 'La Hora de La 1', una labor que volverá a desempeñar durante todo el verano junto a Aida Bao hasta el regreso de Silvia Intxaurrondo en septiembre.

'La hora de La 1': Mejor temporada desde su estreno

El cambio de presentadores llega después de que 'La Hora de La 1' haya cerrado su mejor temporada desde su estreno. El magacín finaliza el curso 2025-2026 como el espacio matinal más competitivo de su historia, alcanzando una media del 18,8% de cuota de pantalla y 365.000 espectadores en La 1.

En su emisión simultánea con el Canal 24 Horas, el formato también registra cifras récord, alcanzando un 21,2% de share y más de 412.000 espectadores de media, mejorando en cinco puntos los resultados obtenidos durante la temporada anterior.