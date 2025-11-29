Atresmedia emitirá 'Velvet: El nuevo imperio', la versión estadounidense con Yon González

Por Fernando S. Palenzuela |

Nova está a punto de cumplir 20 años de emisión dentro del grupo de Atresmedia, concretamente este 30 de noviembre. Por eso mismo, la compañía está preparando una programación especial para celebrar este logro y tiene en mente cuál será el proyecto que centrará este cumpleaños: la emisión de la adaptación estadounidense de 'Velvet'.

El canal de TDT, que en los últimos años se ha convertido en un referente de las telenovelas en España, emitirá 'Velvet. El Nuevo Imperio', según informa ECD. Se trata de la versión producida por Telemundo y NBCUniversal que cuenta con Yon González como protagonista. La serie, que se estrenó el 19 de mayo, completa su reparto con Samantha Siqueiros, Chantal Andere, Danilo Carrera y Humberto Zurita, entre otros.

Yon González y Carolina Miranda en 'Velvet: El nuevo imperio'

'Velvet: El nuevo imperio' está basado en 'Velvet', la ficción producida por Bambú que se emitió en Antena 3 durante cuatro temporadas, de 2014 a 2016. Creada por Ramón Campos y Gema R. Neira, tenía como principales protagonistas a Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre, aunque el personaje de este último pasó a ser recurrente en la última tanda.

Yon González protagoniza 'Velvet: El nuevo imperio'

Así es 'Velvet: El nuevo imperio'

En 2017,para realizar la secuela ' Velvet colección ', que estuvo en activo durante dos temporadas y un especial de Navidad. Esta trajo a Marta Hazas Adrián Lastra , entre otros,

Ana Velázquez es una diseñadora mexicana que acaba en las tiendas de Velvet de Neuva York después de la muerte de su madre. Cuando conoce a Alberto Márquez, el heredero de las riendas españolas, se enamora de él. Sin embargo, este se casa por conveniencia con Cristina Ortegui. La primera temporada de 'Velvet: El nuevo imperio' está compuesta por 92 episodios y finalizó el 24 de septiembre.