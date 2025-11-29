FormulaTV
Conectar

REGRESA A CASA

Atresmedia emitirá 'Velvet: El nuevo imperio', la versión estadounidense con Yon González

La ficción producida por Telemundo y NBCUniversal se emitirá a través de Nova.

Atresmedia emitirá 'Velvet: El nuevo imperio', la versión estadounidense con Yon González
©Telemundo
Por Fernando S. PalenzuelaPublicado: Sábado 29 Noviembre 2025 13:32 (hace 3 horas)

Serie relacionada

Velvet. El Nuevo Imperio

Velvet. El Nuevo Imperio

Velvet: El Nuevo Imperio

2025 - Act

Estados Unidos 1 temporada 94 capítulos

DramaRomance

8,8

Popularidad: #784 de 3.679 Ranking Velvet. El Nuevo Imperio

  • 2

  • 6

Nova está a punto de cumplir 20 años de emisión dentro del grupo de Atresmedia, concretamente este 30 de noviembre. Por eso mismo, la compañía está preparando una programación especial para celebrar este logro y tiene en mente cuál será el proyecto que centrará este cumpleaños: la emisión de la adaptación estadounidense de 'Velvet'.

El canal de TDT, que en los últimos años se ha convertido en un referente de las telenovelas en España, emitirá 'Velvet. El Nuevo Imperio', según informa ECD. Se trata de la versión producida por Telemundo y NBCUniversal que cuenta con Yon González como protagonista. La serie, que se estrenó el 19 de mayo, completa su reparto con Samantha Siqueiros, Chantal Andere, Danilo Carrera y Humberto Zurita, entre otros.

Yon González y Carolina Miranda en &#39;Velvet: El nuevo imperio&#39;
Yon González y Carolina Miranda en 'Velvet: El nuevo imperio'
Vídeos FormulaTV

'Velvet: El nuevo imperio' está basado en 'Velvet', la ficción producida por Bambú que se emitió en Antena 3 durante cuatro temporadas, de 2014 a 2016. Creada por Ramón Campos y Gema R. Neira, tenía como principales protagonistas a Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre, aunque el personaje de este último pasó a ser recurrente en la última tanda.

En 2017, los derechos de la serie fueron adquiridos por Movistar Plus+ para realizar la secuela 'Velvet colección', que estuvo en activo durante dos temporadas y un especial de Navidad. Esta trajo a Marta Hazas, Javier Rey, Aitana Sánchez-Gijón, Asier Etxeandia, Llorenç González y Adrián Lastra, entre otros, para retomar sus personajes.

Yon González protagoniza &#39;Velvet: El nuevo imperio&#39;
Yon González protagoniza 'Velvet: El nuevo imperio'

Así es 'Velvet: El nuevo imperio'

Ana Velázquez es una diseñadora mexicana que acaba en las tiendas de Velvet de Neuva York después de la muerte de su madre. Cuando conoce a Alberto Márquez, el heredero de las riendas españolas, se enamora de él. Sin embargo, este se casa por conveniencia con Cristina Ortegui. La primera temporada de 'Velvet: El nuevo imperio' está compuesta por 92 episodios y finalizó el 24 de septiembre.

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas