'Mujer' (17,9%) se corona frente al estreno de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' (8,5%)

Los concursantes de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'

La noche del martes trajo consigo el estreno de las nuevas entregas de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' (8,5%) en Telecinco. Sin embargo, el formato no pudo con 'Mujer (Kadin)', que se apuntó un gran 17,9%. Mientras, La 1 emitía la semifinal de 'MasterChef Junior' (12,6%), capaz de superar a la nueva temporada de 'The Good Doctor' (5,9%). Durante la tarde, 'Pasapalabra' (22,4%) se acerca a los 3,5 millones de espectadores, lo que le llevó a anotar máximo histórico desde su vuelta a Antena 3. Los buenos datos del concurso auparon a 'Antena 3 noticias 2' (21,4%), consiguiendo una cuota de pantalla récord desde el 7 de marzo de 2008.

Prime time

· 'Mujer' (17,9%) crece +0,6 puntos en una semana, aunque pierde 26.000 espectadores

· 'Love is in the air' (7%) empeora -2,1 los datos de 'Socialité' del martes previo

· 'MasterChef Junior' (12,6%) baja -3,7 respecto a la cinta "Campeones"

Antena 3

'El Hormiguero' "Juan del Val": 3.192.000 y 18,1% 'Mujer': 2.296.000 y 17,9%

La 1

'MasterChef Junior: previo': 1.672.000 y 9,3% 'MasterChef Junior': 1.558.000 y 12,6%

Telecinco

'Love is in the air': 1.251.000 y 7% 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' "José Antonio Avilés": 1.148.000 y 8,5%

laSexta

'laSexta clave': 870.000 y 5,1% 'El intermedio': 1.494.000 y 8,3% 'Cine' "Los 33: una historia de esperanza": 619.000 y 4,7%

Cuatro

'First dates': 644.000 y 3,7% 'First dates': 1.257.000 y 7% 'The good doctor' "Desastre": 887.000 y 5,9%

La 2

'Días de cine clásico: presentación' "Doce del patíbulo": 857.000 y 5,7% Incluye: - 'Días de cine clásico: película' "Doce del patíbulo": 865.000 y 5,8%

Late night

· La cinta "Cada día" (6,8%) mejora +0,6 los datos de "¿Sí, quiero?" de hace una semana

· La reposición de 'Mujer' (9,6%) vence a la de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' (6,8%)

· La última entrega del día de 'The Good Doctor' se apunta un correcto 9,3%

Antena 3

'Mujer': 455.000 y 9,6%

Telecinco

'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' "Victor sandoval": 347.000 y 6,8%

La 1

'Cine' "Cada día": 259.000 y 6,8%

Cuatro

'The good doctor' "Deudas": 711.000 y 6,5% 'The good doctor' "Ella": 540.000 y 8,9% 'The good doctor' "De corazón": 330.000 y 9,3% 'Conexión Samanta' "Bebés reborn": 183.000 y 7,4%

laSexta

'Cine 2' "Tornados de hielo": 169.000 y 3,9% 'European poker tour': 66.000 y 2,8%

La 2

'1944: le Havre bajo las bombas aliadas': 170.000 y 2,6% 'Conciertos radio 3' "Niña polaca": 41.000 y 1% 'Documenta2': 19.000 y 0,7% Incluye: - 'Los secretos del museo': 19.000 y 0,7%

Sobremesa y tarde

· 'Pasapalabra' (22,4%) consigue su mejor registro desde su vuelta en las tardes de Antena 3

· La versión tomate de 'Sálvame' (16,1%) crece +1,2 puntos en una semana

· 'Aquí la Tierra' (10,3%) se convierte en el espacio más visto de esta franja en La 1

Telecinco

'Sálvame limón': 1.802.000 y 14,1% 'Sálvame naranja': 2.231.000 y 18,7% 'Sálvame tomate': 2.481.000 y 16,1%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.302.000 y 10,9% '¡Ahora caigo!': 1.110.000 y 9,8% '¡Boom!': 1.660.000 y 13,1% 'Pasapalabra': 3.429.000 y 22,4%

La 1

'Mercado central': 936.000 y 7,8% 'Servir y proteger': 1.032.000 y 9,1% 'Acacias 38': 959.000 y 8,3% 'El cazador': 1.108.000 y 8,6% 'España directo': 1.051.000 y 7,3% 'Aquí la tierra': 1.632.000 y 10,3%

laSexta

'Zapeando: previo': 777.000 y 5,8% 'Zapeando': 995.000 y 7,7% 'Más zapeando': 917.000 y 7,6% 'Más vale tarde: avance': 753.000 y 6,5% 'Más vale tarde': 841.000 y 7%

Cuatro

'Todo es mentira': 654.000 y 5,1% 'Todo es mentira bis': 799.000 y 6,8% 'Cuatro al día': 664.000 y 5,6% 'Cuatro al día a las 20h': 619.000 y 4,4%

La 2

'Saber y ganar': 842.000 y 6,4% 'Grandes documentales': 516.000 y 4,4% Incluye: - 'Focas grises:un viaje de supervivencia': 546.000 y 4,5% - 'El valle indomito' "La llanura de los ébanos": 480.000 y 4,2% 'Documenta2': 275.000 y 2,4% Incluye: - 'Los secretos del museo': 272.000 y 2,4% - 'Los secretos del museo': 261.000 y 2,3% 'Mercados, en el vientre de la ciudad' "Barcelona: la Boquería": 318.000 y 2,6% 'Pagina2': 184.000 y 1,3% 'Red Natura 2000': 217.000 y 1,4% 'Los jardines norteamericanos de Monty Don': 266.000 y 1,5%

Mañana

· 'El programa de Ana Rosa', imbatible con un espectacular 18,4% y creciendo +3,4 puntos

· '[email protected]' sigue fuerte con un 15,7%

· 'La ruleta de la suerte' (17,6%) vence sin problemas a 'Ya es mediodía' (13,1%)

Telecinco

'¡Toma salami!' "Real academia de la lengua milenial": 17.000 y 3,5% 'El programa de Ana Rosa': 722.000 y 18,4% 'Ya es mediodía': 1.211.000 y 13,1%

Antena 3

'Espejo Público': 475.000 y 15,5% 'Más Espejo Público': 642.000 y 13,9% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Sopa de bulgur con verduras": 1.021.000 y 14,4% 'La ruleta de la suerte': 1.807.000 y 17,6%

laSexta

'En clave de noche': 2.000 y 0,4% 'En clave de noche': 4.000 y 0,5% '[email protected]: previo': 179.000 y 11,6% '[email protected]': 483.000 y 15,7% 'Al rojo vivo: previo': 445.000 y 10,7% 'Al rojo vivo': 883.000 y 13,1%

La 1

'La hora de La 1': 359.000 y 10,9% Incluye: - 'La hora política' "Ivan espinosa de los monteros": 299.000 y 11,8% - 'La hora de actualidad': 433.000 y 10,2% 'Las cosas claras': 561.000 y 8,9% 'Las cosas claras': 737.000 y 6,5%

Cuatro

'Surferos tv': 12.000 y 1,3% 'Mejor llama a Kiko': 7.000 y 0,5% '¡Toma salami!' "Supervivientes:las pruebas": 36.000 y 1,9% 'El bribón': 47.000 y 1,9% 'Alerta Cobra' "El atentado": 101.000 y 3% 'Alerta Cobra' "El atentado (2ª parte)": 192.000 y 5% 'Alerta Cobra' "Sin salida": 209.000 y 4,9% 'Mujeres y hombres y viceversa': 143.000 y 2,9% 'El concurso del año': 248.000 y 3,5% 'El concurso del año': 463.000 y 4,1%

La 2

'El hombre y la tierra' "Los pequeños cazadores alados: el alcotán": 10.000 y 1,2% 'Ingles en tve': 6.000 y 0,5% 'Salvaje y vivo' "Una migración de gigantes": 18.000 y 1,1% 'Agrosfera': 11.000 y 0,5% 'Aquí hay trabajo': 22.000 y 0,8% 'La aventura del saber': 19.000 y 0,5% Incluye: - 'Noticias culturales iberoamericanas': 19.000 y 0,5% 'Documenta2': 56.000 y 1,4% Incluye: - 'Al encuentro de los Neandertales': 56.000 y 1,4% - 'Al encuentro de los Neandertales': 51.000 y 1,3% 'Abierto por obras': 72.000 y 1,6% 'Mañanas de cine' "La mujer del látigo": 265.000 y 4,3% '8 días que marcaron la historia de roma' "La decadencia de Nerón": 143.000 y 1,4% 'Exploradores del sabor' "Los Países Bajos": 181.000 y 1,4%

Informativos:

'Antena 3 noticias 2' (21,4%) se apunta su máximo histórico con Vicente Vallés, lo que supone su mejor cuota desde marzo de 2008, y 3.751.000 espectadores, el seguimiento más elevado desde enero de 2007. Por detrás le miran desde lejos 'Informativos Telecinco 21:00' (13,9%) y 'Telediario 1' (12,8%). Durante la sobremesa, 'Antena 3 noticias 1' también lideró con un potente 20,5% de cuota de pantalla y por delante de 'Informativos Telecinco 15:00' (14,7%) y 'Telediario 1' (12,8%).

La 1

'Telediario matinal': 161.000 y 19,9% 'Informativo territorial 1': 883.000 y 10,4% 'Telediario 1': 1.719.000 y 12,8% 'Informativo territorial 2': 1.549.000 y 11,9% 'Telediario 2': 2.076.000 y 11,7%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 89.000 y 13,2% 'Noticias de la mañana': 260.000 y 15,2% 'Antena 3 noticias 1': 2.760.000 y 20,5% 'Antena 3 noticias 2': 3.751.000 y 21,4%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 83.000 y 11,6% 'Informativos Telecinco Matinal': 153.000 y 14,5% 'Informativos Telecinco Matinal': 185.000 y 10,8% 'Informativos Telecinco 15:00': 1.979.000 y 14,7% 'Informativos Telecinco 21:00': 2.442.000 y 13,9%

Cuatro

'Noticias deportes cuatro': 402.000 y 3% 'Noticias deportes cuatro 2': 457.000 y 3%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.409.000 y 11,7% 'laSexta noticias:jugones': 964.000 y 7,1% 'laSexta noticias 20h': 1.162.000 y 7,8%

Cadenas:

Antena 3 (15,5%) se hace con el control de la jornada del martes gracias a los buenos datos de sus programas más fuertes, algo que le permite ir liderando también el mes de enero. Por detrás le siguen Telecinco (13,5%) y La 1 (10,1%), que consigue superar por la mínima la barrera del undígito. En la segunda división, laSexta (7,6%) vence a Cuatro, su principal rival, que se apunta un 5%. Completan el ranking La 2 (3,2%), Nova (2,4%), FDF (2,3%) y Trece (2%).