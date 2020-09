El partido entre Alemania-España (22,2%), lo más visto del día y 'La saga Casteel' anota un pobre 9,9%

Partido entre Alemania-España

El prime time del primer jueves de Telecinco se ha situado a la baja. "Doble traición" lidera en La 1, pero lo hace con solo un discreto 10,2%, aunque mejora en +1,5 puntos a la película de la semana pasada. Lo que sí triunfa es el partido entre Alemania y España, que se convierte en lo más visto con un 22,2% y casi 3 millones de espectadores. Por su parte, Antena 3 estrenaba 'Saga Casteel' con 'Los sueños de Heaven', que se conforma con un pobre 9,9%, pero aumenta en +0,6 puntos a la película de hace 7 días.

La reposición de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' obtiene un 7,3%, empeorando en -0,7 puntos al dato de la semana anterior. Su promedio del maratón de la noche es de un 7,9%. 'Mentes criminales' mejora a nivel de espectadores en Cuatro, pero cede -0,1 puntos, haciéndose con un 5,6%. 'Pesadilla en la cocina' se apunta un 5,5%, subiendo hasta +1 punto en una semana.

Antena 3

'El Hormiguero stars' "Juan y Medio": 1.403.000 y 10% 'Cine' "Saga Casteel: Los sueños de Heaven": 984.000 y 9,9%

Telecinco

'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition express' "Víctor Sandoval": 907.000 y 6,4% 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' "Víctor Sandoval": 936.000 y 7,3%

La 1

'Cine' "Doble traición (2018)": 1.170.000 y 10,2%

laSexta

'El intermedio: The very best': 511.000 y 3,7% 'Pesadilla en la cocina': 666.000 y 5,5%

Cuatro

'First dates': 295.000 y 2,6% 'First dates' "Con mi ex": 947.000 y 6,8% 'Mentes criminales' "Careo": 698.000 y 5,6%

La 2

'Maestros del agua' "Presas y canales": 390.000 y 3,1% 'Los bastardos de Pizzofalcone' "Oscuridad": 522.000 y 3,9%

Antena 3

'Cine 2' "El fin del mundo": 206.000 y 5,3% 'Live casino': 38.000 y 1,7%

Telecinco

'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' "Bibiana Fernández": 677.000 y 8,7% 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' "Dioni": 307.000 y 8,6% 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' "Carmen Borrego": 211.000 y 9,1%

Cuatro

'Mentes criminales' "Luces de noche": 515.000 y 6,1% 'Mentes criminales' "Spencer": 403.000 y 7,3% 'Mentes criminales' "El espinazo del diablo": 199.000 y 5,8% 'Mentes criminales' "La tormenta": 155.000 y 6,4%

La 1

'This Is Us': 376.000 y 5,6% 'Cine' "La doble de la novia": 183.000 y 5%

laSexta

'Pesadilla en la cocina': 341.000 y 5,3% 'Pesadilla en la cocina': 206.000 y 6,6%

La 2

'Los delitos del bar Lume' "Acción y reacción": 212.000 y 2,6% 'Turismo rural en el mundo' "Badajoz": 48.000 y 1,1% 'Festivales de verano' "Jazzaldia": 19.000 y 0,6%

Telecinco

'Sálvame limón': 1.547.000 y 13,4% 'Sálvame naranja': 1.678.000 y 18,1% 'Sálvame tomate': 1.631.000 y 17,1%

La 1

'Tour de Francia' "Le Teil-Mont Aigoual": 1.318.000 y 11,3% 'Mercado central': 716.000 y 6,6% 'Servir y proteger': 868.000 y 8,9% 'Acacias 38': 739.000 y 8,5% 'El cazador': 770.000 y 9,3% 'España directo': 646.000 y 7,3% 'Previo fútbol: UEFA Nations League' "Alemania-España": 925.000 y 9,8% 'Fútbol: UEFA Nations League' "Alemania-España": 2.827.000 y 22,2%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.067.000 y 10% '¡Ahora caigo!': 673.000 y 7,6% '¡Boom!': 1.038.000 y 12,5% 'Pasapalabra': 1.953.000 y 20,3%

laSexta

'Zapeando': 782.000 y 6,7% 'Más Zapeando': 672.000 y 6,2% 'Más vale tarde: Avance': 562.000 y 5,5% 'Más vale tarde': 632.000 y 7,3%

Cuatro

'Todo es mentira': 634.000 y 5,5% 'Todo es mentira bis': 778.000 y 7,3% 'Cuatro al día': 599.000 y 6,2% 'Previo fútbol: Clasificación Eurocopa sub 21' "Macedonia del Norte-España": 345.000 y 3,9% 'Fútbol: Clasificación Eurocopa sub 21' "Macedonia del Norte-España": 342.000 y 4%

La 2

'Saber y ganar': 848.000 y 7,1% 'Grandes documentales': 523.000 y 4,9% Incluye: - 'Bocage salvaje': 561.000 y 5,1% - 'La naturaleza en el fin del mundo' "Escandinavia: El último paraíso natural de Europa": 486.000 y 4,8% 'Documenta2': 249.000 y 2,8% Incluye: - 'La verdad sobre la comida sana': 247.000 y 2,8% - 'La verdad sobre la comida sana': 215.000 y 2,4% 'Comida al descubierto' "Vino tinto sin gluten y gelatina": 189.000 y 2,3% 'Comida al descubierto' "Higos, bebidas energéticas y alubias": 197.000 y 2,4% 'Paraísos cercanos' "Sicilia, el fuego del Mediterráneo": 163.000 y 1,8%

Telecinco

'¡Toma salami!' "Magazines": 14.000 y 2,5% 'El programa del verano': 565.000 y 16,5% 'Ya es mediodía': 1.186.000 y 13,3%

Antena 3

'Más de uno': 24.000 y 4% 'Espejo Público': 402.000 y 14,9% 'Más Espejo público': 465.000 y 11,6% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Empanada de verdel": 809.000 y 12,1% 'La ruleta de la suerte': 1.648.000 y 16,8%

La 1

'Noticias 24h': 144.000 y 25,9% 'Diario 24 horas': 201.000 y 12,6% 'La mañana': 258.000 y 7,4% 'Cocina al punto con Peña y Tamara' "Carrilleras de retinto con queso payoyo": 344.000 y 5,7% 'Informativo territorial 1': 474.000 y 5,8% Incluye: - 'Informativo Madrid 1': 54.000 y 0,7% 'Bloqueados por el muro': 470.000 y 4,5%

Cuatro

'Surferos tv': 5.000 y 0,6% 'Mejor llama a Kiko': 3.000 y 0,3% '¡Toma salami!' "¿Y tú de qué vas?": 18.000 y 1,1% 'El bribón': 81.000 y 3,6% 'Alerta Cobra' "En vogue": 77.000 y 2,7% 'Alerta Cobra' "Miedo en la ciudad": 115.000 y 3,7% 'Alerta Cobra' "Miedo en la ciudad (2ª parte)": 143.000 y 4,1% 'Alerta Cobra' "Sangre y agua": 200.000 y 4,4% 'El concurso del año': 362.000 y 5,2% 'El concurso del año': 505.000 y 4,6%

laSexta

'Únicos': 5.000 y 0,8% '[email protected]: Previo': 143.000 y 10,6% '[email protected]': 279.000 y 10,4% 'Al rojo vivo: Previo': 263.000 y 7,6% 'Al rojo vivo': 672.000 y 10,8%

La 2

'Zoom tendencias': 6.000 y 0,8% 'Inglés en TVE': 10.000 y 1,1% 'La mayor migración animal del mundo': 19.000 y 1,3% 'Costa España' "Águilas": 23.000 y 1,1% 'Cruce de caminos': 30.000 y 1,2% 'Documenta2': 44.000 y 1,5% Incluye: - 'Pasteur y Koch: Un duelo de gigantes en el mundo de los microbios': 43.000 y 1,5% 'Comida al descubierto' "Mantequilla de almendras, vino generoso y cebollas": 54.000 y 1,7% 'Comida al descubierto' "Dátiles, carne procesada y manzanas": 73.000 y 2,3% 'Construcciones ecológicas' "El desierto del futuro": 73.000 y 2,1% 'Construcciones ecológicas' "Todos somos verdes": 105.000 y 2,9% 'Mañanas de cine' "Los cuatreros del Mississippi": 306.000 y 5,6% 'Curro Jiménez' "Los piadosos y los pícaros": 463.000 y 4,8% 'Ciudades españolas patrimonio de la humanidad' "Ibiza": 271.000 y 2,2%

Informativos:

'Antena 3 noticias 1' sobresale en la sobremesa al cosechar un 18,6%. 'Informativos Telecinco 15:00' anota un 15,4%, mientras que 'Telediario 1' se hace con un 10,1%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' repite su liderazgo al cautivar a un 16,5%. 'Informativos Telecinco 21:00' queda por detrás con un 14,2%.

La 1

'Telediario 1': 1.247.000 y 10,1%

Antena 3

'Noticias de la mañana avance': 66.000 y 6,4% 'Noticias de la mañana': 199.000 y 13,5% 'Antena 3 noticias 1': 2.285.000 y 18,6% 'Deportes': 1.866.000 y 15,2% 'Tu tiempo con Roberto Brasero': 1.018.000 y 8,7% 'Antena 3 noticias 2': 2.002.000 y 16,5%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 69.000 y 9,5% 'Informativos Telecinco Matinal': 101.000 y 10,9% 'Informativos Telecinco Matinal': 217.000 y 14,4% 'Informativos Telecinco 15:00': 1.898.000 y 15,4% 'Informativos Telecinco 21:00': 1.747.000 y 14,2%

Cuatro

'Noticias deportes Cuatro': 524.000 y 4,2%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.187.000 y 10,4% 'laSexta noticias: Jugones': 826.000 y 6,6% 'laSexta noticias 20h': 749.000 y 8,4% 'laSexta noticias: Especial' "Crisis del coronavirus": 480.000 y 4,5%

Cadenas:

Telecinco lidera el día al cautivar a un 13,2% frente al 11,8% de Antena 3. La 1 logra el doble dígito gracias al dato del fútbol, anotando un 10,7%. laSexta cosecha un 6,6% y Cuatro, un 5%. Les siguen La 2 (3,4%), Nova (2,8%), FDF (2,4%), Clan (2,3%), Divinity (2,3%), Trece (2,2%), Neox (2%) y Energy (2%).