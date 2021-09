Hacía muchas jornadas que no veíamos un liderazgo que no recayese en las ficciones turcas en el ámbito temático. El pase western "Duelo a muerte en el río Rojo" (5,4%) se hizo con el control de la tarde, así como del cómputo global de la jornada. La cinta consiguió terminar por delante de 'Elif' (3,8%) y 'Love is in the air' (3,9%), quienes copan el ranking habitualmente. No obstante, La Vuelta a España (3,6%) funcionó a la perfección en Teledeporte.

Escena de 'Elif' y Serkan, en 'Love is in the air'

Unas horas más tarde, con el comienzo del prime time, fue 'Paramparça' (3,4%) quien triunfó en la franja más importante para los anunciantes. De hecho, es la única emisión en ese horario que se cuela entre los diez espacios preferidos por los espectadores de los canales que nacieron con la Televisión Digital Terrestre (TDT). Destacable es el hecho de que Energy (2,5%), segunda cadena más vista, no cuente con ningún espacio en el top.