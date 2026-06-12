Por Redacción |

Nueva jornada de dominio para las telenovelas de Nova, que vuelven a copar las primeras posiciones del ranking de las temáticas TDT. La única excepción dentro del top 5 la protagoniza 'Blue Bloods', que consigue colarse en la clasificación desde VEO7.

El liderazgo es para 'Perdona nuestros pecados', que se sitúa como la emisión más vista del día con 277.000 espectadores y un 2,5% de cuota de pantalla. Le sigue 'Marina', que firma un destacado 3,9% de share y reúne a 266.000 televidentes.

La tercera posición también corresponde a Nova gracias a 'Emanet', que registra 242.000 seguidores y un 2,6% de cuota. Muy cerca aparece 'Cuento de una noche', cuarta clasificada con 231.000 espectadores y un 1,9% de share.

Cierra el top 5, que iguala losde la ficción turca de Nova y alcanza unde cuota de pantalla, convirtiéndose en laque logra hacerse un hueco entre las más vistas del día.

En cuanto a las cadenas, Nova vuelve a liderar la jornada con un 2,1% de cuota media, seguida por FDF, que alcanza un 1,9%. La tercera plaza está compartida por Energy y Atreseries, ambas con un 1,7%. Por detrás se produce un triple empate en la quinta posición entre Neox, Canal 24 Horas y BeMad, que cierran el día con un 1,5% de cuota de pantalla.