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AUDIENCIAS TDT 11 DE JUNIO

'Blue Bloods' en VEO7 consigue alcanzar top 5 de las TDT en un ranking ocupado por Nova

'Perdona nuestros pecados' se lleva el liderazgo, seguida por 'Marina' y 'Emanet'. Nova logra además el liderazgo del día con un 2,1%.

'Blue Bloods' en VEO7 consigue alcanzar top 5 de las TDT en un ranking ocupado por Nova
©CBS
Por RedacciónPublicado: Viernes 12 Junio 2026 10:21

Audiencias Jueves 11 de Junio de 2026

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Nueva jornada de dominio para las telenovelas de Nova, que vuelven a copar las primeras posiciones del ranking de las temáticas TDT. La única excepción dentro del top 5 la protagoniza 'Blue Bloods', que consigue colarse en la clasificación desde VEO7.

El liderazgo es para 'Perdona nuestros pecados', que se sitúa como la emisión más vista del día con 277.000 espectadores y un 2,5% de cuota de pantalla. Le sigue 'Marina', que firma un destacado 3,9% de share y reúne a 266.000 televidentes.

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La tercera posición también corresponde a Nova gracias a 'Emanet', que registra 242.000 seguidores y un 2,6% de cuota. Muy cerca aparece 'Cuento de una noche', cuarta clasificada con 231.000 espectadores y un 1,9% de share.

Cierra el top 5 'Blue Bloods', que iguala los 231.000 espectadores de la ficción turca de Nova y alcanza un 1,8% de cuota de pantalla, convirtiéndose en la única emisión ajena a la cadena temática de Atresmedia que logra hacerse un hueco entre las más vistas del día.

En cuanto a las cadenas, Nova vuelve a liderar la jornada con un 2,1% de cuota media, seguida por FDF, que alcanza un 1,9%. La tercera plaza está compartida por Energy y Atreseries, ambas con un 1,7%. Por detrás se produce un triple empate en la quinta posición entre Neox, Canal 24 Horas y BeMad, que cierran el día con un 1,5% de cuota de pantalla.

Ranking cadenas TDT Jueves, 11 de Junio de 2026

Nova 2,1%

FDF 1,9%

Energy 1,7%

Atreseries 1,7%

Neox 1,5%

Canal 24 Horas 1,5%

BEMADtv 1,5%

Divinity 1,4%

DMAX 1,4%

Veo7 1,3%

Mega (España) 1,3%

TRECE 1,2%

DKiss 1,2%

Ten 0,8%

Squirrel 0,8%

Clan TVE 0,7%

Boing 0,7%

Teledeporte 0,7%

Real Madrid TV 0,4%

Ranking programas TDT Jueves, 11 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Perdona nuestros pecados
21:12
21:46
277.000
2,5%
Nova
Marina
18:30
19:58
266.000
3,9%
Nova
Emanet
15:00
16:30
242.000
2,6%
Nova
Cuento de una noche
21:46
23:11
231.000
1,9%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
22:05
23:00
231.000
1,8%
Nova
Abismo de pasion
20:00
21:11
228.000
2,7%
BEMADtv
Cine Outlander
22:34
24:51
227.000
2,5%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
18:30
223.000
2,9%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
23:00
23:48
222.000
2,1%
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:09
24:34
221.000
2,6%

Ranking Nova (2,1%) - Jueves, 11 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Perdona nuestros pecados
21:12
21:46
277.000
2,5%
Nova
Marina
18:30
19:58
266.000
3,9%
Nova
Emanet
15:00
16:30
242.000
2,6%
Nova
Cuento de una noche
21:46
23:11
231.000
1,9%
Nova
Abismo de pasion
20:00
21:11
228.000
2,7%

Ranking FDF (1,9%) - Jueves, 11 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un bodorrio,un leon desterrado ...
14:54
17:00
193.000
2,2%
FDF
La que se avecina Un churumbel,una lobotomia ...
20:46
22:54
171.000
1,5%
FDF
Cine Tomb raider
22:54
25:17
163.000
2,1%
FDF
La que se avecina Un exilio rural,un exorcismo ...
17:00
19:04
135.000
1,9%
FDF
La que se avecina Una fuga playera,un santuario ...
19:04
20:46
119.000
1,6%

Ranking Energy (1,7%) - Jueves, 11 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: Manten la calma y sigue adelante
22:19
23:09
199.000
1,6%
Energy
CSI: :vegas La promesa
23:09
24:07
194.000
2,1%
Energy
CSI: Miami Cláusula de muerte
18:38
19:36
138.000
2,0%
Energy
CSI: El reno perdido
21:22
22:19
137.000
1,2%
Energy
Welcome to las vegas
20:18
26:30
133.000
1,6%

Ranking Atreseries (1,7%) - Jueves, 11 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
The Mysteries of Laura El Misterio del ...
22:37
23:22
213.000
1,8%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del bar de ...
21:49
22:37
189.000
1,5%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del casero ...
23:22
24:29
173.000
2,1%
Atreseries
Los misterios de murdoch Aguas tranquilas
18:09
19:00
146.000
2,1%
Atreseries
Los misterios de murdoch Hasta que la muerte nos ...
17:03
18:09
146.000
1,9%

Ranking Neox (1,5%) - Jueves, 11 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
14:52
15:19
217.000
2,4%
Neox
Los Simpson
15:19
15:46
216.000
2,3%
Neox
The Big Bang Theory
20:27
21:02
206.000
2,3%
Neox
The Big Bang Theory
20:08
20:27
205.000
2,7%
Neox
Los Simpson
15:46
16:13
201.000
2,2%

Ranking Canal 24 Horas (1,5%) - Jueves, 11 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:09
24:34
221.000
2,6%
Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada Juan jose tamayo-oskar ...
22:00
23:09
192.000
1,5%
Canal 24 Horas
El papa leon xiv,en españa:misa en el estadio de gran ...
19:00
21:15
133.000
1,7%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:36
104.000
1,1%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:18
21:58
103.000
0,9%

Ranking BEMADtv (1,5%) - Jueves, 11 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Outlander
22:34
24:51
227.000
2,5%
BEMADtv
Cine El imperio del fuego
20:50
22:34
147.000
1,3%
BEMADtv
Cine Licencia para matar
18:28
20:50
124.000
1,7%
BEMADtv
Cine Million dollar baby
15:34
18:28
100.000
1,2%
BEMADtv
Cine Traidor
24:51
26:30
62.000
2,1%

Ranking Divinity (1,4%) - Jueves, 11 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Chicago Fire La magnífica ciudad de ...
21:05
22:02
152.000
1,4%
Divinity
Chicago Fire Última oportunidad
20:09
21:05
136.000
1,6%
Divinity
Sofa,cine y divinity Cincuenta sombras mas ...
22:02
24:13
128.000
1,2%
Divinity
Chicago Fire Camino de las nubes
19:16
20:09
119.000
1,7%
Divinity
Emergency lovers
15:46
22:02
116.000
1,4%

Ranking DMAX (1,4%) - Jueves, 11 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
La fiebre del oro
16:56
17:52
163.000
2,1%
DMAX
Segunda guerra mundial:momentos clave ...
23:25
24:19
159.000
1,9%
DMAX
La fiebre del oro
16:01
16:56
139.000
1,6%
DMAX
La fiebre del oro:australia
17:52
18:48
131.000
1,9%
DMAX
Expedicion al pasado
15:08
16:01
124.000
1,3%

Ranking Veo7 (1,3%) - Jueves, 11 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias
22:05
23:00
231.000
1,8%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
23:00
23:48
222.000
2,1%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Noche de ...
21:14
22:05
188.000
1,6%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Inocencia
20:20
21:14
152.000
1,7%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Un curioso san ...
23:48
24:43
139.000
2,0%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Jueves, 11 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
142.000
3,4%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:17
16:30
123.000
1,3%
Mega (España)
Mountain men:alaska
13:29
15:17
97.000
1,4%
Mega (España)
Forjado a fuego El jumonji yari
20:59
21:53
92.000
0,8%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:30
17:20
91.000
1,1%

Ranking TRECE (1,2%) - Jueves, 11 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Duelo al sol
16:19
19:09
125.000
1,7%
TRECE
Santa misa
19:33
21:13
113.000
1,4%
TRECE
El papa en españa:la mision de leon xiv en gran ...
11:41
16:07
106.000
1,8%
TRECE
El papa en españa:la mision de leon xiv en gran ...
19:09
19:33
105.000
1,6%
TRECE
El cascabel
22:01
24:30
94.000
0,9%

Ranking DKiss (1,2%) - Jueves, 11 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Los casos de paula zahn
16:32
17:26
127.000
1,6%
DKiss
Los casos de paula zahn
17:26
18:19
94.000
1,3%
DKiss
Demasiados kilos de mas
21:02
22:00
91.000
0,8%
DKiss
Las hermanas de 300 kilos
22:01
23:01
89.000
0,7%
DKiss
Muerte en el paraiso
15:36
16:32
87.000
1,0%

Ranking Ten (0,8%) - Jueves, 11 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Asesinados antes del amanecer Trabajo desde ...
23:57
24:57
75.000
1,2%
Ten
Asesinados antes del amanecer Actuar por ...
22:59
23:57
67.000
0,7%
Ten
Asesinados antes del amanecer El asesinato del ...
24:57
25:53
64.000
1,8%
Ten
El sotano club
15:31
19:00
56.000
0,7%
Ten
Asesinados antes del amanecer El crudo ...
22:01
22:59
52.000
0,4%

Ranking Squirrel (0,8%) - Jueves, 11 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Pijama para dos
14:52
16:43
121.000
1,3%
Squirrel
Cine El rey de texas
18:24
20:00
90.000
1,3%
Squirrel
Cine El virtuoso
22:03
23:58
80.000
0,7%
Squirrel
Cine La sangre llama a la sangre
16:43
18:24
69.000
0,9%
Squirrel
Cine Insomnio
20:00
22:03
48.000
0,5%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Jueves, 11 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Una casa de locos
20:13
20:24
83.000
1,1%
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio de la dama ...
21:36
22:37
81.000
0,7%
Clan TVE
Una casa de locos
20:24
20:35
81.000
1,0%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
18:38
18:48
79.000
1,2%
Clan TVE
Bluey
08:31
08:37
78.000
4,0%

Ranking Boing (0,7%) - Jueves, 11 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:10
08:21
118.000
6,5%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:52
15:03
103.000
1,2%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:21
14:32
102.000
1,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:21
08:32
101.000
5,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:41
14:52
98.000
1,2%

Ranking Teledeporte (0,7%) - Jueves, 11 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Camino a ny
19:29
20:55
109.000
1,4%
Teledeporte
Ciclismo:tour auvergne-rhone-alpes ...
15:55
17:21
100.000
1,2%
Teledeporte
Estudio estadio:mundial
23:33
24:08
98.000
1,1%
Teledeporte
Camino a ny
23:08
23:33
93.000
0,9%
Teledeporte
Fútbol:liga española 2 d resumen Jornada
15:29
15:53
81.000
0,9%

Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Jueves, 11 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Venganza personal
23:26
25:02
85.000
1,2%
Real Madrid TV
Cine Tarzan y el arco iris
15:36
17:15
64.000
0,7%
Real Madrid TV
Cine Jarhead:law of return
21:35
23:25
52.000
0,4%
Real Madrid TV
Historia que tu hiciste Final mundial de clubes ...
17:23
19:25
32.000
0,5%
Real Madrid TV
Ciudad real madrid
17:19
19:25
32.000
0,5%
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