Nueva jornada de dominio para las telenovelas de Nova, que vuelven a copar las primeras posiciones del ranking de las temáticas TDT. La única excepción dentro del top 5 la protagoniza 'Blue Bloods', que consigue colarse en la clasificación desde VEO7.
El liderazgo es para 'Perdona nuestros pecados', que se sitúa como la emisión más vista del día con 277.000 espectadores y un 2,5% de cuota de pantalla. Le sigue 'Marina', que firma un destacado 3,9% de share y reúne a 266.000 televidentes.
La tercera posición también corresponde a Nova gracias a 'Emanet', que registra 242.000 seguidores y un 2,6% de cuota. Muy cerca aparece 'Cuento de una noche', cuarta clasificada con 231.000 espectadores y un 1,9% de share.
Cierra el top 5 'Blue Bloods'
, que iguala los 231.000 espectadores
de la ficción turca de Nova y alcanza un 1,8%
de cuota de pantalla, convirtiéndose en la única emisión ajena a la cadena temática de Atresmedia
que logra hacerse un hueco entre las más vistas del día.
En cuanto a las cadenas, Nova vuelve a liderar la jornada con un 2,1% de cuota media, seguida por FDF, que alcanza un 1,9%. La tercera plaza está compartida por Energy y Atreseries, ambas con un 1,7%. Por detrás se produce un triple empate en la quinta posición entre Neox, Canal 24 Horas y BeMad, que cierran el día con un 1,5% de cuota de pantalla.
Ranking cadenas TDT Jueves, 11 de Junio de 2026
2,1%
1,9%
1,7%
1,7%
1,5%
1,5%
1,5%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,7%
0,4%
Ranking programas TDT Jueves, 11 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Perdona nuestros pecados
21:12
21:46
277.000
2,5%
Marina
18:30
19:58
266.000
3,9%
Emanet
15:00
16:30
242.000
2,6%
Cuento de una noche
21:46
23:11
231.000
1,9%
Blue bloods,familia de policias
22:05
23:00
231.000
1,8%
Abismo de pasion
20:00
21:11
228.000
2,7%
Cine Outlander
22:34
24:51
227.000
2,5%
Cuidado con el angel
16:30
18:30
223.000
2,9%
Blue bloods,familia de policias
23:00
23:48
222.000
2,1%
La noche en 24h
23:09
24:34
221.000
2,6%
Ranking Nova (2,1%) - Jueves, 11 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Perdona nuestros pecados
21:12
21:46
277.000
2,5%
Marina
18:30
19:58
266.000
3,9%
Emanet
15:00
16:30
242.000
2,6%
Cuento de una noche
21:46
23:11
231.000
1,9%
Abismo de pasion
20:00
21:11
228.000
2,7%
Ranking FDF (1,9%) - Jueves, 11 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un bodorrio,un leon desterrado ...
14:54
17:00
193.000
2,2%
La que se avecina Un churumbel,una lobotomia ...
20:46
22:54
171.000
1,5%
Cine Tomb raider
22:54
25:17
163.000
2,1%
La que se avecina Un exilio rural,un exorcismo ...
17:00
19:04
135.000
1,9%
La que se avecina Una fuga playera,un santuario ...
19:04
20:46
119.000
1,6%
Ranking Energy (1,7%) - Jueves, 11 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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CSI: Manten la calma y sigue adelante
22:19
23:09
199.000
1,6%
CSI: :vegas La promesa
23:09
24:07
194.000
2,1%
CSI: Miami Cláusula de muerte
18:38
19:36
138.000
2,0%
CSI: El reno perdido
21:22
22:19
137.000
1,2%
Welcome to las vegas
20:18
26:30
133.000
1,6%
Ranking Atreseries (1,7%) - Jueves, 11 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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The Mysteries of Laura El Misterio del ...
22:37
23:22
213.000
1,8%
The Mysteries of Laura El misterio del bar de ...
21:49
22:37
189.000
1,5%
The Mysteries of Laura El misterio del casero ...
23:22
24:29
173.000
2,1%
Los misterios de murdoch Aguas tranquilas
18:09
19:00
146.000
2,1%
Los misterios de murdoch Hasta que la muerte nos ...
17:03
18:09
146.000
1,9%
Ranking Neox (1,5%) - Jueves, 11 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
14:52
15:19
217.000
2,4%
Los Simpson
15:19
15:46
216.000
2,3%
The Big Bang Theory
20:27
21:02
206.000
2,3%
The Big Bang Theory
20:08
20:27
205.000
2,7%
Los Simpson
15:46
16:13
201.000
2,2%
Ranking Canal 24 Horas (1,5%) - Jueves, 11 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:09
24:34
221.000
2,6%
La noche en 24h:portada Juan jose tamayo-oskar ...
22:00
23:09
192.000
1,5%
El papa leon xiv,en españa:misa en el estadio de gran ...
19:00
21:15
133.000
1,7%
Telediario 1
14:57
15:36
104.000
1,1%
Informativo 24h
21:18
21:58
103.000
0,9%
Ranking BEMADtv (1,5%) - Jueves, 11 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Outlander
22:34
24:51
227.000
2,5%
Cine El imperio del fuego
20:50
22:34
147.000
1,3%
Cine Licencia para matar
18:28
20:50
124.000
1,7%
Cine Million dollar baby
15:34
18:28
100.000
1,2%
Cine Traidor
24:51
26:30
62.000
2,1%
Ranking Divinity (1,4%) - Jueves, 11 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago Fire La magnífica ciudad de ...
21:05
22:02
152.000
1,4%
Chicago Fire Última oportunidad
20:09
21:05
136.000
1,6%
Sofa,cine y divinity Cincuenta sombras mas ...
22:02
24:13
128.000
1,2%
Chicago Fire Camino de las nubes
19:16
20:09
119.000
1,7%
Emergency lovers
15:46
22:02
116.000
1,4%
Ranking DMAX (1,4%) - Jueves, 11 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La fiebre del oro
16:56
17:52
163.000
2,1%
Segunda guerra mundial:momentos clave ...
23:25
24:19
159.000
1,9%
La fiebre del oro
16:01
16:56
139.000
1,6%
La fiebre del oro:australia
17:52
18:48
131.000
1,9%
Expedicion al pasado
15:08
16:01
124.000
1,3%
Ranking Veo7 (1,3%) - Jueves, 11 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias
22:05
23:00
231.000
1,8%
Blue bloods,familia de policias
23:00
23:48
222.000
2,1%
Blue bloods,familia de policias Noche de ...
21:14
22:05
188.000
1,6%
Blue bloods,familia de policias Inocencia
20:20
21:14
152.000
1,7%
Blue bloods,familia de policias Un curioso san ...
23:48
24:43
139.000
2,0%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Jueves, 11 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
142.000
3,4%
Vida bajo cero
15:17
16:30
123.000
1,3%
Mountain men:alaska
13:29
15:17
97.000
1,4%
Forjado a fuego El jumonji yari
20:59
21:53
92.000
0,8%
Vida bajo cero
16:30
17:20
91.000
1,1%
Ranking TRECE (1,2%) - Jueves, 11 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine western Duelo al sol
16:19
19:09
125.000
1,7%
Santa misa
19:33
21:13
113.000
1,4%
El papa en españa:la mision de leon xiv en gran ...
11:41
16:07
106.000
1,8%
El papa en españa:la mision de leon xiv en gran ...
19:09
19:33
105.000
1,6%
El cascabel
22:01
24:30
94.000
0,9%
Ranking DKiss (1,2%) - Jueves, 11 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los casos de paula zahn
16:32
17:26
127.000
1,6%
Los casos de paula zahn
17:26
18:19
94.000
1,3%
Demasiados kilos de mas
21:02
22:00
91.000
0,8%
Las hermanas de 300 kilos
22:01
23:01
89.000
0,7%
Muerte en el paraiso
15:36
16:32
87.000
1,0%
Ranking Ten (0,8%) - Jueves, 11 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Asesinados antes del amanecer Trabajo desde ...
23:57
24:57
75.000
1,2%
Asesinados antes del amanecer Actuar por ...
22:59
23:57
67.000
0,7%
Asesinados antes del amanecer El asesinato del ...
24:57
25:53
64.000
1,8%
El sotano club
15:31
19:00
56.000
0,7%
Asesinados antes del amanecer El crudo ...
22:01
22:59
52.000
0,4%
Ranking Squirrel (0,8%) - Jueves, 11 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Pijama para dos
14:52
16:43
121.000
1,3%
Cine El rey de texas
18:24
20:00
90.000
1,3%
Cine El virtuoso
22:03
23:58
80.000
0,7%
Cine La sangre llama a la sangre
16:43
18:24
69.000
0,9%
Cine Insomnio
20:00
22:03
48.000
0,5%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Jueves, 11 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Una casa de locos
20:13
20:24
83.000
1,1%
Los misterios de Laura El misterio de la dama ...
21:36
22:37
81.000
0,7%
Una casa de locos
20:24
20:35
81.000
1,0%
Los green en la gran ciudad
18:38
18:48
79.000
1,2%
Bluey
08:31
08:37
78.000
4,0%
Ranking Boing (0,7%) - Jueves, 11 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Doraemon,el gato cosmico
08:10
08:21
118.000
6,5%
Doraemon,el gato cosmico
14:52
15:03
103.000
1,2%
Doraemon,el gato cosmico
14:21
14:32
102.000
1,4%
Doraemon,el gato cosmico
08:21
08:32
101.000
5,4%
Doraemon,el gato cosmico
14:41
14:52
98.000
1,2%
Ranking Teledeporte (0,7%) - Jueves, 11 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Camino a ny
19:29
20:55
109.000
1,4%
Ciclismo:tour auvergne-rhone-alpes ...
15:55
17:21
100.000
1,2%
Estudio estadio:mundial
23:33
24:08
98.000
1,1%
Camino a ny
23:08
23:33
93.000
0,9%
Fútbol:liga española 2 d resumen Jornada
15:29
15:53
81.000
0,9%
Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Jueves, 11 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Venganza personal
23:26
25:02
85.000
1,2%
Cine Tarzan y el arco iris
15:36
17:15
64.000
0,7%
Cine Jarhead:law of return
21:35
23:25
52.000
0,4%
Historia que tu hiciste Final mundial de clubes ...
17:23
19:25
32.000
0,5%
Ciudad real madrid
17:19
19:25
32.000
0,5%