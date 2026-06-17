"Duelo en Diablo" en TRECE alcanza el podio en las TDT dominado por las telenovelas de Nova

'Emanet' vuelve a dominar entre las temáticas TDT y se alza como la emisión más vista del día al reunir a 312.000 seguidores y firmar un 3,4%. La segunda posición es para la película "Duelo en Diablo" en TRECE, protagonizada por James Garner, Sidney Poitier y Bibi Andersson, que alcanza un 3,8% y congrega a 271.000 espectadores. Completa el podio 'Cuento de una noche', con 263.000 televidentes y un 2,1%.
Por detrás se sitúa 'Cuidado con el ángel', que registra 250.000 seguidores y un 3,1%, mientras que 'Marina' cierra el ranking de las cinco emisiones más vistas gracias a sus 247.000 fieles y un 3,6%.
En el apartado de cadenas, Nova se hace con el liderazgo de la jornada al anotar un 2,2%, aventajando por una décima a FDF, que firma un 2,1%. TRECE ocupa la tercera plaza con un 1,7%, seguida de Energy con un 1,6%. El top 5 lo completan Neox y Atreseries, empatadas con un 1,5%.
Ranking cadenas TDT Martes, 16 de Junio de 2026
2,2%
2,1%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,4%
1,4%
1,3%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
0,8%
0,7%
0,4%
Ranking programas TDT Martes, 16 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:31
312.000
3,4%
Cine western Duelo en diablo
18:25
20:31
271.000
3,8%
Cuento de una noche
21:45
23:13
263.000
2,1%
Cuidado con el angel
16:31
17:59
250.000
3,1%
Marina
19:29
20:01
247.000
3,6%
Los Simpson
15:05
15:32
233.000
2,4%
Trece y cope es noticia
20:32
20:45
229.000
2,9%
Mañana es para siempre
17:59
19:29
227.000
3,2%
Los Simpson
14:45
15:05
222.000
2,4%
Abismo de pasion
20:01
21:45
221.000
2,5%
Ranking Nova (2,2%) - Martes, 16 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:31
312.000
3,4%
Cuento de una noche
21:45
23:13
263.000
2,1%
Cuidado con el angel
16:31
17:59
250.000
3,1%
Marina
19:29
20:01
247.000
3,6%
Mañana es para siempre
17:59
19:29
227.000
3,2%
Ranking FDF (2,1%) - Martes, 16 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La que se avecina Un sablazo,un ultimatum y unos ...
15:21
17:15
214.000
2,4%
La que se avecina Un colchon que te abraza,un ...
17:15
19:08
158.000
2,2%
Cine Muerte en el nilo(2020)
22:55
25:22
157.000
2,1%
La que se avecina Setenta y cinco primaveras,un ...
19:08
20:55
154.000
2,1%
La que se avecina Una sonambula,un hombre ...
20:55
22:55
142.000
1,2%
Ranking TRECE (1,7%) - Martes, 16 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine western Duelo en diablo
18:25
20:31
271.000
3,8%
Trece y cope es noticia
20:32
20:45
229.000
2,9%
Tu cine Muerte al atardecer
20:45
22:06
200.000
1,9%
Sesion doble El yang-tse en llamas
14:53
18:21
170.000
2,0%
El cascabel
22:06
24:33
115.000
1,1%
Ranking Energy (1,6%) - Martes, 16 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FBI Los planes mejor trazados
23:04
24:02
173.000
1,8%
FBI Fantasma
22:09
23:04
158.000
1,2%
FBI Tras el velo
21:19
22:09
155.000
1,3%
CSI: Miami Bomba de relojería
19:37
20:20
141.000
2,0%
CSI: Miami El tiro por la culata
16:42
17:42
140.000
1,7%
Ranking Neox (1,5%) - Martes, 16 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:05
15:32
233.000
2,4%
Los Simpson
14:45
15:05
222.000
2,4%
Los Simpson
15:32
15:58
213.000
2,3%
The Big Bang Theory
19:34
20:00
179.000
2,6%
Los Simpson
14:18
14:45
177.000
2,2%
Ranking Atreseries (1,5%) - Martes, 16 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright minds El libro
22:17
23:42
180.000
1,5%
El padre brown Los pobres necesitados
14:28
15:25
162.000
1,8%
Bright minds Golem
21:07
22:16
160.000
1,4%
Los misterios de murdoch Futuro imperfecto
16:32
17:24
143.000
1,7%
Los misterios de murdoch Sangre y circos
15:25
16:32
137.000
1,5%
Ranking Mega (España) (1,4%) - Martes, 16 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
131.000
3,2%
Vida bajo cero
15:26
16:32
130.000
1,4%
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
129.000
1,6%
Vida bajo cero
16:32
17:23
128.000
1,5%
Forjado a fuego La alabarda alemana
21:54
22:50
116.000
0,9%
Ranking BEMADtv (1,4%) - Martes, 16 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Speed
22:28
24:46
179.000
1,9%
Cine Jumper
21:01
22:28
135.000
1,2%
Cine Skyline
17:24
19:02
106.000
1,4%
Cine Colonia v
15:42
17:24
104.000
1,2%
Cine Mortal
19:02
21:01
85.000
1,1%
Ranking DMAX (1,3%) - Martes, 16 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La fiebre del oro:australia
18:08
19:00
162.000
2,3%
La fiebre del oro
16:27
18:08
158.000
2,0%
La fiebre del oro:australia
19:01
19:52
128.000
1,8%
Tesoros perdidos de egipto La evolucion de las ...
23:27
24:16
124.000
1,5%
Tesoros perdidos de egipto El ascenso de ...
22:31
23:21
112.000
0,9%
Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Martes, 16 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La noche en 24h
23:10
24:32
186.000
2,2%
Informativo 24h
21:30
22:00
133.000
1,1%
La noche en 24h:portada Jorge buxade
22:00
23:10
103.000
0,8%
Informativo 24h Caso leire diez
16:01
18:24
86.000
1,1%
Teledeporte directo al mundial
15:22
15:52
86.000
0,9%
Ranking DKiss (1,1%) - Martes, 16 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Reforma con karen y mina
14:43
15:35
105.000
1,1%
Cuando los muertos hablan
24:04
24:59
96.000
1,6%
Cuando los muertos hablan
23:03
24:03
89.000
0,9%
Los casos de paula zahn
17:27
18:21
87.000
1,2%
Vacaciones letales Nueva orleans
15:35
16:33
86.000
0,9%
Ranking Squirrel (1,1%) - Martes, 16 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Bailando con lobos
14:17
17:12
120.000
1,4%
Cine Ya le llamaban providencia
17:12
18:51
95.000
1,3%
Cine Combate en el cielo
20:34
22:03
91.000
0,9%
Cine El chicano
22:04
23:55
89.000
0,8%
Cine Eternamente emmanuelle
23:55
25:19
86.000
1,5%
Ranking Veo7 (1,0%) - Martes, 16 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias
22:06
22:59
184.000
1,4%
Blue bloods,familia de policias
22:59
23:55
177.000
1,7%
Blue bloods,familia de policias Paternidad
21:16
22:06
136.000
1,2%
Blue bloods,familia de policias
20:20
21:16
124.000
1,4%
Blue bloods,familia de policias Situacion ...
23:55
24:40
118.000
1,8%
Ranking Teledeporte (1,0%) - Martes, 16 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Camino a ny
20:39
21:00
152.000
1,8%
Fútbol:copa mundial resumen Arabia ...
17:30
18:00
135.000
1,8%
Gran estadio mundial
18:00
19:21
121.000
1,7%
Teledeporte directo al mundial
16:30
16:59
115.000
1,4%
Fifa world cup 2026
19:49
20:39
107.000
1,5%
Ranking Divinity (0,9%) - Martes, 16 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Chicago Fire Algo para el dolor
19:38
20:18
95.000
1,4%
Chicago Fire Colgados
17:44
18:39
91.000
1,2%
Chicago Fire ¿Cómo acaba?
21:18
22:07
90.000
0,8%
Chicago Fire Un tío al que conocía
20:18
21:18
87.000
1,0%
Emergency lovers
16:43
22:07
85.000
1,0%
Ranking Boing (0,8%) - Martes, 16 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Doraemon,el gato cosmico
15:28
15:39
148.000
1,6%
La pelu del señor pan
15:44
15:54
142.000
1,5%
Doraemon,el gato cosmico
15:16
15:28
131.000
1,4%
Doraemon,el gato cosmico
07:59
08:10
118.000
7,5%
Doraemon,el gato cosmico
08:10
08:21
113.000
6,5%
Ranking Ten (0,8%) - Martes, 16 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:33
15:45
86.000
0,9%
Venganza:millonarios asesinos
24:01
25:04
66.000
1,1%
Venganza:millonarios asesinos
26:01
26:30
63.000
3,3%
Venganza:millonarios asesinos
25:04
26:01
63.000
2,0%
Caso cerrado
13:27
14:31
63.000
1,0%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Martes, 16 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Superkitties
16:45
16:57
91.000
1,1%
Una casa de locos
20:44
20:54
90.000
1,1%
Una casa de locos
20:32
20:44
90.000
1,1%
Bluey
16:38
16:45
87.000
1,0%
Bluey
08:36
08:43
87.000
4,5%
Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Martes, 16 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Dos duros sobre ruedas
23:09
25:03
68.000
0,9%
Cine Actos de violencia
21:30
23:08
50.000
0,4%
Cine Mi guardaespaldas
15:36
17:20
50.000
0,6%
Conecta informativo
14:30
15:02
22.000
0,2%
Historia que tu hiciste La liga de los ...
17:27
19:17
21.000
0,3%