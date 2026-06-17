"Duelo en Diablo" en TRECE alcanza el podio en las TDT dominado por las telenovelas de Nova

Por Redacción |

'Emanet' vuelve a dominar entre las temáticas TDT y se alza como la emisión más vista del día al reunir a 312.000 seguidores y firmar un 3,4%. La segunda posición es para la película "Duelo en Diablo" en TRECE, protagonizada por James Garner, Sidney Poitier y Bibi Andersson, que alcanza un 3,8% y congrega a 271.000 espectadores. Completa el podio 'Cuento de una noche', con 263.000 televidentes y un 2,1%.

Por detrás se sitúa 'Cuidado con el ángel', que registra 250.000 seguidores y un 3,1%, mientras que 'Marina' cierra el ranking de las cinco emisiones más vistas gracias a sus 247.000 fieles y un 3,6%.

En el apartado de cadenas, Nova se hace con el liderazgo de la jornada al anotar un 2,2%, aventajando por una décima a FDF, que firma un 2,1%. TRECE ocupa la tercera plaza con un 1,7%, seguida de Energy con un 1,6%. El top 5 lo completan Neox y Atreseries, empatadas con un 1,5%.