"El precio por la libertad" en TRECE, lo más visto de las TDT frente a las novelas de Nova

El cine western da la sorpresa en la jornada y se impone a las telenovelas de Nova. La película protagonizada por Audie Murphy y Barry Sullivan en TRECE lidera el ranking con 314.000 espectadores y un 4,3% de cuota de pantalla, situándose por delante de 'Emanet', que queda como segunda opción con un 3,1% y 282.000 seguidores.
La tercera posición es para 'Marina', que anota un 3,8% y reúne a 280.000 espectadores. Por detrás, 'Los Simpson' ocupa el cuarto lugar con un 3% y 278.000 fieles, mientras que 'Mañana es para siempre' completa el Top 5 con un 3,8% y 271.000 seguidores.
En el apartado de cadenas, Nova lidera la jornada con un 2,2% de cuota. La segunda posición queda compartida por FDF y TRECE, ambas con un 1,9%, mientras que Neox y Atreseries empatan en el cuarto puesto con un 1,7% para cada una.
Ranking cadenas TDT Miércoles, 17 de Junio de 2026
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Ranking programas TDT Miércoles, 17 de Junio de 2026
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Cine western El precio por la libertad
18:52
20:30
314.000
4,3%
Emanet
15:00
16:30
282.000
3,1%
Marina
19:29
20:02
280.000
3,8%
Los Simpson
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3,0%
Mañana es para siempre
17:59
19:29
271.000
3,8%
Cuidado con el angel
16:30
17:59
265.000
3,3%
Camino a ny
21:43
21:57
262.000
2,4%
Trece y cope es noticia
20:31
20:41
251.000
3,1%
Sesion doble Billy dos sombreros
16:54
18:48
249.000
3,3%
Cuento de una noche
21:45
22:07
237.000
2,1%
Ranking Nova (2,2%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026
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Emanet
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Marina
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Mañana es para siempre
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Cuidado con el angel
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Cuento de una noche
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Ranking FDF (1,9%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026
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La que se avecina Un phoskito,un detective leon ...
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La que se avecina Una presidenta capacitista,un ...
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La que se avecina Un anabolicachas,un radar ...
20:50
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Cine Misterio en venecia
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La que se avecina Un tiburon,un desahuciado y ...
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Ranking TRECE (1,9%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026
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Cine western El precio por la libertad
18:52
20:30
314.000
4,3%
Trece y cope es noticia
20:31
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251.000
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Sesion doble Billy dos sombreros
16:54
18:48
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Tu cine Dinero,mujeres y armas
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Sesion doble Bullitt
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Ranking Energy (1,8%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026
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Fbi most wanted Estos muros
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Fbi most wanted Mala semilla
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CSI: Miami Caídos
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CSI: Miami Todos caen
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Fbi most wanted Casa limpia
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148.000
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Ranking Neox (1,7%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026
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Los Simpson
15:21
15:45
278.000
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Los Simpson
14:55
15:21
222.000
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Los Simpson
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16:11
220.000
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The Big Bang Theory
17:19
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211.000
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The Big Bang Theory
20:01
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Ranking Atreseries (1,7%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026
Programa
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Espectadores
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The Mysteries of Laura El misterio del as del ...
22:48
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The Mysteries of Laura El misterio de la ...
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The Mysteries of Laura El misterio del asesinato ...
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The Mysteries of Laura
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Los misterios de murdoch En cueros
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Ranking DMAX (1,6%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026
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Expedicion al pasado
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Extraterrestres:ellos estan entre nosotros ...
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La fiebre del oro
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La fiebre del oro
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La fiebre del oro:australia
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Ranking Mega (España) (1,4%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026
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El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
161.000
4,1%
Vida bajo cero
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Forjado a fuego El kelewang
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Vida bajo cero
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Forjado a fuego El bagh nakh
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Ranking BEMADtv (1,2%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026
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Cine Kon-tiki
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155.000
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Cine Heroes del cielo
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98.000
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Cine Los tres mosqueteros(2021)
15:54
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Cine Punto de ebullicion
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Cine Terremoto(2018)
20:04
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83.000
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Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026
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La noche en 24h
23:13
24:32
201.000
2,3%
Entrevista Ernest urtasun
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195.000
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La noche en 24h:portada Irene vallejo-ernest ...
22:05
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141.000
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Diario 24 horas:en directo Sesion de control al ...
08:56
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97.000
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Telediario 1
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80.000
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Ranking Teledeporte (1,1%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026
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Camino a ny
21:43
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Camino a ny
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Fútbol:copa mundial resumen ...
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Fútbol:copa mundial resumen ...
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Fútbol:copa mundial resumen ...
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Ranking DKiss (1,1%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026
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Los casos de paula zahn
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Los casos de paula zahn
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Vacaciones letales
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Mi casa soñada
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Mi casa soñada
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Ranking Squirrel (1,0%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026
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Cine Caza al testigo(2021)
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Cine Yellow rock
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22:03
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Cine Red...debieron decir la verdad
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82.000
1,3%
Cine Black jack(1968)
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66.000
0,9%
Cine Cruzando la gran barrera
18:54
20:35
62.000
0,8%
Ranking Divinity (0,9%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026
Programa
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My Life is Murder
22:07
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Chicago Fire Control de daños
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Chicago Fire Correr como un rayo
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Chicago Med Estos no son los androides que ...
15:50
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74.000
0,8%
Chicago Fire El hombre del momento
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73.000
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Ranking Boing (0,8%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Doraemon,el gato cosmico
08:11
08:22
181.000
10,3%
Doraemon,el gato cosmico
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Doraemon,el gato cosmico
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Doraemon,el gato cosmico
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Doraemon,el gato cosmico
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Ranking Veo7 (0,8%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026
Programa
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Espectadores
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Blue bloods,familia de policias Reagan contra ...
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Blue bloods,familia de policias
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Blue bloods,familia de policias La vida que ...
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Profilage Patria
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Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
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Ranking Ten (0,8%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026
Programa
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Espectadores
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Caso cerrado
14:31
15:45
74.000
0,8%
Caso cerrado
13:26
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Amor toxico
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Amor toxico
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3,0%
Amor toxico
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Ranking Clan TVE (0,6%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026
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Espectadores
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Bluey
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Cuéntame cómo pasó El justiprecio
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64.000
1,3%
Cuéntame cómo pasó Tiran más dos tetas que ...
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Los misterios de Laura Laura y el misterio de la ...
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Bluey
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Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026
Programa
Inicio
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Cine Venganza justificada
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Cine Cash(2009)
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Cine Bernabeu
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Cine El aventurero
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Real madrid conecta
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