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AUDIENCIAS TDT 17 DE JUNIO

"El precio por la libertad" en TRECE, lo más visto de las TDT frente a las novelas de Nova

'Emanet' logra el segundo puesto y 'Los Simpson' también consigue alcanzar el top 5. Nova se lleva el liderazgo de la jornada con un 2,2%.

"El precio por la libertad" en TRECE, lo más visto de las TDT frente a las novelas de Nova
Por RedacciónPublicado: Jueves 18 Junio 2026 10:37 (hace 14 horas)

Audiencias Miércoles 17 de Junio de 2026

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El cine western da la sorpresa en la jornada y se impone a las telenovelas de Nova. La película protagonizada por Audie Murphy y Barry Sullivan en TRECE lidera el ranking con 314.000 espectadores y un 4,3% de cuota de pantalla, situándose por delante de 'Emanet', que queda como segunda opción con un 3,1% y 282.000 seguidores.

La tercera posición es para 'Marina', que anota un 3,8% y reúne a 280.000 espectadores. Por detrás, 'Los Simpson' ocupa el cuarto lugar con un 3% y 278.000 fieles, mientras que 'Mañana es para siempre' completa el Top 5 con un 3,8% y 271.000 seguidores.

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En el apartado de cadenas, Nova lidera la jornada con un 2,2% de cuota. La segunda posición queda compartida por FDF y TRECE, ambas con un 1,9%, mientras que Neox y Atreseries empatan en el cuarto puesto con un 1,7% para cada una.

Ranking cadenas TDT Miércoles, 17 de Junio de 2026

Nova 2,2%

FDF 1,9%

TRECE 1,9%

Energy 1,8%

Neox 1,7%

Atreseries 1,7%

DMAX 1,6%

Mega (España) 1,4%

BEMADtv 1,2%

Canal 24 Horas 1,1%

Teledeporte 1,1%

DKiss 1,1%

Squirrel 1,0%

Divinity 0,9%

Boing 0,8%

Veo7 0,8%

Ten 0,8%

Clan TVE 0,6%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Miércoles, 17 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western El precio por la libertad
18:52
20:30
314.000
4,3%
Nova
Emanet
15:00
16:30
282.000
3,1%
Nova
Marina
19:29
20:02
280.000
3,8%
Neox
Los Simpson
15:21
15:45
278.000
3,0%
Nova
Mañana es para siempre
17:59
19:29
271.000
3,8%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
17:59
265.000
3,3%
Teledeporte
Camino a ny
21:43
21:57
262.000
2,4%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:31
20:41
251.000
3,1%
TRECE
Sesion doble Billy dos sombreros
16:54
18:48
249.000
3,3%
Nova
Cuento de una noche
21:45
22:07
237.000
2,1%

Ranking Nova (2,2%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:30
282.000
3,1%
Nova
Marina
19:29
20:02
280.000
3,8%
Nova
Mañana es para siempre
17:59
19:29
271.000
3,8%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
17:59
265.000
3,3%
Nova
Cuento de una noche
21:45
22:07
237.000
2,1%

Ranking FDF (1,9%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un phoskito,un detective leon ...
15:22
17:14
214.000
2,4%
FDF
La que se avecina Una presidenta capacitista,un ...
17:14
19:05
156.000
2,1%
FDF
La que se avecina Un anabolicachas,un radar ...
20:50
22:55
141.000
1,3%
FDF
Cine Misterio en venecia
22:55
25:01
139.000
1,7%
FDF
La que se avecina Un tiburon,un desahuciado y ...
13:20
15:22
118.000
1,6%

Ranking TRECE (1,9%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western El precio por la libertad
18:52
20:30
314.000
4,3%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:31
20:41
251.000
3,1%
TRECE
Sesion doble Billy dos sombreros
16:54
18:48
249.000
3,3%
TRECE
Tu cine Dinero,mujeres y armas
20:41
22:01
227.000
2,4%
TRECE
Sesion doble Bullitt
14:50
16:54
181.000
2,0%

Ranking Energy (1,8%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Fbi most wanted Estos muros
23:12
24:10
200.000
2,0%
Energy
Fbi most wanted Mala semilla
22:22
23:12
189.000
1,5%
Energy
CSI: Miami Caídos
16:47
17:48
177.000
2,2%
Energy
CSI: Miami Todos caen
15:51
16:47
153.000
1,7%
Energy
Fbi most wanted Casa limpia
24:10
25:08
148.000
2,8%

Ranking Neox (1,7%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:21
15:45
278.000
3,0%
Neox
Los Simpson
14:55
15:21
222.000
2,4%
Neox
Los Simpson
15:45
16:11
220.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory
17:19
17:38
211.000
2,8%
Neox
The Big Bang Theory
20:01
20:22
207.000
2,7%

Ranking Atreseries (1,7%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del as del ...
22:48
23:40
233.000
2,0%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio de la ...
21:52
22:48
198.000
1,6%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del asesinato ...
23:40
24:33
185.000
2,4%
Atreseries
The Mysteries of Laura
20:59
21:52
157.000
1,6%
Atreseries
Los misterios de murdoch En cueros
16:35
17:26
155.000
1,9%

Ranking DMAX (1,6%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Expedicion al pasado
15:23
16:12
173.000
1,9%
DMAX
Extraterrestres:ellos estan entre nosotros ...
24:07
24:57
166.000
2,9%
DMAX
La fiebre del oro
16:12
17:05
158.000
1,8%
DMAX
La fiebre del oro
17:05
18:00
146.000
1,9%
DMAX
La fiebre del oro:australia
18:00
18:54
131.000
1,8%

Ranking Mega (España) (1,4%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
161.000
4,1%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:47
16:42
135.000
1,5%
Mega (España)
Forjado a fuego El kelewang
21:00
21:55
111.000
1,1%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:42
17:33
107.000
1,3%
Mega (España)
Forjado a fuego El bagh nakh
21:55
22:51
104.000
0,8%

Ranking BEMADtv (1,2%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Kon-tiki
21:52
23:57
155.000
1,3%
BEMADtv
Cine Heroes del cielo
14:01
15:54
98.000
1,1%
BEMADtv
Cine Los tres mosqueteros(2021)
15:54
18:00
95.000
1,2%
BEMADtv
Cine Punto de ebullicion
23:57
25:30
89.000
1,7%
BEMADtv
Cine Terremoto(2018)
20:04
21:52
83.000
0,9%

Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:13
24:32
201.000
2,3%
Canal 24 Horas
Entrevista Ernest urtasun
22:51
23:12
195.000
1,6%
Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada Irene vallejo-ernest ...
22:05
23:13
141.000
1,1%
Canal 24 Horas
Diario 24 horas:en directo Sesion de control al ...
08:56
10:49
97.000
4,8%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:55
15:21
80.000
0,9%

Ranking Teledeporte (1,1%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Camino a ny
21:43
21:57
262.000
2,4%
Teledeporte
Camino a ny
20:25
21:43
167.000
1,9%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
19:53
20:23
126.000
1,7%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
19:23
19:52
110.000
1,5%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
13:02
13:32
103.000
2,4%

Ranking DKiss (1,1%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Los casos de paula zahn
17:26
18:19
100.000
1,4%
DKiss
Los casos de paula zahn
16:32
17:26
97.000
1,2%
DKiss
Vacaciones letales
15:34
16:32
94.000
1,0%
DKiss
Mi casa soñada
21:01
21:24
84.000
0,9%
DKiss
Mi casa soñada
21:24
22:02
83.000
0,8%

Ranking Squirrel (1,0%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Caza al testigo(2021)
22:03
23:41
134.000
1,1%
Squirrel
Cine Yellow rock
20:35
22:03
88.000
0,9%
Squirrel
Cine Red...debieron decir la verdad
23:41
25:08
82.000
1,3%
Squirrel
Cine Black jack(1968)
17:15
18:54
66.000
0,9%
Squirrel
Cine Cruzando la gran barrera
18:54
20:35
62.000
0,8%

Ranking Divinity (0,9%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
My Life is Murder
22:07
23:05
103.000
0,8%
Divinity
Chicago Fire Control de daños
21:11
22:06
91.000
0,9%
Divinity
Chicago Fire Correr como un rayo
20:17
21:11
81.000
1,0%
Divinity
Chicago Med Estos no son los androides que ...
15:50
16:44
74.000
0,8%
Divinity
Chicago Fire El hombre del momento
19:36
20:17
73.000
1,0%

Ranking Boing (0,8%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:11
08:22
181.000
10,3%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:29
08:40
146.000
7,9%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:01
08:11
134.000
8,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:13
14:25
124.000
1,7%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:41
14:49
115.000
1,3%

Ranking Veo7 (0,8%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias Reagan contra ...
21:14
22:00
154.000
1,5%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
20:23
21:14
107.000
1,3%
Veo7
Blue bloods,familia de policias La vida que ...
19:35
20:23
92.000
1,2%
Veo7
Profilage Patria
22:00
23:04
76.000
0,6%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
18:45
19:35
68.000
1,0%

Ranking Ten (0,8%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:31
15:45
74.000
0,8%
Ten
Caso cerrado
13:26
14:29
66.000
1,1%
Ten
Amor toxico
23:04
24:04
58.000
0,6%
Ten
Amor toxico
25:57
26:30
57.000
3,0%
Ten
Amor toxico
25:03
25:57
57.000
1,8%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bluey
08:30
08:37
66.000
3,6%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó El justiprecio
24:05
25:24
64.000
1,3%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Tiran más dos tetas que ...
22:49
24:05
63.000
0,6%
Clan TVE
Los misterios de Laura Laura y el misterio de la ...
21:36
22:49
57.000
0,5%
Clan TVE
Bluey
16:28
16:35
56.000
0,6%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Miércoles, 17 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Venganza justificada
23:33
25:29
58.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine Cash(2009)
21:35
23:32
58.000
0,5%
Real Madrid TV
Cine Bernabeu
18:09
19:24
52.000
0,7%
Real Madrid TV
Cine El aventurero
15:36
17:39
43.000
0,5%
Real Madrid TV
Real madrid conecta
19:30
21:26
42.000
0,5%
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