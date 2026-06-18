"El precio por la libertad" en TRECE, lo más visto de las TDT frente a las novelas de Nova

Por Redacción |

El cine western da la sorpresa en la jornada y se impone a las telenovelas de Nova. La película protagonizada por Audie Murphy y Barry Sullivan en TRECE lidera el ranking con 314.000 espectadores y un 4,3% de cuota de pantalla, situándose por delante de 'Emanet', que queda como segunda opción con un 3,1% y 282.000 seguidores.

La tercera posición es para 'Marina', que anota un 3,8% y reúne a 280.000 espectadores. Por detrás, 'Los Simpson' ocupa el cuarto lugar con un 3% y 278.000 fieles, mientras que 'Mañana es para siempre' completa el Top 5 con un 3,8% y 271.000 seguidores.

En el apartado de cadenas, Nova lidera la jornada con un 2,2% de cuota. La segunda posición queda compartida por FDF y TRECE, ambas con un 1,9%, mientras que Neox y Atreseries empatan en el cuarto puesto con un 1,7% para cada una.