Por Redacción |

Jornada dominada por Nova, que además se alza como la cadena temática TDT más vista del día. Entre las emisiones más seguidas destaca 'Emanet', que lidera el ranking con un 3,1% de cuota de pantalla y 291.000 espectadores. Le sigue 'Cuento de una noche', que firma un 2,3% y reúne a 273.000 seguidores.

La tercera posición es para 'Cuidado con el ángel', que anota un 2,6% de share y congrega a 243.000 fieles. 'Cuento de una noche' vuelve a colarse en la clasificación con otra de sus emisiones, que ocupa el cuarto puesto gracias a un 1,9% y 231.000 televidentes. Cierra el Top 5 'Mentes criminales', que registra un 2,6% de cuota y 230.000 espectadores.

En el apartado de cadenas, Nova lidera la jornada con un 1,9% de cuota de pantalla. Por detrás se sitúa FDF, segunda con un 1,6%, mientras que Energy completa el podio con un 1,5%. El cuarto puesto queda compartido entre TRECE y Atreseries, ambas con un 1,4% de share.