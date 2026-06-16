Jornada dominada por Nova, que además se alza como la cadena temática TDT más vista del día. Entre las emisiones más seguidas destaca 'Emanet', que lidera el ranking con un 3,1% de cuota de pantalla y 291.000 espectadores. Le sigue 'Cuento de una noche', que firma un 2,3% y reúne a 273.000 seguidores.
La tercera posición es para 'Cuidado con el ángel', que anota un 2,6% de share y congrega a 243.000 fieles. 'Cuento de una noche' vuelve a colarse en la clasificación con otra de sus emisiones, que ocupa el cuarto puesto gracias a un 1,9% y 231.000 televidentes. Cierra el Top 5 'Mentes criminales', que registra un 2,6% de cuota y 230.000 espectadores.
En el apartado de cadenas, Nova lidera la jornada con un 1,9% de cuota de pantalla. Por detrás se sitúa FDF, segunda con un 1,6%, mientras que Energy completa el podio con un 1,5%. El cuarto puesto queda compartido entre TRECE y Atreseries, ambas con un 1,4% de share.
Ranking cadenas TDT Lunes, 15 de Junio de 2026
1,9%
1,6%
1,5%
1,4%
1,4%
1,3%
1,2%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,6%
0,5%
0,4%
Ranking programas TDT Lunes, 15 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:30
291.000
3,1%
Cuento de una noche
22:12
23:15
273.000
2,3%
Cuidado con el angel
16:30
18:32
243.000
2,6%
Cuento de una noche
21:45
22:12
231.000
1,9%
Mentes criminales Lecciones aprendidas
23:12
24:11
230.000
2,6%
La noche en 24h
23:11
24:35
228.000
2,8%
Mentes criminales La última palabra
22:21
23:12
222.000
1,8%
Abismo de pasion
20:00
21:45
217.000
2,1%
Marina
18:32
20:00
209.000
1,7%
Tu cine Seis caballos negros
20:26
21:53
207.000
2,0%
Ranking Nova (1,9%) - Lunes, 15 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:30
291.000
3,1%
Cuento de una noche
22:12
23:15
273.000
2,3%
Cuidado con el angel
16:30
18:32
243.000
2,6%
Cuento de una noche
21:45
22:12
231.000
1,9%
Abismo de pasion
20:00
21:45
217.000
2,1%
Ranking FDF (1,6%) - Lunes, 15 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un cromo de iniesta,unos ...
15:17
17:14
195.000
2,1%
La que se avecina Un libro guarro,una loba ...
20:48
22:55
192.000
1,7%
Cine Asesinato en el orient express(2017)
22:55
25:08
148.000
1,9%
La que se avecina Una arqueta,un mercadillo y ...
12:49
15:17
106.000
1,7%
La que se avecina Un espacio cultureta,una ...
17:14
19:03
103.000
1,0%
Ranking Energy (1,5%) - Lunes, 15 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mentes criminales Lecciones aprendidas
23:12
24:11
230.000
2,6%
Mentes criminales La última palabra
22:21
23:12
222.000
1,8%
Mentes criminales Planeta vacío
21:16
22:21
158.000
1,4%
Distrito 8
20:19
26:30
158.000
1,9%
Mentes criminales Sexo,nacimiento,muerte
24:11
25:10
156.000
2,7%
Ranking TRECE (1,4%) - Lunes, 15 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu cine Seis caballos negros
20:26
21:53
207.000
2,0%
Sesion doble Camino de la venganza(1968)
16:31
18:38
180.000
1,9%
Sesion doble La gran prueba
14:40
16:31
165.000
1,8%
El cascabel
21:53
24:30
153.000
1,5%
Cine western Apache
18:41
20:26
118.000
1,0%
Ranking Atreseries (1,4%) - Lunes, 15 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright minds Calderon
22:01
23:06
198.000
1,6%
Los misterios de murdoch Chico rico,chico ...
16:13
17:04
186.000
2,1%
Bright minds La paradoja de fermi
20:59
22:01
177.000
1,6%
Los misterios de murdoch El molesto planeta ...
17:04
18:11
156.000
1,7%
El padre brown El lord de la danza
14:18
15:07
145.000
1,7%
Ranking Neox (1,3%) - Lunes, 15 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
20:51
21:19
182.000
1,7%
Los Simpson
15:04
15:31
179.000
1,9%
Los Simpson
14:38
15:04
170.000
1,9%
The Big Bang Theory
19:58
20:17
160.000
1,5%
The Big Bang Theory
20:17
20:51
159.000
1,6%
Ranking DMAX (1,2%) - Lunes, 15 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La fiebre del oro
16:23
17:11
152.000
1,7%
¿Cómo lo hacen?
21:33
21:56
144.000
1,3%
Expedicion al pasado
15:32
16:22
144.000
1,5%
La fiebre del oro
17:11
18:04
141.000
1,6%
Historia:expedientes sin resolver La ...
23:25
24:20
138.000
1,7%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Lunes, 15 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
195.000
2,4%
Forjado a fuego La espada sica
21:55
22:50
160.000
1,3%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
158.000
3,7%
Forjado a fuego La navaja
22:50
23:44
154.000
1,5%
Vida bajo cero
16:31
17:22
116.000
1,3%
Ranking DKiss (1,2%) - Lunes, 15 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Supertacaños
23:06
23:37
154.000
1,5%
Supertacaños
23:37
24:06
135.000
1,6%
Supertacaños:brasil
22:37
23:06
119.000
1,0%
Los casos de paula zahn
16:34
17:29
107.000
1,2%
Supertacaños:brasil
22:08
22:37
106.000
0,9%
Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Lunes, 15 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:11
24:35
228.000
2,8%
La noche en 24h:portada Enrique ayala-miguel ...
22:06
23:11
202.000
1,7%
Telediario 1
14:55
15:30
121.000
1,3%
Informativo 24h
21:43
22:06
112.000
1,0%
Teledeporte:directo al mundial
15:31
16:00
100.000
1,1%
Ranking BEMADtv (1,1%) - Lunes, 15 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Ocho apellidos marroquis
15:36
17:11
166.000
1,8%
Cine Lo dejo cuando quiera
21:02
22:36
125.000
1,1%
Cine Ocho apellidos vascos
17:11
18:59
122.000
1,2%
Cine Way down
22:36
24:58
106.000
1,2%
Cine Ocho apellidos catalanes
18:59
21:02
82.000
0,7%
Ranking Squirrel (1,0%) - Lunes, 15 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Justicia letal
22:02
23:34
158.000
1,4%
Cine Transpecos
20:37
22:02
136.000
1,3%
Cine Un hombre,un caballo,una pistola
15:45
17:25
104.000
1,2%
Cine Grayeagle
17:25
18:56
74.000
0,7%
Cine Tolerancia cero
23:34
24:58
71.000
1,0%
Ranking Divinity (0,8%) - Lunes, 15 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago Med Ganando la batalla y perdiendo la ...
22:06
23:02
121.000
1,0%
Chicago Med De tal maestro,tal astilla
23:02
23:58
117.000
1,2%
Chicago Fire Némesis
21:11
22:06
97.000
0,9%
Chicago Fire Una buena vida
20:17
21:11
84.000
0,8%
Chicago Med Nunca volvera a ser lo mismo
15:48
16:42
83.000
0,9%
Ranking Veo7 (0,8%) - Lunes, 15 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias
21:00
21:55
175.000
1,6%
Blue bloods,familia de policias
21:55
22:49
157.000
1,3%
Blue bloods,familia de policias
20:11
21:00
133.000
1,3%
Blue bloods,familia de policias El chico del ...
19:23
20:11
72.000
0,6%
Blue bloods,familia de policias Todo lo que ...
13:37
14:26
68.000
1,1%
Ranking Boing (0,7%) - Lunes, 15 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
15:36
15:47
154.000
1,6%
Doraemon,el gato cosmico
15:10
15:20
141.000
1,5%
Doraemon,el gato cosmico
15:26
15:36
137.000
1,4%
Teen titans go!
16:52
17:02
131.000
1,5%
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
16:25
16:36
129.000
1,4%
Ranking Teledeporte (0,7%) - Lunes, 15 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Estudio estadio:mundial
23:01
24:36
96.000
1,1%
Fútbol:copa mundial resumen Costa de ...
13:33
14:03
88.000
1,6%
Estadio 2:mundial
14:03
15:02
86.000
1,1%
Camino a ny
16:01
17:57
84.000
0,9%
Post futbol:copa mundial España-cabo ...
22:54
22:59
75.000
0,6%
Ranking Ten (0,6%) - Lunes, 15 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:32
15:45
91.000
1,0%
Caso cerrado
20:01
21:01
59.000
0,6%
Atrapadas Rebecca smith
21:01
22:00
43.000
0,4%
El sotano club
15:45
19:00
40.000
0,4%
Asesinato y misterio en la familia
07:29
08:12
40.000
3,0%
Ranking Clan TVE (0,5%) - Lunes, 15 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bluey
08:37
08:44
67.000
3,7%
Bluey
08:30
08:37
66.000
3,7%
Cuéntame cómo pasó Ajuste de cuentas
22:46
23:52
63.000
0,6%
Cuéntame cómo pasó Amores y desamores
23:52
24:52
61.000
0,9%
Una casa de locos
20:47
20:57
60.000
0,6%
Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Lunes, 15 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Desierto rojo
21:40
23:27
91.000
0,8%
Cine Blue line
23:28
24:46
72.000
1,0%
Cine La rebelion de los gladiadores
15:36
17:11
64.000
0,7%
Real madrid conecta
19:30
21:29
22.000
0,2%
15 minutos R.madrid-osasuna:20º copa del ...
15:08
15:29
14.000
0,1%