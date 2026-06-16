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AUDIENCIAS 15 DE JUNIO

'Mentes criminales' en Energy logra alcanzar el top 5 en un día dominado por las telenovelas de Nova

'Emanet' en Nova es lo más visto con un 3,1% que también lidera la jornada con un 1,9% de cuota de pantalla.

'Mentes criminales' en Energy logra alcanzar el top 5 en un día dominado por las telenovelas de Nova
©CBS
Por RedacciónPublicado: Martes 16 Junio 2026 10:44 (hace 20 horas)

Audiencias Lunes 15 de Junio de 2026

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Jornada dominada por Nova, que además se alza como la cadena temática TDT más vista del día. Entre las emisiones más seguidas destaca 'Emanet', que lidera el ranking con un 3,1% de cuota de pantalla y 291.000 espectadores. Le sigue 'Cuento de una noche', que firma un 2,3% y reúne a 273.000 seguidores.

La tercera posición es para 'Cuidado con el ángel', que anota un 2,6% de share y congrega a 243.000 fieles. 'Cuento de una noche' vuelve a colarse en la clasificación con otra de sus emisiones, que ocupa el cuarto puesto gracias a un 1,9% y 231.000 televidentes. Cierra el Top 5 'Mentes criminales', que registra un 2,6% de cuota y 230.000 espectadores.

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En el apartado de cadenas, Nova lidera la jornada con un 1,9% de cuota de pantalla. Por detrás se sitúa FDF, segunda con un 1,6%, mientras que Energy completa el podio con un 1,5%. El cuarto puesto queda compartido entre TRECE y Atreseries, ambas con un 1,4% de share.

Ranking cadenas TDT Lunes, 15 de Junio de 2026

Nova 1,9%

FDF 1,6%

Energy 1,5%

TRECE 1,4%

Atreseries 1,4%

Neox 1,3%

DMAX 1,2%

Mega (España) 1,2%

DKiss 1,2%

Canal 24 Horas 1,1%

BEMADtv 1,1%

Squirrel 1,0%

Divinity 0,8%

Veo7 0,8%

Boing 0,7%

Teledeporte 0,7%

Ten 0,6%

Clan TVE 0,5%

Real Madrid TV 0,4%

Ranking programas TDT Lunes, 15 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:30
291.000
3,1%
Nova
Cuento de una noche
22:12
23:15
273.000
2,3%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
18:32
243.000
2,6%
Nova
Cuento de una noche
21:45
22:12
231.000
1,9%
Energy
Mentes criminales Lecciones aprendidas
23:12
24:11
230.000
2,6%
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:11
24:35
228.000
2,8%
Energy
Mentes criminales La última palabra
22:21
23:12
222.000
1,8%
Nova
Abismo de pasion
20:00
21:45
217.000
2,1%
Nova
Marina
18:32
20:00
209.000
1,7%
TRECE
Tu cine Seis caballos negros
20:26
21:53
207.000
2,0%

Ranking Nova (1,9%) - Lunes, 15 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:30
291.000
3,1%
Nova
Cuento de una noche
22:12
23:15
273.000
2,3%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
18:32
243.000
2,6%
Nova
Cuento de una noche
21:45
22:12
231.000
1,9%
Nova
Abismo de pasion
20:00
21:45
217.000
2,1%

Ranking FDF (1,6%) - Lunes, 15 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un cromo de iniesta,unos ...
15:17
17:14
195.000
2,1%
FDF
La que se avecina Un libro guarro,una loba ...
20:48
22:55
192.000
1,7%
FDF
Cine Asesinato en el orient express(2017)
22:55
25:08
148.000
1,9%
FDF
La que se avecina Una arqueta,un mercadillo y ...
12:49
15:17
106.000
1,7%
FDF
La que se avecina Un espacio cultureta,una ...
17:14
19:03
103.000
1,0%

Ranking Energy (1,5%) - Lunes, 15 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Mentes criminales Lecciones aprendidas
23:12
24:11
230.000
2,6%
Energy
Mentes criminales La última palabra
22:21
23:12
222.000
1,8%
Energy
Mentes criminales Planeta vacío
21:16
22:21
158.000
1,4%
Energy
Distrito 8
20:19
26:30
158.000
1,9%
Energy
Mentes criminales Sexo,nacimiento,muerte
24:11
25:10
156.000
2,7%

Ranking TRECE (1,4%) - Lunes, 15 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Tu cine Seis caballos negros
20:26
21:53
207.000
2,0%
TRECE
Sesion doble Camino de la venganza(1968)
16:31
18:38
180.000
1,9%
TRECE
Sesion doble La gran prueba
14:40
16:31
165.000
1,8%
TRECE
El cascabel
21:53
24:30
153.000
1,5%
TRECE
Cine western Apache
18:41
20:26
118.000
1,0%

Ranking Atreseries (1,4%) - Lunes, 15 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright minds Calderon
22:01
23:06
198.000
1,6%
Atreseries
Los misterios de murdoch Chico rico,chico ...
16:13
17:04
186.000
2,1%
Atreseries
Bright minds La paradoja de fermi
20:59
22:01
177.000
1,6%
Atreseries
Los misterios de murdoch El molesto planeta ...
17:04
18:11
156.000
1,7%
Atreseries
El padre brown El lord de la danza
14:18
15:07
145.000
1,7%

Ranking Neox (1,3%) - Lunes, 15 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
20:51
21:19
182.000
1,7%
Neox
Los Simpson
15:04
15:31
179.000
1,9%
Neox
Los Simpson
14:38
15:04
170.000
1,9%
Neox
The Big Bang Theory
19:58
20:17
160.000
1,5%
Neox
The Big Bang Theory
20:17
20:51
159.000
1,6%

Ranking DMAX (1,2%) - Lunes, 15 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
La fiebre del oro
16:23
17:11
152.000
1,7%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:33
21:56
144.000
1,3%
DMAX
Expedicion al pasado
15:32
16:22
144.000
1,5%
DMAX
La fiebre del oro
17:11
18:04
141.000
1,6%
DMAX
Historia:expedientes sin resolver La ...
23:25
24:20
138.000
1,7%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Lunes, 15 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
195.000
2,4%
Mega (España)
Forjado a fuego La espada sica
21:55
22:50
160.000
1,3%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
158.000
3,7%
Mega (España)
Forjado a fuego La navaja
22:50
23:44
154.000
1,5%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:31
17:22
116.000
1,3%

Ranking DKiss (1,2%) - Lunes, 15 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Supertacaños
23:06
23:37
154.000
1,5%
DKiss
Supertacaños
23:37
24:06
135.000
1,6%
DKiss
Supertacaños:brasil
22:37
23:06
119.000
1,0%
DKiss
Los casos de paula zahn
16:34
17:29
107.000
1,2%
DKiss
Supertacaños:brasil
22:08
22:37
106.000
0,9%

Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Lunes, 15 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:11
24:35
228.000
2,8%
Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada Enrique ayala-miguel ...
22:06
23:11
202.000
1,7%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:55
15:30
121.000
1,3%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:06
112.000
1,0%
Canal 24 Horas
Teledeporte:directo al mundial
15:31
16:00
100.000
1,1%

Ranking BEMADtv (1,1%) - Lunes, 15 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Ocho apellidos marroquis
15:36
17:11
166.000
1,8%
BEMADtv
Cine Lo dejo cuando quiera
21:02
22:36
125.000
1,1%
BEMADtv
Cine Ocho apellidos vascos
17:11
18:59
122.000
1,2%
BEMADtv
Cine Way down
22:36
24:58
106.000
1,2%
BEMADtv
Cine Ocho apellidos catalanes
18:59
21:02
82.000
0,7%

Ranking Squirrel (1,0%) - Lunes, 15 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Justicia letal
22:02
23:34
158.000
1,4%
Squirrel
Cine Transpecos
20:37
22:02
136.000
1,3%
Squirrel
Cine Un hombre,un caballo,una pistola
15:45
17:25
104.000
1,2%
Squirrel
Cine Grayeagle
17:25
18:56
74.000
0,7%
Squirrel
Cine Tolerancia cero
23:34
24:58
71.000
1,0%

Ranking Divinity (0,8%) - Lunes, 15 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Chicago Med Ganando la batalla y perdiendo la ...
22:06
23:02
121.000
1,0%
Divinity
Chicago Med De tal maestro,tal astilla
23:02
23:58
117.000
1,2%
Divinity
Chicago Fire Némesis
21:11
22:06
97.000
0,9%
Divinity
Chicago Fire Una buena vida
20:17
21:11
84.000
0,8%
Divinity
Chicago Med Nunca volvera a ser lo mismo
15:48
16:42
83.000
0,9%

Ranking Veo7 (0,8%) - Lunes, 15 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias
21:00
21:55
175.000
1,6%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
21:55
22:49
157.000
1,3%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
20:11
21:00
133.000
1,3%
Veo7
Blue bloods,familia de policias El chico del ...
19:23
20:11
72.000
0,6%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Todo lo que ...
13:37
14:26
68.000
1,1%

Ranking Boing (0,7%) - Lunes, 15 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
15:36
15:47
154.000
1,6%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
15:10
15:20
141.000
1,5%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
15:26
15:36
137.000
1,4%
Boing
Teen titans go!
16:52
17:02
131.000
1,5%
Boing
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
16:25
16:36
129.000
1,4%

Ranking Teledeporte (0,7%) - Lunes, 15 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Estudio estadio:mundial
23:01
24:36
96.000
1,1%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen Costa de ...
13:33
14:03
88.000
1,6%
Teledeporte
Estadio 2:mundial
14:03
15:02
86.000
1,1%
Teledeporte
Camino a ny
16:01
17:57
84.000
0,9%
Teledeporte
Post futbol:copa mundial España-cabo ...
22:54
22:59
75.000
0,6%

Ranking Ten (0,6%) - Lunes, 15 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:32
15:45
91.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
20:01
21:01
59.000
0,6%
Ten
Atrapadas Rebecca smith
21:01
22:00
43.000
0,4%
Ten
El sotano club
15:45
19:00
40.000
0,4%
Ten
Asesinato y misterio en la familia
07:29
08:12
40.000
3,0%

Ranking Clan TVE (0,5%) - Lunes, 15 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bluey
08:37
08:44
67.000
3,7%
Clan TVE
Bluey
08:30
08:37
66.000
3,7%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Ajuste de cuentas
22:46
23:52
63.000
0,6%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Amores y desamores
23:52
24:52
61.000
0,9%
Clan TVE
Una casa de locos
20:47
20:57
60.000
0,6%

Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Lunes, 15 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Desierto rojo
21:40
23:27
91.000
0,8%
Real Madrid TV
Cine Blue line
23:28
24:46
72.000
1,0%
Real Madrid TV
Cine La rebelion de los gladiadores
15:36
17:11
64.000
0,7%
Real Madrid TV
Real madrid conecta
19:30
21:29
22.000
0,2%
Real Madrid TV
15 minutos R.madrid-osasuna:20º copa del ...
15:08
15:29
14.000
0,1%
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