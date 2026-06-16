Audiencias Lunes 15 de Junio de 2026
22,8%
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El debut de la Selección Española en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde arrasa, tal y como era previsible, en la tarde del lunes. El encuentro barre con un espectacular 60,4% de cuota de pantalla y más de 7,3 millones de espectadores, convirtiéndose en la gran emisión del día y dejando un excelente arrastre para el resto de la programación dedicada al mundial en La 1. De hecho, 'Camino a NY' también se beneficia del enorme interés generado por el partido y reúne a 2,6 millones de seguidores con un destacado 25,6% de share durante cerca de una hora de emisión.
Ya en prime time, los datos regresan a cifras más habituales. 'La isla de las tentaciones' lidera su franja con el habitual del "Tres meses después", que firma un 13,1% y 855.000 espectadores. Por debajo se sitúa la semifinal de 'MasterChef', que mejora casi un punto respecto a la semana anterior y alcanza un 12,3%.
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En Antena 3, 'En tierra lejana' cede seis décimas en siete días y registra un 10,8%. No obstante, la serie turca reúne más espectadores que el talent culinario de La 1 debido a la menor duración de su emisión frente a la extensa entrega de 'MasterChef'.
En Cuatro, 'En guardia' experimenta una notable subida respecto al pasado lunes y alcanza un 8,2%, lo que supone una mejora de 2,4 puntos. Más atrás queda 'El taquillazo' de laSexta con la película "Legado en los huesos", que anota un 4% y pierde 1,4 puntos en una semana.
En el access prime time se producen pocos cambios. 'El hormiguero' mantiene el liderazgo con 1,6 millones de espectadores y un 13,6%, creciendo 1,1 puntos respecto al lunes anterior. 'La revuelta' conserva la segunda plaza con un 10,4% y 1,25 millones de seguidores, aunque cede 1,5 puntos en siete días. Por su parte, 'Horizonte' continúa con buenos datos en Cuatro al firmar un 9,6%, pese a perder 1,1 puntos frente a la semana pasada. En La 2, 'Cifras y letras' sube medio punto y alcanza un 6,5%, logrando superar por la mínima a 'El intermedio', que se queda con un 6,4% tras perder también medio punto.
Prime time
La revuelta 1.257.000 10,4%
MasterChef746.000 12,3%
Trivial Pursuit576.000 5,2%
Cifras y letras784.000 6,5%
Cine clásico 403.000 3,8%
El hormiguero 1.637.000 13,6%
En tierra lejana778.000 10,8%
First Dates468.000 4,3%
Horizonte1.153.000 9,6%
En guardia 663.000 8,2%
First Dates942.000 7,8%
La isla de las tentaciones855.000 13,1%
El intermedio770.000 6,4%
El taquillazo 280.000 4,0%
Late night
- 'En tierra lejana' pierde medio punto en el late night de Antena 3
- 'Los Galindos toda la verdad' mejora a 'En guardia' hace una semana en el late night
- El cine cae 1,6 puntos en el late night de laSexta
Estudio estadio: mundial162.000 8,6%
Cine 109.000 1,8%
El viajero 30.000 0,7%
El viajero 26.000 0,8%
Metrópolis 22.000 0,9%
Conciertos Radio 3 15.000 0,9%
En tierra lejana193.000 6,2%
Sportium Game Show66.000 3,9%
Los Galindos toda la verdad 268.000 6,2%
Los Galindos toda la verdad153.000 6,9%
La isla de las tentaciones317.000 12,5%
Gran Madrid Show128.000 7,4%
Cine 81.000 3,3%
Sobremesa y tarde
- 'Sueños de libertad' se ve afectada por el previo del partido de España y cae 1,8 puntos
- 'Pasapalabra' aguanta con un 16,3% frente al post del encuentro del Mundial
- El previo del España - Cabo Verde anota un 12,5% en la tarde de La 1
Teledeporte: directo al mundial1.197.000 12,6%
Camino a NY1.105.000 12,5%
FIFA World Cup 20266.858.000 57,9%
Fútbol: Copa Mundial 7.322.000 60,4%
Camino a NY2.612.000 25,6%
Saber y ganar686.000 7,3%
Grandes documentales404.000 4,6%
Campos de batalla naturales 406.000 4,6%
Un año en la selva398.000 4,6%
Malas lenguas402.000 3,5%
Sukha285.000 2,3%
Jeopardy318.000 3,1%
Sueños de libertad1.207.000 13,3%
Y ahora Sonsoles622.000 5,6%
Pasapalabra1.659.000 16,3%
Todo es mentira653.000 7,2%
Todo es mentira bis318.000 2,8%
Lo sabe, no lo sabe235.000 1,9%
El tiempo justo708.000 7,7%
El diario de Jorge460.000 3,7%
¡Allá tú!799.000 7,7%
Zapeando522.000 5,8%
Más vale tarde281.000 2,5%
La Sexta Clave461.000 4,4%
Mañana
- 'La hora de La 1' cae 1,5 puntos sin Silvia Intxaurrondo
- 'Espejo público' sube 1,8 puntos respecto al lunes pasado en Antena 3
- 'El programa de Ana Rosa' también mejora siete décimas en Telecinco
La hora de La 1353.000 18,7%
Mañaneros 360447.000 14,4%
Mañaneros 360985.000 12,1%
Jardines con historia 18.000 1,5%
¡Qué animal! 20.000 1,3%
Un año salvaje en la tierra 30.000 1,7%
El viajero 34.000 1,8%
Aquí hay trabajo45.000 2,2%
La aventura del saber44.000 1,9%
Zoom tendencias35.000 1,5%
Las recetas de Julie 30.000 1,3%
El western de La 2 97.000 2,8%
El cazador88.000 1,4%
El cazador244.000 2,7%
Espejo público349.000 13,8%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 830.000 16,5%
La ruleta de la suerte1.450.000 19,5%
Love Shopping TV1.000 0,1%
¡Toma salami! 4.000 0,4%
Alerta Cobra 11.000 0,7%
Alerta Cobra 27.000 1,4%
Alerta Cobra 41.000 2,0%
En boca de todos264.000 8,4%
La mirada crítica142.000 8,4%
El programa de AR295.000 13,2%
Vamos a ver337.000 9,9%
El precio justo566.000 8,4%
Aruser@s el humorning171.000 12,4%
Aruser@s297.000 14,0%
Al rojo vivo302.000 8,1%
Informativos
La sobremesa del lunes confirma que Antena 3 sigue dominando con autoridad, aunque 'Antena 3 noticias 1' acusa un retroceso notable respecto al lunes anterior: -2,1 puntos, bajando del 24,4% al 22,3%. En el lado opuesto, 'Informativos Telecinco 15:00' es la gran sorpresa de la jornada con una subida de +0,5 puntos, hasta el 9,2%, mientras que 'Telediario 1' cede -1,4 puntos respecto a hace siete días y se queda en el 13,5%. 'Noticias Cuatro 1' también retrocede -0,9 puntos, síntoma de que la franja de mediodía pierde audiencia de forma generalizada en casi todas las cadenas.
En la noche, el movimiento más llamativo lo protagoniza 'Antena 3 noticias 2', que sube +0,2 puntos hasta el 18,9% y amplía su ventaja sobre 'Telediario 2', que escala con fuerza +2,3 puntos hasta el 15,7%, siendo su mejor dato relativo de la comparativa semanal. En cambio, 'laSexta noticias 20h' sufre el bajón más pronunciado de la noche: -1,1 puntos, cayendo al 6,0%. 'Noticias Cuatro 2' también retrocede -0,9 puntos, mientras 'Informativos Telecinco 21:00' se mantiene prácticamente estable con una leve mejora de +0,4 puntos.
Informativo territorial 1829.000 13,0%
Telediario 11.267.000 13,5%
Telediario 21.686.000 15,7%
Noticias de la mañana225.000 13,5%
Antena 3 noticias 12.107.000 22,3%
Antena 3 noticias 22.046.000 18,9%
Noticias Cuatro 1608.000 8,5%
El desmarque Cuatro 1421.000 4,6%
Noticias Cuatro 2477.000 4,7%
El matinal106.000 9,1%
Informativos Telecinco 15:00866.000 9,2%
Informativos Telecinco 21:00753.000 7,0%
laSexta noticias 14h694.000 8,2%
laSexta noticias: Jugones506.000 5,3%
laSexta noticias 20h609.000 6,0%