Por Redacción |

El debut de la Selección Española en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde arrasa, tal y como era previsible, en la tarde del lunes. El encuentro barre con un espectacular 60,4% de cuota de pantalla y más de 7,3 millones de espectadores, convirtiéndose en la gran emisión del día y dejando un excelente arrastre para el resto de la programación dedicada al mundial en La 1. De hecho, 'Camino a NY' también se beneficia del enorme interés generado por el partido y reúne a 2,6 millones de seguidores con un destacado 25,6% de share durante cerca de una hora de emisión.

Ya en prime time, los datos regresan a cifras más habituales. 'La isla de las tentaciones' lidera su franja con el habitual del "Tres meses después", que firma un 13,1% y 855.000 espectadores. Por debajo se sitúa la semifinal de 'MasterChef', que mejora casi un punto respecto a la semana anterior y alcanza un 12,3%.

En Antena 3, 'En tierra lejana' cede seis décimas en siete días y registra un 10,8%. No obstante, la serie turca reúne más espectadores que el talent culinario de La 1 debido a la menor duración de su emisión frente a la extensa entrega de 'MasterChef'.

En Cuatro, 'En guardia' experimenta una notable subida respecto al pasado lunes y alcanza un 8,2%, lo que supone una mejora de 2,4 puntos. Más atrás queda 'El taquillazo' de laSexta con la película "Legado en los huesos", que anota un 4% y pierde 1,4 puntos en una semana.

En el access prime time se producen pocos cambios. 'El hormiguero' mantiene el liderazgo con 1,6 millones de espectadores y un 13,6%, creciendo 1,1 puntos respecto al lunes anterior. 'La revuelta' conserva la segunda plaza con un 10,4% y 1,25 millones de seguidores, aunque cede 1,5 puntos en siete días. Por su parte, 'Horizonte' continúa con buenos datos en Cuatro al firmar un 9,6%, pese a perder 1,1 puntos frente a la semana pasada. En La 2, 'Cifras y letras' sube medio punto y alcanza un 6,5%, logrando superar por la mínima a 'El intermedio', que se queda con un 6,4% tras perder también medio punto.

Escena de 'En tierra lejana' de Antena 3

Prime time

La 1

La revuelta Carlos Torres 1.257.000 10,4% MasterChef746.000 12,3%

La 2

Trivial Pursuit576.000 5,2% Cifras y letras784.000 6,5% Cine clásico Bus stop 403.000 3,8%

Antena 3

El hormiguero J.J. Vaquero y Pablo Chiapella 1.637.000 13,6% En tierra lejana778.000 10,8%

Cuatro

First Dates468.000 4,3% Horizonte1.153.000 9,6% En guardia El crimen de Elisa Abruñedo 663.000 8,2%

Telecinco

First Dates942.000 7,8% La isla de las tentaciones855.000 13,1%

laSexta

El intermedio770.000 6,4% El taquillazo Legado en los huesos 280.000 4,0%

Aura Garrido en "El silencio de la ciudad blanca"

Late night

'En tierra lejana' pierde medio punto en el late night de Antena 3

'Los Galindos toda la verdad' mejora a 'En guardia' hace una semana en el late night

El cine cae 1,6 puntos en el late night de laSexta

La 1

Estudio estadio: mundial162.000 8,6%

La 2

Cine El barman de las estrellas 109.000 1,8% El viajero 48 horas en Chipre 30.000 0,7% El viajero 48 horas en Amberes 26.000 0,8% Metrópolis Vientos del pueblo. Voces del exilio y resistencia 22.000 0,9% Conciertos Radio 3 Ciutat 15.000 0,9%

Antena 3

En tierra lejana193.000 6,2% Sportium Game Show66.000 3,9%

Cuatro

Los Galindos toda la verdad Para hacer justicia a los muertos 268.000 6,2% Los Galindos toda la verdad153.000 6,9%

Telecinco

La isla de las tentaciones317.000 12,5% Gran Madrid Show128.000 7,4%

laSexta

Cine El silencio de la ciudad blanca 81.000 3,3%

Federico y Eduardo en una escena de 'Sueños de libertad'

Sobremesa y tarde

'Sueños de libertad' se ve afectada por el previo del partido de España y cae 1,8 puntos

'Pasapalabra' aguanta con un 16,3% frente al post del encuentro del Mundial

El previo del España - Cabo Verde anota un 12,5% en la tarde de La 1

La 1

Teledeporte: directo al mundial1.197.000 12,6% Camino a NY1.105.000 12,5% FIFA World Cup 20266.858.000 57,9% Fútbol: Copa Mundial España-Cabo Verde: previa 7.322.000 60,4% Camino a NY2.612.000 25,6%

La 2

Saber y ganar686.000 7,3% Grandes documentales404.000 4,6% Campos de batalla naturales Furia fría 406.000 4,6% Un año en la selva398.000 4,6% Malas lenguas402.000 3,5% Sukha285.000 2,3% Jeopardy318.000 3,1%

Antena 3

Sueños de libertad1.207.000 13,3% Y ahora Sonsoles622.000 5,6% Pasapalabra1.659.000 16,3%

Cuatro

Todo es mentira653.000 7,2% Todo es mentira bis318.000 2,8% Lo sabe, no lo sabe235.000 1,9%

Telecinco

El tiempo justo708.000 7,7% El diario de Jorge460.000 3,7% ¡Allá tú!799.000 7,7%

laSexta

Zapeando522.000 5,8% Más vale tarde281.000 2,5% La Sexta Clave461.000 4,4%

Mañana

La 1

La hora de La 1353.000 18,7% Mañaneros 360447.000 14,4% Mañaneros 360985.000 12,1%

La 2

Jardines con historia El Retiro 18.000 1,5% ¡Qué animal! Compañeros de piso 20.000 1,3% Un año salvaje en la tierra Septiembre y octubre: tiempo de activación 30.000 1,7% El viajero 48 horas en Amberes 34.000 1,8% Aquí hay trabajo45.000 2,2% La aventura del saber44.000 1,9% Zoom tendencias35.000 1,5% Las recetas de Julie A la mesa de Georges Clemenceau 30.000 1,3% El western de La 2 Cazador de recompensas 97.000 2,8% El cazador88.000 1,4% El cazador244.000 2,7%

Antena 3

Espejo público349.000 13,8% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Vainas al vapor con mollejas de pato 830.000 16,5% La ruleta de la suerte1.450.000 19,5%

Cuatro

Love Shopping TV1.000 0,1% ¡Toma salami! ¿Dónde estabas en 1990? 4.000 0,4% Alerta Cobra Salta 11.000 0,7% Alerta Cobra ¿Dónde está Semir? 27.000 1,4% Alerta Cobra Día de ajuste de cuentas 41.000 2,0% En boca de todos264.000 8,4%

Telecinco

La mirada crítica142.000 8,4% El programa de AR295.000 13,2% Vamos a ver337.000 9,9% El precio justo566.000 8,4%

laSexta

Aruser@s el humorning171.000 12,4% Aruser@s297.000 14,0% Al rojo vivo302.000 8,1%

Informativos

La sobremesa del lunes confirma que Antena 3 sigue dominando con autoridad, aunque 'Antena 3 noticias 1' acusa un retroceso notable respecto al lunes anterior: -2,1 puntos, bajando del 24,4% al 22,3%. En el lado opuesto, 'Informativos Telecinco 15:00' es la gran sorpresa de la jornada con una subida de +0,5 puntos, hasta el 9,2%, mientras que 'Telediario 1' cede -1,4 puntos respecto a hace siete días y se queda en el 13,5%. 'Noticias Cuatro 1' también retrocede -0,9 puntos, síntoma de que la franja de mediodía pierde audiencia de forma generalizada en casi todas las cadenas.

En la noche, el movimiento más llamativo lo protagoniza 'Antena 3 noticias 2', que sube +0,2 puntos hasta el 18,9% y amplía su ventaja sobre 'Telediario 2', que escala con fuerza +2,3 puntos hasta el 15,7%, siendo su mejor dato relativo de la comparativa semanal. En cambio, 'laSexta noticias 20h' sufre el bajón más pronunciado de la noche: -1,1 puntos, cayendo al 6,0%. 'Noticias Cuatro 2' también retrocede -0,9 puntos, mientras 'Informativos Telecinco 21:00' se mantiene prácticamente estable con una leve mejora de +0,4 puntos.

La 1

Informativo territorial 1829.000 13,0% Telediario 11.267.000 13,5% Telediario 21.686.000 15,7%

Antena 3

Noticias de la mañana225.000 13,5% Antena 3 noticias 12.107.000 22,3% Antena 3 noticias 22.046.000 18,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1608.000 8,5% El desmarque Cuatro 1421.000 4,6% Noticias Cuatro 2477.000 4,7%

Telecinco

El matinal106.000 9,1% Informativos Telecinco 15:00866.000 9,2% Informativos Telecinco 21:00753.000 7,0%

laSexta

laSexta noticias 14h694.000 8,2% laSexta noticias: Jugones506.000 5,3% laSexta noticias 20h609.000 6,0%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas