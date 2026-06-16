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AUDIENCIAS LUNES 15 DE JUNIO

El debut de España en el Mundial 2026 arrasa con un 60,4% y más de 7 millones de espectadores

La 1 consigue un 22,8% en el día y promedia un 13,4% en el mes. En prime time, 'La isla de las tentaciones' lidera con un 13,1%.

El debut de España en el Mundial 2026 arrasa con un 60,4% y más de 7 millones de espectadores
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Martes 16 Junio 2026 09:04 (hace 21 horas)

Audiencias Lunes 15 de Junio de 2026

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    22,8%

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    12,0%

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    8,1%

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El debut de la Selección Española en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde arrasa, tal y como era previsible, en la tarde del lunes. El encuentro barre con un espectacular 60,4% de cuota de pantalla y más de 7,3 millones de espectadores, convirtiéndose en la gran emisión del día y dejando un excelente arrastre para el resto de la programación dedicada al mundial en La 1. De hecho, 'Camino a NY' también se beneficia del enorme interés generado por el partido y reúne a 2,6 millones de seguidores con un destacado 25,6% de share durante cerca de una hora de emisión.

Ya en prime time, los datos regresan a cifras más habituales. 'La isla de las tentaciones' lidera su franja con el habitual del "Tres meses después", que firma un 13,1% y 855.000 espectadores. Por debajo se sitúa la semifinal de 'MasterChef', que mejora casi un punto respecto a la semana anterior y alcanza un 12,3%.

Vídeos FormulaTV

En Antena 3, 'En tierra lejana' cede seis décimas en siete días y registra un 10,8%. No obstante, la serie turca reúne más espectadores que el talent culinario de La 1 debido a la menor duración de su emisión frente a la extensa entrega de 'MasterChef'.

En Cuatro, 'En guardia' experimenta una notable subida respecto al pasado lunes y alcanza un 8,2%, lo que supone una mejora de 2,4 puntos. Más atrás queda 'El taquillazo' de laSexta con la película "Legado en los huesos", que anota un 4% y pierde 1,4 puntos en una semana.

En el access prime time se producen pocos cambios. 'El hormiguero' mantiene el liderazgo con 1,6 millones de espectadores y un 13,6%, creciendo 1,1 puntos respecto al lunes anterior. 'La revuelta' conserva la segunda plaza con un 10,4% y 1,25 millones de seguidores, aunque cede 1,5 puntos en siete días. Por su parte, 'Horizonte' continúa con buenos datos en Cuatro al firmar un 9,6%, pese a perder 1,1 puntos frente a la semana pasada. En La 2, 'Cifras y letras' sube medio punto y alcanza un 6,5%, logrando superar por la mínima a 'El intermedio', que se queda con un 6,4% tras perder también medio punto.

Escena de 'En tierra lejana' de Antena 3
Escena de 'En tierra lejana' de Antena 3

Prime time

La 1

La revuelta 1.257.000 10,4%

MasterChef746.000 12,3%

La 2

Trivial Pursuit576.000 5,2%

Cifras y letras784.000 6,5%

Cine clásico 403.000 3,8%

Antena 3

El hormiguero 1.637.000 13,6%

En tierra lejana778.000 10,8%

Cuatro

First Dates468.000 4,3%

Horizonte1.153.000 9,6%

En guardia 663.000 8,2%

Telecinco

First Dates942.000 7,8%

La isla de las tentaciones855.000 13,1%

laSexta

El intermedio770.000 6,4%

El taquillazo 280.000 4,0%

Aura Garrido en "El silencio de la ciudad blanca"
Aura Garrido en "El silencio de la ciudad blanca"

Late night

  • 'En tierra lejana' pierde medio punto en el late night de Antena 3
  • 'Los Galindos toda la verdad' mejora a 'En guardia' hace una semana en el late night
  • El cine cae 1,6 puntos en el late night de laSexta
La 1

Estudio estadio: mundial162.000 8,6%

La 2

Cine 109.000 1,8%

El viajero 30.000 0,7%

El viajero 26.000 0,8%

Metrópolis 22.000 0,9%

Conciertos Radio 3 15.000 0,9%

Antena 3

En tierra lejana193.000 6,2%

Sportium Game Show66.000 3,9%

Cuatro

Los Galindos toda la verdad 268.000 6,2%

Los Galindos toda la verdad153.000 6,9%

Telecinco

La isla de las tentaciones317.000 12,5%

Gran Madrid Show128.000 7,4%

laSexta

Cine 81.000 3,3%

Federico y Eduardo en una escena de 'Sueños de libertad'
Federico y Eduardo en una escena de 'Sueños de libertad'

Sobremesa y tarde

  • 'Sueños de libertad' se ve afectada por el previo del partido de España y cae 1,8 puntos
  • 'Pasapalabra' aguanta con un 16,3% frente al post del encuentro del Mundial
  • El previo del España - Cabo Verde anota un 12,5% en la tarde de La 1
La 1

Teledeporte: directo al mundial1.197.000 12,6%

Camino a NY1.105.000 12,5%

FIFA World Cup 20266.858.000 57,9%

Fútbol: Copa Mundial 7.322.000 60,4%

Camino a NY2.612.000 25,6%

La 2

Saber y ganar686.000 7,3%

Grandes documentales404.000 4,6%

Campos de batalla naturales 406.000 4,6%

Un año en la selva398.000 4,6%

Malas lenguas402.000 3,5%

Sukha285.000 2,3%

Jeopardy318.000 3,1%

Antena 3

Sueños de libertad1.207.000 13,3%

Y ahora Sonsoles622.000 5,6%

Pasapalabra1.659.000 16,3%

Cuatro

Todo es mentira653.000 7,2%

Todo es mentira bis318.000 2,8%

Lo sabe, no lo sabe235.000 1,9%

Telecinco

El tiempo justo708.000 7,7%

El diario de Jorge460.000 3,7%

¡Allá tú!799.000 7,7%

laSexta

Zapeando522.000 5,8%

Más vale tarde281.000 2,5%

La Sexta Clave461.000 4,4%

Mañana

La 1

La hora de La 1353.000 18,7%

Mañaneros 360447.000 14,4%

Mañaneros 360985.000 12,1%

La 2

Jardines con historia 18.000 1,5%

¡Qué animal! 20.000 1,3%

Un año salvaje en la tierra 30.000 1,7%

El viajero 34.000 1,8%

Aquí hay trabajo45.000 2,2%

La aventura del saber44.000 1,9%

Zoom tendencias35.000 1,5%

Las recetas de Julie 30.000 1,3%

El western de La 2 97.000 2,8%

El cazador88.000 1,4%

El cazador244.000 2,7%

Antena 3

Espejo público349.000 13,8%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 830.000 16,5%

La ruleta de la suerte1.450.000 19,5%

Cuatro

Love Shopping TV1.000 0,1%

¡Toma salami! 4.000 0,4%

Alerta Cobra 11.000 0,7%

Alerta Cobra 27.000 1,4%

Alerta Cobra 41.000 2,0%

En boca de todos264.000 8,4%

Telecinco

La mirada crítica142.000 8,4%

El programa de AR295.000 13,2%

Vamos a ver337.000 9,9%

El precio justo566.000 8,4%

laSexta

Aruser@s el humorning171.000 12,4%

Aruser@s297.000 14,0%

Al rojo vivo302.000 8,1%

Informativos

La sobremesa del lunes confirma que Antena 3 sigue dominando con autoridad, aunque 'Antena 3 noticias 1' acusa un retroceso notable respecto al lunes anterior: -2,1 puntos, bajando del 24,4% al 22,3%. En el lado opuesto, 'Informativos Telecinco 15:00' es la gran sorpresa de la jornada con una subida de +0,5 puntos, hasta el 9,2%, mientras que 'Telediario 1' cede -1,4 puntos respecto a hace siete días y se queda en el 13,5%. 'Noticias Cuatro 1' también retrocede -0,9 puntos, síntoma de que la franja de mediodía pierde audiencia de forma generalizada en casi todas las cadenas.

En la noche, el movimiento más llamativo lo protagoniza 'Antena 3 noticias 2', que sube +0,2 puntos hasta el 18,9% y amplía su ventaja sobre 'Telediario 2', que escala con fuerza +2,3 puntos hasta el 15,7%, siendo su mejor dato relativo de la comparativa semanal. En cambio, 'laSexta noticias 20h' sufre el bajón más pronunciado de la noche: -1,1 puntos, cayendo al 6,0%. 'Noticias Cuatro 2' también retrocede -0,9 puntos, mientras 'Informativos Telecinco 21:00' se mantiene prácticamente estable con una leve mejora de +0,4 puntos.

La 1

Informativo territorial 1829.000 13,0%

Telediario 11.267.000 13,5%

Telediario 21.686.000 15,7%

Antena 3

Noticias de la mañana225.000 13,5%

Antena 3 noticias 12.107.000 22,3%

Antena 3 noticias 22.046.000 18,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1608.000 8,5%

El desmarque Cuatro 1421.000 4,6%

Noticias Cuatro 2477.000 4,7%

Telecinco

El matinal106.000 9,1%

Informativos Telecinco 15:00866.000 9,2%

Informativos Telecinco 21:00753.000 7,0%

laSexta

laSexta noticias 14h694.000 8,2%

laSexta noticias: Jugones506.000 5,3%

laSexta noticias 20h609.000 6,0%

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