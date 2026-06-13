'The Big Bang Theory' en Neox y las telenovelas de Nova se reparten lo más visto del viernes

'Perdona nuestros pecados' se convierte en la emisión más vista del día entre las temáticas TDT al reunir a 284.000 espectadores y firmar un 3,2% de cuota de pantalla. La telenovela de Nova encabeza una jornada marcada de nuevo por el buen rendimiento de las ficciones diarias.
La segunda posición también es para Nova gracias a 'Abismo de pasión', que destaca con un 3,7% de share y 258.000 seguidores. Completa el podio 'Cuento de una noche', que alcanza los 236.000 espectadores y un 2,4% de cuota.
A partir de ahí, 'The Big Bang Theory' gana protagonismo en el ranking y coloca hasta cuatro emisiones entre las más vistas de la jornada, confirmando su fortaleza en Neox. El top 10 lo completan otras tres telenovelas de Nova: 'Emanet', 'Cuidado con el ángel' y 'Marina'.
En el apartado de cadenas, Nova
lidera la jornada con un 2,2%
de cuota de pantalla. Por detrás se sitúan Neox
y FDF
, que empatan con un 2%
, mientras que Energy
ocupa la cuarta plaza con un 1,9%
. El quinto puesto queda compartido por DMAX
y Atreseries
, ambas con un 1,7%
de share.
Ranking cadenas TDT Viernes, 12 de Junio de 2026
2,2%
2,0%
2,0%
1,9%
1,7%
1,7%
1,6%
1,5%
1,3%
1,3%
1,1%
1,1%
1,1%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
0,6%
0,6%
Ranking programas TDT Viernes, 12 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Perdona nuestros pecados
21:11
21:46
284.000
3,2%
Abismo de pasion
20:00
21:11
258.000
3,7%
Cuento de una noche
21:46
23:45
236.000
2,4%
The Big Bang Theory
18:37
18:58
235.000
3,5%
The Big Bang Theory
22:10
22:45
233.000
2,3%
The Big Bang Theory
17:47
18:12
228.000
3,2%
The Big Bang Theory
18:12
18:37
226.000
3,3%
Emanet
15:00
16:32
226.000
2,5%
Cuidado con el angel
16:32
18:32
222.000
2,9%
Marina
18:32
20:00
219.000
3,4%
Ranking Nova (2,2%) - Viernes, 12 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Perdona nuestros pecados
21:11
21:46
284.000
3,2%
Abismo de pasion
20:00
21:11
258.000
3,7%
Cuento de una noche
21:46
23:45
236.000
2,4%
Emanet
15:00
16:32
226.000
2,5%
Cuidado con el angel
16:32
18:32
222.000
2,9%
Ranking Neox (2,0%) - Viernes, 12 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
18:37
18:58
235.000
3,5%
The Big Bang Theory
22:10
22:45
233.000
2,3%
The Big Bang Theory
17:47
18:12
228.000
3,2%
The Big Bang Theory
18:12
18:37
226.000
3,3%
Los Simpson
15:07
15:34
218.000
2,4%
Ranking FDF (2,0%) - Viernes, 12 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un resistencia heroica,una ...
16:12
18:22
186.000
2,4%
La que se avecina Una presidenta de paja,un ...
14:18
16:12
175.000
2,1%
La que se avecina Un bodorrio toxico,un burbujon ...
22:20
24:06
173.000
1,9%
La que se avecina Un mayorista reinsertado,un ...
18:22
20:03
132.000
2,0%
La que se avecina Una conserja,un romance ...
24:06
26:13
126.000
2,8%
Ranking Energy (1,9%) - Viernes, 12 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Miami Blanco específico
21:09
22:08
169.000
1,9%
CSI: Miami Operar y picar
23:06
24:05
163.000
1,9%
CSI: Miami Wolfe con piel de cordero
22:08
23:06
156.000
1,5%
CSI: Miami A la expectativa
18:36
19:34
144.000
2,2%
CSI: Miami Volar o fugarse
20:14
21:09
138.000
1,9%
Ranking DMAX (1,7%) - Viernes, 12 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Expedicion al pasado
15:16
16:07
175.000
1,9%
La fiebre del oro:salvando la mina
17:57
18:52
157.000
2,3%
La fiebre del oro:salvando la mina
19:47
20:33
142.000
2,2%
La fiebre del oro
17:02
17:57
139.000
1,8%
Misterios desde el aire Misterios helados
23:21
24:10
137.000
1,7%
Ranking Atreseries (1,7%) - Viernes, 12 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el paraíso
20:56
26:21
148.000
2,1%
Los misterios de murdoch Cualquier cosa que ...
16:13
17:04
131.000
1,5%
Los misterios de murdoch Ventrilocuo
17:04
18:10
130.000
1,7%
Los misterios de murdoch El rebelde y el ...
18:10
19:04
120.000
1,8%
Los misterios de murdoch La identidad de ...
19:04
19:58
103.000
1,6%
Ranking TRECE (1,6%) - Viernes, 12 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El papa en españa:la mision de leon xiv en tenerife ...
15:58
17:08
159.000
1,8%
Cine Un hombre llamado caballo
19:07
21:25
148.000
2,1%
Trece y cope es noticia
20:31
20:42
143.000
2,1%
Classics Cromwell
22:06
24:29
134.000
1,5%
Santa misa desde el puerto de santa cruz de tenerife ...
14:05
15:58
133.000
1,6%
Ranking DKiss (1,5%) - Viernes, 12 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Urgencias:noruega
23:04
24:01
135.000
1,6%
Urgencias:noruega
22:07
23:04
121.000
1,2%
Vacaciones letales Milton florida
15:29
16:22
117.000
1,3%
Dra.emma:clinica dermatologica
21:07
22:07
113.000
1,3%
Reconstrucciones faciales
24:02
24:57
108.000
1,8%
Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Viernes, 12 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La tarde en 24h:en directo El papa se ha ...
17:28
19:18
122.000
1,7%
Informativo 24h
23:00
23:25
114.000
1,2%
Europa 2026
22:27
22:58
112.000
1,1%
D.reg(la tarde en 24h)
17:10
20:29
110.000
1,6%
Informativo 24h
21:00
22:27
101.000
1,1%
Ranking BEMADtv (1,3%) - Viernes, 12 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El principe de zamunda
19:58
22:03
142.000
1,8%
Cine El rey de zamunda
18:06
19:58
120.000
1,8%
Cine La purga:infinita
22:03
24:03
111.000
1,2%
Cine Una historia del bronx
14:36
16:50
107.000
1,2%
Formula 1:entrenamientos libres ...
16:55
18:06
86.000
1,1%
Ranking Divinity (1,1%) - Viernes, 12 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago Fire Aguanta
16:40
17:41
112.000
1,4%
9-1-1
22:55
23:44
109.000
1,2%
Chicago Fire Misterio total
21:02
21:58
101.000
1,1%
9-1-1
21:58
22:55
99.000
1,0%
Chicago Fire Cada cicatriz tiene su ...
17:41
18:32
91.000
1,3%
Ranking Mega (España) (1,1%) - Viernes, 12 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vida bajo cero
16:14
17:05
136.000
1,6%
Vida bajo cero
15:09
16:14
124.000
1,4%
Vida bajo cero
17:05
18:09
99.000
1,3%
Mountain men La region north slope
13:46
15:09
97.000
1,3%
Vida bajo cero
18:09
18:59
95.000
1,4%
Ranking Squirrel (1,1%) - Viernes, 12 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Butch cassidy:grupo salvaje
17:25
19:08
121.000
1,7%
Cine Venganza(avengement)
22:05
23:43
103.000
1,1%
Cine El especialista
15:51
17:25
90.000
1,1%
Plan de vuelo:secuestrado
20:38
22:05
82.000
1,0%
Plan de vuelo:secuestrado
19:08
20:38
73.000
1,1%
Ranking Veo7 (0,9%) - Viernes, 12 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias
21:03
22:00
154.000
1,7%
Blue bloods,familia de policias
20:09
21:03
116.000
1,7%
Blue bloods,familia de policias Negro y ...
19:25
20:09
90.000
1,4%
Blue bloods,familia de policias La edad de la ...
14:19
15:04
69.000
0,9%
Ley y orden:unidad de victimas especiales Niña ...
18:43
19:25
63.000
1,0%
Ranking Boing (0,8%) - Viernes, 12 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
08:21
08:32
172.000
8,8%
Doraemon,el gato cosmico
08:10
08:21
158.000
8,8%
Cine El gato con botas
21:27
22:59
135.000
1,4%
Doraemon,el gato cosmico
15:39
15:50
116.000
1,3%
Doraemon,el gato cosmico
15:29
15:39
110.000
1,2%
Ranking Teledeporte (0,8%) - Viernes, 12 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ciclismo:tour auvergne-rhone-alpes Saint ...
15:56
17:02
137.000
1,6%
Fútbol:copa mundial resumen Corea del ...
15:26
15:55
131.000
1,4%
Gran estadio mundial
17:20
18:31
84.000
1,2%
Estadio 2:mundial extra
15:02
15:26
84.000
0,9%
Fifa world cup 2026
20:30
20:58
81.000
1,1%
Ranking Ten (0,8%) - Viernes, 12 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:29
15:45
83.000
1,0%
Crimenes en alaska Ira helada
23:03
24:01
54.000
0,6%
Muerte en la mansion El caso de rebecca ...
24:01
25:03
49.000
0,8%
Caso cerrado
13:23
14:23
48.000
0,9%
El sotano club
15:45
19:00
47.000
0,6%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Viernes, 12 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Una verdadera casa de locos
16:08
16:29
93.000
1,1%
Bluey
08:36
08:43
93.000
4,7%
Bluey
16:30
16:37
85.000
1,0%
Bluey
08:29
08:36
78.000
4,0%
Bluey
16:37
16:44
74.000
0,9%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Viernes, 12 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La isla del tesoro(1972)
15:35
17:20
107.000
1,2%
Cine Old henry
23:14
25:03
85.000
1,2%
Cine Oklahoma john
21:35
23:13
59.000
0,6%
Historia que tu hiciste Champions league ...
17:24
19:26
22.000
0,3%
Ciudad real madrid
25:09
26:30
21.000
0,7%