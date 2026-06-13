'The Big Bang Theory' en Neox y las telenovelas de Nova se reparten lo más visto del viernes

Por Redacción |

'Perdona nuestros pecados' se convierte en la emisión más vista del día entre las temáticas TDT al reunir a 284.000 espectadores y firmar un 3,2% de cuota de pantalla. La telenovela de Nova encabeza una jornada marcada de nuevo por el buen rendimiento de las ficciones diarias.

La segunda posición también es para Nova gracias a 'Abismo de pasión', que destaca con un 3,7% de share y 258.000 seguidores. Completa el podio 'Cuento de una noche', que alcanza los 236.000 espectadores y un 2,4% de cuota.

A partir de ahí, 'The Big Bang Theory' gana protagonismo en el ranking y coloca hasta cuatro emisiones entre las más vistas de la jornada, confirmando su fortaleza en Neox. El top 10 lo completan otras tres telenovelas de Nova: 'Emanet', 'Cuidado con el ángel' y 'Marina'.

Ranking cadenas TDT Viernes, 12 de Junio de 2026 2,2% 2,0% 2,0% 1,9% 1,7% 1,7% 1,6% 1,5% 1,3% 1,3% 1,1% 1,1% 1,1% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,6% 0,6% Ranking programas TDT Viernes, 12 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Perdona nuestros pecados 21:11 21:46 284.000 3,2% Abismo de pasion 20:00 21:11 258.000 3,7% Cuento de una noche 21:46 23:45 236.000 2,4% The Big Bang Theory 18:37 18:58 235.000 3,5% The Big Bang Theory 22:10 22:45 233.000 2,3% The Big Bang Theory 17:47 18:12 228.000 3,2% The Big Bang Theory 18:12 18:37 226.000 3,3% Emanet 15:00 16:32 226.000 2,5% Cuidado con el angel 16:32 18:32 222.000 2,9% Marina 18:32 20:00 219.000 3,4% Ranking Nova ( 2,2% ) - Viernes, 12 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Perdona nuestros pecados 21:11 21:46 284.000 3,2% Abismo de pasion 20:00 21:11 258.000 3,7% Cuento de una noche 21:46 23:45 236.000 2,4% Emanet 15:00 16:32 226.000 2,5% Cuidado con el angel 16:32 18:32 222.000 2,9% Ranking Neox ( 2,0% ) - Viernes, 12 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share The Big Bang Theory 18:37 18:58 235.000 3,5% The Big Bang Theory 22:10 22:45 233.000 2,3% The Big Bang Theory 17:47 18:12 228.000 3,2% The Big Bang Theory 18:12 18:37 226.000 3,3% Los Simpson 15:07 15:34 218.000 2,4% Ranking FDF ( 2,0% ) - Viernes, 12 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La que se avecina Un resistencia heroica,una ... 16:12 18:22 186.000 2,4% La que se avecina Una presidenta de paja,un ... 14:18 16:12 175.000 2,1% La que se avecina Un bodorrio toxico,un burbujon ... 22:20 24:06 173.000 1,9% La que se avecina Un mayorista reinsertado,un ... 18:22 20:03 132.000 2,0% La que se avecina Una conserja,un romance ... 24:06 26:13 126.000 2,8% Ranking Energy ( 1,9% ) - Viernes, 12 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share CSI: Miami Blanco específico 21:09 22:08 169.000 1,9% CSI: Miami Operar y picar 23:06 24:05 163.000 1,9% CSI: Miami Wolfe con piel de cordero 22:08 23:06 156.000 1,5% CSI: Miami A la expectativa 18:36 19:34 144.000 2,2% CSI: Miami Volar o fugarse 20:14 21:09 138.000 1,9% Ranking DMAX ( 1,7% ) - Viernes, 12 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Expedicion al pasado 15:16 16:07 175.000 1,9% La fiebre del oro:salvando la mina 17:57 18:52 157.000 2,3% La fiebre del oro:salvando la mina 19:47 20:33 142.000 2,2% La fiebre del oro 17:02 17:57 139.000 1,8% Misterios desde el aire Misterios helados 23:21 24:10 137.000 1,7% Ranking Atreseries ( 1,7% ) - Viernes, 12 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Crimen en el paraíso 20:56 26:21 148.000 2,1% Los misterios de murdoch Cualquier cosa que ... 16:13 17:04 131.000 1,5% Los misterios de murdoch Ventrilocuo 17:04 18:10 130.000 1,7% Los misterios de murdoch El rebelde y el ... 18:10 19:04 120.000 1,8% Los misterios de murdoch La identidad de ... 19:04 19:58 103.000 1,6% Ranking TRECE ( 1,6% ) - Viernes, 12 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share El papa en españa:la mision de leon xiv en tenerife ... 15:58 17:08 159.000 1,8% Cine Un hombre llamado caballo 19:07 21:25 148.000 2,1% Trece y cope es noticia 20:31 20:42 143.000 2,1% Classics Cromwell 22:06 24:29 134.000 1,5% Santa misa desde el puerto de santa cruz de tenerife ... 14:05 15:58 133.000 1,6% Ranking DKiss ( 1,5% ) - Viernes, 12 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Urgencias:noruega 23:04 24:01 135.000 1,6% Urgencias:noruega 22:07 23:04 121.000 1,2% Vacaciones letales Milton florida 15:29 16:22 117.000 1,3% Dra.emma:clinica dermatologica 21:07 22:07 113.000 1,3% Reconstrucciones faciales 24:02 24:57 108.000 1,8% Ranking Canal 24 Horas ( 1,3% ) - Viernes, 12 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La tarde en 24h:en directo El papa se ha ... 17:28 19:18 122.000 1,7% Informativo 24h 23:00 23:25 114.000 1,2% Europa 2026 22:27 22:58 112.000 1,1% D.reg(la tarde en 24h) 17:10 20:29 110.000 1,6% Informativo 24h 21:00 22:27 101.000 1,1% Ranking BEMADtv ( 1,3% ) - Viernes, 12 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine El principe de zamunda 19:58 22:03 142.000 1,8% Cine El rey de zamunda 18:06 19:58 120.000 1,8% Cine La purga:infinita 22:03 24:03 111.000 1,2% Cine Una historia del bronx 14:36 16:50 107.000 1,2% Formula 1:entrenamientos libres ... 16:55 18:06 86.000 1,1% Ranking Divinity ( 1,1% ) - Viernes, 12 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Chicago Fire Aguanta 16:40 17:41 112.000 1,4% 9-1-1 22:55 23:44 109.000 1,2% Chicago Fire Misterio total 21:02 21:58 101.000 1,1% 9-1-1 21:58 22:55 99.000 1,0% Chicago Fire Cada cicatriz tiene su ... 17:41 18:32 91.000 1,3% Ranking Mega (España) ( 1,1% ) - Viernes, 12 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Vida bajo cero 16:14 17:05 136.000 1,6% Vida bajo cero 15:09 16:14 124.000 1,4% Vida bajo cero 17:05 18:09 99.000 1,3% Mountain men La region north slope 13:46 15:09 97.000 1,3% Vida bajo cero 18:09 18:59 95.000 1,4% Ranking Squirrel ( 1,1% ) - Viernes, 12 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Butch cassidy:grupo salvaje 17:25 19:08 121.000 1,7% Cine Venganza(avengement) 22:05 23:43 103.000 1,1% Cine El especialista 15:51 17:25 90.000 1,1% Plan de vuelo:secuestrado 20:38 22:05 82.000 1,0% Plan de vuelo:secuestrado 19:08 20:38 73.000 1,1% Ranking Veo7 ( 0,9% ) - Viernes, 12 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Blue bloods,familia de policias 21:03 22:00 154.000 1,7% Blue bloods,familia de policias 20:09 21:03 116.000 1,7% Blue bloods,familia de policias Negro y ... 19:25 20:09 90.000 1,4% Blue bloods,familia de policias La edad de la ... 14:19 15:04 69.000 0,9% Ley y orden:unidad de victimas especiales Niña ... 18:43 19:25 63.000 1,0% Ranking Boing ( 0,8% ) - Viernes, 12 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Doraemon,el gato cosmico 08:21 08:32 172.000 8,8% Doraemon,el gato cosmico 08:10 08:21 158.000 8,8% Cine El gato con botas 21:27 22:59 135.000 1,4% Doraemon,el gato cosmico 15:39 15:50 116.000 1,3% Doraemon,el gato cosmico 15:29 15:39 110.000 1,2% Ranking Teledeporte ( 0,8% ) - Viernes, 12 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Ciclismo:tour auvergne-rhone-alpes Saint ... 15:56 17:02 137.000 1,6% Fútbol:copa mundial resumen Corea del ... 15:26 15:55 131.000 1,4% Gran estadio mundial 17:20 18:31 84.000 1,2% Estadio 2:mundial extra 15:02 15:26 84.000 0,9% Fifa world cup 2026 20:30 20:58 81.000 1,1% Ranking Ten ( 0,8% ) - Viernes, 12 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Caso cerrado 14:29 15:45 83.000 1,0% Crimenes en alaska Ira helada 23:03 24:01 54.000 0,6% Muerte en la mansion El caso de rebecca ... 24:01 25:03 49.000 0,8% Caso cerrado 13:23 14:23 48.000 0,9% El sotano club 15:45 19:00 47.000 0,6% Ranking Clan TVE ( 0,6% ) - Viernes, 12 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Una verdadera casa de locos 16:08 16:29 93.000 1,1% Bluey 08:36 08:43 93.000 4,7% Bluey 16:30 16:37 85.000 1,0% Bluey 08:29 08:36 78.000 4,0% Bluey 16:37 16:44 74.000 0,9% Ranking Real Madrid TV ( 0,6% ) - Viernes, 12 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine La isla del tesoro(1972) 15:35 17:20 107.000 1,2% Cine Old henry 23:14 25:03 85.000 1,2% Cine Oklahoma john 21:35 23:13 59.000 0,6% Historia que tu hiciste Champions league ... 17:24 19:26 22.000 0,3% Ciudad real madrid 25:09 26:30 21.000 0,7%

En el apartado de cadenas,lidera la jornada con unde cuota de pantalla. Por detrás se sitúan, que empatan con un, mientras queocupa la cuarta plaza con un. El quinto puesto queda compartido por, ambas con unde share.