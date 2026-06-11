'The Big Bang Theory' se cuela entre lo más visto de las TDT en un ranking dominado por Nova

Las telenovelas de Nova vuelven a dominar el ranking de las emisiones más vistas de las temáticas TDT. El liderazgo de la jornada corresponde a 'Emanet', que reúne a 275.000 espectadores y firma un 3% de cuota de pantalla, consolidándose una vez más como la oferta más seguida.
La segunda posición también es para Nova gracias a 'Perdona nuestros pecados', que registra 256.000 seguidores y un 2,4% de share. La hegemonía de la cadena temática solo se ve interrumpida en la tercera plaza por 'The Big Bang Theory', que alcanza los 249.000 espectadores y un destacado 3,5% de cuota en Neox.
De vuelta en Nova, 'Cuento de una noche' ocupa el cuarto puesto con 248.000 televidentes y un 2,2% de share. Completa el top 5 otra producción de la cadena, 'Cuidado con el ángel', que firma 246.000 espectadores y un 3,2% de cuota de pantalla.
En el apartado de cadenas
, Nova
se alza con el liderazgo de la jornada con un 2,2%
de cuota media, aventajando por una décima a FDF
, que se queda en el 2,1%
. La tercera posición está compartida por Energy
, Atreseries
y DMAX
, que empatan con un 1,8%
. Por detrás aparece Neox
, que alcanza un 1,7%
, mientras que TRECE
y BeMad
cierran las cadenas más vistas del día con un 1,6%
de cuota de pantalla.
Ranking cadenas TDT Miércoles, 10 de Junio de 2026
2,2%
2,2%
2,1%
1,8%
1,8%
1,8%
1,7%
1,6%
1,6%
1,5%
1,1%
1,0%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,6%
Ranking programas TDT Miércoles, 10 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:33
275.000
3,0%
Perdona nuestros pecados
21:11
21:46
256.000
2,4%
The Big Bang Theory
18:15
18:34
249.000
3,5%
Cuento de una noche
22:06
23:45
248.000
2,2%
Cuidado con el angel
16:33
18:30
246.000
3,2%
Cuento de una noche
21:46
22:06
238.000
2,0%
The Big Bang Theory
17:51
18:15
234.000
3,2%
Marina
18:30
19:58
232.000
3,3%
La noche en 24h
23:10
24:32
232.000
2,9%
El papa leon xiv,en españa:inaguracion y misa en la ...
18:00
22:21
230.000
2,7%
Ranking Nova (2,2%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:33
275.000
3,0%
Perdona nuestros pecados
21:11
21:46
256.000
2,4%
Cuento de una noche
22:06
23:45
248.000
2,2%
Cuidado con el angel
16:33
18:30
246.000
3,2%
Cuento de una noche
21:46
22:06
238.000
2,0%
Ranking Canal 24 Horas (2,2%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:10
24:32
232.000
2,9%
El papa leon xiv,en españa:inaguracion y misa en la ...
18:00
22:21
230.000
2,7%
La noche en 24h:portada Silvia rozas-fernando ...
22:21
23:10
205.000
1,7%
Informativo 24h
24:36
25:00
123.000
2,6%
Telediario 1
14:57
15:34
105.000
1,1%
Ranking FDF (2,1%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Una pretty yonqui,una ...
20:29
22:55
224.000
2,1%
La que se avecina Un bogavante de oro,un agente ...
15:00
17:00
202.000
2,3%
Cine Canary black
22:55
25:04
199.000
2,6%
La que se avecina Un salvaslip antibacteriano,un ...
18:56
20:29
150.000
2,1%
La que se avecina Unas marujas robatumbas,un ...
17:00
18:56
137.000
1,8%
Ranking Energy (1,8%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Miami Reemplazo hostil
16:45
17:47
197.000
2,5%
CSI: Miami Avión a la vista
18:41
19:40
167.000
2,4%
CSI: Miami Mala semilla
19:40
20:23
166.000
2,2%
CSI: Miami La acción del rayo
17:47
18:41
166.000
2,3%
Fbi most wanted Doble falta
22:22
23:11
164.000
1,4%
Ranking DMAX (1,8%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Expedicion al pasado
15:40
16:30
215.000
2,4%
La fiebre del oro
16:30
17:22
201.000
2,4%
La fiebre del oro
17:22
18:13
184.000
2,4%
Antiguas superestructuras La sagrada ...
22:30
23:30
183.000
1,6%
Megaestructuras Sagrada familia
23:35
24:31
177.000
2,5%
Ranking Atreseries (1,8%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Mysteries of Laura
22:31
23:39
207.000
1,9%
The Mysteries of Laura El misterio del fin del ...
21:51
22:31
185.000
1,5%
The Mysteries of Laura
23:39
24:31
176.000
2,5%
The Mysteries of Laura El misterio del footing ...
20:57
21:51
156.000
1,5%
Los misterios de murdoch La musa verde
16:13
17:05
141.000
1,7%
Ranking Neox (1,7%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
18:15
18:34
249.000
3,5%
The Big Bang Theory
17:51
18:15
234.000
3,2%
The Big Bang Theory
20:55
21:19
219.000
2,3%
The Big Bang Theory
20:05
20:22
216.000
2,7%
The Big Bang Theory
17:24
17:51
214.000
2,8%
Ranking TRECE (1,6%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Santa misa
19:49
22:12
208.000
2,2%
El cascabel
22:13
24:31
174.000
1,8%
Sesion doble Mas alla del missouri
14:50
16:23
151.000
1,7%
El papa en españa:la mision de leon xiv en barcelona ...
16:23
17:32
140.000
1,7%
Cine western La ley del juez thorne
17:35
18:47
128.000
1,8%
Ranking BEMADtv (1,6%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Alpha(2018)
20:54
22:34
205.000
1,8%
Cine El vuelo del halcon
18:52
20:54
143.000
1,9%
Cine Los tres mosqueteros(2021)
22:34
24:38
125.000
1,4%
Cine The quest(en busca de la ciudad ...
15:41
17:14
111.000
1,3%
Cine El agente
17:14
18:52
92.000
1,2%
Ranking Mega (España) (1,5%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
169.000
4,4%
Forjado a fuego:campeonato internacional El ...
21:54
22:43
154.000
1,3%
Forjado a fuego El yatagan
21:00
21:54
147.000
1,4%
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
121.000
1,5%
Forjado a fuego El hacha de guerra ...
22:43
23:45
110.000
1,0%
Ranking DKiss (1,1%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los casos de paula zahn
17:28
18:22
128.000
1,7%
Los casos de paula zahn
16:32
17:28
109.000
1,3%
Muerte en el paraiso
15:34
16:32
95.000
1,1%
Crimenes en la red
18:22
19:16
92.000
1,3%
Mi reforma es un desastre
13:52
14:40
83.000
1,2%
Ranking Divinity (1,0%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago Fire Poli bombero
18:30
19:15
98.000
1,4%
Chicago Fire Volver a lo grande
15:43
16:39
97.000
1,1%
Chicago Fire Violento y rápido
21:01
21:56
91.000
0,9%
Emergency lovers
15:43
21:56
89.000
1,1%
Chicago Fire Un oficial con garra
19:15
20:08
87.000
1,2%
Ranking Veo7 (0,9%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias Situacion ...
21:16
22:03
143.000
1,3%
Blue bloods,familia de policias Clemencia
20:21
21:16
113.000
1,3%
Blue bloods,familia de policias El templario ...
19:32
20:21
92.000
1,2%
Profilage Los herederos
22:03
23:10
85.000
0,7%
Ley y orden:unidad de victimas especiales Niños ...
18:00
18:43
80.000
1,1%
Ranking Squirrel (0,9%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Guerra de sombras
22:08
24:13
101.000
1,0%
Cine Requiescant
18:48
20:43
98.000
1,3%
Cine Su nombre gritaba venganza
17:12
18:48
83.000
1,1%
Cine Operacion seawolf
20:43
22:08
79.000
0,7%
Cine Tiroteo en rio bravo
15:56
17:12
77.000
0,9%
Ranking Boing (0,8%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
15:24
15:36
136.000
1,4%
Doraemon,el gato cosmico
08:22
08:33
125.000
6,6%
Doraemon,el gato cosmico
08:11
08:22
125.000
6,7%
Doraemon,el gato cosmico
15:43
15:55
123.000
1,3%
Doraemon,el gato cosmico
15:55
16:03
118.000
1,3%
Ranking Ten (0,8%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:30
15:45
68.000
0,8%
Amor toxico
23:59
24:57
60.000
1,0%
Amor toxico
23:00
23:59
57.000
0,6%
Amor toxico
21:03
22:01
57.000
0,5%
Caso cerrado
20:03
21:03
49.000
0,6%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuéntame cómo pasó La habitación de ...
23:44
24:50
106.000
1,7%
Bluey
08:29
08:36
82.000
4,5%
La casa de mickey mouse
08:06
08:28
82.000
4,4%
Bluey
08:36
08:43
77.000
4,1%
Cuéntame cómo pasó Cuando calienta el ...
24:50
26:04
76.000
2,3%
Ranking Teledeporte (0,7%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Prorroga futbol:copa mundial(d) Paises ...
22:14
22:53
180.000
1,5%
Fifa world cup 2026
22:55
24:02
106.000
1,1%
Fútbol:copa mundial(d) Paises ...
20:38
22:14
97.000
0,9%
Previo futbol:copa mundial Paises ...
20:32
20:38
86.000
1,0%
Ciclismo:tour auvergne-rhone-alpes Le puy en ...
15:51
16:38
62.000
0,7%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Dos super dos
21:35
23:35
108.000
0,9%
Cine El guerrero
15:38
17:13
66.000
0,8%
Cine Los perros de la guerra
23:35
25:30
55.000
1,0%
Real madrid conecta
19:30
21:25
30.000
0,4%
Historia que tu hiciste La decimotercera ...
17:25
19:21
28.000
0,4%