'The Big Bang Theory' se cuela entre lo más visto de las TDT en un ranking dominado por Nova

Por Redacción |

Las telenovelas de Nova vuelven a dominar el ranking de las emisiones más vistas de las temáticas TDT. El liderazgo de la jornada corresponde a 'Emanet', que reúne a 275.000 espectadores y firma un 3% de cuota de pantalla, consolidándose una vez más como la oferta más seguida.

La segunda posición también es para Nova gracias a 'Perdona nuestros pecados', que registra 256.000 seguidores y un 2,4% de share. La hegemonía de la cadena temática solo se ve interrumpida en la tercera plaza por 'The Big Bang Theory', que alcanza los 249.000 espectadores y un destacado 3,5% de cuota en Neox.

De vuelta en Nova, 'Cuento de una noche' ocupa el cuarto puesto con 248.000 televidentes y un 2,2% de share. Completa el top 5 otra producción de la cadena, 'Cuidado con el ángel', que firma 246.000 espectadores y un 3,2% de cuota de pantalla.

Ranking cadenas TDT Miércoles, 10 de Junio de 2026 2,2% 2,2% 2,1% 1,8% 1,8% 1,8% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,6% Ranking programas TDT Miércoles, 10 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Emanet 15:00 16:33 275.000 3,0% Perdona nuestros pecados 21:11 21:46 256.000 2,4% The Big Bang Theory 18:15 18:34 249.000 3,5% Cuento de una noche 22:06 23:45 248.000 2,2% Cuidado con el angel 16:33 18:30 246.000 3,2% Cuento de una noche 21:46 22:06 238.000 2,0% The Big Bang Theory 17:51 18:15 234.000 3,2% Marina 18:30 19:58 232.000 3,3% La noche en 24h 23:10 24:32 232.000 2,9% El papa leon xiv,en españa:inaguracion y misa en la ... 18:00 22:21 230.000 2,7% Ranking Nova ( 2,2% ) - Miércoles, 10 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Emanet 15:00 16:33 275.000 3,0% Perdona nuestros pecados 21:11 21:46 256.000 2,4% Cuento de una noche 22:06 23:45 248.000 2,2% Cuidado con el angel 16:33 18:30 246.000 3,2% Cuento de una noche 21:46 22:06 238.000 2,0% Ranking Canal 24 Horas ( 2,2% ) - Miércoles, 10 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La noche en 24h 23:10 24:32 232.000 2,9% El papa leon xiv,en españa:inaguracion y misa en la ... 18:00 22:21 230.000 2,7% La noche en 24h:portada Silvia rozas-fernando ... 22:21 23:10 205.000 1,7% Informativo 24h 24:36 25:00 123.000 2,6% Telediario 1 14:57 15:34 105.000 1,1% Ranking FDF ( 2,1% ) - Miércoles, 10 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La que se avecina Una pretty yonqui,una ... 20:29 22:55 224.000 2,1% La que se avecina Un bogavante de oro,un agente ... 15:00 17:00 202.000 2,3% Cine Canary black 22:55 25:04 199.000 2,6% La que se avecina Un salvaslip antibacteriano,un ... 18:56 20:29 150.000 2,1% La que se avecina Unas marujas robatumbas,un ... 17:00 18:56 137.000 1,8% Ranking Energy ( 1,8% ) - Miércoles, 10 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share CSI: Miami Reemplazo hostil 16:45 17:47 197.000 2,5% CSI: Miami Avión a la vista 18:41 19:40 167.000 2,4% CSI: Miami Mala semilla 19:40 20:23 166.000 2,2% CSI: Miami La acción del rayo 17:47 18:41 166.000 2,3% Fbi most wanted Doble falta 22:22 23:11 164.000 1,4% Ranking DMAX ( 1,8% ) - Miércoles, 10 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Expedicion al pasado 15:40 16:30 215.000 2,4% La fiebre del oro 16:30 17:22 201.000 2,4% La fiebre del oro 17:22 18:13 184.000 2,4% Antiguas superestructuras La sagrada ... 22:30 23:30 183.000 1,6% Megaestructuras Sagrada familia 23:35 24:31 177.000 2,5% Ranking Atreseries ( 1,8% ) - Miércoles, 10 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share The Mysteries of Laura 22:31 23:39 207.000 1,9% The Mysteries of Laura El misterio del fin del ... 21:51 22:31 185.000 1,5% The Mysteries of Laura 23:39 24:31 176.000 2,5% The Mysteries of Laura El misterio del footing ... 20:57 21:51 156.000 1,5% Los misterios de murdoch La musa verde 16:13 17:05 141.000 1,7% Ranking Neox ( 1,7% ) - Miércoles, 10 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share The Big Bang Theory 18:15 18:34 249.000 3,5% The Big Bang Theory 17:51 18:15 234.000 3,2% The Big Bang Theory 20:55 21:19 219.000 2,3% The Big Bang Theory 20:05 20:22 216.000 2,7% The Big Bang Theory 17:24 17:51 214.000 2,8% Ranking TRECE ( 1,6% ) - Miércoles, 10 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Santa misa 19:49 22:12 208.000 2,2% El cascabel 22:13 24:31 174.000 1,8% Sesion doble Mas alla del missouri 14:50 16:23 151.000 1,7% El papa en españa:la mision de leon xiv en barcelona ... 16:23 17:32 140.000 1,7% Cine western La ley del juez thorne 17:35 18:47 128.000 1,8% Ranking BEMADtv ( 1,6% ) - Miércoles, 10 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Alpha(2018) 20:54 22:34 205.000 1,8% Cine El vuelo del halcon 18:52 20:54 143.000 1,9% Cine Los tres mosqueteros(2021) 22:34 24:38 125.000 1,4% Cine The quest(en busca de la ciudad ... 15:41 17:14 111.000 1,3% Cine El agente 17:14 18:52 92.000 1,2% Ranking Mega (España) ( 1,5% ) - Miércoles, 10 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share El Chiringuito de Jugones 24:00 26:30 169.000 4,4% Forjado a fuego:campeonato internacional El ... 21:54 22:43 154.000 1,3% Forjado a fuego El yatagan 21:00 21:54 147.000 1,4% El chiringuito de jugones:la cuenta atras 23:45 24:00 121.000 1,5% Forjado a fuego El hacha de guerra ... 22:43 23:45 110.000 1,0% Ranking DKiss ( 1,1% ) - Miércoles, 10 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Los casos de paula zahn 17:28 18:22 128.000 1,7% Los casos de paula zahn 16:32 17:28 109.000 1,3% Muerte en el paraiso 15:34 16:32 95.000 1,1% Crimenes en la red 18:22 19:16 92.000 1,3% Mi reforma es un desastre 13:52 14:40 83.000 1,2% Ranking Divinity ( 1,0% ) - Miércoles, 10 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Chicago Fire Poli bombero 18:30 19:15 98.000 1,4% Chicago Fire Volver a lo grande 15:43 16:39 97.000 1,1% Chicago Fire Violento y rápido 21:01 21:56 91.000 0,9% Emergency lovers 15:43 21:56 89.000 1,1% Chicago Fire Un oficial con garra 19:15 20:08 87.000 1,2% Ranking Veo7 ( 0,9% ) - Miércoles, 10 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Blue bloods,familia de policias Situacion ... 21:16 22:03 143.000 1,3% Blue bloods,familia de policias Clemencia 20:21 21:16 113.000 1,3% Blue bloods,familia de policias El templario ... 19:32 20:21 92.000 1,2% Profilage Los herederos 22:03 23:10 85.000 0,7% Ley y orden:unidad de victimas especiales Niños ... 18:00 18:43 80.000 1,1% Ranking Squirrel ( 0,9% ) - Miércoles, 10 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Guerra de sombras 22:08 24:13 101.000 1,0% Cine Requiescant 18:48 20:43 98.000 1,3% Cine Su nombre gritaba venganza 17:12 18:48 83.000 1,1% Cine Operacion seawolf 20:43 22:08 79.000 0,7% Cine Tiroteo en rio bravo 15:56 17:12 77.000 0,9% Ranking Boing ( 0,8% ) - Miércoles, 10 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Doraemon,el gato cosmico 15:24 15:36 136.000 1,4% Doraemon,el gato cosmico 08:22 08:33 125.000 6,6% Doraemon,el gato cosmico 08:11 08:22 125.000 6,7% Doraemon,el gato cosmico 15:43 15:55 123.000 1,3% Doraemon,el gato cosmico 15:55 16:03 118.000 1,3% Ranking Ten ( 0,8% ) - Miércoles, 10 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Caso cerrado 14:30 15:45 68.000 0,8% Amor toxico 23:59 24:57 60.000 1,0% Amor toxico 23:00 23:59 57.000 0,6% Amor toxico 21:03 22:01 57.000 0,5% Caso cerrado 20:03 21:03 49.000 0,6% Ranking Clan TVE ( 0,7% ) - Miércoles, 10 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cuéntame cómo pasó La habitación de ... 23:44 24:50 106.000 1,7% Bluey 08:29 08:36 82.000 4,5% La casa de mickey mouse 08:06 08:28 82.000 4,4% Bluey 08:36 08:43 77.000 4,1% Cuéntame cómo pasó Cuando calienta el ... 24:50 26:04 76.000 2,3% Ranking Teledeporte ( 0,7% ) - Miércoles, 10 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Prorroga futbol:copa mundial(d) Paises ... 22:14 22:53 180.000 1,5% Fifa world cup 2026 22:55 24:02 106.000 1,1% Fútbol:copa mundial(d) Paises ... 20:38 22:14 97.000 0,9% Previo futbol:copa mundial Paises ... 20:32 20:38 86.000 1,0% Ciclismo:tour auvergne-rhone-alpes Le puy en ... 15:51 16:38 62.000 0,7% Ranking Real Madrid TV ( 0,6% ) - Miércoles, 10 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Dos super dos 21:35 23:35 108.000 0,9% Cine El guerrero 15:38 17:13 66.000 0,8% Cine Los perros de la guerra 23:35 25:30 55.000 1,0% Real madrid conecta 19:30 21:25 30.000 0,4% Historia que tu hiciste La decimotercera ... 17:25 19:21 28.000 0,4%

En else alza con el liderazgo de la jornada con unde cuota media, aventajando por una décima a, que se queda en el. La tercera posición está compartida por, que empatan con un. Por detrás aparece, que alcanza un, mientras quecierran las cadenas más vistas del día con unde cuota de pantalla.