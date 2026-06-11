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AUDIENCIAS TDT 10 DE JUNIO

'The Big Bang Theory' se cuela entre lo más visto de las TDT en un ranking dominado por Nova

'Emanet' se convierte en lo más visto, seguida por 'Perdona nuestros pecados'. Nova consigue además liderar con un 2,2% de share.

'The Big Bang Theory' se cuela entre lo más visto de las TDT en un ranking dominado por Nova
©CBS
Por RedacciónPublicado: Jueves 11 Junio 2026 10:29 (hace 23 horas)

Audiencias Miércoles 10 de Junio de 2026

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Las telenovelas de Nova vuelven a dominar el ranking de las emisiones más vistas de las temáticas TDT. El liderazgo de la jornada corresponde a 'Emanet', que reúne a 275.000 espectadores y firma un 3% de cuota de pantalla, consolidándose una vez más como la oferta más seguida.

La segunda posición también es para Nova gracias a 'Perdona nuestros pecados', que registra 256.000 seguidores y un 2,4% de share. La hegemonía de la cadena temática solo se ve interrumpida en la tercera plaza por 'The Big Bang Theory', que alcanza los 249.000 espectadores y un destacado 3,5% de cuota en Neox.

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De vuelta en Nova, 'Cuento de una noche' ocupa el cuarto puesto con 248.000 televidentes y un 2,2% de share. Completa el top 5 otra producción de la cadena, 'Cuidado con el ángel', que firma 246.000 espectadores y un 3,2% de cuota de pantalla.

En el apartado de cadenas, Nova se alza con el liderazgo de la jornada con un 2,2% de cuota media, aventajando por una décima a FDF, que se queda en el 2,1%. La tercera posición está compartida por Energy, Atreseries y DMAX, que empatan con un 1,8%. Por detrás aparece Neox, que alcanza un 1,7%, mientras que TRECE y BeMad cierran las cadenas más vistas del día con un 1,6% de cuota de pantalla.

Ranking cadenas TDT Miércoles, 10 de Junio de 2026

Nova 2,2%

Canal 24 Horas 2,2%

FDF 2,1%

Energy 1,8%

DMAX 1,8%

Atreseries 1,8%

Neox 1,7%

TRECE 1,6%

BEMADtv 1,6%

Mega (España) 1,5%

DKiss 1,1%

Divinity 1,0%

Veo7 0,9%

Squirrel 0,9%

Boing 0,8%

Ten 0,8%

Clan TVE 0,7%

Teledeporte 0,7%

Real Madrid TV 0,6%

Ranking programas TDT Miércoles, 10 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:33
275.000
3,0%
Nova
Perdona nuestros pecados
21:11
21:46
256.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory
18:15
18:34
249.000
3,5%
Nova
Cuento de una noche
22:06
23:45
248.000
2,2%
Nova
Cuidado con el angel
16:33
18:30
246.000
3,2%
Nova
Cuento de una noche
21:46
22:06
238.000
2,0%
Neox
The Big Bang Theory
17:51
18:15
234.000
3,2%
Nova
Marina
18:30
19:58
232.000
3,3%
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:10
24:32
232.000
2,9%
Canal 24 Horas
El papa leon xiv,en españa:inaguracion y misa en la ...
18:00
22:21
230.000
2,7%

Ranking Nova (2,2%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:33
275.000
3,0%
Nova
Perdona nuestros pecados
21:11
21:46
256.000
2,4%
Nova
Cuento de una noche
22:06
23:45
248.000
2,2%
Nova
Cuidado con el angel
16:33
18:30
246.000
3,2%
Nova
Cuento de una noche
21:46
22:06
238.000
2,0%

Ranking Canal 24 Horas (2,2%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:10
24:32
232.000
2,9%
Canal 24 Horas
El papa leon xiv,en españa:inaguracion y misa en la ...
18:00
22:21
230.000
2,7%
Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada Silvia rozas-fernando ...
22:21
23:10
205.000
1,7%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:36
25:00
123.000
2,6%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:34
105.000
1,1%

Ranking FDF (2,1%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una pretty yonqui,una ...
20:29
22:55
224.000
2,1%
FDF
La que se avecina Un bogavante de oro,un agente ...
15:00
17:00
202.000
2,3%
FDF
Cine Canary black
22:55
25:04
199.000
2,6%
FDF
La que se avecina Un salvaslip antibacteriano,un ...
18:56
20:29
150.000
2,1%
FDF
La que se avecina Unas marujas robatumbas,un ...
17:00
18:56
137.000
1,8%

Ranking Energy (1,8%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: Miami Reemplazo hostil
16:45
17:47
197.000
2,5%
Energy
CSI: Miami Avión a la vista
18:41
19:40
167.000
2,4%
Energy
CSI: Miami Mala semilla
19:40
20:23
166.000
2,2%
Energy
CSI: Miami La acción del rayo
17:47
18:41
166.000
2,3%
Energy
Fbi most wanted Doble falta
22:22
23:11
164.000
1,4%

Ranking DMAX (1,8%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Expedicion al pasado
15:40
16:30
215.000
2,4%
DMAX
La fiebre del oro
16:30
17:22
201.000
2,4%
DMAX
La fiebre del oro
17:22
18:13
184.000
2,4%
DMAX
Antiguas superestructuras La sagrada ...
22:30
23:30
183.000
1,6%
DMAX
Megaestructuras Sagrada familia
23:35
24:31
177.000
2,5%

Ranking Atreseries (1,8%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
The Mysteries of Laura
22:31
23:39
207.000
1,9%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del fin del ...
21:51
22:31
185.000
1,5%
Atreseries
The Mysteries of Laura
23:39
24:31
176.000
2,5%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del footing ...
20:57
21:51
156.000
1,5%
Atreseries
Los misterios de murdoch La musa verde
16:13
17:05
141.000
1,7%

Ranking Neox (1,7%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
18:15
18:34
249.000
3,5%
Neox
The Big Bang Theory
17:51
18:15
234.000
3,2%
Neox
The Big Bang Theory
20:55
21:19
219.000
2,3%
Neox
The Big Bang Theory
20:05
20:22
216.000
2,7%
Neox
The Big Bang Theory
17:24
17:51
214.000
2,8%

Ranking TRECE (1,6%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Santa misa
19:49
22:12
208.000
2,2%
TRECE
El cascabel
22:13
24:31
174.000
1,8%
TRECE
Sesion doble Mas alla del missouri
14:50
16:23
151.000
1,7%
TRECE
El papa en españa:la mision de leon xiv en barcelona ...
16:23
17:32
140.000
1,7%
TRECE
Cine western La ley del juez thorne
17:35
18:47
128.000
1,8%

Ranking BEMADtv (1,6%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Alpha(2018)
20:54
22:34
205.000
1,8%
BEMADtv
Cine El vuelo del halcon
18:52
20:54
143.000
1,9%
BEMADtv
Cine Los tres mosqueteros(2021)
22:34
24:38
125.000
1,4%
BEMADtv
Cine The quest(en busca de la ciudad ...
15:41
17:14
111.000
1,3%
BEMADtv
Cine El agente
17:14
18:52
92.000
1,2%

Ranking Mega (España) (1,5%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
169.000
4,4%
Mega (España)
Forjado a fuego:campeonato internacional El ...
21:54
22:43
154.000
1,3%
Mega (España)
Forjado a fuego El yatagan
21:00
21:54
147.000
1,4%
Mega (España)
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
121.000
1,5%
Mega (España)
Forjado a fuego El hacha de guerra ...
22:43
23:45
110.000
1,0%

Ranking DKiss (1,1%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Los casos de paula zahn
17:28
18:22
128.000
1,7%
DKiss
Los casos de paula zahn
16:32
17:28
109.000
1,3%
DKiss
Muerte en el paraiso
15:34
16:32
95.000
1,1%
DKiss
Crimenes en la red
18:22
19:16
92.000
1,3%
DKiss
Mi reforma es un desastre
13:52
14:40
83.000
1,2%

Ranking Divinity (1,0%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Chicago Fire Poli bombero
18:30
19:15
98.000
1,4%
Divinity
Chicago Fire Volver a lo grande
15:43
16:39
97.000
1,1%
Divinity
Chicago Fire Violento y rápido
21:01
21:56
91.000
0,9%
Divinity
Emergency lovers
15:43
21:56
89.000
1,1%
Divinity
Chicago Fire Un oficial con garra
19:15
20:08
87.000
1,2%

Ranking Veo7 (0,9%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias Situacion ...
21:16
22:03
143.000
1,3%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Clemencia
20:21
21:16
113.000
1,3%
Veo7
Blue bloods,familia de policias El templario ...
19:32
20:21
92.000
1,2%
Veo7
Profilage Los herederos
22:03
23:10
85.000
0,7%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales Niños ...
18:00
18:43
80.000
1,1%

Ranking Squirrel (0,9%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Guerra de sombras
22:08
24:13
101.000
1,0%
Squirrel
Cine Requiescant
18:48
20:43
98.000
1,3%
Squirrel
Cine Su nombre gritaba venganza
17:12
18:48
83.000
1,1%
Squirrel
Cine Operacion seawolf
20:43
22:08
79.000
0,7%
Squirrel
Cine Tiroteo en rio bravo
15:56
17:12
77.000
0,9%

Ranking Boing (0,8%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
15:24
15:36
136.000
1,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:22
08:33
125.000
6,6%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:11
08:22
125.000
6,7%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
15:43
15:55
123.000
1,3%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
15:55
16:03
118.000
1,3%

Ranking Ten (0,8%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:30
15:45
68.000
0,8%
Ten
Amor toxico
23:59
24:57
60.000
1,0%
Ten
Amor toxico
23:00
23:59
57.000
0,6%
Ten
Amor toxico
21:03
22:01
57.000
0,5%
Ten
Caso cerrado
20:03
21:03
49.000
0,6%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó La habitación de ...
23:44
24:50
106.000
1,7%
Clan TVE
Bluey
08:29
08:36
82.000
4,5%
Clan TVE
La casa de mickey mouse
08:06
08:28
82.000
4,4%
Clan TVE
Bluey
08:36
08:43
77.000
4,1%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Cuando calienta el ...
24:50
26:04
76.000
2,3%

Ranking Teledeporte (0,7%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Prorroga futbol:copa mundial(d) Paises ...
22:14
22:53
180.000
1,5%
Teledeporte
Fifa world cup 2026
22:55
24:02
106.000
1,1%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial(d) Paises ...
20:38
22:14
97.000
0,9%
Teledeporte
Previo futbol:copa mundial Paises ...
20:32
20:38
86.000
1,0%
Teledeporte
Ciclismo:tour auvergne-rhone-alpes Le puy en ...
15:51
16:38
62.000
0,7%

Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Miércoles, 10 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Dos super dos
21:35
23:35
108.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine El guerrero
15:38
17:13
66.000
0,8%
Real Madrid TV
Cine Los perros de la guerra
23:35
25:30
55.000
1,0%
Real Madrid TV
Real madrid conecta
19:30
21:25
30.000
0,4%
Real Madrid TV
Historia que tu hiciste La decimotercera ...
17:25
19:21
28.000
0,4%
Ver todos los comentarios

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