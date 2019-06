De 'Big Little Lies' a 'La otra mirada': 7 series actuales en las que la mujer se hace con el protagonismo

Las series protagonizadas por un grupo de mujeres ocupan gran parte de la oferta de ficción que ofrecen las televisiones actuales y las distintas plataformas digitales como Netflix y HBO. Si bien es cierto que no se trata de un fenómeno novedoso, la realidad es que en los últimos años se ha incrementado considerablemente, algo que en parte puede explicarse con aumento de la oferta de ficción en sí misma.

1 'Orange Is the New Black'

Siguiendo la estela de ' Sexo en Nueva York ' o ' Mujeres desesperadas ', los círculos de amistad femeninos y cómo se desenvuelven las mujeres en terrenos comocontinúan siendo temas de gran interés para la sociedad. Por eso no es de extrañar que exista en la actualidad una gran oferta de series con un grupo de mujeres protagonistas que dan visibilidad y ponen sobre la mesa los temas que más preocupan e interesan sobre el género. Destacamos siete de ellas.

Laura Prepon y Taylor Schilling como Alex y Piper en 'Orange Is the New Black'

La llegada de 'Orange Is the New Black' a Netflix fue revolucionaria, y es que hasta entonces la ficción femenina estaba prácticamente centrada en un prototipo de mujer. La mujer blanca, adinerada y de actitud simpática cuyas preocupaciones estaban relacionadas con el amor y el sexo con el sexo opuesto. La serie protagonizada por Taylor Schilling y Laura Prepon pone de manifiesto un gran abanico de temáticas que rodean a la mujer, además de los tratados hasta el momento.

Así, 'Orange Is the New Black', en el marco de la prisión de mujeres de Litchfield y a lo largo de sus seis temporadas, hasta la fecha, trata ampliamente temas como el racismo, la homosexualidad femenina, el abuso sexual, las enfermedades mentales o las drogas. El éxito de la serie en Estados Unidos inspiró a nivel nacional ficciones como 'Vis a vis', muy similar en temática y continuando la revolución en las series femeninas.

2 'GLOW'

Las actrices Alison Brie y Betty Gilpin en 'GLOW'

Jenji Kohan, creadora de 'Orange Is the New Black', vuelve a dar forma (esta vez como productora), a una serie sobre mujeres. 'GLOW' , la versión friccionada de un programa de los 80 sobre lucha libre femenina, demuestra algo importante y sorprendente en la época, y es que el cuerpo de la mujer tiene muchas dimensiones y puede mostrarse en ámbitos en los que hasta entonces había sido vetado.

La serie trata de un grupo de actrices que simulan peleas de lucha libre para un programa de televisión en unos años en los que las mujeres en el mundo del deporte eran utilizadas más como un reclamo sexual que por sus dotes deportivas. A la serie le vino como anillo al dedo ser estrenada en pleno movimiento #MeToo, porque si bien sus protagonistas se encargaban de simular luchas individuales, todas juntas estaban luchando por una misma causa.

3 'La otra mirada'

Las protagonistas de 'La otra mirada', serie de TVE

'La otra mirada' se centra en los conflictos de un grupo de chicas jóvenes desde el marco de la educación. Se ambienta en una academia de mujeres jóvenes en los años 20 donde la llegada de una profesora con unas ideas y un método de enseñanza que parecen adelantados a su tiempo pone todo patas arriba. Esta no solo intenta trasmitir a las jóvenes que tienen una identidad propia independiente del hombre, sino que se sumerge en materia de género y adentrándose en temas como el sexo, algo que resultaba muy tabú para la época.

La serie, aunque ambientada en un tiempo pasado, está creada para una sociedad actual, mayormente educada en términos de igualdad y sororidad, las mismas que se intentan transmitir con los distintos problemas a los que se enfrentan las protagonistas de la ficción de La 1. La segunda temporada, además, incluye el tema del racismo con la llegada de una alumna negra.

4 Las chicas del cable

Las protagonistas de 'Las chicas del cable'

También centrada en los años 20, 'Las chicas del cable' se centra en un grupo de mujeres que se adentra en la vida laboral mediante una compañía de teléfono. Todas ellas con aspiraciones independientes y con pasados muy distintos, terminan estrechando importantes lazos de amistad al luchar frente a una misma causa: la lucha por la independencia de la mujer frente al hombre.

Pero el camino no es sencillo, y la serie toca palos como el de la violencia machista, la homosexualidad o los triángulos amorosos, haciendo al espectador testigo de las historias de cada una de sus protagonistas y determinando así sus personalidades. Y es que, por muy distintas que sean todas ellas, es palpable la evolución de su círculo amistad a lo largo de las distintas temporadas.

5 Girls

Lena Dunham en la última temporada de 'Girls'

Lena Dunham se puso al frente y dio vida al mismo tiempo a una de las series más aclamadas de los últimos años, 'Girls'. Esta se encargó de mostrar en pantalla temas que preocupan a las mujeres y que habían sido pasados por alto hasta entonces en la ficción. Además, se atreve a romper con los estereotipos femeninos que durante años había alimentado el cine y naturaliza la figura de la mujer con celulitis, estrías y una figura menos estilizada.

La serie, que trata de cuatro jóvenes (Hannah, Marnie, Jessa y Shoshanna) con preocupaciones independientes, muestra temas como el aborto, la sexualidad o las relaciones tóxicas. Además, pone de manifiesto los círculos de amistades femeninas, cómo se gestionan estos y evolucionan con el paso de los años.

6 Big Little Lies

Las protagonistas de 'Big Little Lies' en la segunda temporada

'Big Little Lies' nos muestra la vida cotidiana de un grupo de mujeres, madres que no solo intentan hacerse con un lugar de preponderancia social, sino que utilizan a sus hijos si es necesario para conseguirlo. Mujeres poderosas que estrechan grandes lazos de amistad, lo que nos hace apreciar la sororidad presente en la ficción.

Los hombres tienen un papel muy importante en la vida de estas mujeres. No obstante, estas se mueven con independencia al margen de los mismos, haciéndose las dueñas del lugar, de las cámaras y de la atención de los espectadores, completamente enganchados a las tramas protagonizadas por actrices como Nicole Kidman y Reese Witherspoon.

7 Señoras del (H)ampa

Las protagonistas de 'Señoras del (h)AMPA' en el primer capítulo

La serie de Telecinco se une al grupo de ficción cuyo reparto protagonista son mujeres. Las actrices Toni Acosta, Malena Alterio, Nuria Herrero y Mamen García también dan vida a unas madres cuya labor en el AMPA del colegio cobra gran importancia cuando se ven en la misión de tener que ocultar un cadáver. A diferencia de 'Big Little Lies', las protagonistas de 'Señoras del (h)AMPA' verán unidas sus fuerzas por esta misión, más centrada en la comedia que en el drama de la estadounidense.

Destaca la historia del personaje interpretado por Toni Acosta, una madre de dos hijos divorciada que tiene que buscarse la vida como sea para salir adelante. El estreno de la ficción (20,9% de share), además, otorgó un halo de esperanza por reforzar la ficción española. Si algo queda claro es que el éxito de las series con un grupo de mujeres al frente es incuestionable.