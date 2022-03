De Ester Expósito a Eva Isanta: 12 actrices para dar vida a Ana Obregón en su biopic

El 1 de marzo de 2021, saltaba a los medios la noticia de que la actriz, presentadora, guionista, modelo y bióloga Ana Obregón contaría con su propio biopic en forma de serie, de la mano de Grupo Ganga, productora a cargo de 'Cuéntame cómo pasó' o 'HIT', entre otros. La madrileña se sumaba así a la lista de famosos que han visto su vida trasladada a la ficción, como ha ocurrido más recientemente con La Veneno, a través de 'Veneno' o Bárbara Rey y Ángel Cristo, con el próximo lanzamiento de 'Cristo y Rey'.

Ana Obregón junto a Ramón García, al frente de '¿Qué apostamos?'

La producción, cuyo desarrollo está a cargo de Yolanda García Serrano, saldrá a la luz tras un acuerdo entre la productora y Obregón, aunque se desconoce si verá la luz en televisión o se incluirá en el catálogo de alguna plataforma de streaming. En ella, se repasará la trayectoria profesional de la madrileña, desde su fichaje por icónicos programas como '¿Qué apostamos?' o series como 'Ana y los siete', hasta su faceta más personal, en la que se incluyen momentos clave como su relación con Alessandro Lecquio o la pérdida de su hijo Aless.

Ante el futuro lanzamiento de esta apuesta sobre la famosa y querida Obregón, en FormulaTV proponemos algunos de los nombres que podrían situarse en la piel de la madrileña para darle vida en las distintas etapas de su vida, desde sus primeros pasos en televisión en los años 80, cuando apenas rondaba los veinte años de edad; pasando por los años 90 y la primera década del siglo XXI, cuando formó parte de multitud de ficciones y algunos programas de televisión; hasta las dos últimas décadas, en las que presencia en las pantallas ha sido más reducida, especialmente tras diagnosticarse el cáncer que padecía su hijo.

Sus inicios en la televisión

1 Amaia Aberasturi

Amaia Aberasturi en 'La edad de la ira'

A sus 24 años de edad, Amaia Aberasturi cuenta con una carrera profesional corta hasta la fecha, pero nada desdeñable. Su primer papel en la pequeña pantalla se dio en 2014, en 'Víctor Ros', con un papel esporádico al que siguieron otros dos en 'Cuéntame cómo pasó' (2018) y 'Hospital Valle Norte' (2019). Ese mismo año, la vizcaína consiguió un papel secundario más destacado en '45 revoluciones', al que han seguido, ya en 2022, sus fichajes como parte del reparto principal tanto de 'La edad de la ira', cuyo estreno se produjo a finales de febrero en Atresplayer Premium, como de 'Bienvenidos a Edén', serie de Netflix que aterriza en la plataforma en abril.

No obstante, el mayor reconocimiento a nivel profesional de Aberasturi se ha producido a raíz de su trabajo en el cine, arte que la vio "nacer" como actriz ante las cámaras, puesto que debutó en él en 2010, con "Zigortzaileak" ("Los castigadores"): en 2020, la vasca fue nominada a los Premios Goya en la categoría de Mejor Actriz, por su interpretación en "Akelarre", la que era ya el cuarto largometraje de su carrera. Este reconocimiento, junto con una carrera interpretativa que, en televisión, parece estar despegando de forma notable, podrían suponer todo un plus a la hora de fichar a Aberasturi para el biopic de Ana Obregón en los primeros años de la madrileña en los medios.

2 Carla Campra

Carla Campra en 'Señoras del (h)AMPA'

Otra de las actrices que bien podría encajar dando vida a Obregón en su primera etapa en televisión, podría ser Carla Campra, cuyos primeros pasos ante las cámaras se dieron TV3 y Televisión Española, como modelo. En 2007, la barcelonesa obtuvo su primer papel cinematográfico en "Atlas de geografía humana" y, un año más tarde, ya fichó por su primera serie, 'Cazadores de hombres'. Desde entonces, Campra ha contado con numerosos papeles, más allá de sus proyectos como modelo, tanto en cine como en televisión.

Sin embargo, es en el segundo donde ha desarrollado una extensa carrera al sumar fichajes en ficciones como 'Yo soy Bea', '90-60-90', 'Águila Roja' o 'Centro médico'. Ya en los últimos años, la catalana ha formado parte del reparto de series como 'La otra mirada', 'Señoras del Hampa', o 'Acacias 38', además de 'Feria: La luz más oscura', cuyo estreno en Netflix se produjo a finales de enero de 2022, siendo su proyecto más reciente hasta la fecha. Una larga lista de producciones, con papeles más destacados y otros más esporádicos, que favorecería más que de sobra su fichaje para dar vida a la mítica Ana Obregón en los inicios de su trayectoria profesional.

3 Ester Expósito

Ester Expósito en 'Élite'

Ester Expósito es más que conocida gracias a su papel como Carla en la serie de Netflix 'Élite' y sería una candidata también perfecta para dar vida a Obregón en su juventud. También modelo, la madrileña comenzó su carrera interpretativa ante las cámaras en 2016, año en el que debutó tanto en el cine, a través de "Que Dios nos perdone", como en televisión, con dos pequeños papeles en 'Centro médico'. Desde entonces, antes de su llegada a 'Élite' y su consiguiente fama internacional, Expósito participó en 'Vis a vis' y 'Estoy vivo'.

Tras su paso por la ficción de Netflix, que se dio entre 2018 y 2020, la actriz también ha trabajado en producciones como 'La caza', 'Veneno' y 'Alguien tiene que morir'. A ello se suman hasta cuatro largometrajes más, entre 2018 y 2022, además de su participación en distintos videos musicales. Una trayectoria en la que están incluidos varios galardones: desde su Premio MiM Series a Joven Talento en 2021, hasta sus Socialiteen Awards a Actriz juvenil española del año en 2020 y 2021. Asimismo, también fue nominada a Mejor interpretación femenina de reparto en miniserie en los Premios Platino 2021, por su trabajo en 'Alguien tiene que morir'. Toda una lista de logros y papeles que favorecerían su fichaje como actriz para dar vida a Obregón.

4 María Pedraza

María Pedraza en 'Toy Boy'

María Pedraza ha formado parte de dos de las series españolas más destacadas de Netflix en la actualidad: 'La Casa de Papel' y 'Élite'. Estudiante de danza clásica en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma hasta los dieciocho años, la madrileña compaginó dicha disciplina en un comienzo con las clases de interpretación y, en 2017, se produjo su debut como actriz ante las cámaras, tanto en la gran pantalla, con un papel en "Amar", como en la pequeña, a través de 'Si fueras tú'.

Ese mismo año, además, Pedraza pasó a formar parte de 'La casa de papel', tras la cual llegó 'Élite', en 2018 y 'Toy Boy', serie de la que la intérprete forma parte desde 2019 hasta la actualidad, y que también ha dado el salto a la popular plataforma de streaming. Eso, sumado a sus seis papeles cinematográficos hasta la fecha, al igual que su papel en la película original de Netflix "Las niñas de cristal", aún pendiente de estreno, podrían convertirla en una actriz capaz de encajar a la perfección con un "personaje" como Obregón, dada la profesionalidad que ha demostrado en cada trabajo.

Años 90 - Década de los 2000

5 Amaia Salamanca

Amaia Salamanca en 'Todos mienten'

La carrera de actriz de Amaia Salamanca ante las cámaras despegó en 2006 por todo lo alto con su papel protagonista en la serie 'SMS', tras haber trabajado como modelo en campañas de distintas empresas. Por entonces, también participó con un breve papel en 'Los hombres de Paco' y, un año después de concluir su debut televisivo, en 2008, volvió a incorporarse a una serie de éxito con un papel principal: Catalina en 'Sin tetas no hay paraíso'. Asimismo, la madrileña formó parte del reparto de varias películas por entonces, a las que se sumaron otras más tras su paso por la popular ficción de Telecinco.

Tras formar parte de la miniserie 'Felipe y Letizia' en el papel protagonista en 2010, un año después encabezó el reparto de 'Gran Hotel', hasta 2013. Su papel como Bárbara en 'Velvet' llegó tan solo un año más tarde, a la que siguieron otras interpretaciones destacadas en series como 'La embajada', 'Tiempos de guerra', 'Todos mienten' y 'Bienvenidos a Edén', aún pendiente de estreno. Una larga lista de éxitos que han confirmado la gran profesionalidad de la intérprete, a la que podría sumarse una perfecta interpretación de Obregón ya en su etapa de los años 90 y principios de los 2000.

6 Ana Fernández

Ana Fernández en 'Los protegidos: el regreso'

Otra de las actrices que podría encajar con el papel de Ana Obregón durante su época en formatos como '¿Qué apostamos?' o series como 'Hostal Royal Manzanares' o 'A las once en casa', podría ser Ana Fernández. La madrileña debutó ante las cámaras con tan solo cuatro años en la miniserie 'El joven Picasso' y estudió arte dramático en su adolescencia, pero no volvió a formar parte de una ficción hasta el 2007, cuando fichó como parte del reparto de 'Cuestión de sexo'.

Con cuatro películas como parte de su carrera interpretativa, su trabajo en la pequeña pantalla es bastante más extenso: tras dos años en la serie de Cuatro, como parte del elenco principal, tuvo dos pequeños papeles en 'Impares premium' y 'Física o química' en 2010. Ese mismo año, se estrenó 'Los protegidos', donde Fernández formaba parte del reparto principal, tras lo cual fichó también por 'Los Quién' y la webserie 'IP, La Serie'. Ya en 2016, formó parte de más de un centenar de episodios en '' y, en 2017, se incorporó a la ficción de Netflix, '', hasta el final de la misma, en 2020. Su último proyecto hasta la fecha ha sido 'Los protegidos: El regreso', donde retomó su papel como Sandra.

7 Irene Escolar

Irene Escolar en 'Dime quién soy'

Tras estudiar interpretación y formarse en el Teatro la Abadía, Irene Escolar dio el salto ante las cámaras en 2002, con la película "Imagining Argentina", a la que han seguido más de una quincena de largometrajes hasta la fecha. Entre ellos, destaca especialmente "Un otoño sin Berlín", papel por el que ganó un Goya a Mejor actriz revelación en 2016, al igual que fue nominada a los Premios Forqué y los Feroz en la misma categoría; o "Competencia oficial", lanzada el pasado año. Importantes reconocimientos que avalan el trabajo de Escolar a lo largo de su carrera profesional.

Con una extensa trayectoria teatral, por la que, de hecho, ganó un Fotograma de Plata a la Mejor actriz de teatro en 2019 por su trabajo en "Mammon", la madrileña cuenta con una trayectoria menos extensa en la pequeña pantalla, que arrancó en 2008 con un pequeño papel en 'Lex'. A ella le han seguido su fichaje por 'Isabel' y 'La princesa Paca', para Televisión Española, y su posterior salto a una plataforma de la mano de Netflix y 'Paquita Salas', en 2019. Un año más tarde, formó parte de 'Escenario 0', para HBO España, y su último trabajo hasta la fecha fue en 'Dime quién soy', ficción de Movistar+.

8 Michelle Jenner

Michelle Jenner en 'los hombres de Paco'

La relación profesional de Michelle Jenner con el mundo del cine y la televisión se remonta a finales de los 90 y principios de los 2000, cuando ejerció como actriz de doblaje en películas como "La vida es bella", "El rey león 2" o "Peter Pan en regreso al país de Nunca Jamás". Su salto como intérprete ante las cámaras se produjo en 2001, a través de la serie de TV3 'El cor de la ciutat', a la que siguió su incorporación a 'Porca Misèria' en 2005. Ese mismo año, la catalana pasó a formar parte del reparto de 'Los hombres de Paco', cuyo papel como Sara catapultó su fama.

A partir de ese momento, Jenner ha formado parte de numerosas producciones televisivas, como 'Isabel', de la que fue protagonista con un papel por el que obtuvo el Fotograma de Plata a Mejor actriz de televisión en 2012 y 2014, año en el que también obtuvo el mismo premio en los Iris. En 2013, demás, obtuvo el galardón a Mejor intérprete de ficción femenina en los Ondas. A esta ficción también se han sumado 'La catedral del mar', 'El Continental', o 'La cocinera de Castamar', donde también tuvo un papel principal. En 2021, retomó su papel de Sara en el regreso de 'Los hombres de Paco', a la que seguirá el lanzamiento en Netflix, el próximo abril, de 'Los herederos de la tierra', secuela de 'La catedral del mar'. Una extensa, variada y reconocida carrera que bien podría servir de apoyo para dar vida a Obregón en el biopic.

Décadas de 2010 - 2020

9 Ana Obregón

Ana Obregón en 'Paquita Salas'

Aunque su última interpretación ante las cámaras se produjo en 'Paquita Salas' en 2018, no hay que olvidar que Ana Obregón también es actriz. Tras varios años apartada del mundo de la interpretación en cine o televisión, darse vida a sí misma en su biopic podría ser una buena forma de retomar su carrera como actriz en televisión, tras haber vuelto ante el público en las Campanadas de 2020-2021 y en 'Mi casa es la tuya'. Nadie mejor que Obregón podría plasmar ante los espectadores lo que ha vivido en los últimos doce años de su vida, seguramente los más complicados a nivel personal, pero en los que también ha participado en proyectos de la pequeña pantalla como 'Ven a cenar conmigo' o 'MasterChef Celebrity'.

Obregón viene respaldada por una carrera profesional que se remonta a principios de los 80, cuando debutó en el cine, arte en el que ha formado parte de hasta una treintena de películas, con papeles más o menos grandes. A ello se suman sus múltiples papeles en series de televisión, entre los que destaca especialmente 'Ana y los siete', además de su labor como presentadora o concursante en distintos formatos, por no hablar, además, de su faceta como guionista. Toda una extensa y exitosa carrera por la que Obregón es más que conocida entre el público español, que seguramente estaría más que deseoso de volver a verla en su faceta interpretativa.

10 Belén Rueda

Belén Rueda en 'Madres'

Otra veterana y reconocida actriz del panorama español que podría encajar a la perfección a la hora de dar vida a Obregón en la última década, sería Belén Rueda. La madrileña debutó como azafata de José Luis Moreno en 'VIP Noche', a principios de los noventa, y se convirtió en copresentadora del formato. Aunque esa faceta es más desconocida, Rueda ha formado parte de programas como 'La ruleta de la fortuna' o 'Noche, noche', y se ha volcado especialmente en el mundo del cine, donde cuenta con hasta una veintena de trabajos. De hecho, es en este ámbito donde ha recibido los mayores reconocimientos: su papel como Julia en "Mar adentro" trajo consigo el premio a Mejor actriz en los Goya, en la Unión de Actores y en los Fotogramas de plata de 2005; mientras que su trabajo en "El orfanato" también recibió el reconocimiento en los Fotogramas de plata tres años después, al igual que fue nominada al Goya a Mejor Actriz Principal.

En su carrera televisiva, Rueda dio el salto a la pequeña pantalla de la mano de 'Médico de familia', en 1997, con un pequeño papel que, un año después, dio paso a un fichaje más destacado como parte del reparto de 'Periodistas'. Mientras que en ficciones como 'Siete vidas', 'La princesa de Éboli' o 'El barco', la madrileña ha contado con papeles esporádicos, no ha ocurrido así en el resto de los títulos televisivos que forman parte de su carrera profesional, donde encontramos 'Los Serrano', 'Luna, el misterio de Calenda', ''B&b, de boca en boca, 'La embajada' y 'Madres. Amor y vida'. Ficciones en las que Rueda ha contado con papeles al frente del elenco, que han avalado su profesionalidad y que garantizan que sería un buen fichaje para el biopic de Grupo Ganga.

11 Emma Suárez

Emma Suárez en 'Néboa'

La carrera de Emma Suárez se ha desarrollado de forma muy destacada en el cine, donde cuenta con más de medio centenar de proyectos a sus espaldas entre los que destacan títulos como "La mosquitera", "Julieta" o "La próxima piel". Trabajos por los que, de hecho, Suárez ha cosechado hasta 29 galardones a lo largo de su trayectoria, entre los que destacan la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2020 y sus tres Goya: el primero lo obtuvo en 1997, en la categoría de Mejor Actriz Protagonista gracias a su trabajo en "El perro del hortelano", mientras que los otros dos llegaron en 2017, cuando la madrileña se llevó el premio a Mejor Actriz Protagonista por "Julieta" y el galardón a Mejor Actriz de Reparto por su papel en "La próxima piel".

Estos tres de los muchos reconocimientos que ha recibido Suárez desde que debutó ante las cámaras 1980 con "Memorias de Leticia Valle", garantizan que la actriz sea una candidata más que apta para dar vida a Obregón en su última etapa hasta la fecha, junto a su trabajo en la pequeña pantalla y el teatro. La madrileña dio el salto a televisión tan solo cuatro años más tarde, con 'Fragmentos de interior' y, desde entonces, cuenta con hasta catorce papeles en distintas ficciones españolas, pasando por títulos como 'Tristeza de amor', 'Querido maestro', 'Cuéntame cómo pasó', 'Cazadores de hombres' o 'La zona'. En los últimos años, Suárez ha formado parte de la ficción de Netflix 'Criminal' y 'Néboa', de Televisión Española, a la que se sumará 'Intimidad', drama de la popular plataforma de streaming que, por el momento, carece de fecha de estreno.

12 Eva Isanta

Eva Isanta en la presentación de la temporada 12 de 'La que se avecina'

Aunque el trabajo como actriz de Eva Isanta es más que conocido especialmente por su participación en las populares ficciones 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina', lo cierto es que la actriz cuenta con una amplia carrera profesional en el mundo audiovisual, en el que se inició en 1991 con la TV Movie 'Don Juan itinerante'. Desde entonces, Isanta ha cosechado una breve trayectoria cinematográfica, donde cuenta con ocho películas a sus espaldas, mientras que se ha volcado en el ámbito de la televisión, donde debutó ya en una serie en 1992, a través de 'Farmacia de guardia'.

Desde entonces, la intérprete ha formado parte de distintas ficciones televisivas con pequeños papeles, como ocurría en 'Compañeros', 'Hospital Central', 'El hombre de tu vida' o incluso 'Ana y los siete'. Mientras, su participación en ficciones como 'Colegio Mayor 2', en Telemadrid, 'Jacinto Durante, representante' en La 1 o, más recientemente, 'Mercado central', también de Televisión Española, ha sido más extensa, aunque no tan destacada como la comedia de Antena 3 'Aquí no hay quien viva' que la lanzó a la fama, o su posterior salto a Telecinco con 'La que se avecina', donde aún forma parte del reparto principal tras doce temporadas. A esto se suma, además, su implicación en formatos como 'Estudio de actores' o 'Got Talent España' que, junto a su trabajo en el ámbito teatral, podrían suponer un plus a la hora de contar con Isanta para un papel como el de la gran Ana Obregón, lejos de los habituales papeles más humorísticos, nada desdeñables, a los que tiene acostumbrada a la audiencia.