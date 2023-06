17 momentos de 'Sálvame' que ya son historia del programa y de la televisión

Por Paloma Alves Archilla |

'Sálvame' ha sido, es y será por mucho tiempo historia de la televisión. A pesar de que en poco tiempo desaparecerá de la parrilla de programación, sus 14 años de historia lo han convertido en un programa referente de la crónica social y de la prensa del corazón en la televisión española. Ha explotado historias de infinitos famosos, ha contribuido al ascenso social de muchos otros y, pese a las reticencias de algunos, 'Sálvame' ha conseguido que sus historias trascendieran el propio programa.

1 La "noche de amor" entre Chelo García-Cortés y Bárbara Rey

No solo es que hayan sido muchos los momentos del programa que han nutrido de contenidos a otros formatos de la cadena, sino que además gran parte de esos momentos. Por ello, hacemos un repaso por los 17 momentos que, a pesar de la desaparición de 'Sálvame', ya son historia del programa yde sus espectadores.

Era 2011 cuando 'Sálvame deluxe' vivía una de sus grandes revelaciones, la que desde entonces se ha denominado como "noche de amor" entre Bárbara Rey y Chelo García-Cortés. Así lo confirmaba la que fuera vedette durante la entrevista que dio en el programa y que, precisamente, tenía a la periodista presente en el plató. Tras destapar sus esporádicos encuentros, la noticia corrió como la pólvora y fueron muchos los medios de comunicación que se hicieron eco de ella.

Desde entonces, el programa ha recurrido a la anécdota en varias ocasiones, como también han hecho recientemente en 'Una vida Bárbara', el documental de la artista estrenado hace unos meses en Antena 3 que profundizaba en los detalles de aquella noche. Una vez más, demuestra que la sombra de lo que se dice y lo que se hace en 'Sálvame' es muy alargada.

2 La llamada de Pedro Sánchez

Puede que fuera uno de los momentos más sorprendentes del programa y quizás el punto de inflexión para acercar el mundo de la política al universo 'Sálvame'. Corría el año 2014, el mismo en el que Pedro Sánchez, ahora Presidente del Gobierno, acababa de ser elegido Secretario General del PSOE, partido que entonces no atravesaba su mejor momento, al menos en lo que a credibilidad e índices de popularidad elevados se refería. Unos meses después de su elección, se escuchaba una rotunda afirmación de Jorge Javier Vázquez en una de las tardes de 'Sálvame': "Nunca más voy a votar al PSOE".

Jorge Javier Vázquez hablando con Pedro Sánchez en directo en 'Sálvame'

Lo hacía en referencia a la festividad del Toro de la Vega, hoy ya abolida. Tales declaraciones le llegaron a Sánchez a través de un asesor suyo y de ahí que tomara la decisión de llamar al presentador del programa para convencerlo de que continuara confiando en el partido. Lo que no sabía el ahora Presidente del Gobierno es que la llamada era en riguroso directo. Solo se enteró cuando así se lo comunicó su mujer. Más allá de la conversación mantenida delante de la audiencia, de lo que no cabe duda es de que la llamada se ha convertido en uno de los momentos clave en la historia de 'Sálvame', pues era la primera vez que un político de la primera línea se aproximaba a un programa del corazón.

3 La muerte y homenaje a Mila Ximénez

No cabe duda de que ha sido uno de los momentos más tristes y dramáticos del programa, pues ese día todos los colaboradores se desnudaron emocionalmente ante la cámara y dejaron ver lo afectados que estaban por el fallecimiento de su compañera, amiga y pilar indispensable de las tardes y las noches de 'Sálvame'. La fatal noticia llegaba el 23 de junio de 2021, cuando se hacía público su fallecimiento tras un año lidiando con un cáncer de pulmón. Aquella tarde el programa empezaba a oscuras, con la voz de Mila Ximénez cantando la sintonía del programa e imágenes suyas, al tiempo que Jorge Javier decía: "Hoy es un día triste para todos, el más triste de la historia de 'Sálvame', hemos perdido a Mila. A primera hora de esta mañana Mila nos dejaba para siempre".

El mural homenaje a Mila Ximénez inaugurado en el plató 'Sálvame'

Con todos devastados, este programa se recuerda como uno de los más tristes de su historia con todos los colaboradores emocionados y al borde del llanto. Ahora bien, a este trágico momento le siguió otro más esperanzador cuando unos días después inauguraban un mural de la periodista en el plató, el mismo que desde entonces pasaría a llevar su nombre. Además, en el primer aniversario de su fallecimiento sus compañeros decidían hacerle un bonito homenaje para recordarla.

4 La intervención de Irene Montero

Ya decimos que Pedro Sánchez abrió la veda para que la política y los programas de máxima audiencia no estuvieran tan distanciados como lo habían estado hasta la fecha. La siguiente figura política en intervenir en directo durante 'Sálvame' fue Irene Montero, ministra de Igualdad, en 2021. Lo hacía para mostrar todo su apoyo a Rocío Carrasco después de que esta decidiera hacer público en su documental la verdad de todo lo que había pasado y vivido durante sus dos décadas de silencio. La ministra no dudó en afirmar que la hija de Rocío Jurado había sido "valiente": "Se ve también en lo que he podido ver cómo revive esas experiencias de violencia que todavía siguen siendo profundamente dolorosas para ella". Además, afirmaba que su testimonio podía ayudar a otras muchas mujeres que estaban pasando o habían pasado por situaciones similares.

5 La llamada de Isabel Pantoja

Y de una llamada histórica de 'Sálvame' a otra que dejó a todos boquiabiertos. Esta, mucho más centrada en el mundo del corazón y sus personajes, tuvo como protagonista nada más y nada menos que a Isabel Pantoja. La tonadillera llamaba en 2018 al programa, que aquel día presentaba Carlota Corredera, para mostrar su desacuerdo con el estilo de vida que entonces llevaba su hija, Isa Pantoja, a la que no dudó en criticar públicamente por sus horarios y sus compañías.

Carlota Corredera con Isabel Pantoja al teléfono en 'Sálvame

Al no cogerle el teléfono, entró también en directo Kiko Rivera para hacer recapacitar a su madre y convencerla de que colgara y dejara de dar su opinión en el programa. Antes de terminar la llamada reconocía que para sentarse a hablar en Telecinco nunca habría bastantes ceros y que "tengo tantas cosas que decir que no habrá programa ni años para decirlas todas". Paradójicamente, un año más tarde se unía al casting de 'Supervivientes'. Así, Isabel Pantoja acababa con años de silencio y feos a los formatos de la cadena.

6 La caída de Antonio David Flores

Era el 16 de marzo de 2021 cuando Antonio David Flores hacía su última intervención en 'Sálvame', programa en el que venía colaborando hacía tiempo y del que no se esperaba la sorpresa que le tenían preparada para la que, sin él saberlo, sería su última aparición en un programa de Telecinco. Aquella tarde el formato de la Fábrica de la Tele cebó una información de la que advertía cambiaría para siempre la historia del corazón. Lo que nadie se esperaba era que tras veinte años de silencio, Rocío Carrasco decidiera contar la verdad de lo que la había tenido alejada del mundo y de sus hijos todos esos años.

Mientras que el resto de compañeros se quedaban a cuadros con el adelanto emitido y sin saber todavía Antonio David Flores de lo que se trataba, el programa decidía enseñarle a él, por último, las primeras declaraciones de la hija de Rocío Jurado, en las que contaba episodios de maltrato y violencia que, según las palabras de la protagonista, habría vivido junto al que un día fuera guardia civil. Lo primero que salió de la boca de Flores tras su visionado fue que cuánto le habían pagado a Carrasco por todo ello, gesto que la audiencia afeó. Nada más emitirse las primeras entregas de la serie documental, la productora anunciaba que con anterioridad al estreno, había decidido rescindir el contrato con Antonio David Flores, pasando a la historia este momento del que su protagonista no sabía que sería el principio del fin para su trayectoria en la pequeña pantalla.

7 Aramís y su adicción a la Coca Cola

Probablemente sea uno de los momentos más surrealistas que el espectador haya podido vivir en 'Sálvame' y su protagonista fue Aramís Fuster, quien se ha encargado de dar grandes momentos al programa a lo largo de sus más de diez años de historia. Con el reportero Sergi Ferré acompañándola en una conexión, Fuster reconocía entre lágrimas ser adicta a la Coca Cola. Ferré no podía evitar la risa y le decía a la protagonista si quería que el equipo le comprara una. Ella le reconocía que con una light le valía y así se cerraba, como decimos, una de las situaciones más surrealistas y cómicas del programa.

8 Las transiciones a los informativos

Amadas y odiadas a partes iguales por los espectadores, no cabe duda de que los pases del programa al informativo nocturno de Pedro Piqueras han dado que hablar durante el tiempo que así tuvieron que hacerlo. Los colaboradores del programa terminaban bailando e inmediatamente aparecía en pantalla el periodista de informativos un poco descolocado y teniendo que dar paso a trágicas noticias o, de repente, seguía colándose en el directo el sonido de 'Sálvame' mientras él estaba ya en pantalla.

Raquel Mosquera da paso al informativo de Pedro Piqueras en Telecinco

Sin embargo, una de las transiciones más virales fue cuando Raquel Mosquera tuvo que encargarse de hacerlo. En los últimos segundos del programa, la peluquera decía: "Vamos a dar paso a Pedro Piqueras, uno de los grandes del telediario [...] Un besazo". Mientras, en la mitad de la pantalla se veía a Piqueras sin saber dónde meterse, aunque tiempo después él mismo le quitaría hierro al asunto.

9 "El chuminero" de Lydia Lozano

No hay duda. Cualquiera que haya visto algo de 'Sálvame' en sus 14 años de emisión sabe que si por algo se ha hecho viral Lydia Lozano en el programa ha sido por dos cosas: sus lágrimas y su famoso baile de "El chuminero" al ritmo de canciones como "Let's Dance" o "It's Raining Men". Lo que empezó como una broma terminó convirtiéndose en toda una institución dentro del programa, donde la colaboradora no ha dejado de sorprender, arrancándose a bailar en más de una situación.

10 Karmele y su candidatura a eurovisión

Hace ya algún tiempo que Karmele Marchante decidió abandonar 'Sálvame' y lo cierto es que, desde entonces, no ha dudado en criticar a los que un día fueron sus compañeros de trabajo. No obstante, precisamente Marchante protagonizó uno de los momentos más indescriptibles del programa cuando decidía lanzarse a la realización de un sueño: representar a España en el Festival de Eurovisión.

Para ello, en el 2009 el programa, entonces llamado 'Sálvame Diario' le abría una sección llamada "Karmele a Eurovisión" para que empezara su preparación para presentar la candidatura y estrenara sus canciones a la audiencia, que daría la victoria a 'Soy un tsunami'. Desafortunadamente, a pesar de tener frases como "bótox al horno", "ultramar, ultramar, sueño amado de todo español", "ostras con champagne" o "soy algo imparable, no te puedes resistir", Karmele Marchante no conseguía pasar la primera criba, alejándose de su gran sueño.

11 El enfrentamiento entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban

Durante algún tiempo presumieron de ser grandes amigos, pero lo cierto es que la relación entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban empezó a torcerse cuando en el 2020, y tras el confinamiento, una entrevista de la colaboradora en 'Sábado deluxe' destapaba la caja de los truenos. Un comentario de Esteban respecto a la gestión de la pandemia realizada por el Gobierno hacía reaccionar al presentador, que se mostró muy molesto con su actitud y su discurso, que tachó de populista. A esta pelea le seguiría una reconciliación temprana, aunque a continuación vendrían otros enfrentamientos. Un tira y afloja que han mantenido constante en los últimos tiempos, pero a los que su amistad siempre ha sabido reponerse.

12 Las polémicas de Paz Padilla que terminaron en despido

Durante mucho tiempo el nombre de Paz Padilla estuvo ligado al de 'Sálvame', pero desde que ella perdiera a su marido e hiciera unas desafortunadas declaraciones acerca de las vacunas del coronavirus, el feeling de la también cómica con el resto de sus compañeros fue desapareciendo. El culmen de esta situación llegó a comienzos de 2022 cuando Belén Esteban le echaba en cara sus palabras hacia las vacunas y, cuando Paz Padilla intentaba justificarse, la de Paracuellos no hacía más que mostrar su desacuerdo y gritar que no la creía. Así, Paz Padilla terminaba abandonando el plató y pocos días después Mediaset hacía público su despido.

13 El "Merlos Place"

Fue sin lugar a dudas el culebrón del confinamiento y uno de los que más beneficios le reportó a las audiencias de 'Sálvame' en el 2020. Todo salía a la luz cuando el abogado y antes habitual en las tertulias políticas, Alfonso Merlos, en una conexión a otro medio de comunicación, dejaba una imagen de lo más insólita. Durante su videollamada, se pudo ver a una joven pasearse en bikini por detrás y la sorpresa fue descubrir que la mujer en cuestión no era la colaboradora Marta López, su pareja de entonces, sino que se trataba de Alexia Rivas, entonces reportera de 'Socialité'. A partir de entonces se sucedieron en el programa una entrevista tras otra a las distintas partes implicadas, además de que desde ese momento el suceso pasaría a ser catalogado como el "Merlos Place".

14 La pelea de Pipi Estrada y Jimmy Giménez-Arnau

Fue una de las primeras polémicas en la vida de la marca 'Sálvame' y, en concreto, en la de 'Deluxe'. Era 2009 cuando Pipi Estrada y Jimmy Giménez-Arnau se enzarzaban en una monumental discusión a cuenta de un supuesto mensaje que Alessandro Lecquio habría mandado a Estrada y que Giménez-Arnau junto a Kiko Hernández pusieron en duda. A continuación, el programa se fue a publicidad y precisamente fue en esta cuando lo que empezó de forma verbal terminaría desencadenando una fortísima pelea que dejaba a Giménez-Arnau en silla de ruedas durante algunas semanas.

En las grabaciones no se pudo ver en exactitud quién fue el instigador de la misma, pero lo cierto es que algunos años más tarde, la Justicia dictó sentencia y absolvió a Pipi Estrada de muchas de las acusaciones vertidas por el periodista. Cabe recordar que Estrada fue despedido del programa a raíz de la pelea, si bien en 2022 se reincorporaba tras años alejado del universo.

15 El "Ni que yo fuera Bin Laden" de Belén Esteban

De nuevo en 2009, Belén Esteban volvía a convertirse en noticia cuando el Defensor del Menor solicitaba a la Fiscalía de Menores la protección de los derechos de su hija Andrea en la televisión, al considerar que se la nombraba demasiado y que muchas veces centraba las tertulias televisivas. De esta noticia se hicieron eco varios medios de la competencia y otros de Mediaset, los mismos que no dudaron en aprovecharla.

De hecho, llegó a ocupar parte del telediario de Antena 3 presentado por Matías Prats ese día. De manera que, cuando aquella noche se emitía 'Deluxe', Belén Esteban soltaba la frase viral y que tanto se ha repetido en redes sociales desde entonces: "¡Qué hace mi hija abriendo un telediario! ¡Ni que fuera yo Bin Laden!".

16 La 'SLVM Fashion Week'

En 2015, 'Sálvame' se lanzaba con una nueva sección de su programa, la organización de su propio desfile de moda. La bautizaron como la 'Sálvame Fashion Week' y en esa primera edición desfilaron por la pasarela los pesos pesados del programa con diseños de David Delfín, Francis Montesinos, Ágatha Ruiz de la Prada o María Escoté, entre otros. La vencedora de esta primera edición fue María Patiño y, tras el éxito cosechado, en 2016 regresaban con una nueva edición que proclamó como ganadora a Belén Esteban. Hasta 2022 no regresarían de nuevo, edición que volvería a ganar María Patiño y que estuvo marcada por el homenaje a Mila Ximénez. En 2023 se despedían de este fenómeno con un nuevo desfile que proclamaría a Cristina Porta como vencedora.

17 Las bodas de los Kikos

Y como 'Sálvame' no podía despedirse de otra manera, lo hacía con la celebración de las dos bodas de dos de sus colaboradores más longevos y más fieles al formato. En el último mes de emisión, el programa se encargaba de cubrir en riguroso directo la boda de Kiko Matamoros con la modelo Marta López Álamo, que se celebraba el viernes 2 de junio en Madrid. A ella asistieron destacados rostros del formato y precisamente al celebrarse mientras se emitía el programa, no dudaron en conectar para ofrecer entrevistas a los invitados, la entrada de la novia y la salida de los recién casados, todo ello ante una muchedumbre que se agolpaba a la salida de la iglesia.

El equipo de 'Sálvame' dando la noticia de la futura boda de Kiko Hernández

La otra gran boda con la que el programa ha querido despedirse y que a pesar de no ser testigos de ella sí quisieron destacar ha sido la de Kiko Hernández. Según lo contado en el programa del pasado 8 de junio, su compañero iba a contraer matrimonio con el actor y director teatral, Fran Antón, en una íntima ceremonia de la que desconocían su existencia incluso muchos compañeros. Días después, surgieron rumores sobre una supuesta campaña de marketing. Finalmente, el colaborador acudía a 'Sálvame' para centrar un programa dedicado en él y en el que confesaría ante toda la audiencia que estaba enamorado de Fran Antón y que se casarían en septiembre.