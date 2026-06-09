Las telenovelas de Nova y 'Los Simpson' en Neox se reparten lo más visto de las TDT

Con la llegada del lunes, las telenovelas de Nova recuperan el protagonismo habitual y vuelven a dominar el ranking de las emisiones más vistas de las temáticas TDT. El liderazgo corresponde a 'Emanet', que reúne a 276.000 espectadores y firma un 2,9% de cuota de pantalla.
La lucha por la segunda posición termina en empate técnico en número de espectadores. Tanto 'Perdona nuestros pecados' como 'Los Simpson' congregan a 271.000 seguidores, aunque la telenovela mexicana de Nova registra un 2,6% de share frente al 2,8% que anota la veterana serie de Neox.
Las dos siguientes posiciones también quedan en manos de 'Cuento de una noche'. La ficción turca sitúa sus dos episodios entre los cinco contenidos más vistos del día, con 264.000 espectadores y un 2,3% para la primera entrega y 249.000 seguidores junto a un 2,2% de cuota para la segunda.
En el apartado de cadenas
, sin embargo, el liderazgo no recae en Nova. La jornada concluye con un empate en cabeza entre FDF y Energy
, ambas con un 2,3%
de cuota de pantalla. Muy cerca se sitúa Nova
, que alcanza un 2,2%
y completa el podio diario. Por detrás aparece TRECE
, que se hace con la cuarta posición gracias a un 1,8%
de share. El top 5 lo cierran Neox y BeMad
, que empatan con un 1,7%
de cuota de pantalla.
Ranking cadenas TDT Lunes, 8 de Junio de 2026
2,3%
2,3%
2,2%
1,8%
1,7%
1,7%
1,5%
1,5%
1,4%
1,3%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
0,8%
0,6%
0,6%
0,6%
0,5%
Ranking programas TDT Lunes, 8 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:01
16:31
276.000
2,9%
Perdona nuestros pecados
21:12
21:45
269.000
2,6%
Los Simpson
15:26
15:53
269.000
2,8%
Cuento de una noche
21:45
22:19
264.000
2,3%
Cuento de una noche
22:19
23:13
249.000
2,2%
Marina
18:32
20:00
246.000
3,4%
Cuidado con el angel
16:31
18:32
243.000
3,1%
Cine Uncharted
22:55
25:12
239.000
3,1%
La que se avecina Una novia a dieta,un poblado ...
15:19
16:55
237.000
2,5%
Mentes criminales El rey pescador
23:12
24:09
237.000
2,6%
Ranking FDF (2,3%) - Lunes, 8 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Uncharted
22:55
25:12
239.000
3,1%
La que se avecina Una novia a dieta,un poblado ...
15:19
16:55
237.000
2,5%
La que se avecina Un numero muy feo,una urraca a ...
20:49
22:55
204.000
1,9%
La que se avecina Un plan sibilino,un mayorista ...
16:55
19:02
173.000
2,3%
La que se avecina Una piña rumana,un reseteo ...
19:02
20:49
138.000
1,8%
Ranking Energy (2,3%) - Lunes, 8 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mentes criminales El rey pescador
23:12
24:09
237.000
2,6%
Mentes criminales Secretos y mentiras
22:22
23:12
223.000
1,9%
Mentes criminales Machismo
20:22
21:17
201.000
2,2%
Mentes criminales Daño y encanto
21:17
22:22
200.000
1,8%
Distrito 8
20:21
26:30
186.000
2,4%
Ranking Nova (2,2%) - Lunes, 8 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:01
16:31
276.000
2,9%
Perdona nuestros pecados
21:12
21:45
269.000
2,6%
Cuento de una noche
21:45
22:19
264.000
2,3%
Cuento de una noche
22:19
23:13
249.000
2,2%
Marina
18:32
20:00
246.000
3,4%
Ranking TRECE (1,8%) - Lunes, 8 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Sesion doble La gran prueba
14:48
17:45
206.000
2,3%
El papa en españa:la mision de leon xiv en madrid ...
17:45
21:18
195.000
2,5%
El cascabel
21:30
24:31
147.000
1,5%
El papa en españa:la mision de leon xiv en madrid ...
09:57
13:22
70.000
2,4%
A un paso del cielo El sendero de las horas(2 ...
13:22
14:30
62.000
1,0%
Ranking Neox (1,7%) - Lunes, 8 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:26
15:53
269.000
2,8%
Los Simpson
15:00
15:26
226.000
2,4%
Los Simpson
15:53
16:20
212.000
2,3%
The Big Bang Theory
20:03
20:20
190.000
2,4%
The Big Bang Theory
17:52
18:15
182.000
2,5%
Ranking BEMADtv (1,7%) - Lunes, 8 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Los tres mosqueteros de alejandro ...
15:30
17:40
225.000
2,5%
Cine Supercell
22:51
24:42
169.000
2,0%
Cine Rob roy(la pasion de un rebelde)
17:40
20:18
144.000
2,0%
Cine Waterworld
20:18
22:51
140.000
1,4%
Cine Cincuenta sombras de grey
24:42
26:30
72.000
2,2%
Ranking Canal 24 Horas (1,5%) - Lunes, 8 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h Ruth ferrero
23:10
24:34
204.000
2,5%
La noche en 24h:portada Jose beltran-alfredo ...
21:43
23:10
162.000
1,4%
Telediario 2
20:58
21:37
120.000
1,2%
El papa leon xiv,en españa:ofrenda a la almudena y ...
17:30
20:58
109.000
1,4%
Deportes 2
21:37
21:43
91.000
0,8%
Ranking Atreseries (1,5%) - Lunes, 8 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright minds Lobo,¿estas ahi?
21:52
23:01
230.000
2,0%
Bright minds Los yoqueis tambien mueren
23:01
24:00
185.000
1,9%
Bright minds El bautismo de los muertos
20:50
21:52
185.000
1,8%
Los misterios de murdoch El rebelde y el ...
19:47
20:50
152.000
1,9%
Los misterios de murdoch Mala praxis
18:46
19:47
131.000
1,8%
Ranking DMAX (1,4%) - Lunes, 8 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Expedicion al pasado
15:25
16:14
136.000
1,4%
Historia:expedientes sin resolver
22:31
23:20
128.000
1,1%
La fiebre del oro
16:14
18:02
127.000
1,5%
La fiebre del oro:australia
18:02
18:55
125.000
1,7%
Historia:expedientes sin resolver
23:25
24:13
123.000
1,4%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Lunes, 8 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
153.000
3,6%
Forjado a fuego La ngulu
21:53
22:41
146.000
1,3%
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:44
24:00
134.000
1,6%
Forjado a fuego La tijera romana
20:59
21:53
128.000
1,2%
Forjado a fuego El tabar shishpar
22:41
23:43
119.000
1,1%
Ranking DKiss (1,2%) - Lunes, 8 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mi reforma es un desastre
14:38
15:36
103.000
1,1%
Viviendo con un asesino:mi hijo
19:18
20:07
99.000
1,3%
Mi extraña adiccion
22:11
23:10
88.000
0,8%
Viviendo con un asesino:mi hijo
18:25
19:18
87.000
1,2%
Los casos de paula zahn
16:35
17:31
84.000
1,0%
Ranking Veo7 (1,1%) - Lunes, 8 de Junio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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22:47
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20:57
121.000
1,4%
Blue bloods,familia de policias Agente ...
19:20
20:09
87.000
1,2%
Profilage Mama
16:33
17:48
79.000
1,0%
Ranking Squirrel (1,1%) - Lunes, 8 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La ley de la calle
22:02
23:37
135.000
1,2%
Cine Asi mueren los valientes
17:40
19:03
129.000
1,8%
Cine Cuatro dolares de venganza
19:03
20:35
106.000
1,4%
Cine County line
20:35
22:02
91.000
0,9%
Cine Dos pistolas de leyenda
16:06
17:39
79.000
0,9%
Ranking Divinity (1,0%) - Lunes, 8 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago Med Ojos que no ven corazon que no ...
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24:40
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23:38
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Chicago Fire Contar las respiraciones
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21:01
87.000
1,0%
Medical lovers
21:52
26:30
80.000
1,1%
Ranking Clan TVE (0,8%) - Lunes, 8 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los green en la gran ciudad
18:37
18:47
111.000
1,6%
Bluey
17:45
17:52
108.000
1,4%
Los green en la gran ciudad
18:27
18:37
106.000
1,5%
Los green en la gran ciudad
18:06
18:27
106.000
1,5%
Bluey
17:59
18:06
97.000
1,3%
Ranking Boing (0,6%) - Lunes, 8 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
08:00
08:19
155.000
9,3%
Doraemon,el gato cosmico
08:28
08:39
127.000
6,7%
La pelu del señor pan
16:26
16:38
116.000
1,3%
Doraemon,el gato cosmico
21:05
21:17
107.000
1,1%
La pelu del señor pan
16:13
16:26
105.000
1,2%
Ranking Teledeporte (0,6%) - Lunes, 8 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol:copa mundial(d) Paraguay-españa
21:16
22:52
99.000
0,9%
Ciclismo:tour auvergne-rhone-alpes ...
15:51
17:22
77.000
0,9%
Conexion vintage
23:00
24:04
72.000
0,8%
Deportes
17:24
17:29
70.000
0,9%
Fifa 26
17:54
18:10
67.000
0,9%
Ranking Ten (0,6%) - Lunes, 8 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:33
15:45
69.000
0,7%
Snapped
23:01
24:01
60.000
0,6%
Atrapadas Jaclyn martin
24:01
25:03
53.000
0,9%
Atrapadas Carleen charlie
25:59
26:30
40.000
2,0%
Atrapadas Kimberly baldwin
25:03
25:59
40.000
1,2%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Lunes, 8 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Justicia extrema
21:41
23:10
74.000
0,6%
Encuentro papa leon xiv con la comunidad diocesana de ...
16:33
21:27
56.000
0,7%
Cine Juego mortal(2014)
23:11
24:52
47.000
0,6%
15 minutos Juventus-r.madrid:la duodecima
16:08
16:28
43.000
0,5%
Ciudad real madrid
15:35
16:28
36.000
0,4%