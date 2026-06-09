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AUDIENCIAS 8 DE JUNIO

Las telenovelas de Nova y 'Los Simpson' en Neox se reparten lo más visto de las TDT

'Emanet' se convierte en lo más visto quedando en segundo lugar 'Perdona nuestros pecados' y 'Los Simpson' en Neox. FDF y Energy se reparten el liderazgo del día.

Las telenovelas de Nova y 'Los Simpson' en Neox se reparten lo más visto de las TDT
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Martes 9 Junio 2026 10:51

Audiencias Lunes 8 de Junio de 2026

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Con la llegada del lunes, las telenovelas de Nova recuperan el protagonismo habitual y vuelven a dominar el ranking de las emisiones más vistas de las temáticas TDT. El liderazgo corresponde a 'Emanet', que reúne a 276.000 espectadores y firma un 2,9% de cuota de pantalla.

La lucha por la segunda posición termina en empate técnico en número de espectadores. Tanto 'Perdona nuestros pecados' como  'Los Simpson' congregan a 271.000 seguidores, aunque la telenovela mexicana de Nova registra un 2,6% de share frente al 2,8% que anota la veterana serie de Neox.

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Las dos siguientes posiciones también quedan en manos de 'Cuento de una noche'. La ficción turca sitúa sus dos episodios entre los cinco contenidos más vistos del día, con 264.000 espectadores y un 2,3% para la primera entrega y 249.000 seguidores junto a un 2,2% de cuota para la segunda.

En el apartado de cadenas, sin embargo, el liderazgo no recae en Nova. La jornada concluye con un empate en cabeza entre FDF y Energy, ambas con un 2,3% de cuota de pantalla. Muy cerca se sitúa Nova, que alcanza un 2,2% y completa el podio diario. Por detrás aparece TRECE, que se hace con la cuarta posición gracias a un 1,8% de share. El top 5 lo cierran Neox y BeMad, que empatan con un 1,7% de cuota de pantalla.

Ranking cadenas TDT Lunes, 8 de Junio de 2026

FDF 2,3%

Energy 2,3%

Nova 2,2%

TRECE 1,8%

Neox 1,7%

BEMADtv 1,7%

Canal 24 Horas 1,5%

Atreseries 1,5%

DMAX 1,4%

Mega (España) 1,3%

DKiss 1,2%

Veo7 1,1%

Squirrel 1,1%

Divinity 1,0%

Clan TVE 0,8%

Boing 0,6%

Teledeporte 0,6%

Ten 0,6%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Lunes, 8 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:01
16:31
276.000
2,9%
Nova
Perdona nuestros pecados
21:12
21:45
269.000
2,6%
Neox
Los Simpson
15:26
15:53
269.000
2,8%
Nova
Cuento de una noche
21:45
22:19
264.000
2,3%
Nova
Cuento de una noche
22:19
23:13
249.000
2,2%
Nova
Marina
18:32
20:00
246.000
3,4%
Nova
Cuidado con el angel
16:31
18:32
243.000
3,1%
FDF
Cine Uncharted
22:55
25:12
239.000
3,1%
FDF
La que se avecina Una novia a dieta,un poblado ...
15:19
16:55
237.000
2,5%
Energy
Mentes criminales El rey pescador
23:12
24:09
237.000
2,6%

Ranking FDF (2,3%) - Lunes, 8 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine Uncharted
22:55
25:12
239.000
3,1%
FDF
La que se avecina Una novia a dieta,un poblado ...
15:19
16:55
237.000
2,5%
FDF
La que se avecina Un numero muy feo,una urraca a ...
20:49
22:55
204.000
1,9%
FDF
La que se avecina Un plan sibilino,un mayorista ...
16:55
19:02
173.000
2,3%
FDF
La que se avecina Una piña rumana,un reseteo ...
19:02
20:49
138.000
1,8%

Ranking Energy (2,3%) - Lunes, 8 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Mentes criminales El rey pescador
23:12
24:09
237.000
2,6%
Energy
Mentes criminales Secretos y mentiras
22:22
23:12
223.000
1,9%
Energy
Mentes criminales Machismo
20:22
21:17
201.000
2,2%
Energy
Mentes criminales Daño y encanto
21:17
22:22
200.000
1,8%
Energy
Distrito 8
20:21
26:30
186.000
2,4%

Ranking Nova (2,2%) - Lunes, 8 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:01
16:31
276.000
2,9%
Nova
Perdona nuestros pecados
21:12
21:45
269.000
2,6%
Nova
Cuento de una noche
21:45
22:19
264.000
2,3%
Nova
Cuento de una noche
22:19
23:13
249.000
2,2%
Nova
Marina
18:32
20:00
246.000
3,4%

Ranking TRECE (1,8%) - Lunes, 8 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Sesion doble La gran prueba
14:48
17:45
206.000
2,3%
TRECE
El papa en españa:la mision de leon xiv en madrid ...
17:45
21:18
195.000
2,5%
TRECE
El cascabel
21:30
24:31
147.000
1,5%
TRECE
El papa en españa:la mision de leon xiv en madrid ...
09:57
13:22
70.000
2,4%
TRECE
A un paso del cielo El sendero de las horas(2 ...
13:22
14:30
62.000
1,0%

Ranking Neox (1,7%) - Lunes, 8 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:26
15:53
269.000
2,8%
Neox
Los Simpson
15:00
15:26
226.000
2,4%
Neox
Los Simpson
15:53
16:20
212.000
2,3%
Neox
The Big Bang Theory
20:03
20:20
190.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory
17:52
18:15
182.000
2,5%

Ranking BEMADtv (1,7%) - Lunes, 8 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Los tres mosqueteros de alejandro ...
15:30
17:40
225.000
2,5%
BEMADtv
Cine Supercell
22:51
24:42
169.000
2,0%
BEMADtv
Cine Rob roy(la pasion de un rebelde)
17:40
20:18
144.000
2,0%
BEMADtv
Cine Waterworld
20:18
22:51
140.000
1,4%
BEMADtv
Cine Cincuenta sombras de grey
24:42
26:30
72.000
2,2%

Ranking Canal 24 Horas (1,5%) - Lunes, 8 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h Ruth ferrero
23:10
24:34
204.000
2,5%
Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada Jose beltran-alfredo ...
21:43
23:10
162.000
1,4%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:37
120.000
1,2%
Canal 24 Horas
El papa leon xiv,en españa:ofrenda a la almudena y ...
17:30
20:58
109.000
1,4%
Canal 24 Horas
Deportes 2
21:37
21:43
91.000
0,8%

Ranking Atreseries (1,5%) - Lunes, 8 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright minds Lobo,¿estas ahi?
21:52
23:01
230.000
2,0%
Atreseries
Bright minds Los yoqueis tambien mueren
23:01
24:00
185.000
1,9%
Atreseries
Bright minds El bautismo de los muertos
20:50
21:52
185.000
1,8%
Atreseries
Los misterios de murdoch El rebelde y el ...
19:47
20:50
152.000
1,9%
Atreseries
Los misterios de murdoch Mala praxis
18:46
19:47
131.000
1,8%

Ranking DMAX (1,4%) - Lunes, 8 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Expedicion al pasado
15:25
16:14
136.000
1,4%
DMAX
Historia:expedientes sin resolver
22:31
23:20
128.000
1,1%
DMAX
La fiebre del oro
16:14
18:02
127.000
1,5%
DMAX
La fiebre del oro:australia
18:02
18:55
125.000
1,7%
DMAX
Historia:expedientes sin resolver
23:25
24:13
123.000
1,4%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Lunes, 8 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
153.000
3,6%
Mega (España)
Forjado a fuego La ngulu
21:53
22:41
146.000
1,3%
Mega (España)
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:44
24:00
134.000
1,6%
Mega (España)
Forjado a fuego La tijera romana
20:59
21:53
128.000
1,2%
Mega (España)
Forjado a fuego El tabar shishpar
22:41
23:43
119.000
1,1%

Ranking DKiss (1,2%) - Lunes, 8 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Mi reforma es un desastre
14:38
15:36
103.000
1,1%
DKiss
Viviendo con un asesino:mi hijo
19:18
20:07
99.000
1,3%
DKiss
Mi extraña adiccion
22:11
23:10
88.000
0,8%
DKiss
Viviendo con un asesino:mi hijo
18:25
19:18
87.000
1,2%
DKiss
Los casos de paula zahn
16:35
17:31
84.000
1,0%

Ranking Veo7 (1,1%) - Lunes, 8 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias Decir la ...
21:52
22:47
233.000
2,0%
Veo7
Blue bloods,familia de policias La estrella de ...
20:57
21:52
205.000
2,0%
Veo7
Blue bloods,familia de policias La edad de la ...
20:09
20:57
121.000
1,4%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Agente ...
19:20
20:09
87.000
1,2%
Veo7
Profilage Mama
16:33
17:48
79.000
1,0%

Ranking Squirrel (1,1%) - Lunes, 8 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine La ley de la calle
22:02
23:37
135.000
1,2%
Squirrel
Cine Asi mueren los valientes
17:40
19:03
129.000
1,8%
Squirrel
Cine Cuatro dolares de venganza
19:03
20:35
106.000
1,4%
Squirrel
Cine County line
20:35
22:02
91.000
0,9%
Squirrel
Cine Dos pistolas de leyenda
16:06
17:39
79.000
0,9%

Ranking Divinity (1,0%) - Lunes, 8 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Chicago Med Ojos que no ven corazon que no ...
23:38
24:40
110.000
1,5%
Divinity
Chicago Med La realidad deja mucho a la ...
24:40
25:28
87.000
2,0%
Divinity
Chicago Med Cosas que creiamos haber dejado ...
22:47
23:38
87.000
0,8%
Divinity
Chicago Fire Contar las respiraciones
20:07
21:01
87.000
1,0%
Divinity
Medical lovers
21:52
26:30
80.000
1,1%

Ranking Clan TVE (0,8%) - Lunes, 8 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
18:37
18:47
111.000
1,6%
Clan TVE
Bluey
17:45
17:52
108.000
1,4%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
18:27
18:37
106.000
1,5%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
18:06
18:27
106.000
1,5%
Clan TVE
Bluey
17:59
18:06
97.000
1,3%

Ranking Boing (0,6%) - Lunes, 8 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:00
08:19
155.000
9,3%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:28
08:39
127.000
6,7%
Boing
La pelu del señor pan
16:26
16:38
116.000
1,3%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
21:05
21:17
107.000
1,1%
Boing
La pelu del señor pan
16:13
16:26
105.000
1,2%

Ranking Teledeporte (0,6%) - Lunes, 8 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol:copa mundial(d) Paraguay-españa
21:16
22:52
99.000
0,9%
Teledeporte
Ciclismo:tour auvergne-rhone-alpes ...
15:51
17:22
77.000
0,9%
Teledeporte
Conexion vintage
23:00
24:04
72.000
0,8%
Teledeporte
Deportes
17:24
17:29
70.000
0,9%
Teledeporte
Fifa 26
17:54
18:10
67.000
0,9%

Ranking Ten (0,6%) - Lunes, 8 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:33
15:45
69.000
0,7%
Ten
Snapped
23:01
24:01
60.000
0,6%
Ten
Atrapadas Jaclyn martin
24:01
25:03
53.000
0,9%
Ten
Atrapadas Carleen charlie
25:59
26:30
40.000
2,0%
Ten
Atrapadas Kimberly baldwin
25:03
25:59
40.000
1,2%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Lunes, 8 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Justicia extrema
21:41
23:10
74.000
0,6%
Real Madrid TV
Encuentro papa leon xiv con la comunidad diocesana de ...
16:33
21:27
56.000
0,7%
Real Madrid TV
Cine Juego mortal(2014)
23:11
24:52
47.000
0,6%
Real Madrid TV
15 minutos Juventus-r.madrid:la duodecima
16:08
16:28
43.000
0,5%
Real Madrid TV
Ciudad real madrid
15:35
16:28
36.000
0,4%
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