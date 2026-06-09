Las telenovelas de Nova y 'Los Simpson' en Neox se reparten lo más visto de las TDT

Por Redacción |

Con la llegada del lunes, las telenovelas de Nova recuperan el protagonismo habitual y vuelven a dominar el ranking de las emisiones más vistas de las temáticas TDT. El liderazgo corresponde a 'Emanet', que reúne a 276.000 espectadores y firma un 2,9% de cuota de pantalla.

La lucha por la segunda posición termina en empate técnico en número de espectadores. Tanto 'Perdona nuestros pecados' como 'Los Simpson' congregan a 271.000 seguidores, aunque la telenovela mexicana de Nova registra un 2,6% de share frente al 2,8% que anota la veterana serie de Neox.

Las dos siguientes posiciones también quedan en manos de 'Cuento de una noche'. La ficción turca sitúa sus dos episodios entre los cinco contenidos más vistos del día, con 264.000 espectadores y un 2,3% para la primera entrega y 249.000 seguidores junto a un 2,2% de cuota para la segunda.

Ranking cadenas TDT Lunes, 8 de Junio de 2026 2,3% 2,3% 2,2% 1,8% 1,7% 1,7% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0% 0,8% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% Ranking programas TDT Lunes, 8 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Emanet 15:01 16:31 276.000 2,9% Perdona nuestros pecados 21:12 21:45 269.000 2,6% Los Simpson 15:26 15:53 269.000 2,8% Cuento de una noche 21:45 22:19 264.000 2,3% Cuento de una noche 22:19 23:13 249.000 2,2% Marina 18:32 20:00 246.000 3,4% Cuidado con el angel 16:31 18:32 243.000 3,1% Cine Uncharted 22:55 25:12 239.000 3,1% La que se avecina Una novia a dieta,un poblado ... 15:19 16:55 237.000 2,5% Mentes criminales El rey pescador 23:12 24:09 237.000 2,6% Ranking FDF ( 2,3% ) - Lunes, 8 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Uncharted 22:55 25:12 239.000 3,1% La que se avecina Una novia a dieta,un poblado ... 15:19 16:55 237.000 2,5% La que se avecina Un numero muy feo,una urraca a ... 20:49 22:55 204.000 1,9% La que se avecina Un plan sibilino,un mayorista ... 16:55 19:02 173.000 2,3% La que se avecina Una piña rumana,un reseteo ... 19:02 20:49 138.000 1,8% Ranking Energy ( 2,3% ) - Lunes, 8 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Mentes criminales El rey pescador 23:12 24:09 237.000 2,6% Mentes criminales Secretos y mentiras 22:22 23:12 223.000 1,9% Mentes criminales Machismo 20:22 21:17 201.000 2,2% Mentes criminales Daño y encanto 21:17 22:22 200.000 1,8% Distrito 8 20:21 26:30 186.000 2,4% Ranking Nova ( 2,2% ) - Lunes, 8 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Emanet 15:01 16:31 276.000 2,9% Perdona nuestros pecados 21:12 21:45 269.000 2,6% Cuento de una noche 21:45 22:19 264.000 2,3% Cuento de una noche 22:19 23:13 249.000 2,2% Marina 18:32 20:00 246.000 3,4% Ranking TRECE ( 1,8% ) - Lunes, 8 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Sesion doble La gran prueba 14:48 17:45 206.000 2,3% El papa en españa:la mision de leon xiv en madrid ... 17:45 21:18 195.000 2,5% El cascabel 21:30 24:31 147.000 1,5% El papa en españa:la mision de leon xiv en madrid ... 09:57 13:22 70.000 2,4% A un paso del cielo El sendero de las horas(2 ... 13:22 14:30 62.000 1,0% Ranking Neox ( 1,7% ) - Lunes, 8 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Los Simpson 15:26 15:53 269.000 2,8% Los Simpson 15:00 15:26 226.000 2,4% Los Simpson 15:53 16:20 212.000 2,3% The Big Bang Theory 20:03 20:20 190.000 2,4% The Big Bang Theory 17:52 18:15 182.000 2,5% Ranking BEMADtv ( 1,7% ) - Lunes, 8 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Los tres mosqueteros de alejandro ... 15:30 17:40 225.000 2,5% Cine Supercell 22:51 24:42 169.000 2,0% Cine Rob roy(la pasion de un rebelde) 17:40 20:18 144.000 2,0% Cine Waterworld 20:18 22:51 140.000 1,4% Cine Cincuenta sombras de grey 24:42 26:30 72.000 2,2% Ranking Canal 24 Horas ( 1,5% ) - Lunes, 8 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La noche en 24h Ruth ferrero 23:10 24:34 204.000 2,5% La noche en 24h:portada Jose beltran-alfredo ... 21:43 23:10 162.000 1,4% Telediario 2 20:58 21:37 120.000 1,2% El papa leon xiv,en españa:ofrenda a la almudena y ... 17:30 20:58 109.000 1,4% Deportes 2 21:37 21:43 91.000 0,8% Ranking Atreseries ( 1,5% ) - Lunes, 8 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Bright minds Lobo,¿estas ahi? 21:52 23:01 230.000 2,0% Bright minds Los yoqueis tambien mueren 23:01 24:00 185.000 1,9% Bright minds El bautismo de los muertos 20:50 21:52 185.000 1,8% Los misterios de murdoch El rebelde y el ... 19:47 20:50 152.000 1,9% Los misterios de murdoch Mala praxis 18:46 19:47 131.000 1,8% Ranking DMAX ( 1,4% ) - Lunes, 8 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Expedicion al pasado 15:25 16:14 136.000 1,4% Historia:expedientes sin resolver 22:31 23:20 128.000 1,1% La fiebre del oro 16:14 18:02 127.000 1,5% La fiebre del oro:australia 18:02 18:55 125.000 1,7% Historia:expedientes sin resolver 23:25 24:13 123.000 1,4% Ranking Mega (España) ( 1,3% ) - Lunes, 8 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share El Chiringuito de Jugones 24:00 26:30 153.000 3,6% Forjado a fuego La ngulu 21:53 22:41 146.000 1,3% El chiringuito de jugones:la cuenta atras 23:44 24:00 134.000 1,6% Forjado a fuego La tijera romana 20:59 21:53 128.000 1,2% Forjado a fuego El tabar shishpar 22:41 23:43 119.000 1,1% Ranking DKiss ( 1,2% ) - Lunes, 8 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Mi reforma es un desastre 14:38 15:36 103.000 1,1% Viviendo con un asesino:mi hijo 19:18 20:07 99.000 1,3% Mi extraña adiccion 22:11 23:10 88.000 0,8% Viviendo con un asesino:mi hijo 18:25 19:18 87.000 1,2% Los casos de paula zahn 16:35 17:31 84.000 1,0% Ranking Veo7 ( 1,1% ) - Lunes, 8 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Blue bloods,familia de policias Decir la ... 21:52 22:47 233.000 2,0% Blue bloods,familia de policias La estrella de ... 20:57 21:52 205.000 2,0% Blue bloods,familia de policias La edad de la ... 20:09 20:57 121.000 1,4% Blue bloods,familia de policias Agente ... 19:20 20:09 87.000 1,2% Profilage Mama 16:33 17:48 79.000 1,0% Ranking Squirrel ( 1,1% ) - Lunes, 8 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine La ley de la calle 22:02 23:37 135.000 1,2% Cine Asi mueren los valientes 17:40 19:03 129.000 1,8% Cine Cuatro dolares de venganza 19:03 20:35 106.000 1,4% Cine County line 20:35 22:02 91.000 0,9% Cine Dos pistolas de leyenda 16:06 17:39 79.000 0,9% Ranking Divinity ( 1,0% ) - Lunes, 8 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Chicago Med Ojos que no ven corazon que no ... 23:38 24:40 110.000 1,5% Chicago Med La realidad deja mucho a la ... 24:40 25:28 87.000 2,0% Chicago Med Cosas que creiamos haber dejado ... 22:47 23:38 87.000 0,8% Chicago Fire Contar las respiraciones 20:07 21:01 87.000 1,0% Medical lovers 21:52 26:30 80.000 1,1% Ranking Clan TVE ( 0,8% ) - Lunes, 8 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Los green en la gran ciudad 18:37 18:47 111.000 1,6% Bluey 17:45 17:52 108.000 1,4% Los green en la gran ciudad 18:27 18:37 106.000 1,5% Los green en la gran ciudad 18:06 18:27 106.000 1,5% Bluey 17:59 18:06 97.000 1,3% Ranking Boing ( 0,6% ) - Lunes, 8 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Doraemon,el gato cosmico 08:00 08:19 155.000 9,3% Doraemon,el gato cosmico 08:28 08:39 127.000 6,7% La pelu del señor pan 16:26 16:38 116.000 1,3% Doraemon,el gato cosmico 21:05 21:17 107.000 1,1% La pelu del señor pan 16:13 16:26 105.000 1,2% Ranking Teledeporte ( 0,6% ) - Lunes, 8 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Fútbol:copa mundial(d) Paraguay-españa 21:16 22:52 99.000 0,9% Ciclismo:tour auvergne-rhone-alpes ... 15:51 17:22 77.000 0,9% Conexion vintage 23:00 24:04 72.000 0,8% Deportes 17:24 17:29 70.000 0,9% Fifa 26 17:54 18:10 67.000 0,9% Ranking Ten ( 0,6% ) - Lunes, 8 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Caso cerrado 14:33 15:45 69.000 0,7% Snapped 23:01 24:01 60.000 0,6% Atrapadas Jaclyn martin 24:01 25:03 53.000 0,9% Atrapadas Carleen charlie 25:59 26:30 40.000 2,0% Atrapadas Kimberly baldwin 25:03 25:59 40.000 1,2% Ranking Real Madrid TV ( 0,5% ) - Lunes, 8 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Justicia extrema 21:41 23:10 74.000 0,6% Encuentro papa leon xiv con la comunidad diocesana de ... 16:33 21:27 56.000 0,7% Cine Juego mortal(2014) 23:11 24:52 47.000 0,6% 15 minutos Juventus-r.madrid:la duodecima 16:08 16:28 43.000 0,5% Ciudad real madrid 15:35 16:28 36.000 0,4%

En el apartado de, sin embargo, el liderazgo no recae en Nova. La jornada concluye con un empate en cabeza entre, ambas con unde cuota de pantalla. Muy cerca se sitúa, que alcanza uny completa el podio diario. Por detrás aparece, que se hace con la cuarta posición gracias a unde share. El top 5 lo cierran, que empatan con unde cuota de pantalla.