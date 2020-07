'La casa fuerte' se mantiene líder con un 20,7% en Telecinco y 'This is us' promedia un débil 5,6% en La 1

Yola Berrocal y Leticia Sabater en 'La casa fuerte'

Una semana más, el reality show presentado por Jorge Javier Vázquez en el prime time de Telecinco se lleva la noche. 'La casa fuerte' lidera sin problema su franja de emisión en la cadena de Mediaset con un 20,8% de share y casi dos millones de espectadores, perdiendo -0,3 puntos respecto a su emisión anterior. El formato también destacó en el access prime time y es que el previo logró liderar también con un 14,5% de share, rozando también los dos millones de espectadores. Por su parte, la película "Objetivo: La Casa Blanca": se quedó en un 9,2% de cuota de pantalla en Antena 3 mientras que en La 1, 'This Is Us' sigue sin despuntar y anotó un 5,2% y 5,7%, perdiendo -1,8 puntos y -1,4 puntos respecto a la semana anterior.

Prime time

· 'La casa fuerte' baja (-0,3) pero lidera ampliamente con un 20,8%

· "Objetivo: La Casa Blanca" se queda en un 9,2% en Antena 3

· 'This is us' baja más de un punto en sus dos episodios (5,2% y 5,7%)

· 'Mentes criminales' se mantiene en un 4,6% en la noche de Cuatro

· 'Tesoros de la tele' logra un buen 3,4% en la noche en La 2

Telecinco

'La casa fuerte: expres': 1.975.000 y 14,5% 'La casa fuerte': 1.917.000 y 20,8%

Antena 3

'El Hormiguero stars' "Emilio Aragón y Miguel Ríos": 1.103.000 y 8,3% 'Cine' "Objetivo: La Casa Blanca": 933.000 y 9,2%

La 1

'This is us': 717.000 y 5,2% 'This is us': 760.000 y 5,7%

laSexta

'El intermedio: The very best': 436.000 y 3,5% 'Pesadilla en la cocina': 579.000 y 4,5%

Cuatro

'First dates': 308.000 y 3% 'First dates' "Beach club": 826.000 y 6,4% 'Mentes criminales' "Despertares": 603.000 y 4,6%

La 2

'Tesoros de la tele' "Buenas noches": 442.000 y 3,4%

Late night

· Los resúmenes de 'La casa fuerte' (16,7% y 14,4%) también lideran en Telecinco

· 'Mentes criminales' ronda el 5% con su triple reposición en Cuatro

· 'Citas' no despunta en La 1 y anota un 4,7% y 4,3% en sus dos episodios

· 'Cómo nos reímos' despunta en la noche de La 2 con un 4,3% de cuota

Telecinco

'La casa fuerte: resumen diario': 548.000 y 16,7% 'La casa fuerte: resumen diario': 371.000 y 14,4%

Antena 3

'Cine 2' "Apariencias engañosas": 196.000 y 5,2%

Cuatro

'Mentes criminales' "Regla 34": 511.000 y 5,2% 'Mentes criminales' "La laguna de Elliott": 336.000 y 5,1% 'Mentes criminales' "Abundancia de objetivos": 205.000 y 5,6%

La 1

'Citas': 531.000 y 4,7% 'Citas': 360.000 y 4,3% 'Cine' "Billy Lynn": 151.000 y 3,6%

laSexta

'Pesadilla en la cocina': 392.000 y 4,6% 'Pesadilla en la cocina': 168.000 y 4,3%

La 2

'Cómo nos reímos' "Ni en vivo ni en directo": 413.000 y 4,3% 'Cómo nos reímos' "Los chistes": 209.000 y 3,7% 'Festivales de verano' "Heineken Jazzaldia": 47.000 y 1,6%

Sobremesa y tarde

· 'Sálvame TOmate' crece +1,1 puntos y logra un 17,6% en Telecinco

· 'Pasapalabra' baja -1,1 puntos y anota en Antena 3 un buen 15,6%

· 'Servir y proteger' baja dos décimas pero es lo más visto de La 1 (8,9%)

· 'Cuatro al día' sube +1,2 puntos y anota un buen 6% en Cuatro

Telecinco

'Sálvame limón': 1.692.000 y 14,6% 'Sálvame naranja': 1.702.000 y 17,4% 'Sálvame tomate': 1.647.000 y 17,6%

La 1

'Mercado central': 810.000 y 7,2% 'Servir y proteger': 943.000 y 8,9% 'Acacias 38': 799.000 y 8,2% 'El cazador': 673.000 y 7,6% 'España directo': 491.000 y 5,6% 'Aquí la Tierra': 718.000 y 7,5%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.212.000 y 11% '¡Ahora caigo!': 766.000 y 8% '¡Boom!': 917.000 y 10,4% 'Pasapalabra': 1.461.000 y 15,6%

laSexta

'Zapeando': 815.000 y 7% 'Más Zapeando': 712.000 y 6,4% 'Más vale tarde: Avance': 547.000 y 5,1% 'Más vale tarde': 699.000 y 7,5%

Cuatro

'Todo es mentira': 592.000 y 5,1% 'Todo es mentira bis': 617.000 y 5,6% 'Cuatro al día': 570.000 y 6% 'Cuatro al día a las 20h': 521.000 y 5,9%

La 2

'Saber y ganar': 794.000 y 6,8% 'Grandes documentales': 479.000 y 4,4% Incluye: - 'Animales de altura' "Los amos del cielo": 517.000 y 4,6% - 'Mundo natural' "Crecer salvajes": 441.000 y 4,2% 'Documenta2': 294.000 y 3,1% Incluye: - 'Operación: fiebre del oro' "Buscando oro": 294.000 y 3,1% 'La escapada italiana de gino' "Italia oculta": 241.000 y 2,7% 'La escapada italiana de gino' "Italia oculta": 224.000 y 2,6% 'Atención obras': 130.000 y 1,5% 'El bosque protector' "Pastos naturales herbáceos": 123.000 y 1,3% 'La 2 express': 114.000 y 1,1% 'Construcciones ecológicas' "Ecoviviendas rehabilitadas": 160.000 y 1,5% 'Construcciones ecológicas' "Aislados": 223.000 y 1,9%

Mañana

· 'El programa del verano' baja dos puntos y anota un 14,8% en Telecinco

· 'Espejo público' pierde -1,4 puntos y se queda en un 14,4% en Antena 3

· La 1 destaca con la emisión del homenaje a las víctimas del COVID (15,1%)

· 'Al rojo vivo' lidera sin problema su franja con un 14,2% en laSexta

Telecinco

'¡Toma salami!' "Perdidos": 21.000 y 4% 'El programa del verano': 518.000 y 14,8% Incluye: - 'Homenaje de estado a las víctimas': 377.000 y 14,2% 'Ya es mediodía': 1.114.000 y 13,2%

Antena 3

'Espejo Público ES! verano': 415.000 y 14,4% Incluye: - 'Homenaje de estado a las víctimas': 319.000 y 12,4% 'Más Espejo Público ES! verano': 417.000 y 10,3% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Croquetas de espinacas y piñones": 635.000 y 9,9% 'La ruleta de la suerte': 1.394.000 y 15%

La 1

'Homenaje a las víctimas del COVID': 386.000 y 15,1% 'La mañana': 249.000 y 6,6% 'Cocina al punto con Peña y Tamara' "Pasta fresca de gambas y chirlas": 288.000 y 5% 'Bloqueados por el muro': 464.000 y 4,7%

Cuatro

'Surferos tv': 11.000 y 1,6% 'Mejor llama a Kiko': 6.000 y 0,7% '¡Toma salami!' "Programas de citas": 27.000 y 2,1% 'El bribón': 98.000 y 4,4% 'Alerta Cobra' "Carrillón": 109.000 y 3,7% 'Alerta Cobra' "Nido de ratas": 157.000 y 4,8% 'Alerta Cobra' "Vieja escuela": 177.000 y 4,8% 'Alerta Cobra' "Beneficio mortal": 242.000 y 5,6% 'El concurso del año': 342.000 y 5,2% 'El concurso del año': 403.000 y 3,9%

laSexta

'Únicos': 10.000 y 1,9% 'Únicos': 11.000 y 1,5% '¿Quién vive ahí?': 31.000 y 2,9% 'Al rojo vivo: edición especial: previo' "Homenaje a las víctimas": 230.000 y 7,7% Incluye: - 'Homenaje de estado a las víctimas': 147.000 y 5,8% 'Al rojo vivo': 826.000 y 14,2%

La 2

'Zoom tendencias': 12.000 y 1,7% 'Inglés en TVE': 8.000 y 0,8% 'Salvaje oeste' "Las tierras altas": 30.000 y 2,1% '¡Qué animal!': 57.000 y 2,5% 'Reportero de la historia': 60.000 y 2,1% 'Turismo rural en el mundo': 91.000 y 2,9% 'Documenta2': 72.000 y 2,2% Incluye: - 'El cerebro con David Eagleman' "¿Por qué te necesito?": 72.000 y 2,2% 'Construcciones ecológicas' "Eco-viviendas urbanas": 104.000 y 2,8% 'Construcciones ecológicas' "La eco-construcción y los árboles": 102.000 y 2,7% 'Mañanas de cine' "La carga de la policía montada(1966": 253.000 y 4,7% 'La escapada italiana de Gino': 154.000 y 1,7% 'La escapada italiana de Gino': 190.000 y 1,8% 'Australia: guía para el viajero del tiempo' "La gran isla": 241.000 y 2,1%

Informativos:

En cuanto a informativos se refiere, destacar el amplio liderazgo de 'Antena 3 noticias 1'. El espacio sigue siendo lo más visto de la televisión con un 19,4% de share y 2.269.000 espectadores de media. Supera sin problemas a 'Informativos Telecinco 15:00' (1.885.000 y 16,1%) y 'Telediario 1' (1.250.000 y 10,6%) mientras que 'laSexta noticias 14h' en la franja previa destaca con un muy buen 10,4% de cuota de pantalla. En cuanto al prime time se refiere, 'Informativos Telecinco 21:00' es la opción líder con un 14,3% y casi 1,6 millones de espectadores, frente al 13,2% y 1,4 millones de 'Antena 3 noticias 2' y el 9% y poco más de un millón de espectadores de 'Telediario 2'.

La 1

'Noticias 24h': 116.000 y 21,8% 'Telediario matinal': 188.000 y 20,1% 'Telediario 1': 1.250.000 y 10,6% 'Telediario 2': 1.039.000 y 9%

Antena 3

'Noticias de la mañana avance': 124.000 y 12% 'Noticias de la mañana': 251.000 y 16,8% 'Antena 3 noticias 1': 2.269.000 y 19,4% 'Antena 3 noticias 2': 1.462.000 y 13,2%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 57.000 y 8,4% 'Informativos Telecinco Matinal': 146.000 y 16,3% 'Informativos Telecinco Matinal': 214.000 y 14,6% 'Informativos Telecinco 15:00': 1.885.000 y 16,1% 'Informativos Telecinco 21:00': 1.587.000 y 14,3%

Cuatro

'Noticias deportes Cuatro': 392.000 y 3,3%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.131.000 y 10,4% 'laSexta noticias: Jugones': 657.000 y 5,6% 'laSexta noticias 20h': 715.000 y 7,9% 'laSexta noticias:especial' "Crisis del coronavirus": 477.000 y 4,7%

Cadenas:

Telecinco es la cadena de televisión más vista del día con un 16% de share, frente al 10,9% de Antena 3 y el 7,4% que logra La 1. Por su parte, laSexta supera sin problemas a Cuatro con un 6,4% frente al 4,9% que logra la cadena de Mediaset España, mientras que La 2 se queda en un 3,2%. Paralelamente, destacar que Nova es la temática TDT más vista de la jornada con un 3% de share frente al 2,5% de FDF y el 2,3% conseguido por Trece.