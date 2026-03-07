'El desafío' (13,2%) mantiene su liderazgo a la baja ante un '¡De viernes!' (11,1%) que coge aire

Por Redacción | |

'El desafío' sumó este viernes 6 de marzo una nueva noche de liderazgo para su sexta edición, en esta ocasión con un 13,2% y 1.183.000 espectadores, lo que supone solo una pérdida de -0,6 puntos con respecto a la remontada de la gala de la semana anterior.

El programa de Antena 3 se mantenía fuerte ante su competencia, entre la que destacó '¡De viernes!': el programa de Telecinco acortó distancias al mejorar +0,9 puntos y firmar un 11,1% y 894.000 espectadores. Mientras, en La 1, 'Trivial Pursuit' continuaba sin levantar cabeza al marcar un pobre 6,6% y 702.000 espectadores, -0,2 puntos por debajo del dato del pasado viernes.

El concurso capitaneado por Egoitz Txurruka era superado de nuevo por el blockbuster de Cuatro que, en esta ocasión, alcanzó un 7% y 842.000 espectadores con 'Caminando entre las tumbas', la cual conseguía -1,4 puntos menos que la apuesta del viernes anterior. Con respecto a 'Equipo de investigación', el reportaje 'Machos alfa: Del like al delito' cosechó un 5,4% y 597.000 espectadores, -0,3 puntos menos que hace una semana.

Irene Rosales en '¡De viernes!'

Prime time

'El desafío' (13,2%) sigue líder, aunque baja -0,6 puntos en una semana

'Trivial Pursuit' promedia 6,9% en sus tres entregas, -0,4 puntos menos que el viernes anterior

'¡De viernes!' remonta a un 11,1% tras experimentar una subida de +0,9 puntos

La 1

Trivial Pursuit778.000 6,5% Trivial Pursuit702.000 6,6% Trivial Pursuit661.000 7,7%

La 2

Cifras y letras406.000 3,4% Cifras y letras618.000 5,1% Plano general - Miriam González251.000 2,1% Historia de nuestro cine: presentación - Padre nuestro229.000 2,8% Historia de nuestro cine: película - Padre nuestro258.000 2,9%

Antena 3

El desafío: calentando motores1.137.000 9,4% El desafío1.183.000 13,2%

Cuatro

First Dates842.000 7,0% El blockbuster - Caminando entre las tumbas789.000 8,2%

Telecinco

¡De viernes!894.000 11,1%

laSexta

Lasexta columna - Proyecto Islero: la bomba atómica de Franco680.000 5,6% Equipo de investigación - Machos alfa: del like al delito597.000 5,4% Equipo de investigación - Paco el bueno428.000 5,6%

'Trivial Pursuit'

Late night

La reposición de 'El desafío' (7,4%) remonta +1,9 puntos en una semana

El cine de Cuatro alcanza un 6,7% y mejora +0,8 puntos con respecto al pasado viernes

7,5% promedia 'Equipo de investigación' en el late night, superando en +0,6 puntos el dato de hace una semana

La 1

Trivial Pursuit474.000 7,6% Trivial Pursuit248.000 6,2% Atención obras133.000 4,5% Diario América 24h119.000 5,0%

La 2

Historia de nuestro cine: coloquio - Padre nuestro130.000 2,5% José Luis López Vázquez: ¡Qué disparate!55.000 1,8%

Antena 3

El desafío240.000 7,4%

Cuatro

Cine Cuatro - Elefante blanco (2022)275.000 6,7% Sportium game show51.000 2,2%

Telecinco

Gran Madrid show144.000 6,1%

laSexta

Equipo de investigación - En el nombre de Nadia280.000 7,0% Equipo de investigación - Anita la fantástica193.000 7,9%

'Sueños de libertad'

Sobremesa y tarde

-2,7 puntos pierde 'Valle Salvaje' con respecto al viernes anterior al marcar 10,4% de share

'Y ahora, Sonsoles' (9,5%) remonta +0,6 puntos en una semana

'¡Allá tú!' cierra su mejor semana de la temporada con un 9,7%, +1,2 puntos más que el viernes pasado

La 1

Directo al grano996.000 11,0% Valle Salvaje840.000 10,4% La promesa964.000 11,5% Malas lenguas958.000 10,6% Aquí la Tierra1.246.000 12,2%

La 2

Saber y ganar607.000 6,2% Grandes documentales364.000 4,1% Naturaleza maravillosa y salvaje368.000 4,0% Tecnología animal - Zorros357.000 4,2% Malas lenguas656.000 8,0% Los conciertos de la 2 - Concierto homenaje a las víctimas del terrorismo152.000 1,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.277.000 13,6% Y ahora, Sonsoles798.000 9,5% Pasapalabra1.978.000 19,6%

Cuatro

Todo es mentira646.000 7,2% Lo sabe no lo sabe523.000 6,2%

Telecinco

El tiempo justo806.000 9,2% El diario de Jorge808.000 9,6% ¡Allá tú!955.000 9,7%

laSexta

Zapeando542.000 5,8% Más vale tarde567.000 6,8% La sexta clave515.000 4,6%

'Al rojo vivo'

Mañana

-1 punto pierde 'Espejo público' (11,3%) con respecto al pasado viernes

Bajón de -2,4 puntos para 'El programa de Ana Rosa', que firma un 11,7%

'Al rojo vivo' bate su máximo de temporada por tercer día consecutivo al cosechar un 11,2%, con un subidón de +3,2 puntos en una semana

La 1

La hora de La 1453.000 20,6% Entrevista - Ana Redondo555.000 22,1% Mañaneros 360529.000 14,7% Mañaneros 3601.013.000 11,9%

La 2

España sin asfalto - De las viñas a las lonjas16.000 1,4% Cachalotes: una historia de familia13.000 0,8% Rios - Ebro26.000 1,2% Aquí hay trabajo23.000 0,9% Universo UNED29.000 1,1% Viajar en tren - Austria: Zell am See-Krimml29.000 1,1% El escarabajo verde - La fiebre de la montaña39.000 1,4% ¡QuÉ animal! - Cavernícolas55.000 1,8% El western de la 2 - La máscara de cuero94.000 2,3% El cazador120.000 1,9% El cazador226.000 2,4%

Antena 3

Espejo público (magazine)336.000 11,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano - Langostinos a la americana con arroz830.000 15,2% La ruleta de la suerte1.550.000 19,9%

Cuatro

¡Toma salami! - A tope de amor12.000 0,8% Alerta cobra - Revancha23.000 1,2% Alerta cobra - Daños de pintura49.000 2,3% Alerta cobra - 198370.000 2,8% En boca de todos278.000 7,7%

Telecinco

La mirada crítica175.000 9,1% El programa de AR312.000 11,7% Vamos a ver471.000 11,0% El precio justo696.000 9,3%

laSexta

Aruser@s el humorning176.000 11,0% Aruser@s342.000 13,8% Al rojo vivo471.000 11,2%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' se coronó un día más como el programa más visto del día con un 24% y 2.359.000 espectadores, mientras que 'Telediario 1' ocupó el segundo lugar en la cita del mediodía con un 15,7% y 1.541.000 espectadores. Más distanciado se situó 'Informativos Telecinco 15:00' con su 9,9% y 971.000 espectadores, en un tercer lugar que también ocupó en la cita nocturna con un 8,3% y 947.000. Antena 3 lideró entonces con un 18,1% y 2.089.000 espectadores, distanciado de nuevo de La 1, cuyos informativos alcanzaron un 12,7% y 1.473.000.

La 1

Informativo territorial 1827.000 12,5% Telediario 11.541.000 15,7% Informativo territorial 21.215.000 12,3% Telediario 21.473.000 12,7%

Antena 3

Noticias de la mañana283.000 14,9% Antena 3 noticias 12.359.000 24,0% Antena 3 noticias 22.089.000 18,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1646.000 8,7% El desmarque cuatro 1398.000 4,1% Noticias Cuatro 2550.000 5,7%

Telecinco

El matinal121.000 8,8% Informativos Telecinco 15:00971.000 9,9% Informativos Telecinco 21:00947.000 8,3%

laSexta

laSexta noticias 14h803.000 9,3% laSexta noticias:jugones516.000 5,2% laSexta noticias 20h750.000 7,8%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas