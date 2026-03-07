'El desafío' (13,2%) mantiene su liderazgo a la baja ante un '¡De viernes!' (11,1%) que coge aire

Audiencias Viernes 6 de Marzo de 2026
'El desafío' sumó este viernes 6 de marzo una nueva noche de liderazgo para su sexta edición, en esta ocasión con un 13,2% y 1.183.000 espectadores, lo que supone solo una pérdida de -0,6 puntos con respecto a la remontada de la gala de la semana anterior.
El programa de Antena 3 se mantenía fuerte ante su competencia, entre la que destacó '¡De viernes!': el programa de Telecinco acortó distancias al mejorar +0,9 puntos y firmar un 11,1% y 894.000 espectadores. Mientras, en La 1, 'Trivial Pursuit' continuaba sin levantar cabeza al marcar un pobre 6,6% y 702.000 espectadores, -0,2 puntos por debajo del dato del pasado viernes.
- 'El desafío': Campanario es enterrada viva y José Yélamo impacta tras pasar por urgencias con su pole dance
El concurso capitaneado por Egoitz Txurruka era superado de nuevo por el blockbuster de Cuatro que, en esta ocasión, alcanzó un 7% y 842.000 espectadores con 'Caminando entre las tumbas', la cual conseguía -1,4 puntos menos que la apuesta del viernes anterior. Con respecto a 'Equipo de investigación', el reportaje 'Machos alfa: Del like al delito' cosechó un 5,4% y 597.000 espectadores, -0,3 puntos menos que hace una semana.
Irene Rosales en '¡De viernes!'
Prime time
- 'El desafío' (13,2%) sigue líder, aunque baja -0,6 puntos en una semana
- 'Trivial Pursuit' promedia 6,9% en sus tres entregas, -0,4 puntos menos que el viernes anterior
- '¡De viernes!' remonta a un 11,1% tras experimentar una subida de +0,9 puntos
Trivial Pursuit778.000 6,5%
Trivial Pursuit702.000 6,6%
Trivial Pursuit661.000 7,7%
Cifras y letras406.000 3,4%
Cifras y letras618.000 5,1%
Plano general - Miriam González251.000 2,1%
Historia de nuestro cine: presentación - Padre nuestro229.000 2,8%
Historia de nuestro cine: película - Padre nuestro258.000 2,9%
El desafío: calentando motores1.137.000 9,4%
El desafío1.183.000 13,2%
First Dates842.000 7,0%
El blockbuster - Caminando entre las tumbas789.000 8,2%
¡De viernes!894.000 11,1%
Lasexta columna - Proyecto Islero: la bomba atómica de Franco680.000 5,6%
Equipo de investigación - Machos alfa: del like al delito597.000 5,4%
Equipo de investigación - Paco el bueno428.000 5,6%
'Trivial Pursuit'
Late night
- La reposición de 'El desafío' (7,4%) remonta +1,9 puntos en una semana
- El cine de Cuatro alcanza un 6,7% y mejora +0,8 puntos con respecto al pasado viernes
- 7,5% promedia 'Equipo de investigación' en el late night, superando en +0,6 puntos el dato de hace una semana
Trivial Pursuit474.000 7,6%
Trivial Pursuit248.000 6,2%
Atención obras133.000 4,5%
Diario América 24h119.000 5,0%
Historia de nuestro cine: coloquio - Padre nuestro130.000 2,5%
José Luis López Vázquez: ¡Qué disparate!55.000 1,8%
El desafío240.000 7,4%
Cine Cuatro - Elefante blanco (2022)275.000 6,7%
Sportium game show51.000 2,2%
Gran Madrid show144.000 6,1%
Equipo de investigación - En el nombre de Nadia280.000 7,0%
Equipo de investigación - Anita la fantástica193.000 7,9%
'Sueños de libertad'
Sobremesa y tarde
- -2,7 puntos pierde 'Valle Salvaje' con respecto al viernes anterior al marcar 10,4% de share
- 'Y ahora, Sonsoles' (9,5%) remonta +0,6 puntos en una semana
- '¡Allá tú!' cierra su mejor semana de la temporada con un 9,7%, +1,2 puntos más que el viernes pasado
Directo al grano996.000 11,0%
Valle Salvaje840.000 10,4%
La promesa964.000 11,5%
Malas lenguas958.000 10,6%
Aquí la Tierra1.246.000 12,2%
Saber y ganar607.000 6,2%
Grandes documentales364.000 4,1%
Naturaleza maravillosa y salvaje368.000 4,0%
Tecnología animal - Zorros357.000 4,2%
Malas lenguas656.000 8,0%
Los conciertos de la 2 - Concierto homenaje a las víctimas del terrorismo152.000 1,6%
Sueños de libertad1.277.000 13,6%
Y ahora, Sonsoles798.000 9,5%
Pasapalabra1.978.000 19,6%
Todo es mentira646.000 7,2%
Lo sabe no lo sabe523.000 6,2%
El tiempo justo806.000 9,2%
El diario de Jorge808.000 9,6%
¡Allá tú!955.000 9,7%
Zapeando542.000 5,8%
Más vale tarde567.000 6,8%
La sexta clave515.000 4,6%
'Al rojo vivo'
Mañana
- -1 punto pierde 'Espejo público' (11,3%) con respecto al pasado viernes
- Bajón de -2,4 puntos para 'El programa de Ana Rosa', que firma un 11,7%
- 'Al rojo vivo' bate su máximo de temporada por tercer día consecutivo al cosechar un 11,2%, con un subidón de +3,2 puntos en una semana
La hora de La 1453.000 20,6%
Entrevista - Ana Redondo555.000 22,1%
Mañaneros 360529.000 14,7%
Mañaneros 3601.013.000 11,9%
España sin asfalto - De las viñas a las lonjas16.000 1,4%
Cachalotes: una historia de familia13.000 0,8%
Rios - Ebro26.000 1,2%
Aquí hay trabajo23.000 0,9%
Universo UNED29.000 1,1%
Viajar en tren - Austria: Zell am See-Krimml29.000 1,1%
El escarabajo verde - La fiebre de la montaña39.000 1,4%
¡QuÉ animal! - Cavernícolas55.000 1,8%
El western de la 2 - La máscara de cuero94.000 2,3%
El cazador120.000 1,9%
El cazador226.000 2,4%
Espejo público (magazine)336.000 11,3%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano - Langostinos a la americana con arroz830.000 15,2%
La ruleta de la suerte1.550.000 19,9%
¡Toma salami! - A tope de amor12.000 0,8%
Alerta cobra - Revancha23.000 1,2%
Alerta cobra - Daños de pintura49.000 2,3%
Alerta cobra - 198370.000 2,8%
En boca de todos278.000 7,7%
La mirada crítica175.000 9,1%
El programa de AR312.000 11,7%
Vamos a ver471.000 11,0%
El precio justo696.000 9,3%
Aruser@s el humorning176.000 11,0%
Aruser@s342.000 13,8%
Al rojo vivo471.000 11,2%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' se coronó un día más como el programa más visto del día con un 24% y 2.359.000 espectadores, mientras que 'Telediario 1' ocupó el segundo lugar en la cita del mediodía con un 15,7% y 1.541.000 espectadores. Más distanciado se situó 'Informativos Telecinco 15:00' con su 9,9% y 971.000 espectadores, en un tercer lugar que también ocupó en la cita nocturna con un 8,3% y 947.000. Antena 3 lideró entonces con un 18,1% y 2.089.000 espectadores, distanciado de nuevo de La 1, cuyos informativos alcanzaron un 12,7% y 1.473.000.
Informativo territorial 1827.000 12,5%
Telediario 11.541.000 15,7%
Informativo territorial 21.215.000 12,3%
Telediario 21.473.000 12,7%
Noticias de la mañana283.000 14,9%
Antena 3 noticias 12.359.000 24,0%
Antena 3 noticias 22.089.000 18,1%
Noticias Cuatro 1646.000 8,7%
El desmarque cuatro 1398.000 4,1%
Noticias Cuatro 2550.000 5,7%
El matinal121.000 8,8%
Informativos Telecinco 15:00971.000 9,9%
Informativos Telecinco 21:00947.000 8,3%
laSexta noticias 14h803.000 9,3%
laSexta noticias:jugones516.000 5,2%
laSexta noticias 20h750.000 7,8%