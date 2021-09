"Padre no hay más que uno"

Tras el buen rendimiento del conjunto español de fútbol en la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, el público ha vuelto a seguir sus andadas durante su enfrentamiento contra Suecia, que se resolvió con una derrota que complica la clasificación para el Mundial de Catar. A pesar del mal resultado, la emisión del partido a través de La 1 ha sido lo más visto del día, promediando un 26,4% de share y marcando un total de 3,222 millones de espectadores.

Justo después del evento deportivo, Antena 3 ha recogido el testigo del liderazgo con "Padre no hay más que uno", que ha firmado un gran 22,7% con su estreno, con el que ha ensombrecido sin reparos la final de 'La última cena', que se ha resuelto ante el 13,1% de la audiencia. Por su parte, '¿Y si sí?' cae a un 5,9% y no aprovecha el tirón del fútbol, Cuatro vuelve a anotar un 5,6% con '9-1-1' y laSexta baja -1 punto con 'El jefe infiltrado'.

La 1

Antena 3

'Cine' "Padre no hay más que uno": 2.152.000 y 22,7%

Telecinco

Cuatro

'First dates': 958.000 y 7,2%

'First dates': 415.000 y 3,5%

laSexta

'El intermedio: The very best': 474.000 y 3,6%

'El jefe infiltrado': 453.000 y 3,9%