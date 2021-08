Tras el salto del icónico 'Pasapalabra' a Antena 3, Telecinco sigue buscando un concurso que vuelva a atrapar a la audiencia del canal y competir contra su antiguo formato. Primero probó suerte recuperando el clásico 'El precio justo', pero el resultado no fue el esperado y acabó siendo retirado. Este lunes, 2 de agosto de 2021, Mediaset España volvió a intentarlo en el prime time con 'Alta tensión', con la probable intención de testarlo de cara a convertirse en la competencia de 'Pasapalabra'. El programa presentado por Christian Gálvez lideró su franja con un 13,1% de share, reuniendo a 1.565.000 espectadores. Eso sí, su competencia en Atresmedia eran reposiciones veraniegas.

Después de 'Alta tensión', Telecinco apostó por la serie italiana 'DOC', que anotó en su estreno un 11,3% y reunió a 1.172.000 espectadores, para frenar a la ficción turca de Antena 3. Pero el canal de Atresmedia lideró sobre su competencia al anotar con 'Inocentes' un 12,3% de cuota de pantalla y 1.240.000 espectadores con su primer episodio. Aunque en su segunda entrega fue superada por la propuesta de Telecinco.

· 'Alta tensión' se estrena en Telecinco liderando en su franja

· La italiana 'DOC' se estrena con un (11,3%), pero no supera a la turca de Antena 3

· 'Inocentes' se mantiene en el prime time de Antena 3 (-0,1)

Antena 3

Telecinco

La 1

laSexta

'El intermedio: The very best': 470.000 y 4,1%

'El taquillazo' "Agente contrainteligente": 543.000 y 5,2%