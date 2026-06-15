"El valle de la venganza" en TRECE, lo más visto de las temáticas TDT del sábado

Por Redacción |

El cine domina la jornada del sábado en las temáticas TDT. El liderazgo es para "El valle de la venganza", la película emitida por TRECE y protagonizada por John Travolta, Ethan Hawke y Taissa Farmiga, que reúne a 257.000 espectadores y firma un destacado 3,6% de cuota de pantalla.

La segunda posición es para "Brick Mansions", emitida en BeMad, que alcanza un 2,7% de share y 236.000 seguidores. Muy cerca se sitúa 'El pueblo', que ocupa el tercer puesto con los mismos 2,7 puntos de cuota y 233.000 espectadores.

La cuarta plaza vuelve a ser para el cine gracias a "Distrito 13", que registra un 2,8% y 232.000 televidentes. Completa el top 5 'Los Simpson', que mantiene su fortaleza en Neox con 223.000 espectadores y un 2,6% de share.

Ranking cadenas TDT Sábado, 13 de Junio de 2026 2,2% 2,2% 2,1% 2,0% 1,8% 1,8% 1,6% 1,6% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,7% 0,7% 0,6% Ranking programas TDT Sábado, 13 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine El valle de la venganza 18:54 20:39 257.000 3,6% Cine Brick mansions(la fortaleza) 15:40 17:17 236.000 2,7% El pueblo 16:31 18:07 233.000 2,7% Cine Distrito 13 17:17 18:44 232.000 2,8% Los Simpson 14:54 15:20 223.000 2,6% Camino a ny 23:38 24:01 213.000 2,6% Mentes criminales La tormenta perfecta 17:03 18:06 201.000 2,4% Control de carreteras 20:31 21:00 200.000 2,8% Cine Fallen(1997) 15:20 17:51 191.000 2,2% La que se avecina Una sugarbaby,un filet muñon ... 14:17 16:31 184.000 2,2% Ranking FDF ( 2,2% ) - Sábado, 13 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share El pueblo 16:31 18:07 233.000 2,7% La que se avecina Una sugarbaby,un filet muñon ... 14:17 16:31 184.000 2,2% La que se avecina Una limpieza de karma,una ... 18:07 20:01 159.000 2,1% La que se avecina Un hombre salvaje,una vieja ... 20:01 22:12 149.000 2,0% Aída Los guinness al sol 10:34 11:54 104.000 4,1% Ranking Energy ( 2,2% ) - Sábado, 13 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Mentes criminales La tormenta perfecta 17:03 18:06 201.000 2,4% CSI: Nueva York Comer hasta reventar 22:51 23:41 180.000 2,1% CSI: Nueva York Crisis de identidad 21:52 22:51 175.000 2,0% Mentes criminales P911 16:02 17:03 172.000 1,9% CSI: Nueva York Un asesino elegante 18:06 19:04 171.000 2,2% Ranking BEMADtv ( 2,1% ) - Sábado, 13 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Brick mansions(la fortaleza) 15:40 17:17 236.000 2,7% Cine Distrito 13 17:17 18:44 232.000 2,8% Cine Wasabi:el trato sucio de la mafia 18:44 20:26 180.000 2,5% Cine 22 balas 20:26 22:23 175.000 2,2% Cine Comando(1985) 22:23 24:03 168.000 1,9% Ranking Neox ( 2,0% ) - Sábado, 13 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Los Simpson 14:54 15:20 223.000 2,6% Cine Fallen(1997) 15:20 17:51 191.000 2,2% Cine Danko,calor rojo 17:51 19:51 176.000 2,3% Cine Los rios de color purpura 22:11 24:30 174.000 2,0% Los Simpson 14:26 14:54 160.000 2,1% Ranking TRECE ( 1,8% ) - Sábado, 13 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine El valle de la venganza 18:54 20:39 257.000 3,6% Cine Invencible(unbroken) 14:42 16:59 180.000 2,1% Cine Hora punta 2 20:43 22:10 155.000 2,0% Cine Fuerzas especiales 16:59 18:54 146.000 1,8% Cine El unico 22:10 23:38 119.000 1,3% Ranking Atreseries ( 1,8% ) - Sábado, 13 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Crimen en el pacifico Infiltrados 22:00 23:05 157.000 1,8% Crimen en el pacifico Desconocida 24:20 25:08 126.000 1,8% Crimen en el pacifico Infiltrados(2 parte) 23:05 24:20 124.000 1,5% Crimen en el paraíso 10:45 22:00 121.000 1,8% Crimen en el pacifico Desconocida(2 parte) 25:08 26:03 79.000 1,5% Ranking Divinity ( 1,6% ) - Sábado, 13 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La casa de mis sueños Delicia y dwayne 21:14 22:21 141.000 1,7% La casa de mis sueños Liat y zack 17:23 18:28 132.000 1,6% Tu casa de vacaciones lo vale 14:25 15:15 132.000 1,7% La casa de mis sueños Cara y jay 20:12 21:14 131.000 1,8% The Resident 22:21 23:02 124.000 1,4% Ranking DMAX ( 1,6% ) - Sábado, 13 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Control de carreteras 20:31 21:00 200.000 2,8% Control de carreteras 19:19 19:41 168.000 2,3% Control de carreteras 19:44 20:06 162.000 2,3% Control de carreteras 18:54 19:16 145.000 2,0% Control de carreteras 18:30 18:52 142.000 1,9% Ranking Teledeporte ( 1,2% ) - Sábado, 13 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Camino a ny 23:38 24:01 213.000 2,6% Fifa world cup 2026 23:12 23:38 164.000 1,9% Fútbol:copa mundial resumen Estados ... 20:33 20:56 152.000 2,1% Teledeporte 2 19:33 20:03 122.000 1,7% Ciclismo:tour auvergne-rhone-alpes Le ... 14:52 16:24 118.000 1,3% Ranking DKiss ( 1,2% ) - Sábado, 13 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Si,quiero ese vestido(benelux) 16:37 17:31 129.000 1,5% Si,quiero ese vestido 15:48 16:37 114.000 1,3% Si,quiero ese vestido 14:57 15:48 106.000 1,2% Mi vida con 300 kilos:¿que paso despues? 17:31 19:13 99.000 1,3% Los pies me estan matando 23:06 24:06 80.000 0,9% Ranking Nova ( 1,1% ) - Sábado, 13 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La tormenta 21:11 22:09 118.000 1,4% La tormenta 18:16 19:14 111.000 1,5% La tormenta 19:14 20:12 110.000 1,5% La tormenta 18:00 18:16 110.000 1,4% La tormenta 22:09 23:09 108.000 1,2% Ranking Canal 24 Horas ( 1,1% ) - Sábado, 13 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share D.reg(audiencia abierta) 14:23 14:53 110.000 1,5% Teled. fin semana 1 14:55 15:21 97.000 1,1% Fin de semana 24h 22:01 22:28 87.000 1,0% D.reg(fin de semana 24h) 10:00 14:23 87.000 2,6% Teledeporte 1 15:22 15:52 81.000 0,9% Ranking Mega (España) ( 1,1% ) - Sábado, 13 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Batalla de restaurantes 21:01 22:31 144.000 1,8% Batalla de restaurantes 22:31 23:59 130.000 1,5% Pesadilla en la cocina 18:29 19:37 83.000 1,1% Pesadilla en la cocina 17:12 18:29 83.000 1,0% ¿Quién da más? Mary y allee 13:38 14:06 79.000 1,5% Ranking Veo7 ( 1,0% ) - Sábado, 13 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Ley y orden:unidad de victimas especiales ... 22:54 23:41 120.000 1,4% Ley y orden:unidad de victimas especiales ... 21:13 21:59 110.000 1,4% Ley y orden:unidad de victimas especiales Duda ... 21:59 22:54 109.000 1,2% Ley y orden:unidad de victimas especiales La ... 20:15 21:13 96.000 1,3% Blue bloods,familia de policias Algo azul 19:32 20:15 94.000 1,3% Ranking Squirrel ( 1,0% ) - Sábado, 13 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Rehen letal 22:06 23:44 122.000 1,4% Cine The outpost 15:32 17:32 91.000 1,0% Conspiracion de poder 17:32 18:12 83.000 1,0% Conspiracion de poder 18:12 18:58 81.000 1,0% Cine Kung fu yoga 20:24 22:06 78.000 1,0% Ranking Boing ( 0,9% ) - Sábado, 13 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Doraemon,el gato cosmico 10:12 10:21 98.000 4,2% Teen titans go! 13:04 13:13 95.000 2,6% Doraemon,el gato cosmico 14:17 14:28 88.000 1,3% Cine Las aventuras de tadeo jones 15:14 16:52 85.000 1,0% Doraemon,el gato cosmico 14:28 14:38 83.000 1,2% Ranking Clan TVE ( 0,7% ) - Sábado, 13 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Bluey 10:25 10:32 83.000 3,4% Bluey 09:21 09:28 82.000 4,5% Los green en la gran ciudad 21:52 22:02 80.000 1,0% Bluey 10:32 10:39 78.000 3,2% Bluey 09:14 09:21 72.000 4,2% Ranking Real Madrid TV ( 0,7% ) - Sábado, 13 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Belleza negra 15:43 17:38 91.000 1,0% Cine Desafio en rio bravo 17:41 19:11 87.000 1,1% Penaltis futbol:copa de campeones juvenil(d) ... 21:14 21:22 82.000 1,0% Fútbol:corazon classic match ... 12:01 13:49 51.000 1,5% Cine La patrulla 21:40 23:48 48.000 0,6% Ranking Ten ( 0,6% ) - Sábado, 13 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Caso cerrado 19:06 20:03 60.000 0,8% Caso cerrado 17:20 18:18 60.000 0,7% Caso cerrado 18:18 19:06 52.000 0,7% Caso cerrado 16:16 17:20 52.000 0,6% Caso cerrado 20:03 20:59 46.000 0,6%

En el ranking de cadenas temáticas TDT,comparten el liderazgo de la jornada con unde cuota de pantalla. Por detrás se sitúa, que ocupa la tercera posición con un. El cuarto puesto es para, que firma un, mientras quecierran el top 5 de cadenas con unde share cada una.