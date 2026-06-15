"El valle de la venganza" en TRECE, lo más visto de las temáticas TDT del sábado

El cine domina la jornada del sábado en las temáticas TDT. El liderazgo es para "El valle de la venganza", la película emitida por TRECE y protagonizada por John Travolta, Ethan Hawke y Taissa Farmiga, que reúne a 257.000 espectadores y firma un destacado 3,6% de cuota de pantalla.
La segunda posición es para "Brick Mansions", emitida en BeMad, que alcanza un 2,7% de share y 236.000 seguidores. Muy cerca se sitúa 'El pueblo', que ocupa el tercer puesto con los mismos 2,7 puntos de cuota y 233.000 espectadores.
La cuarta plaza vuelve a ser para el cine gracias a "Distrito 13", que registra un 2,8% y 232.000 televidentes. Completa el top 5 'Los Simpson', que mantiene su fortaleza en Neox con 223.000 espectadores y un 2,6% de share.
En el ranking de cadenas temáticas TDT, FDF
y Energy
comparten el liderazgo de la jornada con un 2,2%
de cuota de pantalla. Por detrás se sitúa BeMad
, que ocupa la tercera posición con un 2,1%
. El cuarto puesto es para Neox
, que firma un 2%
, mientras que Atreseries
y TRECE
cierran el top 5 de cadenas con un 1,8%
de share cada una.
Ranking cadenas TDT Sábado, 13 de Junio de 2026
2,2%
2,2%
2,1%
2,0%
1,8%
1,8%
1,6%
1,6%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,7%
0,7%
0,6%
Ranking programas TDT Sábado, 13 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El valle de la venganza
18:54
20:39
257.000
3,6%
Cine Brick mansions(la fortaleza)
15:40
17:17
236.000
2,7%
El pueblo
16:31
18:07
233.000
2,7%
Cine Distrito 13
17:17
18:44
232.000
2,8%
Los Simpson
14:54
15:20
223.000
2,6%
Camino a ny
23:38
24:01
213.000
2,6%
Mentes criminales La tormenta perfecta
17:03
18:06
201.000
2,4%
Control de carreteras
20:31
21:00
200.000
2,8%
Cine Fallen(1997)
15:20
17:51
191.000
2,2%
La que se avecina Una sugarbaby,un filet muñon ...
14:17
16:31
184.000
2,2%
Ranking FDF (2,2%) - Sábado, 13 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El pueblo
16:31
18:07
233.000
2,7%
La que se avecina Una sugarbaby,un filet muñon ...
14:17
16:31
184.000
2,2%
La que se avecina Una limpieza de karma,una ...
18:07
20:01
159.000
2,1%
La que se avecina Un hombre salvaje,una vieja ...
20:01
22:12
149.000
2,0%
Aída Los guinness al sol
10:34
11:54
104.000
4,1%
Ranking Energy (2,2%) - Sábado, 13 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mentes criminales La tormenta perfecta
17:03
18:06
201.000
2,4%
CSI: Nueva York Comer hasta reventar
22:51
23:41
180.000
2,1%
CSI: Nueva York Crisis de identidad
21:52
22:51
175.000
2,0%
Mentes criminales P911
16:02
17:03
172.000
1,9%
CSI: Nueva York Un asesino elegante
18:06
19:04
171.000
2,2%
Ranking BEMADtv (2,1%) - Sábado, 13 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Brick mansions(la fortaleza)
15:40
17:17
236.000
2,7%
Cine Distrito 13
17:17
18:44
232.000
2,8%
Cine Wasabi:el trato sucio de la mafia
18:44
20:26
180.000
2,5%
Cine 22 balas
20:26
22:23
175.000
2,2%
Cine Comando(1985)
22:23
24:03
168.000
1,9%
Ranking Neox (2,0%) - Sábado, 13 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
14:54
15:20
223.000
2,6%
Cine Fallen(1997)
15:20
17:51
191.000
2,2%
Cine Danko,calor rojo
17:51
19:51
176.000
2,3%
Cine Los rios de color purpura
22:11
24:30
174.000
2,0%
Los Simpson
14:26
14:54
160.000
2,1%
Ranking TRECE (1,8%) - Sábado, 13 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El valle de la venganza
18:54
20:39
257.000
3,6%
Cine Invencible(unbroken)
14:42
16:59
180.000
2,1%
Cine Hora punta 2
20:43
22:10
155.000
2,0%
Cine Fuerzas especiales
16:59
18:54
146.000
1,8%
Cine El unico
22:10
23:38
119.000
1,3%
Ranking Atreseries (1,8%) - Sábado, 13 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el pacifico Infiltrados
22:00
23:05
157.000
1,8%
Crimen en el pacifico Desconocida
24:20
25:08
126.000
1,8%
Crimen en el pacifico Infiltrados(2 parte)
23:05
24:20
124.000
1,5%
Crimen en el paraíso
10:45
22:00
121.000
1,8%
Crimen en el pacifico Desconocida(2 parte)
25:08
26:03
79.000
1,5%
Ranking Divinity (1,6%) - Sábado, 13 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de mis sueños Delicia y dwayne
21:14
22:21
141.000
1,7%
La casa de mis sueños Liat y zack
17:23
18:28
132.000
1,6%
Tu casa de vacaciones lo vale
14:25
15:15
132.000
1,7%
La casa de mis sueños Cara y jay
20:12
21:14
131.000
1,8%
The Resident
22:21
23:02
124.000
1,4%
Ranking DMAX (1,6%) - Sábado, 13 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Control de carreteras
20:31
21:00
200.000
2,8%
Control de carreteras
19:19
19:41
168.000
2,3%
Control de carreteras
19:44
20:06
162.000
2,3%
Control de carreteras
18:54
19:16
145.000
2,0%
Control de carreteras
18:30
18:52
142.000
1,9%
Ranking Teledeporte (1,2%) - Sábado, 13 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Camino a ny
23:38
24:01
213.000
2,6%
Fifa world cup 2026
23:12
23:38
164.000
1,9%
Fútbol:copa mundial resumen Estados ...
20:33
20:56
152.000
2,1%
Teledeporte 2
19:33
20:03
122.000
1,7%
Ciclismo:tour auvergne-rhone-alpes Le ...
14:52
16:24
118.000
1,3%
Ranking DKiss (1,2%) - Sábado, 13 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Si,quiero ese vestido(benelux)
16:37
17:31
129.000
1,5%
Si,quiero ese vestido
15:48
16:37
114.000
1,3%
Si,quiero ese vestido
14:57
15:48
106.000
1,2%
Mi vida con 300 kilos:¿que paso despues?
17:31
19:13
99.000
1,3%
Los pies me estan matando
23:06
24:06
80.000
0,9%
Ranking Nova (1,1%) - Sábado, 13 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La tormenta
21:11
22:09
118.000
1,4%
La tormenta
18:16
19:14
111.000
1,5%
La tormenta
19:14
20:12
110.000
1,5%
La tormenta
18:00
18:16
110.000
1,4%
La tormenta
22:09
23:09
108.000
1,2%
Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Sábado, 13 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
D.reg(audiencia abierta)
14:23
14:53
110.000
1,5%
Teled. fin semana 1
14:55
15:21
97.000
1,1%
Fin de semana 24h
22:01
22:28
87.000
1,0%
D.reg(fin de semana 24h)
10:00
14:23
87.000
2,6%
Teledeporte 1
15:22
15:52
81.000
0,9%
Ranking Mega (España) (1,1%) - Sábado, 13 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
21:01
22:31
144.000
1,8%
Batalla de restaurantes
22:31
23:59
130.000
1,5%
Pesadilla en la cocina
18:29
19:37
83.000
1,1%
Pesadilla en la cocina
17:12
18:29
83.000
1,0%
¿Quién da más? Mary y allee
13:38
14:06
79.000
1,5%
Ranking Veo7 (1,0%) - Sábado, 13 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
22:54
23:41
120.000
1,4%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
21:13
21:59
110.000
1,4%
Ley y orden:unidad de victimas especiales Duda ...
21:59
22:54
109.000
1,2%
Ley y orden:unidad de victimas especiales La ...
20:15
21:13
96.000
1,3%
Blue bloods,familia de policias Algo azul
19:32
20:15
94.000
1,3%
Ranking Squirrel (1,0%) - Sábado, 13 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Rehen letal
22:06
23:44
122.000
1,4%
Cine The outpost
15:32
17:32
91.000
1,0%
Conspiracion de poder
17:32
18:12
83.000
1,0%
Conspiracion de poder
18:12
18:58
81.000
1,0%
Cine Kung fu yoga
20:24
22:06
78.000
1,0%
Ranking Boing (0,9%) - Sábado, 13 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
10:12
10:21
98.000
4,2%
Teen titans go!
13:04
13:13
95.000
2,6%
Doraemon,el gato cosmico
14:17
14:28
88.000
1,3%
Cine Las aventuras de tadeo jones
15:14
16:52
85.000
1,0%
Doraemon,el gato cosmico
14:28
14:38
83.000
1,2%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Sábado, 13 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bluey
10:25
10:32
83.000
3,4%
Bluey
09:21
09:28
82.000
4,5%
Los green en la gran ciudad
21:52
22:02
80.000
1,0%
Bluey
10:32
10:39
78.000
3,2%
Bluey
09:14
09:21
72.000
4,2%
Ranking Real Madrid TV (0,7%) - Sábado, 13 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Belleza negra
15:43
17:38
91.000
1,0%
Cine Desafio en rio bravo
17:41
19:11
87.000
1,1%
Penaltis futbol:copa de campeones juvenil(d) ...
21:14
21:22
82.000
1,0%
Fútbol:corazon classic match ...
12:01
13:49
51.000
1,5%
Cine La patrulla
21:40
23:48
48.000
0,6%
Ranking Ten (0,6%) - Sábado, 13 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
19:06
20:03
60.000
0,8%
Caso cerrado
17:20
18:18
60.000
0,7%
Caso cerrado
18:18
19:06
52.000
0,7%
Caso cerrado
16:16
17:20
52.000
0,6%
Caso cerrado
20:03
20:59
46.000
0,6%