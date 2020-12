Los estrenos que nos hemos perdido en 2020 por culpa del coronavirus

La fuerte irrupción del Covid-19 en Europa y América a principios de año, trastocó numerosas vidas y tuvo impacto en múltiples sectores, entre ellos, el de la televisión y las plataformas. Los rodajes se vieron paralizados por seguridad, con el fin de evitar contagios, y se estableció un teletrabajo para mantener las distancias, por lo que se produjo un importante impacto en la mecánica de trabajo de las productoras.

La paralización de las grabaciones de las próximas ficciones de cadenas y plataformas de streaming cambiaron por completo el calendario de muchos estrenos, dados los retrasos. Algunos de ellos, ya habían confirmado su estreno en algún momento de 2020, algo que en ciertos casos no ha podido cumplirse dada la situación por la pandemia. Por esa razón, en FórmulaTV recopilamos los estrenos de la pequeña pantalla que se habían marcado para este año, pero que finalmente han tenido que posponerse, como mínimo, a 2021, dado lo inesperado de la situación.

1 ABC

'Stumptown' y 'The Rookie'

Mientras que ABC ha logrado estrenar este otoño series como la décimoséptima temporada de 'Anatomía de Grey' o la cuarta de 'The Good Doctor', hay dos producciones que sí se han visto afectadas por el Covid-19 y ya no se verán en este 2020, como en un principio estaba previsto. La primera es 'The Rookie', el equipo de la serie protagonizada por Nathan Fillion tenía previsto estrenar su tercera temporada en algún momento a finales de 2020. Algo que pronto se vio inviable con la irrupción del coronavirus, que retrasó la producción y, en consecuencia, el estreno, que ya cuenta con una fecha concreta: aterrizará en la cadena el próximo 3 de enero.

En cuanto a la segunda, 'Stumptown', serie protagonizada por Cobie Smulders, fue renovada por una segunda temporada en mayo y, de hecho, comenzó su producción, dado que estaba incluida en la lista de series para emitir en el otoño de 2020 que se dio a conocer en junio. La irrupción del Covid-19, sin embargo, acabó retrasando el proceso hasta que, finalmente, a pesar del gran seguimiento que tuvo la primera temporada de 'Stumptown', la serie fue finalmente cancelada. Entre otras cosas, el hecho de que fuera considerado uno de dramas de "alta gama" de la cadena, dado su elevado coste, podría haber propiciado la decisión de no seguir produciéndola.

- 'Stumptown' (T2) – cancelada.

- 'The Rookie' (T3) – 3 de enero.

2 Amazon Prime Video

'El internado: Las Cumbres'; Leonor Watling, protagonista de 'La templanza' y 'Undone'

Amazon Prime Video tenía previsto estrenar la cuarta y última temporada de 'Goliath' y la segunda de 'Undone', ambas renovadas a mediados de noviembre de 2019, este 2020. En el caso de la primera, tras el parón, el equipo no ha regresado al rodaje hasta principios de diciembre de 2020, por lo que, de seguir la tendencia, podría no llegar hasta octubre de 2021, mes en el que aterrizaron sus predecesoras. En cuanto a la serie de animación 'Undone', se esperaba que su lanzamiento a finales de 2020, algo que se vio retrasado hasta 2021 con la paralización de su producción. De hecho, algunos medios han apuntado a la posibilidad de que los nuevos episodios no solo se retrasen hasta principios del próximo año, sino que haya que esperar hasta finales o incluso principios de 2022 para poder ver la segunda temporada.

Más allá de nuevas temporadas de series que ya forman parte de su catálogo, Amazon Prime Video también tenía previsto incluir hasta tres producciones españolas totalmente nuevas este 2020. Como parte de un acuerdo con Atresmedia Studios, Amazon esperaba contar este año con 'El Internado: Las Cumbres', reboot de 'El internado: Laguna negra', que en principio había marcado su estreno para finales de 2020; y 'La Templanza', serie protagonizada por Leonor Watling, que se había anunciado como una de las apuestas más potentes para el 2020. Mientras que la primera se anunció a finales de diciembre de 2019, la segunda se había confirmado a principios de ese mismo año, junto a 'El Cid', producción que sí que ha podido cumplir, fechando su estreno el 18 de diciembre, mientras que sus compañeras han sufrido retrasos que han obligado a posponerlas, al menos, hasta 2021.

Un caso curioso, sin embargo, es el de 'Cortés y Moctezuma', serie que, en principio, tenía previsto su lanzamiento a lo largo de 2020, con una historia que iba a contar con Javier Bardem como protagonista. Su confirmación, de hecho, se dio en marzo de 2018, cuando se afirmaba que el español formaría parte de una serie producida por Steven Spielberg, que ha acabado siendo cancelada ante el impacto del coronavirus. Las restricciones en la producción de la ficción acabaron perjudicando el desarrollo tal y como lo deseaba su equipo, por lo que a principios de septiembre, Amazon Studios y Amblin Partners confirmaron en un comunicado que, al menos por el momento y "en el futuro cercano, no hay forma de retomar la producción alcanzando la dimensión y escala que teníamos previstas".

- 'Cortés y Moctezuma' - cancelada.

- 'El Internado: Las Cumbres' - Sin fecha.

- 'Goliath' (T4) - Sin fecha.

- 'La templanza' - Sin fecha.

- 'Undone' (T2) - Sin fecha.

3 Apple

'For All Makind', 'Servant' y 'The Morning Show'

Algo más de un año después de que se lanzara la plataforma Apple TV+, su catálogo tiene pendientes el estreno de varias segundas temporadas, previstas para 2020, de algunas de sus series. Entre ellas, figura 'Dickinson', ficción protagonizada por Hailee Steinfeld que pudo grabar gran parte de su segunda temporada antes de la irrupción del coronavirus y estaba prevista para finales de 2020, algo que finalmente no va a ocurrir: su debut tendrá lugar el 8 de enero de 2021. 'Para toda la humanidad' también tenía programado el lanzamiento de nuevos episodios hacia finales de este año, tras ser renovada en octubre de 2019, pero finalmente su estreno se ha retrasado hasta el 19 de febrero. Una noticia que se confirmó a finales de noviembre, apenas unos días antes de que se aanunciara su renovación por una tercera temporada.

'Servant', ficción a cargo de M. Night Shyamalan, terminó su rodaje este verano tras el parón por el Covid-19. Por ello, su estreno, previsto a lo largo de este año, se vio pospuesto hasta el 15 de enero, fecha a partir de la cual cada episodio será publicado cada viernes. La popular serie 'The Morning Show' con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon al frente del reparto, también se ha hecho esperar tras la pausa por la pandemia, por lo que las grabaciones no pudieron retomarse hasta el mes de octubre, haciendo así inviable que se estrene en noviembre como estaba previsto, un año después de la primera temporada. En último lugar, se encuentra 'Truth Be Told', protagonizada por Octavia Spencer, cuya nueva tanda de episodios fue renovada en marzo y se esperaba para diciembre de este año, antes de que se detuviera la producción y tuviera que posponerse hasta finales de octubre.

- 'Dickinson' (T2) - 8 de enero.

- 'For All Mankind' (T2) - 19 de febrero.

- 'Servant' (T2) - 15 de enero.

- 'The Morning Show' (T2) - Sin fecha.

- 'Truth Be Told' (T2) - Sin fecha.

4 BBC

Parte del reparto principal de 'Line of Duty'

BBC tenía previsto el estreno de la sexta temporada de 'Line of Duty' a finales de 2020, pero su rodaje, marcado en el calendario de producción entre febrero y mayo de este mismo año, fue interrumpido por la cuarentena establecida a causa del coronavirus cuando ya llevaban cuatro semanas de rodaje. Un parón que impidió retomar las grabaciones hasta septiembre, seis meses después de lo previsto, por lo que su estreno se pospuso de forma definitiva hasta 2021, probablemente el mes de marzo, aunque todavía no se ha establecido una fecha concreta.

- 'Line of Duty' (T6) - Sin fecha.

5 Disney+

'The Falcon and The Winter Soldier' y 'WandaVision'

Disney+ también tenía previstos algunos estrenos este 2020, que finalmente se han visto pospuestos hasta el próximo año: las series de Marvel 'The Falcon and The Winter Soldier', al igual que 'WandaVision'. En el caso de la primera, la compañía confirmó el retraso en su estreno a mediados de julio, cuando a principios de 2020 se había puesto sobre la mesa la posibilidad de que la producción debutara en la plataforma en el mes de agosto. Una decisión que se dio después de que fuera imposible retomar el rodaje que se paralizó en Praga en el mes de marzo, trastocando así todo el calendario de producción y situando su estreno para 2021.

En cuando a 'WandaVision', la serie protagonizada por Elisabeth Olsen y Paul Bettany mantenía su debut a finales de agosto, incluso durante el verano, a pesar del retraso a causa de la cuarentena por el coronavirus, cuando ya tenían casi todos los capítulos grabados. Un proceso que se reanudó en el mes de julio, por lo que la fecha de estreno se acabó estableciendo el 15 de enero de 2021, siendo su espera mucho menor de la que ha alcanzado su producción "hermana", 'The Falcon and The Winter Soldier'.

- 'The Falcon and The Winter Soldier' - 19 de marzo.

- 'WandaVision' - 15 de enero.

6 FX

'Pose'

El estreno de la tercera temporada de 'Pose' en FX estaba previsto para este 2020, pero tras varios días de rodaje en el mes de marzo, finalmente la producción se vio suspendida para proteger al reparto y al resto del equipo. Una decisión que en su momento confirmó Billy Porter, uno de sus protagonistas, quien además iba a dirigir uno de los episodios de la nueva temporada. Finalmente, las grabaciones se retomaron en el mes de octubre en Nueva York, después de que los integrantes de la producción se sometieran a las pertinentes pruebas para evitar contagios de coronavirus.

- 'Pose' (T3) - Sin fecha.

7 HBO

'Friends', 'Euphoria' y 'Succession'

Entre la lista de series previstas para estrenarse en HBO, figura el debut de la reunión de 'Friends', cuyo rodaje se pospuso por el coronavirus en el mes de marzo, aunque por entonces HBO Max mantenía su fecha de estreno en algún momento de 2020. Una previsión que cambió tan solo un mes después, en abril, cuando WarnerMedia comunicó la posibilidad de que el reencuentro se retrasara hasta 2021, algo que finalmente será una realidad.

La plataforma también tenía previstos los estrenos en 2020 de las segundas temporadas de 'Euphoria', cuya espera quedó un tanto "paliada" con la emisión de varios especiales en diciembre y 'Los Gemstone'. Finalmente, la primera contará con nuevos episodios a partir del 24 de enero, mientras que la segunda, que tenía el rodaje previsto para esta misma primavera y el estreno establecido para agosto, y por ahora carece de fecha concreta el año que viene. A ellas se iban a sumar las terceras temporadas de 'Barry' y 'Succession': la primera ya ha retrasado su estreno hasta, mínimo, marzo de 2021, mientras que la segunda tenía previsto el inicio de su rodaje antes de Navidad, por lo que su estreno podría no darse hasta mediados de 2021.

- 'Barry' (T3) - Sin fecha.

- 'Euphoria' (T2) - 24 de enero.

- 'Los Gemstone' (T2) - Sin fecha.

- Reunión de 'Friends' - Sin fecha.

- 'Succession' (T3) - Sin fecha.

8 Hulu

'Dollface', 'The Handmaid's Tale' y 'Wu-Tang: An American Saga'

Hulu cuenta con varias series que han visto retrasados sus estrenos hasta 2021, entre los que figura la exitosa 'The Handmaid's Tale', cuya cuarta temporada comenzó su rodaje a principios de marzo, con la previsión de estrenarse en otoño. Algo que no pudo ser posible al retrasarse el rodaje, por lo que su debut se dará en algún punto de 2021, alargando la espera más de un año desde el fin de la tercera temporada. En el lado "opuesto", Hulu tenía previsto estrenar la ficción 'The Old Man' en verano-otoño de este mismo año, pero se vio pospuesta hasta el año que viene.

'Dollface' y 'Wu-Tang: An American Saga' tenían previstas también el estreno de sus segundas temporadas en la plataforma, ambas renovadas a principios de año, con la previsión de que su estreno se produjera a finales de 2020. No obstante, los retrasos por el coronavirus parecen haber situado el estreno de la segunda a finales de 2021, mientras que 'Dollface' podría contar con una menor espera, debutando a principios del próximo año.

- 'Dollface' (T2) - Sin fecha.

- 'The Handmaid's Tale' (T4) - Sin fecha.

- 'The Old Man' - Sin fecha.

- 'Wu-Tang: An American Saga' (T2) - Sin fecha.

9 La 1

'La caza. Tramuntana'

'La caza. Tramuntana', ficción protagonizada por Megan Montaner y Alain Hernández, figuraba en la lista de estrenos de La 1 de Televisión Española para 2020, pero la irrupción del coronavirus obligó a paralizar un rodaje que ya había comenzado a finales de enero. La producción de esta ficción no volvió a retomarse hasta julio de este mismo año, en un proceso que no concluyó hasta septiembre, por lo que no fue posible que debutara en la cadena en el otoño de 2020, situando su más que probable fecha de estreno ya en 2021.

- 'La caza: Tramuntana' - Sin fecha.

10 Movistar+

'Los espabilados', 'Merlí: Sapere Aude' y 'Supernormal'

Movistar+ continúa con su apuesta por las producciones propias y, entre las previstas para estrenarse este mismo año que tendrán que esperar hasta 2021, podemos encontrar tres: 'Los espabilados', de Albert Espinosa, creador de 'Pulseras rojas', que fue confirmada en septiembre de 2019; 'Supernormal', protagonizada por Miren Ibarguren; y la segunda temporada de 'Merlí: Sapere Aude'. A mediados de octubre, se dio a conocer que la primera de ellas tiene establecida su fecha de estreno en enero, después de haber grabado algunos episodios antes de la irrupción del coronavirus; mientras que la segunda pospuso su rodaje al mes de julio, con las pertinentes medidas de seguridad. De momento, tanto la ficción protagonizada por Carlos Cuevas como 'Supernormal', carecen de una fecha aproximada de estreno.

- 'Los espabilados' - 29 de enero.

- 'Merlí: Sapere Aude' (T2) - Sin fecha.

- 'Supernormal' - Sin fecha.

11 Netflix

'Dear White People', '(Des)encanto' y 'Muñeca rusa'

Netflix contaba con 'Sex/Life', ficción protagonizada por Sarah Shahi, a finales de 2020, pero el rodaje en Toronto, previsto para desarrollarse entre marzo y junio, se acabó paralizando. Un proceso que no se retomó hasta el verano, por lo que se acabó retrasando su debut en la plataforma hasta 2021. Además, la plataforma de streaming aún tiene pendiente el estreno de la segunda temporada de 'Muñeca rusa', que en principio había previsto el comienzo de su rodaje para el 30 de marzo de 2020, pero los retrasos han acabado por retrasar el debut de nuevos episodios, como mínimo, a principios de 2021.

'(Des)encanto' también tiene pendiente el estreno de su tercera temporada. Aunque comunicó su estreno en 2020 a finales del pasado año a través de su cuenta oficial de Twitter, incluso a estas alturas del año se mantiene lo mismo en la descripción de la cuenta. Un estreno ya poco probable, más si se tiene en cuenta que no se han publicado novedades, adelantos o noticias de cómo va el desarrollo de los nuevos episodios desde finales 2019.

A estas producciones, Netflix planeaba sumar las cuartas temporadas de 'Queridos blancos' o 'GLOW'. De no ser por la pandemia, el showrunner de la primera, Justin Simien, aseguró que el rodaje habría concluido en el verano de 2020, pero sumando otras dificultades, como el positivo en Covid-19 de varios miembros del equipo, es más que probable que la serie cuente con más episodios en la primavera de 2021 o incluso en verano. En el caso de 'Glow', a pesar de que la serie de lucha libre iba a concluir con su cuarta temporada y ya se estaba desarrollando su producción, las dificultades añadidas por el coronavirus acabaron empujando a Netflix a cancelarla de forma definitiva.

- 'Dear White People' (T4) - Sin fecha.

- '(Des)encanto' (Parte 3) - Sin fecha.

- 'Glow' (T4) - Cancelada definitivamente.

- 'Muñeca rusa' (T2) - Sin fecha.

- 'Sex/Life' - Sin fecha.

12 The CW

'Batwoman', 'Riverdale' y 'Walker'

De cara a la temporada 2020/2021, The CW anunció su decisión de posponer algunos de sus estrenos previstos en principio para este otoño, entre las que figuraba el remake de 'Walker' con Jared Padalecki en el papel del mítico Chuck Norris, tras concluir su trabajo en 'Sobrenatural'. A principios de año, se esperaba que el piloto se presentara en el mes de mayo y se estrenara en la recta final del 2020, algo que finalmente se ha pospuesto para finales de 2021, concretamente, el 21 de enero.

Junto a dicha producción, The CW confirmó el traslado de otras tres, que se habían anunciado para el otoño 2020, al mes de enero de 2021: la segunda temporada de 'Batwoman' aterriza en la cadena el 17 de enero; la tercera de 'All American', un día después; y la quinta temporada de 'Riverdale', debuta el 20 de enero. La primera de ellas tenía planeado el reinicio del rodaje en Canadá en agosto, pero finalmente se vio retrasado hasta octubre, retrasando aún más la fecha de estreno; en el caso de 'All American', ocurrió algo parecido, puesto que su producción se retomó oficialmente en el mes de septiembre, al igual que pasó con la quinta temporada de 'Riverdale'. Esta serie, además, vio interrumpida el rodaje de su cuarta temporada, lo que obligó a reducir el número de episodios y trasladar algunas de las tramas hacia la quinta temporada.

- 'All American' (T3) - 18 de enero.

- 'Batwoman' (T2) - 17 de enero.

- 'Riverdale' (T5) - 20 de enero.

- 'Walker' - 21 de enero.