Las series canceladas que no verás en la temporada 2020/2021

Con el crecimiento de la industria audiovisual gracias especialmente a la proliferación de las plataformas de streaming, son múltiples las producciones para la pequeña pantalla que se han renovado o estrenado en los últimos meses, a las que también se unirán nuevas y viejas ficciones tras el comienzo de la temporada 2020/2021. Sin embargo, el mercado audiovisual esconde otro lado de la moneda más amargo que se repite también cada año: la cancelación producciones.

La mecánica, aunque habitual todas las temporadas a raíz de motivos como una baja audiencia o una producción demasiado cara, se ha visto agravada con la irrupción del coronavirus. Mientras que algunas ficciones se han visto canceladas por motivos técnicos, ha habido múltiples casos en los que la pandemia ha supuesto unos gastos extra o unas dificultades para los rodajes que han impedido la continuidad de algunas producciones. Ante la larga lista de ficciones canceladas a lo largo de este año, en FórmulaTV recopilamos cuáles son aquellas que se despiden este año, tanto las que tienen historias inacabadas como aquellas que han cerrado sus tramas antes del adiós definitivo.

1 ABC

'Bless This Mess', 'Single Parents' y 'The Baker and the Beauty'

ABC cuenta entre sus cancelaciones con un par de series "novatas" en su parrilla, ambas dramas: 'Emergence' y 'The Baker and the Beauty'. Mientras que la primera no ha logrado convencer ni al público al generar opiniones muy divididas con sus primeros episodios, la segunda pasó tan desapercibida, que incluso quedó como el drama menos visto de la cadena estadounidense, por lo que no sorprende que se tomara la decisión de prescindir de ambas en las próximas temporadas televisivas.

Además, ABC también ha prescindido de otras tres ficciones, todas ellas con dos temporadas: 'Schooled', 'Bless This Mess' y 'Single Parents'. Mientras que la cancelación de la primera no pillaba de sorpresa ante el evidente descenso en el número de espectadores que obtuvo en la segunda temporada con respecto a los datos de la primera, la decisión de denegar la renovación de las dos restantes sí que pilló por sorpresa a algunos fans. En el caso de 'Single Parents', la decisión llegaba después de la emisión de una temporada que reunió entre tres y cuatro millones de espectadores, algo insuficiente para su renovación. Algo muy parecido a lo que ocurrió con 'Bless This Mess', que aún reuniendo una audiencia nada desdeñable, no bastó para animar a realizar nuevas temporadas. Algo que no ha impedido que algunos de sus fans intentasen convencer a otras empresas y cadenas para que apostasen por ella, sin resultado.

- 'Bless This Mess' (2 temporadas)

- 'Emergence' (1 temporada)

- 'Schooled' (2 temporadas)

- 'Single Parents' (2 temporadas)

- 'The Baker and the Beauty' (1 temporada)

2 Amazon

Javier Bardem, elegido como protagonista de 'Cortés y Moctezuma'

Los efectos del coronavirus en el mundo han tenido su efecto sobre una de las producciones con tinte español que más prometían de Amazon, antes incluso de que pudiera mostrar sus primeras imágenes a la audiencia: 'Cortés y Moctezuma'. Con Javier Bardem como protagonista y productor junto a Gael García Bernal y Diego Luna, la miniserie histórica sobre la relación entre el conquistador español y el tlatoani o gobernador de Tenochtitlan había comenzado ya su rodaje, lo que no ha evitado la decisión de que se prescinda finalmente de ella en la plataforma.

De hecho, su equipo había estado trabajando a lo largo de dos semanas antes de que la situación les obligara a paralizar el rodaje. Aún así, la idea principal era retomar el trabajo realizado, pero el hecho de intentar recrear lo que deseaban considerando las nuevas medidas sanitarias no parece haber inclinado la balanza a favor de proseguir con el proyecto, por lo que Amazon Prime decidió cancelarlo definitivamente, algo que se comunicó a principios de septiembre. "En el clima actual, desafortunadamente no hay manera de retomar la producción en un futuro cercano para llegar a la escala y nivel de producción que se tenían pensado y que la serie se merece", explicaron en un comunicado conjunto Amazon Studios y Amblin Partners, estudios encargados de la producción.

- 'Cortés y Moctezuma'

3 AMC

'NOS4A2'

En el caso de AMC, la cadena estadounidense decidió prescindir de 'NOS4A2' tras el más que manifiesto bajón que dieron las cifras de audiencia en su segunda temporada, que comenzó a emitirse a finales de junio de este año. De hecho, estos nuevos episodios de la adaptación de la novela homónima de Joe Hill lograron la mitad de audiencia que sus predecesores, por lo que no resulta una decisión inesperada que la cadena haya decidido prescindir de ella en el futuro. "Christmasland vivirá para siempre, pero 'NOS4A2' terminará con el final de su segunda temporada. Estamos muy agradecidos a Jami O'Brien, Joe Hill y el reparto y el equipo de la serie por dos temporadas de inspiradora, terrorífica, cautivadora y definitoria televisión", comunicó la cadena, tras dar a conocer su decisión.

- 'NOS4A2' (2 temporadas)

4 CBS

'Hawaii Five-0', 'Broke' y 'Man With a Plan'

CBS también es otra de las cadenas que ha decidido prescindir de varias de sus producciones de cara a las próximas temporadas televisivas y, de hecho, tres de ellas han sido eliminadas tras emitir una única temporada que no han logrado convencer a la audiencia: 'Broke', 'Tommy' y 'Carol's Second Act'. La decisión sobre el futuro de estas producciones se dio a conocer a principios de mayo, prácticamente al mismo tiempo que la cadena anunciaba la cancelación de 'Man with a Plan', producción protagonizada por el famoso actor de 'Friends', Matt LeBlanc, cuya cuarta y última temporada aún no había acabado de emitirse por entonces.

Apenas un mes antes, CBS prescindió de 'God Friended Me' cuando todavía quedaban tres episodios de su segunda temporada pendientes de emitir. Semanas más tarde, le llegó el turno a 'Tell Me A Story', serie que también concluía con dos temporadas en su historial y que era una adaptación de 'Cuéntame un cuento', serie emitida en Antena 3 en 2014. A ellas se unió la despedida de una de las series insignia de la cadena durante la última década: 'Hawai 5.0', que concluyó a principios de abril con el final de su décima temporada. "No podemos estar más orgullosos de su calidad y longevidad, y nos sentimos agradecidos por la apasionada devoción que inspiró en los fans", comunicó la presidenta de CBS Entertainment, Kelly Kahl, después de que, a principios de año, se confirmara la decisión de poner fin a la serie.

- 'Broke' (1 temporada)

- 'Carol's Second Act' (1 temporada)

- 'God Friended Me' (2 temporadas)

- 'Hawaii Five-0' (10 temporadas)

- 'Man With a Plan' (4 temporadas)

- 'Tell Me a Story' (2 temporadas)

- 'Tommy' (1 temporada)

5 Facebook Watch

Jovan Adepo y Elizabeth Olsen en 'Sorry for your loss'

El éxito de 'Sorry for Your Loss', producción de Facebook Watch, tanto por parte de la crítica como de la audiencia, no ha salvado a la serie protagonizada por Elizabeth Olsen de la cancelación, tras sumar veinte episodios, divididos en dos temporadas. Ni siquiera cuando la actriz fue nominada a Critics' Choice Television Awards como Mejor actriz de serie dramática por su interpretación de Leigh Shaw, una mujer que debía de lidiar con la trágica muerte de su marido. De hecho, la estrategia de los productores de esta ficción es vender 'Sorry For Your Loss' a otras cadenas o plataformas, después de que Facebook Watch haya decidido apostar más por un contenido "no guionizado", es decir, realities, talk show y concursos, con los que ha cosechado un buen éxito entre sus usuarios.

- 'Sorry for your loss' (2 temporadas)

6 Fox

'Deputy', 'Almost Family' y 'Outmatched'

La lista de cancelaciones de Fox hasta la fecha es reducida y solo incluye tres producciones novatas en su parrilla que llegan a su final en la cadena estadounidense tras la emisión de una única temporada: 'Almost Family', 'Deputy' y 'Outmatched'. La primera fue cancelada oficialmente en marzo, después de que se paralizara su emisión a finales de enero y sus dos últimos episodios quedaran relegados a la noche del sábado, señales que ya indicaban su inminente "muerte". A ello se unió también la declaración de la modelo canadiense Sera Johnston, contra Timothy Hutton, uno de los protagonistas, a quien acusó de violarla cuando tenía solo catorce años de edad.

Apenas un mes después, llegó el turno de la cancelación oficial de 'Deputy', ficción protagonizada por Stephen Dorff que quedó como la segunda serie dramática de la cadena con la calificación más baja. De hecho, quedó tan solo por detrás de 'Almost Family', por lo que no sorprende que acabara siguiendo los pasos de su precesora. En cuanto a 'Outmatched', el adiós definitivo de esta comedia protagonizada por Jason Biggs y Maggie Lawson se dio a conocer en mayo, apenas unas semanas después de que concluyera su temporada sin conseguir una audiencia destacable.

- 'Almost Family' (1 temporada)

- 'Deputy' (1 temporada)

- 'Outmatched' (1 temporada)

7 HBO

'Room 104' y 'Run'

De entre su catálogo de series originales, HBO solo ha prescindido de dos series en lo que llevamos de 2020. La primera de ellas es 'Run', serie que se estrenó en abril con una temporada de siete episodios y fue finalmente cancelada unos meses después, tras concluir con un final que bien podría considerarse cerrado. "Después de explorar junto a la showrunner Vicky Jones las potenciales maneras de prolongar el viaje de Ruby y Billy, hemos llegado a la decisión de que no seguiremos adelante con la segunda temporada de 'Run'", manifestó HBO a través de un comunicado recogido entonces por Deadline.

En cuanto a la segunda producción cancelada, se trata de 'Room 104', ficción que acabará con el final de su cuarta temporada el próximo 9 de octubre, después de que los nuevos episodios comenzaran a emitirse a finales de julio. Una serie antológica creada por los hermanos Duplass, Mark y Jay, y ambientada en una misma habitación, con distintos personajes e historias planteadas en apenas media hora de duración. Además, esta producción contaba con la ventaja de poder explorar múltiples géneros, desde la comedia oscura hasta la ciencia ficción, hasta el punto de que su última temporada contará incluso con un episodio animado y canciones originales.

- 'Room 104' (4 temporadas)

- 'Run' (1 temporada)

8 Hulu

'High Fidelity', 'Harlots: Cortesanas' y 'Reprisal'

Entre las cancelaciones de Hulu de este año, se encuentran dos series de las que la plataforma ha decidido prescindir tras la emisión de una única temporada: 'High Fidelity' y 'Reprisal', cuyo adiós definitivo se dio a conocer prácticamente al mismo tiempo. Sin embargo, eso no eliminó el hecho de que la cancelación de la primera, adaptación de la novela de Nick Hornby protagonizada por Zoë Kravitz, resultara inesperada e injusta para muchos de sus fans. De hecho, según recogió Deadline en su momento, 'High Fidelity contó con el "apoyo interno" de la compañía e incluso se apostaba por extender su historia lo máximo posible, algo que finalmente quedó descartado ante la decisión final de Hulu.

'Harlots: Cortesanas' es la tercera producción de la que ha decidido prescindir la plataforma después de sumar un total de tres temporadas, algo que se sospechaba ante la ausencia de noticias sobre su futuro, durante varios meses, tras la emisión de su último episodio el pasado año. Una serie cuyo equipo creativo estaba formado principalmente por mujeres y que contaba una historia poco habitual en ficción: la vida de las prostitutas de Covent Garden en pleno siglo XVIII, para quienes ese trabajo era una forma de ganarse la vida para no depender económicamente de ningún hombre.

- 'High Fidelity' (1 temporada)

- 'Harlots: Cortesanas' (3 temporadas)

- 'Reprisal' (1 temporada)

9 NBC

'Bluff City Law', 'Council of Dads' y 'Perfect Harmony'

NBC ha optado por cancelar un total de cinco producciones, todas ellas noveles en su parrilla. 'Bluff City Law' es una de ellas, cuyo fatídico destino ya se veía venir después de que concluyera su emisión el pasado otoño sin noticias de una posible segunda temporada; mientras que otra es 'Council of Dads', la cual fue cancelada poco después de que concluyera su emisión, al ocupar el último lugar entre dramas vistos en NBC. En cuanto al regreso de la mítica Fran Drescher ('The Nanny') al terreno de las sitcoms generalistas gracias 'Indebted', este concluyó después de que la cadena confirmara su definitiva cancelación.

Una cancelación de NBC más que evidente fue el caso de 'Sunnyside', cuya emisión, de hecho, se retiró de la cadena tras mostrar tan solo cuatro episodios, por lo que no se tardó en hacer oficial una decisión que era más que evidente. La lista la completa 'Perfect Harmony', serie que se estrenó en otoño de 2019 con la esperanza de que se convirtiera en uno de los referentes cómicos de NBC, sin éxito. Sin embargo, su flojo estreno y sus posteriores emisiones la acabaron situando como la antepenúltima de las siete comedias más vistas de la temporada en la cadena, lo que la dejó lejos de posibles renovaciones.

- 'Bluff City Law' (1 temporada)

- 'Council of Dads' (1 temporada)

- 'Indebted' (1 temporada)

- 'Perfect Harmony' (1 temporada)

- 'Sunnyside' (se retiró de la cadena tras emitir 4 episodios)

10 Netflix

'Anne With An E', 'Altered Carbon' y 'Esta mierda me supera'

El caso de Netflix es especialmente llamativo, dado que la plataforma ha sumado una larga lista de producciones originales canceladas a lo largo del año. Entre ellas, de hecho, figuran varias que cuentan con una única temporada en el catálogo, como son los casos de 'Marianne', una de las primeras en descartarse; 'Astronomy Club', 'Ashley García: La ecuación del amor' o 'El show de Big Show', además de todas las que se sumaron a la lista de cancelaciones oficiales en junio: la serie protagonizada por RuPaul, 'AJ and the Queen'; el drama musical 'Soundtrack'; la serie sobre patinaje de hielo 'Spinning Out'; 'Mesías', 'La facción Octubre', 'V Wars', la serie francesa 'Osmosis'; 'Rétame', 'Turn Up Charlie' y 'White Lines'.

Entre estas series que carecerán de una renovación tras su primera temporada, destacan los inesperados casos de 'Esta mierda me supera' y 'The Society', debido a "las circunstancias creadas por el Covid", tal y como comunicó Netflix, antes de manifestar su agradecimiento "a los creadores, a todos los guionistas, reparto y equipo que han trabajado sin descanso". Una decisión que pilló a muchos por sorpresa, dado que ambas se habían ganado el favor del público y la crítica, y que se dio a conocer cuando 'The Society' tenía previsto comenzar las grabaciones de su segunda temporada en septiembre. Incluso el equipo de 'Esta mierda me supera', a pesar de no tener confirmada oficialmente su segunda temporada, ya tendría sus guiones escritos, según apuntó Deadline, a lo que se une el hecho de que muchos fans se unieron tras conocer la decisión de la compañía, para que alguna otra "salve" esta producción.

En su catálogo, Netflix también ha prescindido de nuevas temporadas para series como 'Altered Carbon', cuyo bajo número de visualizaciones habría provocado su cancelación tras dos temporadas; e 'Insatiable', cuya segunda y última temporada había pasado completamente desapercibida, obligando a la plataforma a cancelarla definitivamente. A ellas se unen hasta cuatro ficciones que concluyen con sus terceras temporadas: 'Anne with an E', cuyos fans han iniciado una campaña para que sea rescatada por otras compañías; 'Dead to Me', que anunció su última renovación a principios de julio; 'El método Kominsky', que se canceló tras su renovación por una tercera temporada; y 'Lost in Space', cuya última tanda de episodios llegará a emitirse en 2021.

Cerrando la larga lista de series que no serán renovadas por Netflix, se encuentran hasta seis producciones que concluirán tras confirmarse sus cuartas temporadas: 'Queridos blancos', aún sin fecha de estreno para sus últimos episodios; 'GLOW', que estenaría su temporada final este año, al igual que ocurriría con 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina', que su quinta temporada iba a conectar con 'Riverdale'; 'Ozark', cuya recta final se incorporaría a la plataforma a partir de noviembre; y 'Atípico', serie que concluiría el próximo año.

- 'AJ and the queen' (1 temporada)

- 'Altered Carbon' (2 temporadas)

- 'Anne With An E' (3 temporadas)

- 'Ashley García: La ecuación del amor' (1 temporada)

- 'Astronomy Club' (1 temporada)

- 'Atípico' (4 temporadas)

- 'Dead To Me' (3 temporadas)

- 'El show de Big Show' (1 temporada)

- 'El método Kominsky' (3 temporadas)

- 'Esta mierda me supera' (1 temporada)

- 'Glow' (4 temporadas)

- 'Insatiable' (2 temporadas)

- 'La facción Octubre' (1 temporada)

- 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' (4 temporadas)

- 'Marianne' (1 temporada)

- 'Mesías' (1 temporada)

- 'Osmosis' (1 temporada)

- 'Ozark' (4 temporadas)

- 'Lost in Space' (3 temporadas)

- 'Queridos blancos' (4 temporadas)

- 'Rétame' (1 temporada)

- 'Soundtrack' (1 temporada)

- 'Spinning Out' (1 temporada)

- 'The Society' (1 temporada)

- 'Turn Up Charlie' (1 temporada)

- 'V Wars' (1 temporada)

- 'White Lines' (1 temporada)

11 Showtime

'Kidding', Shameless' y 'Penny Dreadful: City of Angels'

'Penny Dreadful: City of Angels' es una de las cuatro series canceladas este año por Showtime, después de que concluyera la emisión de su primera temporada en junio. El regreso al universo creado por John Logan tras 'Penny Dreadful' parece no haber prosperado, ni siquiera tras el fichaje de Natalie Dormer ('Juego de Tronos') como actriz principal. 'Kidding', la ficción protagonizada por el legendario Jim Carrey, tampoco ha logrado encontrar su hueco en la cadena y, tras dos temporadas en las que se ha consolidado como una de las apuestas más originales de los últimos años, la cadena estadounidense decidió no dar luz verde a una tercera.

Otras dos de las ficciones que se despiden este año de la cadena estadounidense Showtime son 'Ray Donovan' y 'Shameless'. El trayecto de la primera fue cancelado apenas dos semanas después de que se emitiera el último episodio de su séptima temporada, en el que lejos de cerrar las tramas, se dejaba en el aire el futuro de la mayoría de sus personajes. Una suerte que no correrá 'Shameless', que fue renovada por una undécima y última temporada tras ser la ficción más vista de la cadena. Todo un hito incluso a pesar de que, actualmente, la emisión de su décima temporada esté marcada por la ausencia de Emmy Rossum, uno de los pilares fundamentales de la serie desde su comienzo.

- 'Kidding' (2 temporadas)

- 'Penny Dreadful: City of Angels' (1 temporada)

- 'Ray Donovan' (7 temporadas)

- 'Shameless' (11 temporadas)

12 SyFy

El reparto principal de 'The Magicians'

SyFy es una de las cadenas que, este año, solo ha despedido a una de sus ficciones: 'The Magicians'. La serie basada en el libro homónimo escrito por Lev Grossman, fue renovada por una quinta temporada a principios de este año y, casi dos meses más tarde, la cadena confirmó que sería la última de la producción. Una decisión que llega después de que, como la mayoría de ficciones, 'The Magicians' haya ido perdiendo audiencia con el paso de las temporadas, algo que se ha hecho especialmente notable en la cuarta y penúltima de ellas, donde la historia de los estudiantes de Universidad Brakebills reunió un 26% menos de audiencia que en su temporada anterior, lo que seguramente haya propiciado la decisión de ponerle fin.

- 'The Magicians' (5 temporadas)

13 The CW

'Arrow' y 'Katy Keen'

La cadena The CW ha vivido dos "despedidas" muy diferentes este año: mientras que 'Arrow' confirmó el pasado año que su final llegaría al concluir su octava temporada, 'Katy Keene' apenas tuvo recorrido y fue cancelada tras una única tanda de episodios. En el caso de la primera, la ficción protagonizada por Stephen Amell emitió su desenlace a principios de año, tras formar parte del crossover en varias partes titulado "Crisis en tierras infinitas", con otras series de superhéroes como 'Legends of Tomorrow' o 'The Flash'. 'Katy Keene', sin embargo, no corrió la misma suerte que la serie de la que "nació", 'Riverdale', que incluso es actualmente uno de los busques insignia de la cadena. De hecho, esta producción se convirtió en la única cancelada por The CW este año, dados los discretos datos de audiencia que obtuvo durante su emisión, que por desgracia no fueron compensados con buenas cifras en las plataformas digitales.

- 'Arrow' (8 temporadas)

- 'Katy Keene' (1 temporada)