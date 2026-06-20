James Burrows, uno de los directores de sitcoms más importantes de la televisión reciente, y ganador de 11 premios Emmy, ha muerto este viernes a los 85 años de edad.
La noticia la ha confirmado su familia mediante un breve comunicado: "Celebramos la extraordinaria vida y legado de James 'Jimmy' Burrows, que ha fallecido hoy en paz rodeado por sus seres queridos. Durante más de cinco décadas, Burrows ha sido uno de los directores más influyentes y queridos de la historia. Como director legendario, mentor y fuerza creativa, ayudó a dar forma a generaciones de comedia y trajo una felicidad inconmensurable a audiencias alrededor del mundo".
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Aunque ha desarrollado toda su labor detrás de las cámaras, los espectadores tuvieron una rara ocasión de verle recientemente en la última temporada de 'The Comeback', la serie de Lisa Kudrow en la que se interpretaba a sí mismo.
El toque de Midas de las sitcoms
Tras dirigir varios programas de este tipo, en 1982 crea, junto a los hermanos Glen and Les Charles, la mítica sitcom 'Cheers'. No solo eso, también dirige la inmensa mayoría de los capítulos de la serie.
A partir de ahí comienza a desarrollar una fama de rey Midas de las sitcoms, y las compañías se pelean por él, sobre todo para iniciar proyectos. Ha participado en los pilotos de series como 'Friends', 'The Big Bang Theory', 'Dos hombres y medio', 'Mike and Molly' o '2 Broke Girls', entre muchos otros. A veces los dirigía, otras veces solo participaba como consultor en la sombra.
En una entrevista hace una década explicó su modus operandi: "No voy a trabajar el día del ensayo sabiendo donde van a estar mis actores en el escenario. Me siento con el elenco, y hablamos sobre sus personajes. E intento que se gusten entre ellos, porque si lo hacen, es algo que va a traspasar la pantalla. Así que intentamos hacer comidas juntos . A veces les monto una fiesta, como hice con 'Mike y Molly'. A los chicos de 'Friends', me los llevé a 'Las Vegas'".
Tras el éxito de 'Cheers' se vinculó con 'Will & Grace', de la que dirigió todos los episodios de su primera etapa en televisión y varios del regreso. Su último trabajo como director fue la serie 'Clásicos modernos' para Hulu.