El primer cuatrimestre del año ha culminado con los finales de 'Ozark' y 'Grace and Frankie', el esperado regreso de 'Undone' y el debut de lo nuevo de Elisabeth Moss, 'Las luminosas'. Pese a ese apilamiento de series, las plataformas de streaming no ceden, así que desde FormulaTV hemos repasado a fondo el calendario para quedarnos con los proyectos que tienen más potencial de dejar huella a lo largo de mayo.

Por el camino nos hemos dejado, entre otras, las comedias 'El Pentavirato' y 'La vida y Beth', los thrillers 'Teherán' y 'The Wilds', el policiaco 'Desaparecidos' o la versión televisiva de "The Man Who Fell to Earth". Además, al no tener fecha confirmada en España, tampoco prestamos atención (por ahora) a 'Pistol', 'Star Trek: Strange New Worlds' o la segunda temporada de 'Hacks'. Y ahora sí, con todo lo anterior aclarado, vamos allá con nuestras 11 recomendaciones para las próximas semanas:

1 'The Staircase'

Colin Firth, patriarca de los Peterson en 'The Staircase'

En lo más hondo de las raíces del true crime televisivo se encuentra 'The Staircase', la docuserie que indagó en el caso del novelista estadounidense Michael Peterson, acusado de asesinar a su esposa. Casi dos décadas después de aquel mediático juicio, Colin Firth y Toni Collette se meten en la piel del fatídico matrimonio en una miniserie de HBO Max que entrelaza teorías, hechos y hasta el proceso de creación del documental original para reflexionar sobre un género en auge.

Estreno: 6 de mayo en HBO Max

2 'Bienvenidos a Edén'

Begoña Vargas y Amaia Aberasturi en 'Bienvenidos a Edén'

¿Eres feliz? Al recibir esa pregunta tan simple, pero a la vez tan compleja, los protagonistas de 'Bienvenidos a Edén' arrancan un viaje que cambiará sus vidas para siempre. Atraídos a una isla secreta para acudir a una fiesta de lo más exclusiva, los jóvenes influencers que encabezan la serie española de Netflix no tienen ni idea de dónde se están metiendo, aunque, por primera vez en mucho tiempo, tendrán la oportunidad de quitarse la máscara para vivir una experiencia determinante.

Estreno: 6 de mayo en Netflix

3 'Cómo conocí a tu padre'

Chris Lowell y Hilary Duff en 'Cómo conocí a tu padre'

El título lo dice todo. 'Cómo conocí a tu padre' es la sucesora de 'Cómo conocí a vuestra madre' y, por lo tanto, su trama gira en torno a un grupo de jóvenes amigos que aprenden sobre amor y amistad en Manhattan. Aquellas vivencias son narradas por la versión futura de la protagonista, Sophie, que le cuenta a su hijo -de ahí que el nombre de la serie quede en singular- la detallada historia de cómo conoció a su padre y vivió un montón de anécdotas por el camino.

Estreno: 11 de mayo en Disney+

4 'La serpiente de Essex'

Claire Danes y Tom Hiddleston en 'La serpiente de Essex'

Claire Danes, Tom Hiddleston y una criatura mitológica, ¿qué más se puede pedir? 'La serpiente de Essex' cumple con todos esos requisitos al unir a los protagonistas de 'Homeland' y 'Loki' en un pueblo de la Inglaterra victoriana donde se ha avistado a un extraño ser. Con esa amenaza latente, una viuda recién llegada y el vicario local conectan inmediatamente en la miniserie de Apple producida por See-Saw Films, que viene de encadenar éxitos como 'El poder del perro', 'Slow Horses' y 'Heartstopper'.

Estreno: 13 de mayo en Apple TV+

5 'Conversaciones entre amigos'

Sasha Lane y Alison Oliver en 'Conversaciones entre amigos'

Sally Rooney se ha convertido en la voz de una generación, tanto a través de la literatura como de la televisión, donde su obra resonó de la mano de Hulu y la BBC con la extraordinaria 'Normal People'. Tras el éxito de aquella alianza, se ha vuelto a confiar en el mismo equipo creativo para adaptar "Conversaciones entre amigos", la primera novela de la autora irlandesa, que sigue a dos amigas universitarias cuya relación es desafiada cuanto más tiempo pasan con un matrimonio con muchas inquietudes artísticas.

Estreno: 15 de mayo en HBO Max

6 'La mujer del viajero en el tiempo'

Theo James y Rose Leslie en 'La mujer del viajero en el tiempo'

HBO se ha arrimado a uno de los creativos más brillantes de la pequeña pantalla para adaptar "La mujer del viajero en el tiempo", la novela de Audrey Niffenegger que ya contó una tibia versión cinematográfica. En esta ocasión, el guion corre a cargo del gran Steven Moffat ('Sherlock'), la dirección es cosa de David Nutter ('Juego de Tronos') y la química la ponen Rose Leslie y Theo James, que dan vida a una pareja que, sin saberlo, siempre ha estado destinada a estar junta, pero que tendrá que sobreponerse a un obstáculo: los viajes en el tiempo.

Estreno: 16 de mayo en HBO Max

7 'Rapa'

Javier Cámara y Mónica López en 'Rapa'

Movistar+ tampoco andará escasa de talento, ya que los creadores de 'Hierro', Pepe Coira y Fran Araújo, se han mantenido bajo la nómina de Telefónica para moldear el escurridizo misterio de 'Rapa', cuyo detonante es el asesinato de la alcaldesa de un pueblo gallego. El único testigo del crimen es Tomás (Javier Cámara), un profesor que se aferra a la investigación liderada por Maite (Mónica López) para inyectar algo de adrenalina a su aburrida rutina.

Estreno: 19 de mayo en Movistar+

8 'Now and Then'

Manolo Cardona y Maribel Verdú en 'Now and Then'

El nuevo thriller de Apple TV+ producido por Bambú, 'Now and Then', narra dos etapas de un grupo de amigos. En el pasado, los jóvenes protagonistas disfrutan de un viaje que termina con un traumático suceso, que les lleva a pactar un silencio sepulcral al respecto. No obstante, cuando pasan dos décadas y todos ellos son chantajeados, tienen que reunirse de nuevo antes de que se derrumben las fachadas que tanto se han esforzado en levantar.

Estreno: 20 de mayo en Apple TV+

9 'Night Sky'

J.K. Simmons en 'Night Sky'

Prime Video también apuesta por el misterio con 'Night Sky', aunque en este caso la intriga tendrá un cariz sobrenatural. Sus protagonistas son Irene (Sissy Spacek) y Franklin (J.K. Simmons), un matrimonio que tiene acceso a un portal que les conduce de su hogar a un planeta desierto. Aunque han conseguido mantener ese secreto bajo llave, cuando un joven irrumpe de manera inesperada, empezarán a comprender que su patio trasero esconde más misterios de lo que pensaban.

Estreno: 20 de mayo en Prime Video

10 'Obi-Wan Kenobi'

Ewan McGregor en 'Obi-Wan Kenobi'

El cierre del mes contará con un festival de fuegos artificiales y nostalgia gracias a dos estrenos de atractivo masivo. Uno de ellos es 'Obi-Wan Kenobi', la miniserie de Disney+ que supone el regreso de Ewan McGregor a la franquicia galáctica. En esta aventura, ambientada una década después de "La venganza de los Sith", el maestro de Anakin Skywalker se dedica a proteger al pequeño Luke en Tatooine, mientras trata de sobrevivir a la purga Jedi encabezada por su transformado Padawan, que ahora ostenta la identidad de Darth Vader (Hayden Christensen).

Estreno: 27 de mayo en Disney+

11 'Stranger Things'

Eleven grita en 'Stranger Things'

La otra cara del díptico es 'Stranger Things', que crece -como los miembros de su elenco- en su ambiciosa cuarta temporada. Después de pasar la mayor parte del tiempo en Hawkins, la ficción de Netflix se mueve entre esa localización, ya icónica, y otros entornos tan diferentes como California y Rusia, en los que se desplegarán las diferentes tramas que, al estilo de 'Juego de Tronos', avanzarán en paralelo para construir la tanda más extensa y oscura hasta la fecha.

Estreno: 27 de mayo en Netflix