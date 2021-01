10 series en las que la nieve fue la protagonista de uno de sus capítulos

La experiencia personal, los acontecimientos históricos, otras ficciones del mismo género o los sucesos de la vida diaria suelen ser fuente de inspiración para muchos guionistas que buscan la forma de construir las tramas de sus series de televisión. Los fenómenos meteorológicos como las ventiscas, las tormentas o las grandes nevadas suelen dar juego para crear historias emocionantes y desarrollar conflictos que pongan en un aprieto a los personajes de una ficción.

No obstante, las nevadas no siempre sirven de base para generar problemas e inconvenientes, también se han utilizado para crear un ambiente mágico o como forma de entretenimiento para que los protagonistas pasaran un día divertido esquiando o jugando con la nieve. Desde FormulaTV queremos recordar varios casos de series de televisión en los que una gran nevada, una fuerte tormenta o una excursión a la nieve fueron utilizados como excusa perfecta para ambientar y crear las tramas de uno de sus episodios.

1 'Dawson Crece'

Jen, Jack, Pacey y Joey de excursión en la nieve en 'Dawson Crece'

Las excursiones con el colegio y el instituto son los momentos más esperados por los estudiantes porque suponen cambiar de aires, aunque solo sea por un día. Teniendo en cuenta que 'Dawson crece' es una ficción protagonizada por jóvenes en edad escolar, no podía faltar un episodio centrado en uno de esos viajes. Así pues, en el capítulo 14 de la cuarta temporada, titulado "Un cuento de invierno", a excepción de Dawson que prefiere quedarse en el pueblo, el resto de sus compañeros de clase se marcha de excursión a las pistas de esquí para disfrutar de unos días en la nieve. Durante el viaje no solo los vimos disfrutar del deporte al aire libre y de alguna que otra caída inoportuna por culpa de las aceras congeladas, también tuvieron tiempo de compartir habitación y dar rienda suelta a la pasión típica de los amores adolescentes con la chimenea de fondo calentando más aún el ambiente gélido del exterior.

2 'Los Simpson'

Homer y el señor Burns atrapados en la nieve en 'Los Simpson'

La familia Simpson al completo ha sido testigo de cómo la nieve se convertía en protagonista de sus vidas en más de una ocasión. Aunque cuesta elegir un único capítulo, entre todos esos momentos de 'Los Simpson', recordamos especialmente el doce de la octava temporada, titulado "La montaña de la locura". En ese episodio, tras un simulacro fallido, el Señor Burns obliga a sus empleados a competir en una carrera en la montaña para que aprendan a ser rápidos y a trabajar en equipo, teniendo como castigo el despido para aquella pareja que llegue en último lugar. Como era de esperar, Homer y Burns llegan los primeros hasta la meta, una cabaña en la que quedan atrapados por culpa de un alud que ellos mismos provocan. Mientras intentan salir con vida cavando un túnel, construyen muñecos de nieve y pierden la cordura, Smithers trata de llegar sin la ayuda de ningún compañero, aunque con la presencia de Bart y Lisa, que más bien se convierten en un incordio.

3 'Friends'

Chandler, Joey, Mónica, Rachel y Phoebe atrapados en la nieve en 'Friends'

La relación de Ross y Rachel en 'Friends' tuvo multitud de altibajos y en una de esas épocas en las que ambos estaban peleados, Rachel decidió invitar al resto de sus amigos a pasar un fin de semana en la nieve esquiando. Sin embargo, lo que parecía que iba a ser un viaje divertido termina convirtiéndose en una especie de pesadilla cuando el grupo queda atrapado en medio de la nieve al quedarse sin gasolina el coche y no tienen más remedio que pedir ayuda a Ross. También es recordado el episodio de la boda de Phoebe y Mike, capítulo en el que una tormenta de nieve cambió todos los planes previstos para llevar a cabo el enlace, provocando que Joey tuviera que oficiar la ceremonia y que esta se desarrollase en medio de una calle nevada y con los asistentes pasando frío.

4 'Shin Chan'

Shin Chan esquiando junto a una de las profesoras

Como sucede en otras series de animación, en 'Shin Chan' también son varios los episodios en los que sus protagonistas han disfrutado de una jornada en la nieve. De este modo, la familia Nohara pasó unos días en una pista de esquí para que el más pequeño aprendiese a esquiar, lo que nos dejó situaciones de lo más surrealistas. No obstante, no fue la única vez que Shin Chan pudo practicar este deporte porque también fue de excursión a esquiar con sus compañeros de la guardería, lo que ocasionó algún que otro quebradero de cabeza tanto a sus profesoras como al director. Además, Nanako también se ofreció a llevar a Shin Chan a esquiar y a jugar con la nieve en otro de los episodios en el que el que vimos al pequeño hacer snowboard y, al mismo tiempo, complicarle la vida al padre de Nanako al empujarle sin querer por una pendiente.

5 'Superstore'

Los empleados de Nube 9 sufren las consecuencias de una gran nevada en 'Superstore'

En el caso de 'Superstore', la comedia de NBC protagonizada por America Ferrera y Ben Feldman, una fuerte tormenta y una gran nevada sirvieron como punto de partida para crear uno de los episodios más hilarantes de la serie. Por culpa de una ventisca y la nieve acumulada, en el episodio doce de la cuarta temporada, los trabajadores y algunos clientes de Nube 9 se vieron obligados a permanecer en el interior del establecimiento sin poder regresar a sus casas. La situación provocó tensiones entre los empleados de la tienda, especialmente cuando intentaron buscar el mejor sitio para dormir. La búsqueda de entretenimiento y la supervivencia crearon el resto de los momentos divertidos que se prolongaron hasta el día siguiente, cuando descubrieron que no podían salir porque la nieve había taponado la salida y tenían que permanecer más horas juntos.

6 'Anatomía de Grey'

El Grey-Sloan Memorial Hospital en medio de una ventisca en 'Anatomía de Grey'

Cuando se producen desastres naturales, incendios, tiroteos o atentados los trabajadores del Grey-Sloan Memoria Hospital siempre están preparados para hacer frente a cualquiera de estas situaciones. De hecho, más de una vez hemos visto a los protagonistas de 'Anatomía de Grey' lidiar con alguno de estos problemas. Las tormentas y fuertes nevadas también han sido las protagonistas en alguna que otra ocasión porque es una de las excusas más creíbles para llenar el hospital de pacientes y poner a prueba la profesionalidad de los expertos cirujanos y residentes. Una de las más recientes tuvo lugar en el episodio 15 de la temporada 16, cuando DeLuca decide jugarse su propia vida en medio de la ventisca y la temperatura gélida para ir andando hasta otro centro y poder traer un hígado para una niña que está a punto de morir si no recibe el trasplante.

7 'Las chicas Gilmore'

Lorelai y Rory construyen un muñeco de nieve en 'Las chicas Gilmore'

Tomar un café caliente mientras la nieve decora las calles era algo habitual en la vida de Lorelai, la protagonista de 'Las chicas Gilmore'. En esta serie las fuertes nevadas también hicieron acto de presencia, sobre todo en el séptimo capítulo de la primera temporada, cuando Rory se ve obligada a quedarse en casa de sus abuelos por culpa de la nieve. Asimismo, en el décimo episodio de la segunda temporada madre e hija participaron en un concurso de muñecos de nieve en el que no tenían nada que hacer porque competían con el Miguel Ángel de la escultura con nieve. Además, después la serie regresó con cuatro episodios ambientados en las cuatro estaciones del año. En el dedicado al invierno, como no podía ser de otra forma, la nieve tuvo su momento especial al formar parte del paisaje durante todo el capítulo y ofrecernos unas bellas imágenes de las protagonistas con todas las calles nevadas y aportando ese toque mágico que tanto gusta a Lorelai.

8 'Futurama'

Fry y sus amigos pasan el día en la nieve en 'Futurama'

Esquiar y pasar un día divertido en la nieve no es solo cosa de personajes de carne y hueso, también es algo que hemos visto en las series de animación. En 'Futurama', Fry y sus amigos disfrutan de una jornada esquiando en la nieve en el octavo episodio de la segunda temporada, titulado "Un cuento de Navidad', una actividad aparentemente normal y corriente y que a Fry le recuerda mucho a su pasado. La diferencia radica en que en ese futuro en el que vive ahora las estaciones de esquí son mucho más modernas y todo es más artificial y mecánico. De hecho, con una petición de voz cualquier obstáculo desaparece de su camino para que puedan esquiar con total facilidad. Sin embargo, no todo es diversión y bonitos recuerdos porque después de pasar ese bonito día en la nieve Fry no puede evitar sentir que el espíritu navideño se ha perdido con el paso de los años.

9 'The Office'

Dwight se esconde dentro de un muñeco de nieve par atacar a Jim en 'The Office'

La primera nevada de la Navidad siempre es especial porque ayuda a incrementar ese espíritu navideño y esa magia que envuelve a esa época del año. Esa misma sensación e ilusión fue la que vivió Jim en el episodio once de la séptima temporada de 'The Office', titulado "Navidades con clase". Al descubrir que caían los primeros copos de nieve así se lo comunicó a sus compañeros, pero Dwight no tardó en burlarse de él. La reacción de Jim no fue otra que salir a la calle, hacer una bola de nieve y volver a subir a la oficina para tirársela a Dwight, demostrando que la nieve había cuajado lo suficiente. Ante esta situación, Dwight le declara la guerra y se pasa todo el episodio intentando sorprender a su compañero hasta que, finalmente, tras pasar horas metido dentro de un muñeco de nieve, logra su propósito y ataca a Jim a base de bolazos de nieve en una venganza perfectamente tramada.

10 'Los Soprano'

Paulie y Christopher se pierden en la montaña nevada en 'Los Soprano'

En el universo de 'Los Soprano' también hubo espacio para un episodio en el que la nieve complicó la vida a algunos de los protagonistas. En el undécimo episodio de la tercera temporada, titulado "Pine Barrens", Christopher y Paulie son los encargados de ir a casa de un ruso llamado Valery para recoger un dinero y marcharse, pero la cosa se complica cuando este escapa. Ambos terminan en el bosque, que se encuentra completamente nevado, lo que provoca que se acaben perdiendo mientras buscaban al ruso. Los nervios, el frío y el temor a sufrir una congelación no ayudan a que los dos mafiosos puedan pensar cómo salir de esa situación y, tras el paso de varias horas sin hallar a Valery y sin poder regresar a casa, admiten que se han perdido y que están desesperados. Finalmente consiguen pasar la noche refugiados en una furgoneta y con unos sobres de kétchup como alimento, un momento complicado para ellos, pero con cierto resultado cómico para los espectadores.