Todos los estrenos de Netflix, HBO, Amazon, Movistar+ y Sky en septiembre de 2019

Comienza la temporada televisiva 2019-2020 y, aunque las plataformas realmente siempre están en movimiento, eso implica que nos tenemos que preparar para la oleada de estrenos que está por venir. A las novedades de las networks se suman la multitud de producciones estadounidenses y locales de cada uno de los servicios de streaming, que prometen jugar con nuestro tiempo una vez acabado el verano.

'Transparent', 'The Deuce', 'Undone' y 'Elite'

Como es habitual, la que más volumen de estrenos ofrecerá es Netflix, que contará con pesos pesados como 'The Politician', la primera ficción de Ryan Murphy para la plataforma, o la segunda temporada de 'Élite'. En cuanto a proyectos inéditos, podremos ver 'Criminal', 'El espía' o 'Creedme', que irán de la mano de los regresos de '(Des)encanto' o 'The Good Place'.

Por su parte, HBO arrancará la emisión de la temporada final de 'The Deuce' y de la tercera de 'Room 104'. Además, contará con producciones de terceros como 'Stumptown', 'Mayans MC' o 'El padrino de Harlem'. Y si nos fijamos en Movistar+, el estreno más destacado es el del especial musical que hará las veces de temporada final de 'Transparent'. El servicio de Telefónica también contará con 'Emergence', una de las apuestas más prometedoras de las networks.

Si atendemos a un terreno más experimental, Amazon Prime Video dejará huella con 'Undone', la nueva serie de los responsables de 'BoJack Horseman', que emplea la técnica de la rotoscopia. Por último, Sky estrenará su serie original 'Temple' e integrará los lanzamientos de las diferentes cadenas de pago, como 'Anatomía de Grey', 'South Park' o 'American Horror Story'.

Estrenos de Netflix:

- 'El espía' (Estreno - 6/9)

- 'Élite' (T2 - 6/9)

- 'The I-Land' (Estreno - 12/9)

- 'Creedme' (Estreno - 13/9)

- 'Les de l'hoquei' (T1 - 13/9)

- 'Top Boy' (T3 - 13/9)

- 'The Ranch' (P7 - 13/9)

- 'El marginal' (T3 - 13/9)

- 'Marianne' (Estreno - 13/9)

- 'Monarca' (Estreno - 13/9)

- '(Des)encanto' (T2 - 20/9)

- 'Criminal' (Estreno - 20/9)

- 'Between Two Ferns' (Película - 20/9)

- "Yo, Tonya" (Película - 23/9)

- 'The Big Bang Theory' (T12 - 25/9)

- 'Glitch' (T3 - 25/9)

- 'The Politician' (Estreno - 27/9)

- 'Vis a vis' (T4 - 27/9)

- 'In the Shadow of the Moon' (Película - 27/9)

- 'Skylines' (Estreno - 27/9)

- 'The Good Place' (T4 - 27/9)

Estrenos de HBO España:

- 'Mayans MC' (T2 - 4/9)

- 'The Deuce' (T3 - 10/9)

- 'El instituto junto a las Torres Gemelas' (Documental - 12/9)

- 'Lo que ocurrió el 11 de septiembre' (Documental - 12/9)

- 'Mr. Inbetween' (T2 - 13/9)

- 'Room 104' (T3 - 14/9)

- 'The Big Bang Theory' (T12 - 24/9)

- 'Stumptown' (Estreno - 26/9)

- 'Buzz' (Documental - 26/9)

- 'How Far the Stars' (Documental - 26/9)

- 'El padrino de Harlem' (Estreno - 30/9)

Estrenos de Movistar+:

- 'Transparent' (Especial musical - 28/9)

- 'Schitt's Creek' (T5 - Por confirmar)

- 'Emergence' (Estreno - Por confirmar)

- 'Archer' (T10 - Por confirmar)

Estrenos de Amazon Prime Video:

- "Green Book" (Película - 1/9)

- "Hotel Artemis" (Película - 1/9)

- 'Hospital Valle Norte' (T1 - 1/9)

- 'Allí abajo' (T5 - 1/9)

- 'Undone' (Estreno - 13/9)

- 'El corazón de Sergio Ramos' (Documental - 13/9)

- "Una cuestión de género" (Película - 22/9)

- 'Champion en serie: Raphaël Varane' (Documental - 23/9)

Estrenos de Sky España:

- 'Departure: Vuelo 716' (Estreno - 2/9)

- 'L.A.'s Finest' (Estreno - 9/9)

- 'Temple' (Estreno - 17/9)

- 'Younger' (T6 - 17/9)

- 'Instinct' (T2 - 17/9)

- 'American Horror Story' (T9 - 20/9)

- 'The Hot Zone' (Estreno - 24/9)

- 'Anatomía de Grey' (T16 - 27/9)

- 'South Park' (T23 - 27/9)

- 'Final Space' (T2 - 29/9)