Todos los estrenos de Netflix, HBO, Movistar+, Amazon, Sky y Apple TV+ en febrero de 2020

A pesar de que llevamos unas pocas semanas de 2020, las series ya se nos están acumulando, y las plataformas no tienen intención de ponerle remedio a esa abrumadora oferta. Tras vivir el desenlace de 'BoJack Horseman', adentrarnos de nuevo en Moordale de la mano de 'Sex Education' o viajar al espacio en las naves de 'Star Trek: Picard' y 'Avenue 5', el mes de febrero mantendrá ese ritmo ecléctico con otra oleada de estrenos.

'Esta mierda me supera', 'Hunters', 'Better Call Saul' y 'Katy Keene'

El premio a la abundancia vuelve a recaer en Netflix, que, entre películas y series, ofrecerá casi dos decenas de títulos originales. Entre todos ellos destacan el estreno de 'Locke & Key', la adaptación de la tétrica serie de cómics de Joe Hill y Gabriel Rodríguez; las segundas temporadas de 'Altered Carbon' y 'Narcos: México'; la primera parte de la entrega final de 'Las chicas del cable'; y 'Esta mierda me supera', que congrega a creativos de 'Stranger Things' y 'The End of the F***ing World'.

HBO proseguirá con la emisión de 'El visitante', 'Avenue 5' o 'Curb Your Enthusiasm' y añadirá a la mezcla las nuevas temporadas de 'High Maintenance' y 'La amiga estupenda' y el estreno de 'Katy Keene', el spin-off de 'Riverdale' protagonizado por Lucy Hale. Y, al igual que la plataforma estadounidense, Movistar+ se concentrará en la calidad con los potentes regresos de 'Better Call Saul', 'Kidding' y 'Outlander', que acompañarán a las producciones originales 'Vergüenza' y 'Virtual Hero'.

Por su parte, Sky recogerá el guante de FOX y TNT con el estreno de los nuevos episodios de 'Homeland', 'The Walking Dead' y 'Miracle Workers', además de estrenar su nuevo original, el thriller político 'Cobra'. Por último, Amazon Prime Video y Apple TV+ centrarán sus esfuerzos en un único título. La primera lanzará 'Hunters', en la que Al Pacino lidera una banda de cazadores de nazis, y la segunda la comedia 'Mythic Quest: Raven's Banquet', centrada en el mundo del desarrollo de videojuegos.

Estrenos de Netflix:

- "Sordo" (Película - 3/2)

- 'El farmacéutico' (Estreno - 5/2)

- 'Insect Cage' (Estreno - 6/2)

- 'Locke & Key' (Estreno - 7/2)

- 'Horse Girl' (Película - 7/2)

- 'My Holo Love' (Estreno - 7/2)

- 'A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero' (Película - 12/2)

- 'Narcos: México' (T2 - 13/2)

- 'Las chicas del cable' (T5A - 14/2)

- 'Gentefied' (Estreno - 21/2)

- 'Su último deseo' (Película - 21/2)

- 'Puerta 7' (Estreno - 21/2)

- 'Esta mierda me supera' (Estreno - 26/2)

- 'Altered Carbon' (T2 - 27/2)

- 'Pokémon: Mewtwo Contraataca-Evolución' (Película - 27/2)

- 'All the Right Places' (Película - 28/2)

- "La trinchera infinita" (Película - 28/2)

- 'Queen Sono' (Estreno - 28/2)

Estrenos de HBO:

- 'McMillions' (Estreno - 4/2)

- 'Katy Keene' (Estreno - 7/2)

- 'High Maintenance' (T4 - 8/2)

- 'La amiga estupenda: Un mal nombre' (T2 - 10/2)

- 'Strike Back' (T7 - 15/2)

- 'Last Week Tonight con John Oliver' (T7 - 18/2)

Estrenos de Movistar+:

- 'Kidding' (T2 - 10/2)

- 'Vergüenza' (T3 - 14/2)

- 'Outlander' (T5 - 17/2)

- 'Better Call Saul' (T5 - 24/2)

- 'Virtual Hero' (T2 - 28/2)

Estrenos de Amazon Prime Video:

- 'Hunters' (Estreno - 21/2)

Estrenos de Sky:

- '9-1-1: Lone Star' (Estreno - 5/12)

- 'Cobra' (Estreno - 12/2)

- 'Miracle Workers: La Edad Media' (T2 - 21/2)

- 'Homeland' (T8 - 23/2)

- 'The Walking Dead' (T10B - 24/2)

- 'For Life' (Estreno - 27/2)

Estrenos de Apple TV+:

- 'Mythic Quest: Raven's Banquet' (Estreno - 7/2)