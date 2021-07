'Supervivientes: Conexión Honduras' volvió a sufrir otro cambio de día de emisión, en esta ocasión por la celebración de la final de la Eurocopa. Sin embargo, esto le beneficia, puesto que asciende +1,9 puntos respecto a su último programa hasta lograr un 20,8%. Por su parte, 'Mujer' mantiene su fortaleza en Antena 3 y anota un 16,5%, mejorando +0,2 puntos y demostrando la fidelidad de sus espectadores.

Quien no goza de esta fidelidad es 'Los relojes del diablo', que en su segunda semana baja -1,9 puntos, conformándose con un escueto 3,8%. La 1 se decanta por el cine con "La pequeña Suiza", que interesa a un 9,6%, creciendo +3,6 puntos respecto a la cinta de hace una semana. 'El taquillazo' también sube y marca un 5,7% (+2,6) con "Objetivo: La Casa Blanca".

Antena 3

Telecinco

La 1

laSexta

'laSexta clave': 604.000 y 5,8%

'El intermedio: The very best': 675.000 y 5,3%

'El taquillazo' "Objetivo: La Casa Blanca": 624.000 y 5,7%