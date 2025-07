'La encrucijada' (13,5%) se estrena líder y provoca el bajón de 'La conexión' (8,4%) y 'Todos por ti' (6,8%)

Por Redacción | |

Después del final de 'Traitors España', el hueco del miércoles se le quedaba libre a Antena 3, que se ha decantado por emitir la primera cita semanal de 'La encrucijada', su nueva ficción. El estreno ha sido líder al reunir a un 13,5% y, además, a bastante distancia de sus competidores. Precisamente esta llegada le ha arrebatado el control a 'La conexión', que se ha quedado en un 8,4% tras perder -2,1 puntos.

La novedad de Antena 3 también ha afectado a 'Todos por ti', que se ha conformado con un 6,8% en su segunda entrega, lo que supone bajar -2,1 puntos. Por otro lado, 'Viajeros Cuatro' anota un 6,9% con el que pierde -0,8 puntos. Respecto a 'Tracker', su primer episodio de la noche mejora +0,4 puntos, aunque sigue en un débil 4,4%.

'La encrucijada' no era el único estreno de la noche, pues este miércoles también llegaba al access prime time de Telecinco 'El verano de las tentaciones'. Sin embargo, el refrito de 'La isla de las tentaciones' solo interesaba a un paupérrimo 5,7% con el que tan solo mejoraba +0,3 puntos a 'La noche de los récords: Very best'. Por último, la reposición de 'El hormiguero' (13,7%) lideraba su franja ante 'La revuelta' (11,2%).

Prime time

'Cifras y letras' se apunta un 6,1% idéntico al de la semana pasada

'First Dates' anota un gran 7,8%

El estreno de 'La encrucijada' lidera con calma con un 13,5%

'El verano de las tentaciones' no destaca en Telecinco con su 5,7%

'La conexión' (8,4%) pierde el liderazgo y -2,1 puntos

La 1

La Revuelta Vaquero y Clavero - Manuel Turizo 1.130.000 11,2% La conexión502.000 8,4%

La 2

Cifras y letras384.000 4,4% Cifras y letras596.000 6,1% En portada Desconectados 183.000 1,8% Documaster108.000 1,3% Incluye: - Cine Todxs jugamos 108.000 1,3%

Antena 3

El Hormiguero 19 años juntos Carlos Alcaraz 1.394.000 13,7% La encrucijada1.030.000 13,5%

Cuatro

First Dates486.000 5,3% First Dates799.000 7,8% Viajeros Cuatro Puerto Rico 500.000 6,9%

Telecinco

El verano de las tentaciones577.000 5,7% Todos por ti428.000 6,8%

laSexta

laSexta clave470.000 5,5% El intermedio644.000 6,4% Tracker Aurora 376.000 4,4% Tracker Hacia lo salvaje 249.000 4,3%

Late night

El segundo capítulo de 'La encrucijada' sube y alcanza un 13,9%

La reposición de 'Viajeros Cuatro' se conforma con un 4,3% tras caer -2,8 puntos

7,2% para 'El rey del mando', que baja -1,6 puntos

Los episodios de 'Tracker' siguen a la baja, pero mejoran

La 1

La conexión (Continuación)502.000 8,4% La noche en 24h: Portada Hania Faydi 114.000 5,3%

La 2

Homosexuales y lesbianas frente al nazismo59.000 1,4% De tapas por España Cáceres: Ciudad museo, tierra de conquistadores 34.000 1,3% Conciertos Radio 3 Gazella 16.000 0,9%

Antena 3

La encrucijada640.000 13,9% Cine Vivir con miedo 165.000 7,2%

Cuatro

Viajeros Cuatro Malta 150.000 4,3% Sportium game show51.000 2,8%

Telecinco

El rey del mando Adiós, primavera 218.000 7,2% Gran Madrid show72.000 3,8%

laSexta

Tracker Chicago 144.000 3,7% Tracker Camden 77.000 3,3% Pokerstars casino live33.000 1,9%

Sobremesa y tarde

La 1

Malas lenguas675.000 7,7% Valle Salvaje765.000 9,5% La promesa910.000 12,3% El club de La promesa511.000 7,4% Aquí la Tierra612.000 8,4%

La 2

Saber y ganar596.000 6,5% Grandes documentales268.000 3,2% Incluye: - El juego de tronos de los leopardos La reina ha muerto 322.000 3,7% - Espiando en el océano Sentimientos 213.000 2,6% De tapas por España Granada: La ciudad romántica nazarí 177.000 2,4% Malas lenguas350.000 4,9%

Antena 3

Sueños de libertad1.142.000 12,9% Y ahora, Sonsoles753.000 9,9% Pasapalabra1.431.000 19,1%

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM625.000 7,3% Lo sabe, no lo sabe328.000 4,6%

Telecinco

Tardear786.000 9,4% El diario de Jorge771.000 10,9% Reacción en cadena605.000 8,1%

laSexta

Zapeando515.000 5,9% Más vale tarde506.000 6,8%

'La hora de La 1' se apunta un 16%

Mañana

La 1

La hora de La 1283.000 16,0% Mañaneros 360392.000 12,4% Mañaneros 360678.000 8,4%

La 2

That's English16.000 2,6% Inglés en TVE14.000 1,7% Flash moda monográficos Bárbara Bui: 35 años de moda y rock&roll 18.000 1,6% Flash moda18.000 1,3% El juego del amor En medio de la selva 19.000 1,2% Pagina2 Especial verano 23.000 1,3% Seguridad vital 5.012.000 0,6% Documenta222.000 1,0% Incluye: - Las siete maravillas del mundo antiguo El enigma del Coloso de Rodas 22.000 1,0% El western de La 2 Cañones para Córdoba 46.000 1,7% Jeopardy94.000 2,2% El cazador113.000 1,6% Saber y ganar181.000 2,0%

Antena 3

Espejo público verano283.000 11,2% Incluye: - Entrevista Alberto Núñez Feijóo 272.000 12,6% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Garbanzos con berberechos 791.000 16,1% La ruleta de la suerte1.543.000 21,1%

Cuatro

Love shopping tv4.000 0,4% ¡Toma salami! Cocinillas 9.000 0,8% Alerta cobra El regreso de Turbo y Tacho 18.000 1,2% Alerta cobra Los parásitos 20.000 1,1% Alerta cobra Los cazados 52.000 2,5% En boca de todos180.000 5,6%

Telecinco

La mirada crítica194.000 12,7% El programa de AR315.000 14,0% Vamos a ver392.000 11,5% Vamos a ver más717.000 10,6%

laSexta

Óptima mayores, complementa tu pensión5.000 0,8% Aruser@s el humorning184.000 14,4% Aruser@s323.000 15,7% Al rojo vivo355.000 9,8%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' sigue arrasando un día más al registrar un 23,5%. En esta ocasión, 'Informativos Telecinco 15:00' firma un 11,6% y supera al 11,1% de 'Telediario 1'. Por la noche también triunfa 'Antena 3 noticias 2', que anota un 19,2%. 'Telediario 2' queda por debajo del doble dígito con un 9,8% con el que supera a 'Informativos Telecinco 21:00' (8,1%).

La 1

Telediario matinal116.000 15,7% Telediario 11.014.000 11,1% Telediario 2861.000 9,8%

Antena 3

Noticias de la mañana158.000 14,9% Antena 3 Noticias 12.133.000 23,5% Antena 3 Noticias 21.687.000 19,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1447.000 6,1% El Desmarque Cuatro 1353.000 4,0% Noticias Cuatro 2306.000 4,2%

Telecinco

El matinal86.000 10,7% El matinal95.000 8,1% Informativos Telecinco 15:001.061.000 11,6% Informativos Telecinco 21:00717.000 8,1%

laSexta

laSexta Noticias 14h665.000 8,3% laSexta Noticias: Jugones598.000 6,4% laSexta Noticias 20h533.000 7,4%

