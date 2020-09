"Pretty Woman" lidera la noche en Telecinco (14,1%) frente a 'Lazos de sangre' (10,3%)

En su 17º pase, "Pretty Woman" ha vuelto a liderar sin problema alguno su franja de emisión. La mítica película de amor logró ser lo más visto de la noche en Telecinco con un 14,1% de share y más de 1,7 millones de espectadores de media, mejorando en +5,2 puntos lo conseguido por "Blancanieves (Mirror, Mirror)" la semana anterior. Por su parte, 'Lazos de sangre' vivió también un crecimiento, en este caso de +0,4 puntos, quedándose por tanto en un 10,3% de share en el prime time de la cadena pública, mientras que el film "Yo soy la venganza" se quedó en un 10,1% en Antena 3. Por otro lado, 'Adivina qué hago esta noche' estrenó sus nuevas entregas con un 6,3% de cuota y 688.000 espectadores.

Telecinco

La 1

Antena 3

Cuatro

'First dates': 1.393.000 y 10,1%

'First dates': 324.000 y 2,9%

laSexta

'El intermedio: the very best': 684.000 y 5%

'Cine' "Secretos detrás de la puerta": 518.000 y 4,2%