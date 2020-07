"3 días para matar" lidera en La 1 con un 11,1% y 'Mentes criminales' se mantiene en un aceptable 5,8%

"3 días para matar"

La 1 se hace con el liderazgo gracias a la película "3 días para matar", que conquista a un 11,1% y mejora con solvencia los datos de 'This Is Us' en más de 4 puntos. Telecinco opta por la reposición de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition', lo que le reporta un pobre 10,1%, empeorando en -6 puntos al debate final de 'La casa fuerte'.

Antena 3 se decantó por "Amenazados en la red" para rellenar el hueco del jueves, firmando un escueto 7,3% y perdiendo -3,8 puntos. En cuanto a 'Mentes criminales', en Cuatro, no varía sus datos y mantiene el 5,8% de la semana pasada. 'Pesadilla en la cocina', en laSexta, se queda con un 4,5%, cediendo -0,6 puntos en 7 días.

Prime time

· La 1 lidera con "3 días para matar", que firma un 11,1%

· El cine de Antena 3 cae -3,8 puntos, firmando un 7,3%

· 'Mentes criminales' se mantiene en el 5,8%

Antena 3

'El Hormiguero stars' "Manuel Carrasco": 998.000 y 8,3% 'Cine' "Amenazados en la red": 738.000 y 7,3%

Telecinco

'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' "Miriam Saavedra": 1.227.000 y 10,1% 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition: Continuación' "Miriam Saavedra": 1.176.000 y 9,8%

La 1

'Cine' "3 días para matar": 1.313.000 y 11,1%

laSexta

'El intermedio: The very best': 345.000 y 3% 'Pesadilla en la cocina': 536.000 y 4,5%

Cuatro

'First dates' "Beach club": 230.000 y 2,4% 'First dates' "Beach club": 908.000 y 7,7% 'Mentes criminales' "Sábado": 696.000 y 5,8%

La 2

'Construcciones ecológicas' "Reciclados": 141.000 y 1,4% 'Construcciones ecológicas' "Agua": 236.000 y 2,2% 'Los bastardos de Pizzofalcone' "Los bastardos": 373.000 y 3,1%

Late night

· 'This Is Us' no varía en exceso sus datos con su paso al late night

· Antena 3 también baja en el late night: 5,8% y -2,5 puntos

· 'Mentes criminales' baja en el late night de Cuatro

Antena 3

'Cine 2' "Cabalgando hacia una nueva vida": 232.000 y 5,8%

Telecinco

'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' "Carmen Lomana": 998.000 y 11,9% 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' "Raquel Mosquera": 302.000 y 8,4%

Cuatro

'Mentes criminales' "Luke": 481.000 y 5,4% 'Mentes criminales' "Espantapájaros": 343.000 y 6% 'Mentes criminales' "Entropía": 202.000 y 5,8% 'Mentes criminales' "Conduce": 130.000 y 5,3%

La 1

'This Is Us': 582.000 y 6,8% 'This Is Us': 364.000 y 6,2% 'Citas': 212.000 y 5,6% 'Noticias 24h': 88.000 y 3,4%

laSexta

'Pesadilla en la cocina': 375.000 y 4,8% 'Pesadilla en la cocina': 184.000 y 5,3%

La 2

'Los delitos del bar Lume' "El rey del juego": 220.000 y 2,6% 'Turismo rural en el mundo': 122.000 y 2,6% 'Festivales de verano' "Festival Clazz Jazz": 39.000 y 1,3%

Sobremesa y tarde

· Subida de 'Sálvame' en sus ediciones 'naranja' y 'tomate'

· 'Pasapalabra' mantiene el 17,6% de la semana pasada

· Ligero ascenso de 'Cuatro al día': 5,6% y +0,3 puntos

Telecinco

'Sálvame limón': 1.536.000 y 13,2% 'Sálvame naranja': 1.826.000 y 18,4% 'Sálvame tomate': 1.742.000 y 18,7%

La 1

'Mercado central': 823.000 y 7,3% 'Servir y proteger': 942.000 y 8,8% 'Acacias 38': 847.000 y 8,5% 'El cazador': 744.000 y 8,2% 'España directo': 602.000 y 6,8% 'Aquí la Tierra': 819.000 y 8,7%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.133.000 y 10,2% '¡Ahora caigo!': 759.000 y 7,7% '¡Boom!': 1.021.000 y 11,5% 'Pasapalabra': 1.633.000 y 17,6%

laSexta

'Zapeando: Previo': 597.000 y 5% 'Zapeando': 847.000 y 7,2% 'Más Zapeando': 776.000 y 6,9% 'Más vale tarde: Avance': 629.000 y 5,8% 'Más vale tarde': 608.000 y 6,4%

Cuatro

'Todo es mentira': 554.000 y 4,8% 'Todo es mentira bis': 709.000 y 6,4% 'Cuatro al día': 537.000 y 5,6% 'Cuatro al día a las 20h': 370.000 y 4,1%

La 2

'Saber y ganar': 721.000 y 6,1% 'Grandes documentales': 490.000 y 4,5% Incluye: - 'El reino secreto de Borneo' "El imperio del sol": 503.000 y 4,4% - 'Mundo natural' "Operación hipopótamo pigmeo": 478.000 y 4,5% 'Documenta2': 296.000 y 3% Incluye: - 'La mente curiosa' "¿Qué es el cerebro?": 295.000 y 3% 'Italia al descubierto' "Una mirada hacia el futuro": 183.000 y 2,1% 'Paraísos cercanos' "Camboya, la sonrisa y la esperanza": 171.000 y 1,8%

Mañana

· 19,4% para 'El programa del verano', que se alza +0,6 puntos

· 'Al rojo vivo' anota un 12%, perdiendo -1,6 puntos

· 'Bloqueados por el muro' no mejora y se queda con un 4,8% y -0,5 puntos

Telecinco

'¡Toma salami!' "Belén Esteban": 22.000 y 4,2% 'El programa del verano': 652.000 y 19,4% 'Ya es mediodía': 1.195.000 y 14,2%

Antena 3

'Únicos': 11.000 y 2,2% 'Más de uno': 30.000 y 4% 'Espejo Público es!verano': 349.000 y 14,2% 'Más Espejo público es!verano': 389.000 y 9,4% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Popietas de gallo y langostinos con puré de patata azul": 808.000 y 12,4% 'La ruleta de la suerte': 1.415.000 y 15,3%

La 1

'Noticias 24h': 86.000 y 16,5% 'Noticias 24h': 186.000 y 16,3% 'Diario 24 horas': 195.000 y 9% 'La mañana': 227.000 y 6,5% 'Cocina al punto con Peña y Tamara' "Tacos de cochinita ibérica": 298.000 y 5% 'Informativo territorial 1': 459.000 y 5,9% Incluye: - 'Viaje al centro de la tele' "Espejito, espejito": 1.000 y 0% 'Bloqueados por el muro': 476.000 y 4,8%

Cuatro

'Surferos tv': 10.000 y 1,2% 'Mejor llama a Kiko': 6.000 y 0,5% '¡Toma salami!' "Lo mejor de gh vip 7": 40.000 y 2,4% 'El briboón': 102.000 y 4,8% 'Alerta Cobra' "La mala madre": 100.000 y 3,8% 'Alerta Cobra' "En blanco": 147.000 y 4,6% 'Alerta Cobra' "La novia": 198.000 y 5,3% 'Alerta Cobra' "Drift": 238.000 y 4,9% 'El concurso del año': 289.000 y 4,2% 'El concurso del año': 508.000 y 4,9%

laSexta

'Únicos': 1.000 y 0,2% '¿Quién vive ahí?': 16.000 y 1,8% '¿Quién vive ahí?': 38.000 y 2,5% 'Crímenes imperfectos': 68.000 y 2,6% 'Al rojo vivo: Previo': 225.000 y 6,1% 'Al rojo vivo': 728.000 y 12%

La 2

'Zoom tendencias': 1.000 y 0,1% 'Inglés en TVE': 7.000 y 0,7% 'Francia salvaje': 25.000 y 1,9% 'La 2 express': 19.000 y 1,1% 'Reportero de la historia': 19.000 y 1% 'Documenta2': 30.000 y 1,2% Incluye: - 'Basura espacial': 30.000 y 1,2% 'Historia de la comida italiana' "La comida del poder": 47.000 y 1,6% 'Construcciones ecológicas' "El sol": 53.000 y 1,6% 'Construcciones ecológicas' "El sol": 75.000 y 2% 'Mañanas de cine' "La tierra del orgullo": 177.000 y 3,6% 'Curro Jiménez' "Carambola a tres bandas": 290.000 y 3,5% 'Climas extremos' "Tornados en Oklahoma": 205.000 y 1,8%

Informativos:

'Antena 3 noticias 1' (19,9%) roza el 20%, liderando de manera absoluta la franja. 'Informativos Telecinco 15:00' se apunta un 15%, mientras que 'Telediario 1' queda muy por detrás con un 9,7%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' también gana al marcar un 16,9% frente al 15,8% de 'Informativos Telecinco 21:00'. 'Telediario 2' anota un 11,7%.

La 1

'Telediario 1': 1.148.000 y 9,7% 'Informativo territorial 2': 1.182.000 y 10% 'El tiempo 1': 1.056.000 y 9% 'Telediario 2': 1.236.000 y 11,7% Incluye: - 'El tiempo 2': 1.498.000 y 13,2%

Antena 3

'Noticias de la mañana avance': 123.000 y 11,8% 'Noticias de la mañana': 230.000 y 16,1% 'Antena 3 noticias 1': 2.310.000 y 19,9% 'Tu tiempo': 1.074.000 y 9,2% 'Antena 3 noticias 2': 1.712.000 y 16,9%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 100.000 y 14,5% 'Informativos Telecinco Matinal': 172.000 y 18,8% 'Informativos Telecinco Matinal': 250.000 y 17,6% 'Informativos Telecinco 15:00': 1.750.000 y 15% 'Informativos Telecinco 21:00': 1.616.000 y 15,8%

Cuatro

'Noticias deportes Cuatro': 357.000 y 3%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.139.000 y 10,7% 'laSexta noticias: Jugones': 742.000 y 6,3% 'laSexta noticias 20h': 711.000 y 7,8% 'laSexta noticias: Especial' "Crisis del coronavirus": 402.000 y 4,1%

Cadenas:

Telecinco lidera la penúltima jornada del día al marcar un 14,7% frente al 10,9% de Antena 3. La 1 anota un 8,4%, mientras que laSexta (6%) supera en 1 punto a Cuatro (5%). Les siguen Nova (3,4%), FDF (3%), La 2 (2,9%), Trece (2,7%), Energy (2,5%), Neox (2,3%), Divinity (2,1%) y Clan (2%).