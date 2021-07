La noche del jueves volvió a la normalidad sin Pablo Díaz llevándose el bote. 'Supervivientes 2021' recuperó el liderazgo y se apuntó subida hasta el 26,6% de cuota de pantalla en su tramo principal. Una hora antes, su tramo previo se quedó en un 17,6%, venciendo sin esfuerzos a 'El hormiguero'. Al mismo tiempo, 'Leonardo' (7,3%) consiguió mejorar sus marcas.

No obstante, destacables son los buenos números del cine de Cuatro, que consiguió con "Fast & Furious 7" (8%) imponerse a las ofertas de la competencia. La cinta de Antena 3 se quedó con un 7,6%, mientras que el capítulo de estreno de 'El jefe infiltrado' (6,3%) creció algunas décimas respecto a la semana previa.

· 'Supervivientes 2021' (26,6%) crece +2,4 enteros sin la competencia de Pablo Díaz en Antena 3

· El pase de "The Mechanic" (7,6%) empeora -16,2 puntos los resultados del especial de 'El hormiguero'

· 'Leonardo' (7,3%) vuelve a sus datos habituales, mejorando +2,4 en una semana

· Buen 6,3% para 'El jefe infiltrado', consiguiendo amasar ascenso de +1,1

· La entrevista de Pablo Motos (14,5%), incapaz de igualar el 30,7% de 'Pasapalabra' hace siete días

Telecinco

Antena 3

'Cine' "The Mechanic": 755.000 y 7,6%

La 1

'Comando actualidad' "No es un verano cualquiera": 598.000 y 5,2%

Cuatro

'First dates': 793.000 y 6,5%

laSexta

'El intermedio: the very best': 609.000 y 5%

'El jefe infiltrado': 713.000 y 6,3%