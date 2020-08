9 famosos que no creerás la edad que tienen

Aunque la edad que uno pueda aparentar puede ser algo subjetivo dependiendo de quien nos esté mirando, lo cierto es que el tiempo no pasa igual para todos, sobre todo en el caso de los famosos. Al situarse de forma continua ante la opinión pública, los rostros conocidos están casi de forma continua sometidos al escrutinio, especialmente en lo que respecta a la edad que aparentan, por lo que muchos se esfuerzan en mantener la distancia entre su apariencia y su edad real, algo que no todos consiguen con eficacia.

En el caso de algunas celebrities, sin embargo, ya sea por cuestiones de genética, buenos retoques estéticos o una vida sana y activa (o incluso una mezcla de todo ello), han logrado mantenerse lejos de los efectos que la edad puede ir ejerciendo en el cuerpo humano, hasta el punto de que algunos se han convertido en el centro de locas teorías sobre pactos con el diablo para mantenerse jóvenes. Por eso, en FórmulaTV recogemos casos curiosos de algunos famosos, tanto españoles como internacionales, que están lejos de aparentar la edad que realmente tienen.

1 Freddie Highmore

Freddie Highmore en la tercera temporada de 'The Good Doctor'

La carrera interpretativa de Freddie Highmore se remonta a 1999, año en el que el actor debutó con siete años en la película "Cosas de mujeres". En adelante, Highmore fue convirtiéndose en un joven actor muy reconocido gracias a sus papeles principales en películas como "Descubriendo Nunca Jamás", "Charlie y la fábrica de chocolate", "Las crónicas de Spiderwick" o la saga cinematográfica de "Arthur y los minimoys". Sin embargo, el hecho de haber estado tanto tiempo ante los focos con papeles de jóvenes personajes, además de que que ha mantenido parte de sus rasgos juveniles, le han hecho parecer mucho más joven de lo que es: nacido el 14 de febrero de 1992, Highmore ha superado los 28 años de edad, aunque no lo parezca.

Tras un tiempo más apartado de la atención mediática, el actor ha fichado en los últimos años como protagonista de exitosas producciones televisivas como 'Bates Motel' o 'The Good Doctor'. Esta última, de hecho, está basada en una serie coreana y, con ella, el actor ha vuelto a convertirse en todo un fenómeno gracias a su excelente interpretación y el gran éxito internacional que ha adquirido la producción. De hecho, la apariencia juvenil de Highmore casi le cuesta su papel principal como el doctor Shaun Murphy, un joven con autismo cuyo propósito es convertirse en un gran médico. Los responsables de la serie andaban en busca de una actor con la misma edad que el protagonista en la primera temporada, 25 años. Una edad que tenía el propio Freddie cuando se presentó al casting, algo que fue difícil de creer para aquellos que, finalmente, acabaron fichándolo.

2 Frank Blanco

Frank Blanco en el plató de 'Typical Spanish'

La trayectoria de Frank Blanco en televisión arrancó en el año 2000 en 'Crónicas marcianas', donde ejerció como colaborador a lo largo de dos años. También locutor de radio, Blanco ha trabajado en formatos de humor como 'Caiga quien caiga' o 'Me resbala'. Sin embargo, en los últimos años se ha dado a conocer en el mundo televisivo especialmente tras su fichaje como presentador de 'Zapeando', el espacio cómico de las tardes de laSexta, al que se incorporó en 2013 y al que siguió su fichaje en 2020 como presentador de 'Typical Spanish', concurso de Televisión Española.

A lo largo de sus seis años al frente de 'Zapeando', formato en el que Dani Mateo tomó su testigo tras su marcha en 2019, Frank fue blanco de numerosas y recurrentes bromas acerca de su edad. De hecho, era muy común que los colaboradores del programa lanzaran alguna que otra pulla sobre la supuesta "edad avanzada" de su presentador. Algo muy lejos de la realidad, que Blanco siempre encajó con humor: el barcelonés nació el 13 de abril de 1975, por lo que tiene tan solo 45 años de edad. "Llevo seis años aguantando que me llaméis viejo y ya por fin me voy a ir a otro sitio donde me van a ver como lo que soy: un joven prometedor lleno de talento", bromeó Blanco al anunciar su marcha de 'Zapeando' en el verano de 2019.

3 Jim Parsons

Jim Parsons en 'The Big Bang Theory'

La carrera profesional de Jim Parsons ante las cámaras comenzó en 2002, cuando el actor, con unos 29 años de edad, intervino en un episodio de 'Ed'. Tras él, llegaron otros papeles en cine, hasta que dos años después fichó como miembro del reparto secundario de 'La juez Amy'. Desde entonces, el actor ha trabajado en varios largometrajes y series como 'Pound Puppies' o 'Padre de familia', además de que incluso realizó unos quince pilotos de series que, por desgracia, no vieron la luz. En 2006, sin embargo, llegó la gran oportunidad de Parsons con su incorporación a 'The Big Bang Theory', donde interpretó el papel protagonista de Sheldon Cooper. Gracias a su interpretación, Parsons obtuvo su primera nominación al Emmy en la categoría a Mejor actor de una comedia en 2009, galardón que obtuvo en las ediciones de 2010, 2011, 2013 y 2014, además de un Globo de Oro en 2011 en la misma categoría.

A lo largo de trece años y un total de 281 episodios divididos en doce temporadas, Parsons dio vida al excéntrico científico, prácticamente igual que en el episodio piloto, a pesar de que el 24 de marzo, el actor alcanzó los 47 años de edad, al haber nacido en 1973. Tras concluir 'The Big Bang Theory', Parsons ha aprovechado la gran fama que ha adquirido gracias al éxito de la serie, con el fin de embarcarse en otros proyectos: además de prestar su voz como Sheldon en el spin-off 'El joven Sheldon', el intérprete también forma parte del reparto principal de 'Hollywood', en la que también es productor, y "The Boys in The Band", película que llegará en 2020 a Netflix. Más allá de la interpretación, Jim ha ejercido como productor ejecutivo en producciones como 'Special', serie de la plataforma de streaming sobre un joven gay con parálisis cerebral.

4 Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez en el plató de 'Supervivientes 2020'

Aunque en los últimos años Jorge Javier Vázquez se ha convertido en el presentador estrella de Mediaset, el barcelonés comenzó su trayectoria profesional en televisión en 1997, en Antena 3, en el programa 'Extra Rosa', donde comenzó como colaborador. Su debut como presentador, sin embargo, llegó cuatro años después, en el verano de 2001, cuando se colocó al frente de 'Rumore rumore' junto a Francine Gálvez. Un programa que lo catapultó a la fama y que lo puso en el foco de atención de Telecinco, cadena que lo fichó para 'Aquí hay tomate' y en la que sigue hasta la fecha, presentado multitud de formatos como 'GH VIP', 'Supervivientes', 'Sálvame' o 'Sábado deluxe'.

Tras pasar por distintas etapas personales y profesionales e incluso enfrentarse a la dureza de sufrir un ictus en marzo de 2019, Jorge Javier parece encontrarse en su mejor momento y no duda en mostrar su buen humor y su satisfacción con su buen estado de salud ante las cámaras. El pasado 25 de julio, de hecho, el veterano presentador tuvo la oportunidad de celebrar su cumpleaños con sus compañeros de 'La última cena', la misma noche en la que se coronó como ganador, junto a Belén Esteban, de la primera edición del formato revelación de la temporada de Telecinco. Una ocasión especial en la que el presentador, nacido en 1970, alcanzó los cincuenta años de edad celebrándolo por todo lo alto en las instalaciones de Mediaset, por primera vez en su carrera, dado que suele encontrarse de vacaciones en tan señalada fecha.

5 Jennifer Aniston

Jennifer Aniston en 'The Morning Show'

Veintiseis años han pasado ya desde que, por primera vez, Jennifer Aniston se pusiera en la piel del mítico personaje de 'Friends', Rachel Green. Un papel con el que la actriz no solo obtuvo premios como un Emmy a la Mejor actriz de comedia en 2002 o un Globo de Oro en la misma categoría un año más tarde, además de ser nominada en varias ocasiones, sino que también se dio a conocer en todo el mundo. Desde ese momento, parece que la actriz se ha quedado congelada en el tiempo, a pesar de que el 11 de febrero de este mismo año ha cumplido 51 años. A sus espaldas, la intérprete acumula una carrera profesional que arrancó en 1988, con una breve aparición en la película "Mi amigo Mac", a la que en 1990 después sumó su primer papel televisivo como miembro del reparto principal de 'Molloy'.

Han transcurrido más de tres décadas en las que Aniston no ha dejado de trabajar ante las cámaras, especialmente en cine, donde ha recopilado una lista que roza los cuarenta largometrajes hasta la fecha. En cuanto a su carrera televisiva, su último papel televisivo hasta el momento lo obtuvo en 2019, cuando se incorporó a la serie de Apple TV 'The Morning Show' como una de sus protagonistas, junto a Reese Witherspoon. Una multitud de trabajos acumulados a lo largo de los años, en los que han quedado patentes los escasos cambios físicos que la actriz ha sufrido con respecto a su época en 'Friends', serie que concluyó en 2004 tras diez temporadas, y cuyo regreso con todo el reparto principal podría grabarse ya este mismo mes, con las medidas de seguridad adecuadas, tras haberse pospuesto en varias ocasiones a causa de la crisis del Covid-19.

6 Jennifer Lopez

Jennifer Lopez en desfile de moda de Milán de Versace

Desde que Jennifer Lopez debutara ante las cámaras en 1986 con la película "My Little Girl", la estadounidense ha demostrado su talento no solo a nivel interpretativo, sino también musical. Con 51 años recién cumplidos el pasado 24 de julio, la actriz, cantante y productora, entre otras facetas, demostró que aún tiene mucho que ofrecer y mucha guerra que dar el pasado mes de febrero, cuando protagonizó una potentísima actuación en el descanso de la Super Bowl junto a Shakira. Una performance en la que ambas artistas se dejaron la piel y en la que Lopez demostró los muchos años que le quedan aún sobre los escenarios y ante las cámaras. Apenas unos meses antes, en diciembre de 2019, la actriz y cantante tuvo ocasión de demostrar una vez más lo en forma que está, en esa ocasión en el desfile de moda de Milán.

Cerrando la pasarela de Versace, Lopez tuvo entonces la oportunidad de lucir de nuevo el icónico vestido verde, actualizado, que llevó en los Grammy del año 2000. Un momento con el que la estadounidense se volvió viral en las redes sociales, después de dejar patente su escaso cambio físico a pesar de que habían pasado casi dos décadas desde entonces y que hacen dudar de la edad real de la artista, quien cuenta con una prolífica carrera tanto musical como cinematográfica y televisiva. En el caso de la pequeña pantalla, Lopez ha tenido la oportunidad de trabajar en formatos como 'Second Chances', 'American Idol' o 'Shades of Blue', donde también ejerció como productora además de protagonista. Un papel que Jennifer ha ostentado en otras producciones, tanto de la grande como pequeña pantalla, entre las que figuran algunas como 'South Beach', 'Como ama una mujer', 'Familia de acogida' o 'Good Trouble'. Múltiples facetas que hacen creer que a la artista aún le queda muchos años más tan en forma como hasta ahora y volcada en sus distintas facetas profesionales.

7 Jesús Vázquez

Jesús Vázquez en el plató de 'Idol Kids'

Jesús Vázquez debutó en televisión en 'La quinta marcha', programa que se estrenó en 1990 en Telecinco y donde el coruñés ejerció como presentador. Tras dicho formato, llegaron otros muchos como 'La ruleta de la fortuna', 'Popstars, todo por un sueño' u 'Hotel Glam', entre una larga lista de formatos en los que Vázquez estuvo al frente, principalmente en Telecinco, aunque también trabajó en Antena 3, Telemadrid, Canal Sur o Cuatro. Sin embargo, una de sus mejores épocas se dio entre 2004 y 2005, años en los que estuvo al frente de '¡Allá tú!' y 'Operación Triunfo', ambos por entonces concursos de Telecinco, con los que Vázquez ganó hasta tres TP de Oro a Mejor presentador de variedades y espectáculos en las ediciones de 2004, 2005 y 2006, además de un Micrófono de Oro ese mismo año por su trabajo en los dos formatos.

Con un premio Ondas a la trayectoria profesional más destacada por su trabajo a lo largo de múltiples producciones televisivas, que le fue otorgado en 2007, Vázquez cumplirá 55 años el próximo 9 de septiembre, dado que nació en 1965. Una edad que parece quedar muy lejos de la que aparenta el veterano presentador de Mediaset, quien en septiembre sumará un formato más a su prolífica carrera profesional en la pequeña pantalla: 'Mujeres y hombres y viceversa', donde el presentador toma el relevo de Toñi Moreno. Este programa se une así a otros que Vázquez ha conducido en los últimos años, como 'Factor X', 'Bake Off España', 'Me quedo contigo' o 'Idol Kids', concurso en el que el coruñés ha tenido la oportunidad de trabajar con Edurne, Isabel Pantoja y Carlos Jean, miembros del jurado. Una larga lista de formatos que Vázquez no parece llevar a sus espaldas, a los que se unen también cameos en series como 'Siete vidas', 'Yo soy Bea', 'Aída' o 'El pueblo'.

8 Jordi Hurtado

Jordi Hurtado en la presentación de 'Sánchez y Carbonell'

Sin duda uno de los famosos que más ha dado que hablar en España sobre su edad ha sido Jordi Hurtado, el "inmortal" presentador de 'Saber y ganar'. Un formato que, el pasado 17 de febrero, alcanzó su vigésimo tercer aniversario, siendo desde hace varios años el programa más veterano de la televisión española. El programa es, de hecho, una prueba continua de los escasos cambios físicos que Hurtado ha experimentado a lo largo de sus más de dos décadas de historia y que han dado pie a numerosas bromas y teorías. Mofas por las que incluso el presentador, que ya ha alcanzado los 63 años de edad el pasado 16 de junio, ha participado en anuncios, promociones y proyectos sobre el tema, demostrando así su buen sentido del humor, especialmente en los últimos años.

Ya a finales de 2017, el presentador protagonizó una promo navideña de La 2 en la que los Reyes Magos reconocían la "inmortalidad" de Hurtado, mientras que, unos meses más tarde, en octubre de 2018, el barcelonés participó en una promo de 'The Walking Dead' en FOX en la que se relacionaba su supuesta longevidad con el hecho de que fuera un zombie. Unas bromas que incluso llevaron al equipo de 'El Ministerio del Tiempo' a fichar al reconocido presentador para un cameo en su primera temporada, en 2015, donde Hurtado formaba parte de la conocida organización ficticia que da nombre a la serie. A pesar de su larga trayectoria en 'Saber y ganar', programa en el que solo ha estado de baja una vez, en mayo de 2016, a causa de una operación, Hurtado comenzó a trabajar en radio en 1981 y, cuatro años más tarde, debutó en televisión en 'Si lo sé no vengo'. Además, el barcelonés no solo ha ejercido como presentador y periodista a lo largo de toda su carrera, sino que incluso apareció en la serie 'La peluquería', además de trabajar como actor de doblaje.

9 Loles León

Loles León en 'La que se avecina'

Chica Almodóvar desde que trabajó en "Mujeres al borde de un ataque de nervios", Loles León cuenta con una larga lista de largometrajes en su carrera profesional como actriz. El último de ellos, de hecho, se ha estrenado este mismo verano: "Padre no hay más que uno 2", película en la que la actriz ha trabajado con Santiago Segura, Toni Acosta o Silvia Abril, entre otros. Su trayectoria profesional, sin embargo, se remonta a 1977, año en el que intervino en 'Novela', formato en el que se representaban obras de autores clásicos, con una duración de quince a treinta minutos. A partir de entonces, León trabajó en múltiples producciones de la pequeña pantalla, como 'Ahí te quiero ver', 'Contigo' o 'Para qué sirve un marido' hasta que, en 2003, se incorporó al reparto de 'Aquí no hay quien viva', serie en la que daba vida a Paloma.

Dicho personaje de la exitosa serie de Antena 3 se convirtió en todo un icono de la carrera profesional de la barcelonesa, quien ostentó ese papel a lo largo de las dos primeras temporadas. Tras pasar por programas como 'Sorpresa Sorpresa', 'Tú sí que vales', 'Amigas y conocidas' o 'MasterChef Celebrity', además de trabajar en ficciones como 'Águila Roja', 'Pequeñas coincidencias' o 'Anclados', León tuvo ocasión de incorporarse al reparto principal de 'La que se avecina' en 2016, cinco años después de que la actriz rechazara sumarse a la serie en pos de trabajar en el teatro. Debido a sus casi continuas apariciones en televisión y su impecable trabajo, además de sus apenas perceptibles cambios físicos, resulta imposible creer que la veterana actriz, nacida en 1950, cumpliera 70 años hace apenas unos días, concretamente el 1 de agosto. Una edad que parece quedar lejos de la que refleja la actriz con cada paso en su trayectoria profesional, la cual da la impresión de que aún tiene mucho recorrido por delante.